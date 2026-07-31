Morgen, Regensburg! BrÃ¼cken-Spagat der Koalition, Provo-Auftritt der AfD

Der Stadtrat lehnt den BÃ¼rgerentscheid gegen die Sallerner RegenbrÃ¼cke ab. Damit ist die bei dem Thema gespaltene Koalition halbwegs gesichtswahrend aus dem Spiel. Nicht auf das Spiel der AfD lieÃŸ sich die LandrÃ¤tin bei ihrem Sommerempfang ein.

1. Sallerner RegenbrÃ¼cke: Gesichtswahrend fÃ¼r und gegen den BÃ¼rgerentscheid

Eine Kundgebung vor dem neuen Rathaus, Zwischenrufe von der TribÃ¼ne und hitzige Wortwechsel im Plenum â€“ all das Ã¤nderte nichts: Die Mehrheit im Regensburger Stadtrat folgte am Donnerstag der Empfehlung der Verwaltung. Der BÃ¼rgerentscheid gegen den Bau der Sallerner RegenbrÃ¼cke wird nicht zugelassen.

Das Rechtsreferat und eine externe Fachkanzlei haben die Fragestellung als zu unbestimmt und das Ziel â€“ die KÃ¼ndigung der Rahmenvereinbarung mit Bund und Freistaat â€“ als rechtswidrig eingestuft. Wir haben hier ausfÃ¼hrlich darÃ¼ber berichtet.

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Das letzte Wort ist damit noch nicht gesprochen. Die BÃ¼rgerinitiative â€žMobilitÃ¤t neu denken â€“ ohne Sallerner RegenbrÃ¼ckeâ€œ will die BegrÃ¼ndung fÃ¼r die UnzulÃ¤ssigkeit durch einen Fachanwalt Ã¼berprÃ¼fen lassen und gegebenenfalls klagen.

Die Koalition und OB Thomas Burger haben dieses Thema halbwegs elegant gelÃ¶st. Es war klar, dass es mit den Stimmen der CSU eine Mehrheit fÃ¼r die EinschÃ¤tzung der Verwaltung und damit fÃ¼r den Bau der Sallerner RegenbrÃ¼cke geben wÃ¼rde.

Burger kann nun gegenÃ¼ber Wirtschaft und IHK, die das Projekt befÃ¼rworten, VerlÃ¤sslichkeit zeigen. Die Gegner innerhalb der Koalition â€“ GrÃ¼ne, Ã–DP und Volt â€“ konnten dagegen stimmen und so ihr Gesicht gegenÃ¼ber den Aktivisten der BÃ¼rgerinitiative wahren.

Auch wenn CSU-Chef Michael Lehner einige Spitzen setzen konnte, weil der OB bei diesem Thema keine eigene Mehrheit hat: Wenn die Sallerner RegenbrÃ¼cke das einzige Thema bleibt, bei dem man sich nicht einig ist, kÃ¶nnte die Mosaikkoalition tatsÃ¤chlich funktionieren.

Es muss aber auch etwas Wahrnehmbares aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt werden, der bislang nicht mehr ist als eine wohlklingende und weitgehend unverbindliche WillenserklÃ¤rung. Die Parole von OB Burger â€žWir wollen gemeinsam weiter nach vorne gestaltenâ€œ allein reicht nicht.

FÃ¼r den Verwaltungsvorschlag und damit gegen den BÃ¼rgerentscheid stimmten CSU, SPD, Freie WÃ¤hler, BrÃ¼cke, FDP und AfD. Dagegen stimmten GrÃ¼ne, Ã–DP, Volt, Linke und Ribisl-Stadtrat Jakob Friedl. Nun entscheidet voraussichtlich erneut ein Gericht â€“ der Stadtrat ist raus.

2. Ungebetener Gast

Vom Rechtsextremisten Maximilian Krah halten sogar viele in der rechtsextremen AfD nichts. VÃ¶lkischer Nationalismus, verÃ¤chtliche Aussagen Ã¼ber Behinderte, Verteidigung der SS, Ermittlungen wegen Bestechlichkeit (er bestreitet den Vorwurf)

Aus dem Bundesvorstand der Partei verschwand der 49-JÃ¤hrige 2024 und befindet sich derzeit, so drÃ¼ckte es AfD-Chefin Alice Weidel aus, auf der Ersatzbank.

Insofern war es eine bewusste Provokation der Regensburger AfD, Krah diesen Dienstag zum Sommerempfang des Landkreises auf Schloss Alteglofsheim mitzubringen. Ohne AnkÃ¼ndigung, ohne Einladung â€“ und Bezug zu Regensburg weist der frÃ¼here Rechtsanwalt, seine Zulassung gab er 2024 zurÃ¼ck, ohnehin nicht auf.

Dass die Regensburger KreisrÃ¤te ihn mitbrachten, zeigt, dass die OberpfÃ¤lzer und Regensburger AfD in weiten Teilen zum vÃ¶lkischen FlÃ¼gel der Partei gehÃ¶ren. Zuletzt hatte der Schwandorfer AfD-Abgeordnete Reinhard Mixl bei einem Auftritt in Neutraubling Ã¼ber â€žUmvolkungâ€œ schwadroniert. Ein Facebook-Posting Mixls beim gemeinsamen Kaffeetrinken legt nahe, dass er Krah eingeladen hat.

In den sozialen Medien gab es rasch Kritik an LandrÃ¤tin Tanja Schweiger. Sie hÃ¤tte Krah als ungebetenen Gast beim Sommerempfang rauswerfen sollen. Da bin ich anderer Ansicht: Man muss nicht Ã¼ber jedes StÃ¶ckchen springen, das einem die AfD hinhÃ¤lt, um sich in der Opferrolle zu suhlen. Immerhin hielt Krah in Alteglofsheim dem Vernehmen nach die Klappe.

KÃ¼rzlich wurde Krah im Format â€žHead to Headâ€œ bei Al Jazeera English sehr gekonnt in die Zange genommen. Ein sehenswertes Interview, das ich nur empfehlen kann und das ich mir im deutschen Fernsehen wÃ¼nschen wÃ¼rde.

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Entspannte Restwoche!