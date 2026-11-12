Markthalle am Dachauplatz soll Gedenk- und Begegnungsort für Regensburg werden
Wenn alles so klappt, wie Thomas Burger es sich vorstellt, endet nicht nur eine jahrelange Suche, geprägt von Vorwürfen und Peinlichkeiten. Dann bekommt auch die zum zweiten Mal gescheiterte Markthalle eine neue Nutzung.
Am Mittwoch präsentierte der Oberbürgermeister zusammen mit Stadtwerk-Chef Manfred Koller, Bildungsreferentin Sabine Kellner-Mayrhofer und Kulturreferent Wolfgang Dersch Pläne für die 576 Quadratmeter große Fläche im Erdgeschoss des Parkhauses am Dachauplatz. Die Stadt will dort einen Ort des Gedenkens und Erinnerns schaffen – und zugleich einen Platz für Demokratiebildung und Begegnung.
Schon im kommenden Jahr soll es losgehen. Es gebe dafür „kaum einen geeigneteren Ort“, ist Burger überzeugt.
Dachauplatz lag im Zentrum des NS-Viertels
Tatsächlich erscheint der Dachauplatz aus vielen Gründen ideal. Vor allem wegen seiner Geschichte.
Der frühere Moltkeplatz war das Zentrum des NS-Viertels von Regensburg, das die Nazis ab 1933 errichteten. Hier demonstrierten am 23. April 1945 bis zu 1.000 Menschen für die kampflose Übergabe der Stadt. Und hier stellten die Nazis die Leichen des Dompredigers Johann Maier, von Michael Lottner und Josef Zirkl nach ihrer Hinrichtung öffentlich zur Schau.
Seit Langem fordern Einzelpersonen, Gewerkschaften und Vereine – zusammen mit Hinterbliebenen von NS-Opfern – deshalb einen zentralen Erinnerungsort genau dort. Erst im Juli hat sich dazu eine eigene Initiative gegründet.
Stadt befindet sich schon lange auf Raumsuche
Gleich gegenüber klafft zudem eine Leerstelle im Historischen Museum. Die NS-Geschichte fehlt dort völlig. Sebastian Karnatz, Leiter der Regensburger Museen, hat mehrfach den Wunsch nach einer besseren Anbindung an den Dachauplatz geäußert.
Das Historische Museum allein könne den Anspruch an ein NS-Dokumentationszentrum nicht erfüllen. Erst am 15. Oktober genehmigte der Stadtrat den nötigen Raumbedarf – ohne einen Ort zu benennen.
Und dann ist da noch die seit Jahren erfolglose Suche nach einem Ort für Erinnerung, Begegnung und Demokratiebildung. Seit 2020 liegt ein Konzept vor, doch die zuletzt angemieteten Räume in Stadtamhof blieben leer. Der Pachtvertrag wurde gekündigt. Am 16. April segnete der Stadtrat ein Raumkonzept ab – und die Suche begann von vorn.
Parallel dazu suchte das Stadtwerk eine neue öffentliche Nutzung für die frühere Markthalle. Da habe man zugegriffen, sagt Burger, und das pädagogische Konzept des Begegnungsortes mit dem musealen eines NS-Dokumentationszentrums verbunden.
Moderne Formate und Ausstellungen
Das Bildungsreferat will dort moderne Formate für Schulklassen anbieten – jenseits des Unterrichts, mit Fokus auf NS-Zeit, Extremismus und Demokratie, so Kellner-Mayrhofer. Man wolle eine „moderne Gedenkkultur“ entwickeln – gemeinsam mit bestehenden Initiativen.
Das Amt für Museen wird einen anderen Teil der Fläche für Ausstellungen zur NS-Zeit nutzen. Dabei wolle man eine Brücke zum Museum schlagen, sagt Wolfgang Dersch. So entstünden „hervorragende Synergieeffekte“.
„Wir haben verschiedene Ideen und Initiativen am geeigneten Ort zusammengeführt“, sagt Burger. Das sei „ein Glücksfall“. Von der Umgestaltung könne auch der Dachauplatz profitieren, auch wenn das „nicht ganz trivial“ und „knifflig“ sei.
Noch keine Lösung für Unterpächter gefunden
Der Bio-Markt Alnatura bleibt von den Plänen unberührt. Für das ehemalige Café Lorraine gebe es bereits einen Pächter, der auch das Catering übernehmen soll, so Stadtwerke-Geschäftsführer Manfred Koller. Viele Details seien aber noch offen. „Ein genauer Zeitplan steht noch nicht “
Die Unterpächter, die von der Insolvenz der City’s Garden GmbH und dem Aus der Markthalle unverschuldet getroffen wurden, müssen ihren Platz früher oder später räumen. Der Anstand gebiete es aber, ihnen genügend Zeit zu lassen, um ihre Dinge abzuwickeln, sagt Koller.
Man investiere auch „sehr viel Engagement, um für jeden Fall eine weiterführende Lösung zu finden“, ergänzt der Oberbürgermeister. „Wenn sich dort noch Menschen befinden, die Unterstützung benötigen, bekommen sie diese auch.“ Ob die Betroffenen am Ende ihr Geschäft weiterführen können, bleibt offen.
Lob von VVN und DGB
Positiv aufgenommen wurden die Pläne bereits von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) und vom DGB.
Mit dem Dokumentationszentrum erhalte Regensburg die Möglichkeit, sich der eigenen NS-Geschichte an einem zentralen Ort dauerhaft und öffentlich zu stellen. „Die Geschichten der Opfer müssen sichtbar werden, und die Verantwortlichen und Täter sollen dabei auch ganz konkret beim Namen genannt werden“, sagt VVN-Sprecher Martin Oswald.
DGB-Kreisvorsitzender Rico Irmischer spricht von „einer richtig gute Nachricht für unsere Stadt“. Regensburg brauche einen zentralen Ort, an dem die Verbrechen des Nationalsozialismus aufgearbeitet werden – und an dem zugleich sichtbar wird, welchen Wert unsere Demokratie hat.
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Kommentare (5)
Erwin Aschenbrenner
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Wunderbar, die Stadt nützt eine Chance, die auf der Hand lag (Dachauplatz mit Name und Geschichte, Forderung nach einem Gedenkort dort und Forderung nach einem Begegnungsraum zur NS-Zeit; und dazu die Nähe zum Historischen Museum, das sich neu konzipieren will, auch hinsichtlich eigener NS-Geschichte).
Ehrlicherweise stellt sich die Frage, warum das nicht schon 2024 umgesetzt wurde, als die Markthalle fast ein ganzes Jahr lang leer stand.
Jetzt hoffe ich, dass bei der Gastronomie zumindest in Teilen auch die sympathischen Unternehmerinnen mitwirken können, die gerne in der Markthalle geblieben wären.
Zudem hoffe ich und bin da auch beim neuen Museumsleiter zuversichtlich, dass bezüglich Erinnern und Gedenken das benachbarte Historische Museum mitzieht, insbesondere mit dem Aspekt, sich neu aufstellen zu wollen: “in der Zeit” mit Blick endlich auf Neuzeit und Gegenwart, auch mit der eigenen NS-Geschichte und der mangelnden Bearbeitung bis heute; und “in den Orten” mit Blick endlich auf neuzeitlich zugewachsene Stadtteile (gerade auch mit ihren NS-Geschichten).
Jedenfalls wurde mit dem vom NS- zum Bundes-Adler mutierten Steinernen Vogel im Holzkäfig am Dachauplatz schon mal eine Debatte angestoßen und mit der 50er-Jahre-Ausstellung schon mal die Verwaltungskontinuität Regensburgs nach der NS-Zeit thematisiert.
Also, das wird ein wunderbar kurzer Weg zwischen dem neuen Gedenkort und dem neu konzipierten “Regensburg-Museum” in spe, hoffentlich! Die Beruhigung des lärmumtosten gefährlichen Verkehrsknoten zu einem Gedenk-Platz wird da freilich noch eine große Aufgabe.
Noch eine Idee:
Die BLZ (Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit / oder vielleicht auch die Bonner Bundeszentrale für politische Bildung) könnte sich doch als Mieter der Räume beteiligen. Das Münchner BLZ hat bereits eine Außenstelle in Augsburg und will sich meines Wissens ohnehin noch dezentraler aufstellen.
Das wäre dann nicht nur finanziell von Vorteil für die Stadt, sondern auch inhaltlich mit Blick auf die vielen anderen Gedenkorte in Bayern, auch hier in Regensburg (Colosseum, Zwangsarbeit, Messerschmitt, arische NS-Siedlungen …) und im Landkreis und Bezirk, insbesondere Flossenbürg und Todesmarschorte.
Es wäre zudem ein sinnvolles Pendant zum Haus der Bayerischen Geschichte, das die Historie schön und populär erzählt. An dem neuen Ort könnte sich Bayern mal mit einer tiefgreifenden politischen Bildung und Erinnerungskultur einbringen.
Tom G.
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Konkrete Infos zu Raumausstattung sind der Vorlage VO/26/23017/RV d. Referats f. Bildung zu entnehmen …
– Ausstellungsfläche ca. 70 qm
– Veranstaltungsraum f. 80 bis 120 Personen – ca. 100 qm
– Workshop / Seminarraum … 2 Räume, jeweils 40 qm
– mind. 2 Büroräume … f. Mitarbeitende der Stabsstelle
– Lagerraum (Stühle, Stellwände, Technik etc. )
– Sozialraum/ Küche – F. Mitarbeitende der Stabsstelle bzw. f. Catering
– Toiletten
Zitat:
Bei einer Nutzung von Räumen, die im Eigentum der Stadt selbst stehen, fallen Herrichtungskosten in derzeit noch nicht bestimmbarer Höhe an.
Darüber hinaus erfolgt eine kalkulatorische Mietwertverrechnung, die jedoch saldoneutral ist.
Was die Unterstützung der Untermieterinnen betrifft, hoffe ich, dass dies so auch zu-/eintrifft …
Muli
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Und wer zahlt alles in Zeiten leerer Kassen? Welche wirklich notwendigen Projekte müssen dafür „sterben“ ?
Tom G.
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Etwas offtopic …
Das von der Stadt mit jährlich 190.000 Eur unterstützte Zentrum Erinnerungskultur veranstaltet am 17.11. ab 19.00 Uhr i. Histor. Museum einen 1. Werkstattbericht “Die Regensburger Stadtverwaltung im Nationalsozialismus” / “Die Kunst- und Kulturverwaltung und das Unternehmen Messerschmitt” – Berichte aus zwei Teilprojekten.
Ankündigung scheint es ledigl. auf eigener Website zu geben. Im Veranstaltungskalender Stadt bzw. Museum selbst keinen Hinweis gefunden …
Brezensalzer
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sinnvoll und naheliegend. Historisch gibt’s keinen passenderen Ort, und das Museum ist direkt gegenüber. Bin gespannt!
Schade allerdings um die Flammkuchen vom Lorraine