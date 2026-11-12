Markthalle am Dachauplatz soll Gedenk- und Begegnungsort für Regensburg werden

Wenn alles so klappt, wie Thomas Burger es sich vorstellt, endet nicht nur eine jahrelange Suche, geprägt von Vorwürfen und Peinlichkeiten. Dann bekommt auch die zum zweiten Mal gescheiterte Markthalle eine neue Nutzung.

Am Mittwoch präsentierte der Oberbürgermeister zusammen mit Stadtwerk-Chef Manfred Koller, Bildungsreferentin Sabine Kellner-Mayrhofer und Kulturreferent Wolfgang Dersch Pläne für die 576 Quadratmeter große Fläche im Erdgeschoss des Parkhauses am Dachauplatz. Die Stadt will dort einen Ort des Gedenkens und Erinnerns schaffen – und zugleich einen Platz für Demokratiebildung und Begegnung.

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Schon im kommenden Jahr soll es losgehen. Es gebe dafür „kaum einen geeigneteren Ort“, ist Burger überzeugt.

Dachauplatz lag im Zentrum des NS-Viertels

Tatsächlich erscheint der Dachauplatz aus vielen Gründen ideal. Vor allem wegen seiner Geschichte.

Der frühere Moltkeplatz war das Zentrum des NS-Viertels von Regensburg, das die Nazis ab 1933 errichteten. Hier demonstrierten am 23. April 1945 bis zu 1.000 Menschen für die kampflose Übergabe der Stadt. Und hier stellten die Nazis die Leichen des Dompredigers Johann Maier, von Michael Lottner und Josef Zirkl nach ihrer Hinrichtung öffentlich zur Schau.

Seit Langem fordern Einzelpersonen, Gewerkschaften und Vereine – zusammen mit Hinterbliebenen von NS-Opfern – deshalb einen zentralen Erinnerungsort genau dort. Erst im Juli hat sich dazu eine eigene Initiative gegründet.

Stadt befindet sich schon lange auf Raumsuche

Gleich gegenüber klafft zudem eine Leerstelle im Historischen Museum. Die NS-Geschichte fehlt dort völlig. Sebastian Karnatz, Leiter der Regensburger Museen, hat mehrfach den Wunsch nach einer besseren Anbindung an den Dachauplatz geäußert.

Das Historische Museum allein könne den Anspruch an ein NS-Dokumentationszentrum nicht erfüllen. Erst am 15. Oktober genehmigte der Stadtrat den nötigen Raumbedarf – ohne einen Ort zu benennen.

Und dann ist da noch die seit Jahren erfolglose Suche nach einem Ort für Erinnerung, Begegnung und Demokratiebildung. Seit 2020 liegt ein Konzept vor, doch die zuletzt angemieteten Räume in Stadtamhof blieben leer. Der Pachtvertrag wurde gekündigt. Am 16. April segnete der Stadtrat ein Raumkonzept ab – und die Suche begann von vorn.

Parallel dazu suchte das Stadtwerk eine neue öffentliche Nutzung für die frühere Markthalle. Da habe man zugegriffen, sagt Burger, und das pädagogische Konzept des Begegnungsortes mit dem musealen eines NS-Dokumentationszentrums verbunden.

Moderne Formate und Ausstellungen

Das Bildungsreferat will dort moderne Formate für Schulklassen anbieten – jenseits des Unterrichts, mit Fokus auf NS-Zeit, Extremismus und Demokratie, so Kellner-Mayrhofer. Man wolle eine „moderne Gedenkkultur“ entwickeln – gemeinsam mit bestehenden Initiativen.

Das Amt für Museen wird einen anderen Teil der Fläche für Ausstellungen zur NS-Zeit nutzen. Dabei wolle man eine Brücke zum Museum schlagen, sagt Wolfgang Dersch. So entstünden „hervorragende Synergieeffekte“.

„Wir haben verschiedene Ideen und Initiativen am geeigneten Ort zusammengeführt“, sagt Burger. Das sei „ein Glücksfall“. Von der Umgestaltung könne auch der Dachauplatz profitieren, auch wenn das „nicht ganz trivial“ und „knifflig“ sei.

Noch keine Lösung für Unterpächter gefunden

Der Bio-Markt Alnatura bleibt von den Plänen unberührt. Für das ehemalige Café Lorraine gebe es bereits einen Pächter, der auch das Catering übernehmen soll, so Stadtwerke-Geschäftsführer Manfred Koller. Viele Details seien aber noch offen. „Ein genauer Zeitplan steht noch nicht “

Die Unterpächter, die von der Insolvenz der City’s Garden GmbH und dem Aus der Markthalle unverschuldet getroffen wurden, müssen ihren Platz früher oder später räumen. Der Anstand gebiete es aber, ihnen genügend Zeit zu lassen, um ihre Dinge abzuwickeln, sagt Koller.

Man investiere auch „sehr viel Engagement, um für jeden Fall eine weiterführende Lösung zu finden“, ergänzt der Oberbürgermeister. „Wenn sich dort noch Menschen befinden, die Unterstützung benötigen, bekommen sie diese auch.“ Ob die Betroffenen am Ende ihr Geschäft weiterführen können, bleibt offen.

Lob von VVN und DGB

Positiv aufgenommen wurden die Pläne bereits von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) und vom DGB.

Mit dem Dokumentationszentrum erhalte Regensburg die Möglichkeit, sich der eigenen NS-Geschichte an einem zentralen Ort dauerhaft und öffentlich zu stellen. „Die Geschichten der Opfer müssen sichtbar werden, und die Verantwortlichen und Täter sollen dabei auch ganz konkret beim Namen genannt werden“, sagt VVN-Sprecher Martin Oswald.

DGB-Kreisvorsitzender Rico Irmischer spricht von „einer richtig gute Nachricht für unsere Stadt“. Regensburg brauche einen zentralen Ort, an dem die Verbrechen des Nationalsozialismus aufgearbeitet werden – und an dem zugleich sichtbar wird, welchen Wert unsere Demokratie hat.