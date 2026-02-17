OB-Kandidatin Lisa Brenner: „Klar, ich habe einen Fehler gemacht.“

In den letzten Monaten wurde OB-Kandidatin Lisa Brenner (Volt) mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert. Die Anschuldigungen kamen von einem ehemaligen Parteimitglied. Was ist ihre Sicht der Dinge? Und wie geht man mit so etwas um?

Mittagszeit in einem Regensburger Lokal. Links und rechts sitzen Menschen an Tischen und essen. Im Hintergrund läuft Musik – „Money for Nothing“ von den Dire Straits. Lisa Brenner hat sich diesen Gesprächsort ausgebeten. Kein privater Rahmen. Öffentlich. Ein ehemaliger Parteikollege wirft ihr Antisemitismus vor. Wir haben mehrfach darüber berichtet.

Die Zeit sei sehr hart gewesen, sagt sie. Es gab vieles, dass auf sie einprasselte. Reddit, YouTube, Instagram, TikTok, Zeitungsartikel, Pressemitteilungen und sogar anonyme Anrufe. Das habe sie sehr mitgenommen.

Auslöser: Debatte um Antisemitismus-Definition

Die Angst, dass sich die Vorwürfe auf ihr Privatleben auswirkten, war groß. Wie würde ihr Arbeitsumfeld reagieren? Würden ihre Kinder in der Schule damit konfrontiert werden? Was denken ihre Parteikolleginnen? All das beschäftigte die dreifache Mutter, Heilerziehungspflegerin – und Kommunalpolitikerin. Warum gerade sie von dieser Kampagne getroffen werde, verstehe sie nicht.

„Klar, ich habe einen Fehler gemacht“, sagt sie, und spielt damit auf einen internen Vorfall in der Partei an.

Volt hatte im November 2025 über die parteiinterne Antisemitismus-Definition abgestimmt. Zur Auswahl standen die IHRA-Definition und die JDA-Definition. Nach teils kontroversen Debatten fiel die Wahl der Mitglieder auf die JDA-Variante. Im Nachgang kam es bei Volt Bayern zu innerparteilichem Streit.

Ein versehentlicher Smiley…

Dabei ging es auch um Chats, in denen ein Teilnehmer zur Jagd auf Mitglieder des parteiinternen „Jewish Safer Space“ (JSS) aufrief, einer Organisation, die sich für die Belange jüdischer Menschen bei Volt Deutschland einsetzt. Diese hatte zur Abstimmung für die IHRA-Definition aufgerufen. Der Kommentar sei ironisch gemeint gewesen, heißt es. Frau Brenner markierte den „Jagd-Kommentar“ mit einem Smiley. Versehentlich, wie sie beteuert.

Sie habe damals sofort mit der Person gesprochen, von der die Aussage ausging, die schlussendlich zu einer offiziellen Verwarnung von Volt Deutschland führen sollte, wegen antisemitischen Äußerungen – sowohl für die Person, die die Nachricht verfasste, als auch für Frau Brenner.

„Ein Kommunikationsfehler“

Das Gespräch fand allerdings im direkten Austausch statt. Heute wisse sie, dass sie falsch gehandelt habe. Sie hätte den Vorfall im Chat ansprechen und klären müssen. Aber die Dinge lägen nun mal anders.

Deshalb habe sie die Konsequenzen getragen. Sie habe sich parteiintern mehrfach entschuldigt, habe allen deutschen Landesvorständen Videocalls angeboten und sich persönlich bei ihr bekannten jüdischen Mitgliedern entschuldigt.

Aber nicht für eine bewusste antisemitischen Aussage, sondern für einen dummen Kommunikationsfehler, der nie hätte passieren dürfen, sagt sie.

Sie sei dankbar, dass Volt eine Partei sei, die sofort damit begonnen habe, den Vorfall aufzuarbeiten und Konsequenzen für die Zukunft daraus zu ziehen. Man wolle noch sensibler für Diskriminierungen und die Belange marginalisierter Gruppen werden.

Frauen häufiger unter Druck?

Aber, die Anwürfe hören nicht auf. Der eben erwähnte Vorgang veranlasste den ehemaligen Co-Landesvorsitzende Waetschi Wittmann zu einem Sturm an Antisemitismusvorwürfen.

Warum das so ist, darüber könne sie nur mutmaßen, so Brenner. Wittmann sei nie persönlich auf sie zugekommen. Auch habe es keine persönlichen Differenzen gegeben. Einmal habe sie in ihrer Rolle als Gleichstellungsbeauftragte von Volt Deutschland ein Video empfohlen, dass die Debatte um mögliche Antisemitismusdefinitionen in den Fokus nehme – laut ihrer Aussage ausgewogen und differenziert. Das habe Wittmann nicht gepasst. Wobei sie wiederum auf Bitten von anderen Parteimitgliedern reagierte, die sich mit Blick auf eine bestimmte Definition zu sehr unter Druck gesetzt gefühlt hätten.

Mehr falle ihr nicht ein. Ihr dränge sich der Eindruck auf, dass es vielleicht daran liege, dass sie eine Frau sei. Es stehe nämlich nicht der Fehler im Zentrum, sondern ihre Person. Das passiere eher Frauen.

Hohe Ansprüche an sich selbst

Zusätzlich käme hinzu, dass sie sich ihr ganzes Leben für die Schwachen und Benachteiligten in der Gesellschaft eingesetzt habe. Nicht zuletzt beruflich. „Es haben eben nicht alle die selben Chancen. Die selben Startbedingungen“, sagt sie mit Blick auf ihren Job als Heilerziehungspflegerin.

Dort betreue sie benachteiligte Kinder, die aus den verschiedensten Kulturkreisen kämen, den unterschiedlichsten Religionen angehörten und alle individuellen Förderbedarf hätten. Sie mache keinen Unterschied, zwischen niemandem. Dementsprechend hoch ist die Fallhöhe und das merkt man Brenner auch an.

Sie hätte nie im Traum daran gedacht, dass sie mit solchen Anwürfen konfrontiert werde.

„Jetzt erst recht.“

Gott sei Dank habe sie mit vielen Menschen – vor allem Frauen – darüber sprechen können. Das habe ihr sehr großen Halt gegeben. Immer wieder habe sie gehört, dass der Druck, den sie gerade verspüre, für viele ihrer Gesprächspartnerinnen der Grund sei, nicht in die Politik zu gehen.

Auch sie habe sich diese Frage gestellt. „Ist es das alles wert? Schließlich mache ich es in meiner Freizeit, als Ehrenamt“. Aber dann meldete sich ihre innere Stimme und sagte: „Jetzt erst recht.“ Eintreten für die Schwächsten der Gesellschaft. Dafür lohne es sich allemal, solche persönlichen Anschuldigungen in Kauf zu nehmen.

Gesprächsangebot an alle Parteien

Warum haben gerade die JuLis eine Pressemitteilung zu den Vorfällen rausgeben? Gibt es Animositäten zwischen Volt und der FDP? Glaubt sie, dass sich das Wählerklientel der beiden Parteien überschneidet? Fragen dieser Art wurden in der Kommentarspalte bei regensburg-digital aufgeworfen.

Es gebe keine Konflikte zwischen den beiden Parteien, sagt Brenner. Warum gerade die Jugendorganisation der FDP ein Pressestatement veröffentlichte, wisse sie nicht. Leider sei auch in diesem Fall niemand auf sie oder ihre Parteikolleginnen zugekommen.

Sie glaube nicht, dass sich die Wählerschaft der beiden Parteien groß überschneide. Aber sie biete allen Parteien Gespräche an, es sei wichtig miteinander, nicht übereinander zu reden.

Es gab viel Rückhalt.

Was war an den letzten Wochen positiv? Vor allem, dass sie so viel Rückhalt erfahren habe. In der Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis, in der Arbeit und nicht zuletzt in der Partei.

Es sei ihre größte Angst gewesen, dass ihr soziales Umfeld sich von ihr abwenden würde, nachdem die Vorwürfe aufkamen. Das habe sich nicht bestätigt. Im Gegenteil, und dafür sei sie unheimlich dankbar. Das gebe ihr Kraft für die Zukunft, um ihre politischen Ziele zu erreichen. Aktuell sei das der Einzug in den Regensburger Stadtrat, am besten mit drei Mandaten.

Ob und wie viel Stadträte es für die Partei Volt werden, wird sich am 8.März zeigen. Da sind Kommunalwahlen. Und gleichzeitig der Weltfrauentag. Ob das ein gutes Omen ist?

Das Gespräch endet, wie es begonnen hat. Am Nachbartisch wird gegessen und aus dem Radio dröhnt Musik, aber das Lied ist ein anderes. Nun läuft „Girls Just Want To Have Fun“ von Cyndi Lauper.