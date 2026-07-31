Live-Radio am Sonntag: Wie ist es im Krieg, Herr Krahe?

SozialpÃ¤dagoge, Trauma-Berater und Friedensaktivist. Thomas Krahe hat viele Berufungen. Er hat mit Suchtkranken und GeflÃ¼chteten gearbeitet und war in mehreren Kriegsgebieten; unter anderem im Iran, in Kurdistan, Jugoslawien und im Baskenland. Sein Leben steht ganz im Zeichen des gewaltfreien Widerstands. Wir sprechen mit ihm darÃ¼ber, wie es sich anfÃ¼hlt im Krieg zu sein. Was traumatisierte Soldaten Ã¼ber ihre EinsÃ¤tze erzÃ¤hlen. Und welche Bedeutung IndividualitÃ¤t, Gemeinschaft und Freiheit fÃ¼r ihn haben.

Unter anderem darÃ¼ber wollen wir am Sonntag reden. Live, um 18.30 Uhr bei Ghost Town Radio. An den Mikros: Robert Riedl, Stefan Aigner und Adam Lederway.

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Die Aufzeichnungen unserer Live-Sendungen gibt es ein bis zwei Tage spÃ¤ter als Podcast hier bei Soundcloud.

Ãœber Ghost Town Radio

Seit April 2020 geht Adam Lederway mit Ghost Town Radio live â€žOn Airâ€œ und fordert zum Applaus auf â€“ fÃ¼r Discjockeys, Features, GesprÃ¤chspartner und jeden, der mitmachen will. Sendungen gibt es tÃ¤glich ab 19, sonntags ab 18.30 Uhr mit Wiederholung ab 11 Uhr am nÃ¤chsten Tag.

Den Player zum Abspielen und Einbinden gibt es (neben dem tÃ¤glichen Programm, Playlists, DJ-PortrÃ¤ts und, und, und) hier direkt bei Ghost Town Radio (ganz nach unten scrollen). Dort gibt es auch eine Ãœbersicht aller Sendungen, Playlists, DJ-PortrÃ¤ts und, und, und.

Streaming URL:

https://ghosttownradio.out.airtime.pro/ghosttownradio_b



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