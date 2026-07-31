Morgen, Regensburg! BrÃ¼cken-Spagat der Koalition, Provo-Auftritt der AfD
Der Stadtrat lehnt den BÃ¼rgerentscheid gegen die Sallerner RegenbrÃ¼cke ab. Damit ist die bei dem Thema gespaltene Koalition halbwegs gesichtswahrend aus dem Spiel. Nicht auf das Spiel der AfD lieÃŸ sich die LandrÃ¤tin bei ihrem Sommerempfang ein.
1. Sallerner RegenbrÃ¼cke: Gesichtswahrend fÃ¼r und gegen den BÃ¼rgerentscheid
Eine Kundgebung vor dem neuen Rathaus, Zwischenrufe von der TribÃ¼ne und hitzige Wortwechsel im Plenum â€“ all das Ã¤nderte nichts: Die Mehrheit im Regensburger Stadtrat folgte am Donnerstag der Empfehlung der Verwaltung. Der BÃ¼rgerentscheid gegen den Bau der Sallerner RegenbrÃ¼cke wird nicht zugelassen.
Das Rechtsreferat und eine externe Fachkanzlei haben die Fragestellung als zu unbestimmt und das Ziel â€“ die KÃ¼ndigung der Rahmenvereinbarung mit Bund und Freistaat â€“ als rechtswidrig eingestuft. Wir haben hier ausfÃ¼hrlich darÃ¼ber berichtet.
Das letzte Wort ist damit noch nicht gesprochen. Die BÃ¼rgerinitiative â€žMobilitÃ¤t neu denken â€“ ohne Sallerner RegenbrÃ¼ckeâ€œ will die BegrÃ¼ndung fÃ¼r die UnzulÃ¤ssigkeit durch einen Fachanwalt Ã¼berprÃ¼fen lassen und gegebenenfalls klagen.
Die Koalition und OB Thomas Burger haben dieses Thema halbwegs elegant gelÃ¶st. Es war klar, dass es mit den Stimmen der CSU eine Mehrheit fÃ¼r die EinschÃ¤tzung der Verwaltung und damit fÃ¼r den Bau der Sallerner RegenbrÃ¼cke geben wÃ¼rde.
Burger kann nun gegenÃ¼ber Wirtschaft und IHK, die das Projekt befÃ¼rworten, VerlÃ¤sslichkeit zeigen. Die Gegner innerhalb der Koalition â€“ GrÃ¼ne, Ã–DP und Volt â€“ konnten dagegen stimmen und so ihr Gesicht gegenÃ¼ber den Aktivisten der BÃ¼rgerinitiative wahren.
Auch wenn CSU-Chef Michael Lehner einige Spitzen setzen konnte, weil der OB bei diesem Thema keine eigene Mehrheit hat: Wenn die Sallerner RegenbrÃ¼cke das einzige Thema bleibt, bei dem man sich nicht einig ist, kÃ¶nnte die Mosaikkoalition tatsÃ¤chlich funktionieren.
Es muss aber auch etwas Wahrnehmbares aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt werden, der bislang nicht mehr ist als eine wohlklingende und weitgehend unverbindliche WillenserklÃ¤rung. Die Parole von OB Burger â€žWir wollen gemeinsam weiter nach vorne gestaltenâ€œ allein reicht nicht.
FÃ¼r den Verwaltungsvorschlag und damit gegen den BÃ¼rgerentscheid stimmten CSU, SPD, Freie WÃ¤hler, BrÃ¼cke, FDP und AfD. Dagegen stimmten GrÃ¼ne, Ã–DP, Volt, Linke und Ribisl-Stadtrat Jakob Friedl. Nun entscheidet voraussichtlich erneut ein Gericht â€“ der Stadtrat ist raus.
2. Ungebetener Gast
Vom Rechtsextremisten Maximilian Krah halten sogar viele in der rechtsextremen AfD nichts. VÃ¶lkischer Nationalismus, verÃ¤chtliche Aussagen Ã¼ber Behinderte, Verteidigung der SS, Ermittlungen wegen Bestechlichkeit (er bestreitet den Vorwurf)
Aus dem Bundesvorstand der Partei verschwand der 49-JÃ¤hrige 2024 und befindet sich derzeit, so drÃ¼ckte es AfD-Chefin Alice Weidel aus, auf der Ersatzbank.
Insofern war es eine bewusste Provokation der Regensburger AfD, Krah diesen Dienstag zum Sommerempfang des Landkreises auf Schloss Alteglofsheim mitzubringen. Ohne AnkÃ¼ndigung, ohne Einladung â€“ und Bezug zu Regensburg weist der frÃ¼here Rechtsanwalt, seine Zulassung gab er 2024 zurÃ¼ck, ohnehin nicht auf.
Dass die Regensburger KreisrÃ¤te ihn mitbrachten, zeigt, dass die OberpfÃ¤lzer und Regensburger AfD in weiten Teilen zum vÃ¶lkischen FlÃ¼gel der Partei gehÃ¶ren. Zuletzt hatte der Schwandorfer AfD-Abgeordnete Reinhard Mixl bei einem Auftritt in Neutraubling Ã¼ber â€žUmvolkungâ€œ schwadroniert. Ein Facebook-Posting Mixls beim gemeinsamen Kaffeetrinken legt nahe, dass er Krah eingeladen hat.
In den sozialen Medien gab es rasch Kritik an LandrÃ¤tin Tanja Schweiger. Sie hÃ¤tte Krah als ungebetenen Gast beim Sommerempfang rauswerfen sollen. Da bin ich anderer Ansicht: Man muss nicht Ã¼ber jedes StÃ¶ckchen springen, das einem die AfD hinhÃ¤lt, um sich in der Opferrolle zu suhlen. Immerhin hielt Krah in Alteglofsheim dem Vernehmen nach die Klappe.
KÃ¼rzlich wurde Krah im Format â€žHead to Headâ€œ bei Al Jazeera English sehr gekonnt in die Zange genommen. Ein sehenswertes Interview, das ich nur empfehlen kann und das ich mir im deutschen Fernsehen wÃ¼nschen wÃ¼rde.
Entspannte Restwoche!
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Kommentare (3)
Jakob
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Dass so jemand wie Krah Ã¼berhaupt noch in der Partei ist sagt schon alles aus. Was heiÃŸt eigentlich “auf der Ersatzbank? Kommt er dann ins Spiel, wenn die VÃ¶lkische Truppe um Nazi HÃ¶cke die AfD auch offiziell Ã¼bernommen hat und er nicht nur im Hintergrund die FÃ¤den zieht? Die Einladung zeigt auch, welcher Wind in der Regensburger AfD weht. Erschreckend.
Das Al Jazeera Interview ist ein HÃ¶hepunkt des Journalismus. Kudos an Mehdi Hasan. Dem Rechtsextremen einfach mal komplett die Grenzen aufgezeigt und seinen Bullshit entlarvt. Da kÃ¶nnen sich deutsche Journalist*innen gern mal ein Beispiel nehmen, gerade bei den Ã–ffentlich-Rechtlichen, die ja angeblich gezwungen sind den Rechtsextremen eine BÃ¼hne zu geben.
Novalis
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Ich bin ja durchaus skeptisch, was die BrÃ¼cke betrifft, aber in einem Rechtsstaat muss das Recht auch dann gewahrt bleiben, wenn es einem nicht passt. Dass der Stadtrat dem folgt, ohne dass es die Koalition zerreiÃŸt, ist vernÃ¼nftig. Es ist aber eben auch vernÃ¼nftig, dass die BrÃ¼ckengegner den Rechtsweg beschreiten. Das ist nicht unbillig. Es ist ihr gutes Recht. Und es ist keine Schade, sondern ein gutes Zeichen fÃ¼r einen demokratischen Rechtsstaat, wenn beides geschieht: Dass eine Verwaltung einem Gutachten folgt und dass Unzufriedene den Rechtsweg nehmen.
Studi
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Nach dem Gutachten hat Ã¼brigens auch der direkt gewÃ¤hlte Bundestagsabgeordnete Peter Aumer sich zu Wort gemeldet via Facebook post. SinngemÃ¤ÃŸ sagt er da so viel wie: Geschieht euch Recht wenn ihr “Falschinformationen” verbreitet (was eine absolut infantile BegrÃ¼ndung fÃ¼r die rechtliche UnzulÃ¤ssigkeit eines BÃ¼rgerbegehrens ist). Zudem scheint er damit den unterschied zwischen rechtlich unzulÃ¤ssig und politisch sinnvoll nicht zu verstehen, was fÃ¼r einen Politiker schon erschreckend ist. Dann fÃ¼hrt er ein Beispiel der Initiative an, was den befÃ¼rchteten induzierten Verkehr an der DEZ Kreuzung grafisch veranschaulicht. Herr Aumer hat sich alle MÃ¼he gemacht die Grafik beim Bild zu nehmen und damit wissentlich falsch zu interpretieren. Dabei verbreitet er selbst Falschinformationen, zum Beispiel, dass fÃ¼r das NadelÃ¶hr DEZ Kreuzung die Anzahl der Fahrstreifen an der Ampel relevant wÃ¤ren (tatsÃ¤chlich reduziert die Ampel selbst die VerkehrskapazitÃ¤t um bis zu 50 Prozent).
NACH dem Gutachten die Methodik und Argumente der BrÃ¼ckengegner zu kritisieren ist schon ein bisschen schÃ¤big. Davor hat man sich wohl noch nicht getraut oder wie?
In diesem Sinne viel SpaÃŸ beim weiteren Nachtreten.