Ironie, ein Emoji und Verwarnungen: Ein paar klärende Worte zu den Vorwürfen gegen die OB-Kandidatin von Volt Regensburg

Warum haben wir über die Vorwürfe gegen Lisa Brenner berichtet? Was ging dabei schief, was nicht und was sind die Hintergründe? Eine Mitteilung, auch in eigener Sache, die wir aufgrund der Länge nicht der Kolumne, sondern in einem eigenen Beitrag veröffentlichen.

Unser Artikel über die Antisemitismusvorwürfe gegen Lisa Brenner, OB-Kandidatin von Volt, hat nicht nur im Forum für Diskussionen gesorgt. Der Artikel erschien am Montag. Ohne Brenners angekündigte Pressemitteilung vorwegnehmen zu wollen und mich in Details zu verlieren, kann ich zumindest bestätigen, was sie in einem Kommentar bei uns geschrieben hat: Es gab definitiv ein „kommunikatives Missverständnis“.

Zur Entstehung der Vorwürfe: Seit Anfang Januar verbreitet Waetschi Wittmann, früher im Landesvorstand von Volt und ehemals Mitglied von Volt München, entsprechende Anschuldigungen auf einem YouTube-Kanal und in einem Reddit-Post. Er hat uns und andere Medien mehrfach kontaktiert und auch viele Fraktionen im Regensburger Stadtrat informiert.

Fragen von Stadträten und eine Pressemitteilung

Mehrere Stadträte meldeten sich daraufhin bei uns. Am 31. Januar veröffentlichten die Julis eine Pressemitteilung, in der sie die Vorwürfe auflisteten und eine Aufklärung forderten. Spätestens zu diesem Zeitpunkt bestand in meinen Augen ein öffentliches Interesse, darüber zu berichten.

Bereits am 27. Januar kontaktierten wir Volt über inoffizielle Kanäle und am 29. Januar über offizielle Wege. Nach der Pressemitteilung der Julis machten wir klar, dass eine Stellungnahme dringend nötig sei. Doch die offiziellen Aussagen blieben knapp, und es war unklar, ob wir ein Gespräch mit Frau Brenner mit zitierfähigen Aussagen führen könnten.

Es entstand der Eindruck, dass wir hingehalten wurden, auch wenn ich keine Absicht unterstelle. Deshalb entschied ich, den Text am Montag zu veröffentlichen.

Definitionen von Antisemitismus: Beide haben ihre Berechtigung

Zur Debatte bei Volt um die „richtige“ Antisemitismusdefinition: Beide Definitionen haben ihre Berechtigung und ihre Probleme, wie aus dem Text hervorgeht.

Lisa Brenner hat sich korrekt verhalten. In ihrer offiziellen Eigenschaft als Gleichstellungsbeauftragte hat sie keiner der Definitionen ihre Legitimität abgesprochen und sich persönlich für eine entschieden.

Völlig missglückte Ironie

In einer internen Chatgruppe von Volt entstand damals letzten November eine Diskussion. Uns liegen mittlerweile ungeschwärzte Screenshots vor. In der Unterhaltung wurde gefragt, was mit den Mitgliedern des „Jewish Safer Space“ (JSS) passieren soll, wenn die JDA-Definition angenommen wird. Die Antwort eines Chatteilnehmers, nicht von Lisa Brenner:

„Alle Mitglieder des JSS werden gejagt, bis alle ausgetreten sind.“

Lisa Brenner kommentierte die Nachricht mit einem Lachsmiley, der Autor kennzeichnete sie später als Ironie.

Bundesvorstand verhängte Verwarnungen

Der Bundesvorstand von Volt verhängte später Verwarnungen „aufgrund von antisemitischen Aussagen“ gegen den Autor der Nachricht und gegen Lisa Brenner. Die Beschlüsse liegen uns vor.

Im Beschluss heißt es, die Aussage im Chat sei „auch bei ironischer Intention inhaltlich unangemessen und überschreitet die Grenze zu einer antisemitisch wirkenden Kommunikation“. „Auch wenn alle Beteiligten Einsicht gezeigt und Verantwortung übernommen haben, ändert dies nichts an der politischen Relevanz und Wirkung des Vorfalls.“

Aussage war gegen überzogene Reaktion aus dem Wittmann-Verband gerichtet

Aus Lisa Brenners Stellungnahme gegenüber dem Vorstand geht hervor, wie es zu der Aussage kam:

„Die Situation im Chat war zu diesem Zeitpunkt sehr dynamisch und angespannt – es wurden über 1.000 Nachrichten in kurzer Zeit ausgetauscht, sodass leicht Kontext verloren ging und Nachrichten untergingen.“

Der Chat war ein vertraulicher, geschützter Raum. „Es war offensichtlich fast allen bewusst, dass es sich um eine humorvoll, zugespitzte Äußerung in Bezug auf Volt München handelte und keiner den Gedanken hatte, dem JSS Schaden zuzufügen.”

Volt München ist der Verband, dem Waetschi Wittmann angehört, der den Antisemitismusvorwurf derzeit vehement an die Öffentlichkeit bringt und die JDA-Definition ablehnt.

Brenner schreibt weiter, sie habe mit dem Autor der fragwürdigen Äußerung („Alle Mitglieder des JSS werden gejagt, bis alle ausgetreten sind.“) gesprochen. Dieser habe sich auf die „aus unserer Sicht überzeichnete Reaktion von Volt München“ bezogen.

Ein verrutschtes Emoji

Sie habe eigentlich ein verwundertes Emoji setzen wollen, aus Versehen aber das bei WhatsApp danebenliegende Lachsmiley verwendet. „Als ich meinen Fehler bemerkte, habe ich das Emoji im Nachhinein gelöscht.“

Es tue ihr aufrichtig leid, „wenn meine Nachricht missverständlich war oder der Eindruck entstanden ist, ich würde antisemitische Motive unterstützen oder verharmlosen“. Das Gegenteil sei der Fall.

„Hier sehe ich meine Verantwortung, dass die Nachricht falsch interpretiert worden ist und ich eine Richtigstellung hätte schreiben sollen. Sollte meine unklare Kommunikation zu Irritationen oder Verletzungen geführt haben, möchte ich mich dafür herzlich entschuldigen.“

Bericht war notwendig, aber es gab ein Problem

Zusammengefasst erscheint mir Brenners Darstellung und ihre Entschuldigung glaubwürdig und nachvollziehbar. Wittmanns Vorgehen halte ich zumindest nicht ausschließlich von edlen Motiven getrieben – um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.

Bedauerlich ist, dass wir diese ausführliche Darstellung nicht schon in unserem ersten Text liefern konnten. Für dieses Kommunikationsproblem tragen beide Seiten Verantwortung – Volt Regensburg und auch wir.

Über das Thema zu berichten, halte ich nach wie vor für notwendig. Das war richtig. Die Vorwürfe waren schon öffentlich, bevor wir darüber berichteten. Nächste Woche wird es voraussichtlich ein Gespräch mit Frau Brenner geben.