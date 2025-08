Kaufhof Regensburg: Das Märchen vom Islamzentrum ist nun auch offiziell geplatzt

Die geschickt platzierte Nachricht sorgte Anfang des Jahres für Aufregung, Ängste und rassistisch unterlegte Hetze: Dabei war recht rasch klar, dass es sich bei den angeblichen Plänen für ein Islamzentrum im ehemaligen Kaufhof-Gebäude um einen Trick handelte, mit dem die Stadt zum Kauf der Immobilie gedrängt werden sollte. Nun sind diese Pläne auch offiziell Geschichte, auch wenn manche es immer noch glauben wollen.

Der Fake ist endgültig geplatzt. Wie die Pressestelle der Stadt Regensburg unserer Redaktion bestätigt, wurde der angeblich geplante Verkauf des ehemaligen Kaufhof-Gebäudes an eine Investorengruppe nie vollzogen. Zunächst hatte die Regensburger Zeitung darüber berichtet.

Ein Sprecher der vermeintlichen Investorengruppe hatte das Thema zu Jahresanfang zwischen den Feiertagen in der Mittelbayerischen Zeitung platziert und von Plänen für ein islamisches Kulturzentrum in der heruntergekommenen Immobilie fabuliert. Offenbar, um bewusst für Aufregung zu sorgen und die Stadt unter Druck zu setzen.

Forderungen zum Vorkaufsrecht, die sinnfrei waren

Das gelang anfänglich auch. Ängste in der Bevölkerung mischten sich mit rassistisch aufgeladenen Ressentiments und Hass und Hetze in den sozialen Medien. Überregionale Medien sprangen auf. In dem Springer-Blatt Welt befeuerte eine umstrittene Islamexpertin auf Basis dünner Informationen die Ängste weiter. Die Landtagsfraktion der rechtsextremen AfD besuchte unter großem Polizeiaufgebot den Neupfarrplatz. Es gab Forderungen an die Stadt, von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, allen voran von der CSU.

Trotz eines völlig überhöhten Kaufpreises von rund 30 Millionen Euro, der damals im Raum stand, beharrte die Partei bis zuletzt drauf, dieses Vorkaufsrecht zu ziehen. Aktuell macht die CSU mit dem Thema auch Wahlkampf, ignoriert dabei zum Teil die bekannten Fakten und glänzt vor allem mit Forderungen, aber ohne tatsächlichen Plan, wie das alles funktionieren soll.

Branchenkennern war von Anfang an klar: das ist ein Trick

Branchenkennern und auch den Fachleuten in der Stadtverwaltung war hingegen von Anfang an klar, dass es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um einen „Maklertrick“ handelte, um sich das Gebäude durch die Stadt versilbern zu lassen.

regensburg-digital veröffentlichte dazu mehrere Recherchen.

Angebliche Investorengruppe war ein Taxifahrer

Ein paar bemerkenswerte Punkte daraus: Die in Leverkusen ansässige Kaufhof Regensburg GmbH, ein undurchsichtiges Überbleibsel aus dem Firmengeflecht des österreichischen Milliardenpleitiers René Benko, ließ sich von derselben Kanzlei vertreten wie die angeblichen Käufer. Zum Verkauf standen nur 80 Prozent des Gebäudes. Der Name des Sprechers der „Investorengruppe“ war offenbar frei erfunden. Am Ende kam heraus: bei dieser Investorengruppe handelte es sich um einen Taxifahrer aus Tel Aviv – offensichtlich ein Strohmann.

Dennoch ritten manche Medienvertreter immer wieder auf dem Thema herum, entweder auf Basis unzureichender Kenntnisse oder wider besseren Wissens. Bemerkenswert ist, dass die Regensburger Oberbürgermeisterin das Thema eher versteckt im Rahmen eines größeren Interviews in der Regensburger Zeitung erwähnte.

Kaufhof Regensburg GmbH: eine dubiose Gesellschaft

Trotz der breiten Kritik, die sie anfänglich einstecken musste, ging Gertrud Maltz-Schwarzfischer nicht proaktiv mit der Nachricht an die Öffentlichkeit, dass sie recht behalten hat. Vermutlich, weil mittlerweile (fast) jedem ohnehin bekannt ist, dass die angeblichen Verkaufspläne von Anfang an ein Fake am Rande zur Kriminalität waren.

Die Stadt führt auf Basis eines Stadtratsbeschlusses weiterhin Gespräche mit der Kaufhof GmbH. Dass diese in absehbarer Zeit zu einem Erfolg führen, erscheint angesichts des dubiosen Agierens dieser undurchsichtigen Gesellschaft zumindest zweifelhaft.