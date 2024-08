Heiraten unterm Hakenkreuz – in Regensburgs Herzogssaal ist’s möglich

Im Herzogssaal beim Domplatz hängt die originalgetreue Kopie eines beeindruckenden Wandteppichs. Hergestellt wurde er 1940 und zeigt Nazi-Propaganda inklusive Hakenkreuze. Unter Historikern ist das schon länger bekannt, doch im Saal selbst fehlt jedwede Einordnung.

Der Herzogssaal im Herzogshof, gelegen zwischen Alten Kornmarkt und Domplatz im Herzen der Altstadt, direkt neben dem Achat Plaza Hotel, gehört mit zu den schönsten und repräsentativsten Veranstaltungsorten in Regensburg. „Der im Kern aus dem Frühmittelalter stammende Herzogssaal wurde um 1220 von den Wittelsbachern neu gestaltet“, heißt es auf der Homepage der Pro Gastro GmbH, die den Saal als Pächterin betreibt. „Mit seinem erhaltenen historischen Ambiente“ sei er „die perfekte Location für Veranstaltungen und Events jeglicher Art – egal ob eine schicke Hochzeit, ein bayerischer Traditionsabend oder geschäftliche Banketts, Meetings und Firmenfeiern“.

Im Juni wurde dort auch das Stück „Auf der dunklen Seite des Doms“ im Rahmen des Bürgertheaters aufgeführt und Stadtrat Hans Teufl (Grüne) wäre, so sagt er, fast vom Stuhl gefallen, als er sah, was der ausladende Teppich an der Wand des Herzogssaals zeigt. „Ich bin richtig erschrocken“, so Teufl gegenüber unserer Redaktion. Dieser ist zwar irgendwie auch historisch, aber längst nicht so alt. Tatsächlich handelt es sich um die 2002/03 angefertigte Kopie eines mit nationalsozialistischer Propaganda aufgeladenen Wandteppichs – inklusive stilisierter Hakenkreuze.

Dollingersage trifft Nazi-Propaganda

Vordergründig zeigt der Teppich eine Szene aus der sogenannten Dollingersage, derzufolge der Regensburger Bürger Hans Dollinger im Auftrag von König Heinrich I. den heidnischen Ritter Krako abwehrte. Doch bei näherer Betrachtung geht es unmissverständlich um den Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen 1939. Auf dem Teppich befinden sich die deutschen Namen damals eroberter Städte wie Gdańsk („Danzig“), Kraków („Krakau“) und Katowice („Kattowitz“). Schild und Rossharnisch des siegreichen Ritters zeigen stilisierte Hakenkreuze.

In Auftrag gegeben und hergestellt wurde der 1941 aufgehängte Originalteppich von der Reichspostdirektion Regensburg. Spiritus Rector war der NS-Kreiskulturwart und Museumsdirektor Walter Boll, unter dessen Ägide Teile des Herzogshofs abgerissen und zur Dompost umgebaut wurden. Der erhalten gebliebene Herzogssaal erhielt im Sinne einer „schöpferischen Denkmalpflege“ romanische Fenster, willkürliche Säulen aus dem Museums-Depot und historische Blindfenster – so entstand der heutige Prachtsaal, in dem Regensburger Geschichte und deutsche Identität vermittelt bzw. gestiftet werden sollte.

Verantwortlich: NS-Kulturwart Walter Boll

Unter Historikern ist dieser Umstand schon länger bekannt. Erwähnt wird es unter anderem in Publikationen des Historiker Peter Morsbach (Regensburg) und Karsten C. Ronnenberg (Köln), der süffisant anmerkt, dass es in Regensburg möglich sei, unterm Hakenkreuz zu heiraten. Größer thematisiert wurde all das auch bei der Ausstellung „Broken Boll“ im Neuen Kunstverein, die im vergangenen Jahr von Stadtrat Jakob Friedl und Max Erl organisiert wurde und zu der unser Autor Robert Werner die Texte beigesteuert hat, auf die wir für diese Recherche zurückgegriffen haben.

Sogar Walter Boll selbst publizierte zu seinen denkmalpflegerischen Ergebnissen und verdiente nebenbei als städtisch geförderter Autor des Kunstführers „REGENSBURG“, der von 1955 bis 1983 in vier Auflagen in der Reihe „DEUTSCHE LANDE – DEUTSCHE KUNST“ im „DEUTSCHEN KUNSTVERLAG“ erschien.

Entwurf stammt von überzeugtem NS-Anhänger

Zurück geht der Wandteppich auf einen Entwurf des Münchner Professors Karl Heinz Dallinger, der „weder in seiner Biografie noch in seinem Oeuvre Berührungsängste gegenüber dem Nationalsozialismus“ gezeigt habe, wie Ronnenberg ausführt. „Eine große Gruppe seiner Arbeiten zeigt eindeutig propagandistische Züge.“ In der NS-Presse wurde der damals 28-jährige Dallinger 1935 überschwänglich gelobt: „Weltanschauliche Haltung und Festigkeit sowie Einsatz für den nationalsozialistischen Staat: einwandfrei!“ Seit 1933 war Dallinger NSDAP-Mitglied.

In ihm habe die „Bewegung“ einen „überzeugten Vertreter gefunden, den man – wäre er als Künstler zu größerer Berühmtheit gelangt – als einen prägenden Gestalter der Ästhetik des Nationalsozialismus betrachten müsste“, so Ronnenberg in einem kürzlich erschienenen Aufsatz („Die ‘Goldene Bar’ im Haus der Deutschen Kunst 1937“).

Für diese Ästhetik des Nationalsozialismus steht auch der erwähnte Wandteppich, der (seit 2003 als eigens angefertigte Kopie) ohne irgendeine Erläuterung an der Wand des Herzogssaals hängt.

Teppich und Saal gehören einer privaten GmbH & Co KG

Einer Anregung von Stadtrat Teufl und dem Grünen-Fraktionsvorsitzenden Daniel Gaittet den Dollinger-Teppichs abzuhängen und gegebenenfalls später im Museum auszustellen, verbunden mit entsprechender Einordnung, musste Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer kürzlich eine Absage erteilen. Man habe „keine Möglichkeit, die Abhängung zu veranlassen“, heißt es auch auf Nachfrage bei der städtischen Pressestelle. Ähnlich regiert auch der Pächter des Herzogssaals und verweist auf die Eigentümer.

Tatsächlich gehören der Stadt Regensburg weder der Herzogssaal noch der mittlerweile eingelagerte Originalteppich oder dessen 2003 aufgehängte Kopie. All dies befindet sich im Eigentum der Domplatz 3 und Kornmarkt 10 GmbH & Co. KG, ursprünglich in Regensburg gegründet, heute mit Sitz in Planegg im Landkreis München. Geschätzter Jahresumsatz: gut drei Millionen Euro.

Geschäftsführer reagieren nicht

Gesellschafterin ist die Beteiligungs und Verwaltungs GmbH, alleinige Kommanditistin eine Steuerberatungsgesellschaft, beide angesiedelt in München. Auf eine entspreche Anfrage per E-Mail zu dem Nazi-Teppich in ihren Räumen reagieren die verantwortlichen Geschäftsführer nicht.

Allerdings scheint Teufl nicht der einzige Besucher des Herzogssaals zu sein, der sich daran stört, Gast unterm Hakenkreuz zu sein. Nachdem die TechBase Regensburg dort Ende 2023 eine Tagung durchgeführt hatte, postete man im Nachgang zunächst noch freudig Bilder von der Veranstaltung im historischen. Nach einem Kommentar, der darauf hinwies, dass der NS-Teppich im Hintergrund vielleicht nicht ganz so passend sei, wurde der Beitrag zumindest gelöscht.