Morgen, Regensburg! Hütchen, Bäume und Eier aus Stahl
Manches passiert früher als geplant – wie die Sperrung der Donauparallele für den Kfz-Durchgangsverkehr. Manches kommt viel später als möglich – wie der Protest gegen die Baumfällungen für den Neubau des Grieser Stegs.
1. Einfach mal durchziehen
Seit vergangener Woche sind sie wieder in aller Munde: die Christa-Meier-Hütchen. Mit ihnen wollte die 2024 verstorbene SPD-Oberbürgermeisterin Christa Meier bereits 1990 den Verkehr auf der Donauparallele Thundorferstraße-Keplerstraße in der Altstadt beruhigen – allen Widerständen zum Trotz.
Damals wetterte nicht nur die CSU – fast mit denselben Worten wie heute –, die Oberbürgermeisterin wolle die Altstadt zusperren. Auch auf die Regenbogenkoalition aus SPD, Grünen, Freien Wählern und FDP war bei entscheidenden Abstimmungen kein Verlass. Einschließlich Meiers Stimme verfügte sie nur über eine knappe Mehrheit von 26 zu 25 Stimmen.
In einem Interview mit der Regensburger Zeitung vor fünf Jahren zeigte sich Meier überzeugt, dass sie die Wahl gegen Hans Schaidinger 1996 auch wegen der geplanten Verkehrsberuhigung verlor. Ein Trauma – auch für die SPD.
Insofern braucht Oberbürgermeister Thomas Burger – mit Verlaub – Eier, um die bereits 2025 beschlossene, aber erst für 2035 vorgesehene Sperrung der Donauparallele für den Kfz-Durchgangsverkehr schon jetzt durchzuziehen.
Und das genau 30 Jahre nachdem Hans Schaidinger 1996 neu ins Amt gewählt worden war und als eine seiner ersten Amtshandlungen die Christa-Meier-Hütchen höchstpersönlich vom Fischmarkt entfernte – mit großem Tamtam, Fototermin und eigenem Bagger.
Denn auch jetzt ist das Geschrei wieder groß: bei CSU und FDP, in den sozialen Medien und bei einer Veranstaltung mit Anwohnern am Montagabend, bei der es teilweise hoch herging.
Ob es für die Anwohner tatsächlich die geforderten Ausnahmen vom Durchfahrtsverbot geben wird, bleibt offen. „Wir nehmen das mit“, sagte Thomas Burger am Dienstag in der Sitzung des Planungsausschusses. Dabei dürfte ihm klar sein, dass sich eine Sperrung mit zu vielen Ausnahmen nicht durchsetzen lässt. Und dass es, wie er selbst sagte, Gegenwind geben wird – aber auch Rückenwind.
Anders als Christa Meier hat Thomas Burger eine Koalition im Rücken, die zumindest diese Entscheidung geschlossen unterstützt. Da kann man trotz aller Kritik auch einmal „durchziehen“ und nach dem Motto des früheren Bundespräsidenten Walter Scheel handeln:
„Es kann nicht die Aufgabe eines Politikers sein, die öffentliche Meinung abzuklopfen und dann das Populäre zu tun. Aufgabe der Politiker ist es, das Richtige zu tun und es populär zu machen.“
Burger kann die Sperrung populär machen, wenn die Stadt sie tatsächlich durchsetzt. Dafür braucht es das städtische Ordnungsamt. Zudem muss die Stadt die Donauparallele schneller aufwerten als bisher geplant – also vor 2035. Dafür braucht es entsprechende Beschlüsse im Stadtrat – und Geld.
Dann kann CSU-Chef Michael Lehner den Bagger für die Zeit nach der Wahl 2032 wieder abbestellen.
2. Grieser Steg – der Protest kommt reichlich spät
Apropos Bagger. Die rollen 2027 an, wenn nach dem Bürgerfest der Grieser Steg ab- und anschließend neu gebaut wird. Für einen Aufschrei sorgen aktuell, die ersten Baumfällungen, die vor kurzem begonnen haben. Sogar Grablichter wurden auf einigen Stümpfen aufgestellt.
Und ja: Ich kann nachvollziehen, dass man den Verlust von 22 bis 27 Bäumen, die im Zuge des Neubaus abgeholzt werden bedauert. Die imposante Trauerweide auf der Jahninsel werde ich vermissen. Man kann die Informationspolitik der Stadt kritisieren – einen Pressetermin zeitgleich mit dem Beginn der Fällungen abzuhalten, ist zumindest ungeschickt.
Angesichts der Eingriffe in einem sensiblen Bereich wie den Donauinseln wäre ohne weiteres eine Bürgerversammlung zu dem Thema gerechtfertigt gewesen. Zumal dann, wenn man sich, wie die aktuelle Stadtregierung, eine bessere Kommunikation auf die Fahnen schreibt.
Andererseits sind die Planungen nicht neu. Dass der Grieser Steg, Baujahr 1947, abgerissen und ersetzt werden muss, weiß man spätestens seit dem 18. September 2018. Damals fasste der Stadtrat den Beschluss für einen Neubau – öffentlich.
Die Bürgerbeteiligung wurde zwar coronabedingt eingeschränkt, aber zumindest gab es 2020 eine öffentliche Informationsveranstaltung. Damals war die konkrete Ausgestaltung noch unklar.
Spätestens seit Juli 2024 sind die Dimensionen – 6,50 statt bisher 3,80 Meter breit, 127 Meter lang – und der Verlauf des neuen Grieser Stegs bekannt (zur Beschlussvorlage). Damals wurde der Neubau vom Stadtrat in öffentlicher Sitzung diskutiert und einstimmig genehmigt – inklusive Bauwerksplan, Querschnitten, Visualisierungen und Kosten (11,4 Millionen Euro).
Entsprechende Veröffentlichungen inklusive Architektenentwurf und der geplanten Dimensionen gab es schon 2023 (zum Beispiel hier). Damals hätte man noch diskutieren, nachfragen und vielleicht Veränderungen erreichen können. Jetzt, drei Jahre später, mit dem Beginn der Arbeiten, nicht mehr.
Dass Bauarbeiten nicht im luftleeren Raum stattfinden und dafür Bäume fallen müssen, konnte man wissen – wenn man es wollte. Insofern mag man den Verlust von Bäumen bedauern und die Dimension der Brücke ablehnen, darf sich aber auch an die eigene Nase fassen.
Wer sich als mündiger Bürger versteht, mitreden und mitentscheiden möchte, für den ist Information auch eine Holschuld. Das gilt längst nicht nur für dieses Projekt.
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Kommentare (4)
Muki
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Das mit der Sperrung der thundorfer Straße können nur die befürworten, die dort nicht wohnen, nicht dort arbeiten , dort keine Freunde oder Verwandte haben . Verkehrberuhigung und Auto raus ist ja schön, aber das geht zu weit. Zudem : durch die Gesandtenstrasse fahren schon immer mehr Autos und Motorräder als in der Thundorfer . Parken um chic ins Gingin , Paletti oder sonstige ist ein tägliches Bild ( ganztags) und die Stadt kontrolliert nicht . Kontrollen – außer vielleicht zu Beginn der Sperrung – sind seitens der Stadt nicht zu erwarten
Hans
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Dass ein neuer Grieser Steg kommt, war seit Jahren bekannt – da stimme ich zu. Für die Baumfällungen gilt das aber nicht. Ein paar Ergänzungen aus den Unterlagen:
2018 hat der Planungsausschuss die Planung beschlossen (Trasse, Wettbewerb). In der Vorlage steht sogar: „Der vorhandene Baumbestand soll berücksichtigt und wenn möglich erhalten werden.“
Bei der Online-Bürgerinfo im November 2020 war die Linienführung noch offen. Angekündigt wurde eine weitere Beteiligung zur Entwurfsplanung – dass sie stattgefunden hat, ist nirgends dokumentiert.
Der einstimmige Beschluss im Juli 2024 enthält kein Wort zu Fällungen. Die Eingriffe sollten erst in einem Landschaftspflegerischen Begleitplan ermittelt werden, und der stammt vom November 2025. Der Stadtrat hat also abgestimmt, ohne zu wissen, welche Bäume fallen.
Die Genehmigung vom Juni 2026 wurde, soweit erkennbar, nicht öffentlich bekannt gemacht. Die artenschutzrechtliche Prüfung ist darin noch offen und soll nachgereicht werden.
Der geknickte Verlauf ist keine reine Geschmacksfrage. Eine gerade Linienführung wurde „aus städtebaulichen Gründen“ verworfen, obwohl der Begleitplan selbst einräumt, dass die Knick-Variante zusätzliche Eingriffe in den Baumbestand bringen kann und der Mittelpfeiler Altbäume mit hoher Bedeutung für Fledermäuse und Käfer trifft.
Laut Eingriffsplänen sind es 27 Fällungen plus 17 Kronenschnitte, die ausdrücklich über einen Pflegeschnitt hinausgehen.
Und: Laut Tiefbauamt sollten die Fällungen nicht vor dem 9. November beginnen. Gefällt wurde ab dem 3. November.
Holschuld gut und schön – aber dann muss es auch etwas zum Abholen geben.
Hans 2
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Was jetzt schon mitbedacht werden muß , ist der massive Radverkehr, der zum größten Teil über die Steinerne Brücke ausweichen muß. Da die Bauzeit mehrere Jahre dauert, ist das Chaos auf der “Steinernen” vorprogrammiert. Zeitlich begrenzt auf die Bauzeit – farblich getrennte Spurführung für Fussgänger und Radfahrer, Pontonbrücke o.ä.
Informant
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Die im Artikel verlinkten Beschlußvorlagen enthalten auch ein PDF, wo man sich die Brücke ganz exakt anschauen kann (Pläne und Visualisierungen): https://srv19.regensburg.de/bi/___tmp/tmp/45081036530282127/530282127/00404184/84.pdf M.m.N. eine gute Möglichkeit, sich ein genaues Bild zu machen. Manches ist gar nicht so krass wie es auf den ersten Blick aussieht, anderes ist noch viel krasser als man es sich vorstellen hätte können (Regenbrücke).
Ich persönlich freue mich, dass etwas voran geht. Auch wenn die Breite nicht (nur) wegen Radverkehr gewählt wurde, ist es langsam an der Zeit, nicht alle paar 100m mit dem Rad irgendwelche Eng- und Langsamfahrstellen zu haben. Wenn es nicht ein paar gute, durchgehende, dedizierte Routen als Rückenmark für den Radverkehr gibt, wird das nix mit diesem Verkehrsmittel.
Was mich zu @Hans 2 bringt: Absolut richtig, das wäre auch für Fußgänger entspannter. Eine Spur in der Mitte für Radler. Die Steinerne Brücke ist aus meinem Routenplaner im Kopf schon lange gestrichen; außer bei schlechtem Wetter kommt man da eigentlich fast nie vernünftig vorwärts.