Morgen, Regensburg! Fakenews, Rassismus und eine rote Lederhose

Fehler passieren, doch bei Fehlern in Serie kÃ¶nnte man Absicht vermuten, wie ein Blick nach Sinzing zeigt. Absicht steckt mit ziemlicher Sicherheit hinter den rassistischen und verzerrenden Videos eines jungen AfD-Kandidaten, doch mit Sicherheit hatte das Museum der Bayerischen Geschichte nie die Absicht, Hans Well in seiner Ausstellung zur WAA zu vergessen. AuÃŸerdem unser neuer Podcast.

1. Podcast: Die erste OB-Kandidatin mit Chancen war da

Helene Sigloch (GrÃ¼ne) war die erste OberbÃ¼rgermeisterkandidatin mit realistischen Chancen, die bei unserem Talk-Format bei Ghost Town Radio zu Gast war. Sie kÃ¶nnte es in die Stichwahl schaffen.

In den nÃ¤chsten Wochen geht es Schlag auf Schlag: Am 1. Februar kommt Horst Meierhofer (FDP), der zwar nicht als chancenreich gilt, aber fÃ¼r manche â€žOB der Herzenâ€œ ist. Eine Woche spÃ¤ter besucht Astrid Freudenstein (CSU), die bisherige Favoritin bei der Kommunalwahl, unser Studio. An den darauffolgenden Sonntagen folgen Thomas Thurow (BrÃ¼cke) und Thomas Burger (SPD).

Eine inhaltliche Anmerkung zum GesprÃ¤ch mit Helene Sigloch: Die kompetente Dame in Sachen Verkehrsplanung, deren Namen wir wÃ¤hrend der Sendung suchten, ist Sabine SchÃ¶nherr, Betriebsleiterin beim Stadtwerk MobilitÃ¤t. Bei allen Auftritten und Pressekonferenzen zum Thema Stadtbahn habe ich sie als unaufgeregt, sachbezogen und kompetent erlebt.

Viel SpaÃŸ beim NachhÃ¶ren.

2. Fakenews, made by CSU Sinzing

Im Landkreis Regensburg ticken die Uhren manchmal anders als in der Stadt â€“ und die Nachbargemeinde Sinzing ist mir in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen.

Patrick Grossmann, ehemals BÃ¼rgermeister und seit 2023 fÃ¼r die CSU im Landtag sowie aktueller Kandidat fÃ¼r die Landratswahl im Kreis Regensburg, fiel in der Vergangenheit immer wieder mit â€žFehlerchenâ€œ auf, die man auch als WÃ¤hlermanipulation bezeichnen kÃ¶nnte.

2020 war es ein Fake-Foto mit Michael Sterner in einem Schreiben an ErstwÃ¤hler, das den Eindruck erweckte, der Experte fÃ¼r Erneuerbare Energien und Berater der Bundesregierung wÃ¼rde Grossmann im Wahlkampf unterstÃ¼tzen. 2008 waren es die Vorsitzenden und Mitglieder von Sinzinger Vereinen, die ohne ihr Wissen als angebliche UnterstÃ¼tzer fÃ¼r Grossmanns Wahlkampf herhalten mussten.

Man kÃ¶nnte jetzt sagen, Schwamm drÃ¼ber, Fehler passieren den Besten und schlieÃŸlich hat sich der CSU-Politiker â€“ nachdem es aufkam â€“ immer brav entschuldigt.

Aber was die Sinzinger CSU in der Januar-Ausgabe ihres BlÃ¤ttchens â€žSinzing aktuellâ€œ fabriziert, fÃ¼gt sich erneut in das Bild, dass man es mit der Wahrheit nicht allzu genau nimmt.

In einem Text zur Zukunft des â€žKlosters Viehhausenâ€œ rechtfertigt man den Kauf der Immobilie durch die Gemeinde damit, dass man das Heft des Handelns in der Hand behalten wolle. Bei einem Verkauf an einen Investor kÃ¶nne man nÃ¤mlich eine â€žNutzung beispielsweise als FlÃ¼chtlingsunterkunft (…) nicht verhindernâ€œ.

Das ist noch nicht falsch, selbst wenn man es kritisieren kÃ¶nnte, dass just FlÃ¼chtlinge beim Werben um VerstÃ¤ndnis als Negativbeispiel und dÃ¼steres Zukunftsszenario herhalten mÃ¼ssen, das man verhindert hat. Aber bei der CSU, zumal im Landkreis, sind solche ressentimentgeladenen Bilder nicht unbedingt Ã¼berraschend.

Was aber dann folgt, ist schlicht, mit Verlaub, vÃ¶lliger Quatsch. Zitat:

â€žEin Negativbeispiel in der Stadt Regensburg stellt die VerÃ¤uÃŸerung des ehemaligen Hortens (Kaufhof) an einen auslÃ¤ndischen Investor dar. So ein Vorgang blockiert eine Stadt- bzw. Dorfentwicklung auf lange Zeit.â€œ

Also nochmal langsam, damit es auch die Sinzinger CSU kapiert: Der Kaufhof wurde nicht verkauft. Er gehÃ¶rt seit Jahrzehnten derselben EigentÃ¼merin â€“ der Kaufhof Regensburg GmbH. Der angeblich geplante Verkauf an eine â€žauslÃ¤ndischeâ€œ Investorengruppe war ein Bluff, ein Fake, ein Versuch, die Stadt Regensburg zu einem Ã¼bereilten und Ã¼berteuerten Kauf zu nÃ¶tigen.

Das hat in Regensburg spÃ¤testens seit letztem August jeder mitbekommen, den es interessiert. Damals wurde Ã¶ffentlich bekannt, dass der angeblich geplante Verkauf nie vollzogen wurde. Und gerade Politiker, die ja irgendwie Verantwortung tragen wollen, sollten sich informieren, bevor sie irgendwas hinausposaunen.

Doch in Sinzing ticken die Uhren offenbar nicht nur anders, sondern der Zeit um Monate hinterher. Was soll man sich auch mit Fakten beschÃ¤ftigen.

Verfasser des Textes ist Ã¼brigens â€žPGâ€œ, wohl Patrick Grossmann. Wieder mal ist es also passiert â€“ so ein â€žFehlerchenâ€œ. Das muss aber besser werden, wenn Sie Landrat werden wollen, Herr Grossmann. Aber fÃ¼r den Landtag hat’s ja auch gereicht.

3. Was Hans Well mit Leo Trotzki zu tun hat

Neulich habe ich mit Hans Well telefoniert. Wer es nicht wissen sollte: Er gehÃ¶rte zusammen mit seinen BrÃ¼dern Michael und Christoph zur BiermÃ¶sl-Blosn.

1979 gegrÃ¼ndet, Hass-Objekt von Franz Josef StrauÃŸ und der CSU. 15 Jahre lang mit Sendeverbot im Bayerischen Rundfunk belegt, wohl, weil StrauÃŸ so seine Probleme mit der BiermÃ¶sl-Adaption der Bayernhymne hatte (â€žGott mit dir, du Land der BayWaâ€œ) â€“ und Ã¼berhaupt, weil dieses Volksmusik-Trio so gar nichts mit der CSU anzufangen wusste. Obwohl sie bairisch singen!!!

1986 trat die BiermÃ¶sl-Blosn beim â€žWAAhnsinns-Festivalâ€œ vor Ã¼ber 100.000 Menschen auf. Auch diese UnterstÃ¼tzung des Widerstands gegen die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf dÃ¼rfte die Beliebtheit der Well-BrÃ¼der bei den Schwarzen nicht gesteigert haben.

Dem Erfolg tat das keinen Abbruch â€“ im Gegenteil. Bis 2012 stand das Trio gemeinsam auf der BÃ¼hne â€“ unter anderem auch mit Gerhard Polt und den Toten Hosen und bei der ARD-Sendung Scheibenwischer.

Zu einer Peinlichkeit geriet die Darstellung der BiermÃ¶sl-Blosn â€“ zumindest anfÃ¤nglich â€“ fÃ¼r das Museum der Bayerischen Geschichte. In der Abteilung zum Widerstand gegen die WAA hing anfÃ¤nglich ein Foto von zwei jungen MÃ¤nnern mit roten Lederhosen â€“ Michael und Christoph Well. Untertitel: â€žAuftritt der BiermÃ¶sl-Blosn in roten Lederhosenâ€œ.

Hans Well hat man dabei einfach abgeschnitten â€“ man sieht noch seine halbe Hand. Er hatte ja auch keine rote Lederhose mit Herzchen im Schritt an, der man sogar â€“ PrioritÃ¤ten â€“ einen eigenen Schaukasten geschenkt hat.

Wie ein Kollege von mir einmal schrieb: Das ist ungefÃ¤hr so, wie wenn zum Beispiel im British Museum ein Foto von Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr zu sehen wÃ¤re und darunter stÃ¼nde: â€žThe Beatlesâ€œ.

Mittlerweile wurde das korrigiert. Auf einem neuen Foto sind alle drei Well-BrÃ¼der zu sehen. Dass man Hans Well einfach wegretuschiert hÃ¤tte, Ã¤hnlich wie Stalin Trotzki aus diversen Fotos herausoperieren lieÃŸ, wird vom Museum Ã¼brigens ausdrÃ¼cklich bestritten.

Man habe aus einem Film zum WAAhnsinnsfestival lediglich einen falschen Screenshot gewÃ¤hlt und ein anderes genommen, nachdem man von Hans Well auf den Fehler aufmerksam gemacht worden sei. Peinlich ist das trotzdem und entschuldigt hat sich fÃ¼r diesen Lapsus niemand bei ihm. Schwach.

Am Freitag tritt Hans Well mit seiner Tochter Sarah und KomalÃ© Akak (â€žHans Well und die Wellbappnâ€œ) in der Alten MÃ¤lzerei auf, am Samstag im Sommerkeller in Wiesent. Beides ausverkauft. Schade. Mit ihm hÃ¤tte ich mich gerne noch persÃ¶nlich unterhalten.

4. Weniger Wahrheit wagen

Kennen Sie den Jungpolitiker Lukas Daiser? Studienkollegen von ihm, mit denen ich an der Uni Regensburg gesprochen habe, beschreiben ihn, diplomatisch ausgedrÃ¼ckt, nicht unbedingt als die hellste Kerze am Christbaum.

Aber das ist ja nicht unbedingt ein Hinderungsgrund, um politische Karriere zu machen, wie man â€“ mal ein willkÃ¼rlich gewÃ¤hltes Beispiel â€“ an dem AfD-Bundestagsabgeordneten Erhard Brucker sieht. Dessen Mandat kostet den Steuerzahler alles in allem knapp 40.000 Euro im Monat. Prost!

Doch zurÃ¼ck zu Lukas Daiser. Der 19-JÃ¤hrige ist Mitglied der extrem rechten Jugendorganisation â€žGeneration Deutschlandâ€œ und versucht aktuell, auf dem Ticket der AfD in den Regensburger Stadtrat zu kommen. Aussichtsreicher Listenplatz. Zu diesem Zweck dreht er gelegentlich ein paar Instagram-Reels.

Darin beschÃ¤ftigt Daiser sich zum Beispiel mit Amokfahrten, die es in Deutschland gab. Diese hÃ¤tten mit â€žlinksgrÃ¼ner Migrationspolitikâ€œ zu tun. Deshalb werde die AfD das Projekt â€žSicherer Hafenâ€œ in Regensburg beenden, blablabla.

Wenig Ã¼berraschend sind Daisers Behauptungen falsch.

Von den zehn Amokfahrten, die es seit 2015 in Deutschland gab, hatten zwei einen terroristischen/islamistischen Hintergrund. In mindestens einem Fall gab es einen rechtsextremen Hintergrund, der TÃ¤ter war AfD-Sympathisant, die HÃ¤lfte der TÃ¤ter waren deutsche StaatsbÃ¼rger.

In der Ã¼berwiegenden Zahl der FÃ¤lle standen psychische Erkrankungen im Hintergrund. Einen Zusammenhang zwischen Herkunft, politischer Haltung oder Religion und Amokfahrten gibt es nicht.

Eine strengere Migrationspolitik hÃ¤tte weder den rechtsextremen TÃ¤ter von Mannheim gestoppt noch den Islamhasser von Magdeburg, der bereits seit 20 Jahren in Deutschland lebte, um nur zwei Beispiele herauszugreifen (dazu ein guter weiterfÃ¼hrender Kommentar im evangelischen Sonntagsblatt).

Ob nun aus Dummheit oder bewusst: Daisers Auftritt ist blanker Rassismus. Passt zur â€žGeneration Deutschlandâ€œ, passt zur AfD.

Aktuell hat der Stadtratsaspirant ein Video zur Spende der Stadt Regensburg an Sea-Eye produziert. Dort behauptet er, die Regierung der Oberpfalz habe der Stadt Regensburg â€žganz klar gesagt: kein Geld fÃ¼r die Schlepperorganisation Sea-Eyeâ€œ. Doch die Stadt trickse sich raus. â€žEin Skandal.â€œ

TatsÃ¤chlich hat die Regierung der Oberpfalz den Begriff Schlepperorganisation nie verwendet oder die Arbeit von Sea-Eye in irgendeiner anderen Form bewertet.

Die Wahrheit ist: Die Rechtsaufsicht hat die Spende in ihrer damals geplanten Form bemÃ¤ngelt, keine Schritte ergriffen und gleichzeitig einen Weg aufgezeigt, wie die 30.000 Euro rechtskonform flieÃŸen kann. Nichts anderes hat der Stadtrat getan. Wir haben ausfÃ¼hrlich darÃ¼ber berichtet.

Man kann natÃ¼rlich der Meinung sein, dass die Stadt diese Spende nicht tÃ¤tigen sollte. Was Daiser tut, ist aber etwas anderes. Er verzerrt die Wahrheit, man kÃ¶nnte auch sagen: Er lÃ¼gt.

Schade, dass die AfD heutzutage einen Besenstiel aufstellen kÃ¶nnte und es gÃ¤be immer noch Leute, die ihn wÃ¤hlen wÃ¼rden. Schade auch, dass es in diesem Fall nicht ein Besenstiel ist. Der wÃ¼rde wenigstens keinen solchen Schaden anrichten wie es von Daiser zu erwarten ist.

Entspannte Restwoche!