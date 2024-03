Landkreis Regensburg: Ein Krankenhausdirektor fürs krankende Wirtshaus-Konzept

Die Karriere des Landkreises Regensburg als Gastronom verläuft bislang mäßig erfolgreich.

Man wird es wohl nie beweisen können, aber vermutlich sind es diese „Leute im System“, die Landrätin Tanja Schweiger da immer wieder Knüppel zwischen die Beine werfen. Diejenigen, vor denen Schweigers Polit- und Lebensgefährte Hubert Aiwanger jüngst und vermutlich nicht ganz zufällig in Regensburg gewarnt hat. Jene, die, so Aiwanger bei einer Kundgebung am Domplatz, „wollen, dass die kleinen Dorfwirtshäuser schließen, weil sie sagen, ich will nicht mehr, dass da ein Stammtisch beieinander sitzt, der miteinander politisiert, sondern ich will dem sagen, was er zu denken hat über andere Kanäle“.

Ja, die Stammtische. Mit der Lufthoheit über diese hat Tanja Schweiger ebenso wenig ein Problem wie ihr Hubert. Davon geben Interviews, Facebook-Postings und Auftritte bei Talkshows und Demos beredtes Zeugnis ab. Wohl aber ein Problem hat auch Schweiger mit der schwindenden Zahl der Dorfwirtshäuser und der darin befindlichen Stammtische. Weil dem so ist, wurde der Landkreis auf Schweigers Initiative hin selbst zum Anbieter eines solchen.

Wenn’s nix wird, wird der Landkreis Wirt

Über den kreativen Weg einer Betreibergesellschaft, an welcher der Landkreis 4,95 Prozent hält (aber dem Vernehmen nach tr schon mehrere Hunderttausend ind das Projekt gesteckt hat), übernahm man die Gaststätte Butz in Wörth an der Donau, nebst Hotellerie und eigener Metzgerei.

2019 hatte der Landkreis das Gut von einem Bauunternehmer erworben – in einem 8.000-Quadratmeter-Paket mit dem Nachbargrundstück, das man für den notwendigen Erweiterungsbau der Kreisklinik Wörth benötigte. Weil eine Anverwandte des Unternehmers anschließend recht rasch die Lust am Gastroleben verlor und ein anderer Interessent bis heute nicht in Sicht zu sein scheint, übernahm man – gelegentlicher Kritik von der Seitenlinie zum Trotz – dann selbst.

Brüstl, Bier und Kesselfleisch

Der Landkreis (und mit dem Löwenanteil von 95,05 Prozent an der GmbH die Stadt Wörth) sprang in die Bresche, um über das „einzigartige Projekt“ Butz-GmbH den Weiterbetrieb, die Beschäftigung von 35 Angestellten und natürlich, so steht es „Beim Butz“, „den besten Stammtisch der Welt“ zu sichern.

Seitdem ist die Landrätin nicht nur damit beschäftigt ,gelegentlich mit einem Bierchen beim Butz in die Kamera zu lächeln oder auf ihren Facebook-Auftritten für Kesselfleisch und knuspriges Brüstl zu werben.

Seit der Wiedereröffnung vor einem guten Jahr hat man außerdem dem Vernehmen nach mehrere hunderttausend Euro aus der Landkreiskasse in das Projekt gesteckt und aktuell den mittlerweile dritten Geschäftsführer dafür engagiert.

Krankenhausdirektor statt Starkoch

Wie die MZ berichtet, beendet Martin Kandlbinder nach einem dreiviertel Jahr seine Tätigkeit. Er hatte erst letzten Juni die Geschäftsführung von Nikola Zimmerer übernommen, seit November war Kandlbinder, der 2020 mit seinem früheren Lokal in Ponholz den „Bib Gourmand“ von Michelin abgeräumt hatte, auch Küchenchef.

Nun geht er. Gründe? Unbekannt. Doch es soll alles weiterlaufen wie bisher „Beim Butz“, heißt es vom Landkreis – mit einer internen Nachfolgeregelung. Neuer Geschäftsführer wird demnach Martin Rederer. Der hat zwar keine Erfahrungen hat mit krankenden Betrieben, aber zumindest als Krankenhausdirektor des kreiseigenen Klinikums Wörth. Und dort auch mit Sparmodellen, um die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Vielleicht gibt es auch „Beim Butz“ bald eine eigene Beschäftigungsgesellschaft…

Hemmungslos optimistisch

Man hält also dagegen im Landkreis Regensburg. Gegen das Sterben der Dorfwirtshäuser. Gegen jene „Leute im System, die das wollen“. Mit Social Media, Geld, wechselnden Führungskräften und hemmungslos optimistischem Fatalismus. Nicht dass „die“ einem auch noch im Landkreis Regensburg „sagen, was er zu denken hat über andere Kanäle“, weil es nämlich „keinen Stammtisch mehr gibt, an dem er politisieren kann“. Das sollte „uns“ im Zweifel auch ein paar Hunderttausend wert sein. Der Tanja und dem Hubert sei Dank.