Nach Kündigung der Inselzwerge: Kita-Betreiber erhebt schwere Vorwürfe gegen Fachaufsicht der Stadt Regensburg

Der Vertrag für die Johanniter-Kita Inselzwerge wurde gekündigt. Ein neuer Betreiber stünde in den Startlöchern. Doch vorab wurden verfälschte Interna verbreitet und es gibt massive Vorwürfe gegen eine Mitarbeiterin der Stadt Regensburg.

Bei den Inselzwergen herrscht heller Aufruhr. Seit 13 Jahren gibt es die Kinderkrippe der Johanniter in der Wöhrdstraße in Regensburg. Bis zu 24 Kinder werden hier in zwei Gruppen betreut. Doch nun wurde das Gebäude verkauft und der eigentlich 25 Jahre laufende Vertrag der Johanniter zum 30. November 2025 gekündigt.

„Deshalb können wir leider zum kommenden Bildungsjahr ab dem 01.09.2025 keine weitere Betreuung in den derzeitigen Räumen der Kinderkrippe Inselzwerge anbieten“, heißt es Ende November in einem Schreiben der Johanniter an die betroffenen Eltern. Bei Interesse an Betreuung in einer der anderen Johanniter-Krippen solle man sich „schnellstmöglich“ melden. Darüber, was mit den Räumlichkeiten in der Wöhrdstraße passiere, habe man „keine validen Kenntnisse“.

Details in der Kita, die nur ein Insider kennen kann

In der Krippe gingen allerdings deutlich detailliertere Geschichten herum. Eigentlich sei den Johannitern zugesagt worden, dass sie auch nach dem Verkauf bleiben könnten, habe man ihr gesagt, berichtet eine Mutter unserer Redaktion. Aber der neue Eigentümer habe unbedingt einen anderen Betreiber haben wollen. Der heiße „Goldschatz“ und da halte der Name, was er verspreche. „Die ist deutlich teurer.“ Das sei „eine Frechheit und im wahrsten Sinne des Wortes unsozial“.

Diese, in der Krippe verbreitete Erzählung einer „feindlichen Übernahme“, die sich bei einigen Eltern verfestigt hat, will man bei den Johannitern so nicht bestätigen. Der Vertrag sei fristgerecht gekündigt worden, so ein Sprecher. „Es steht jedem Gebäudeeigentümer zu, zu entscheiden, mit wem er ein vertragliches Verhältnis eingehen möchte und mit wem nicht.“ Anderslautende Versprechungen, wie sie innerhalb der Kita kolportiert werden, habe es im Vorfeld des Verkaufs der Immobilie auch nicht gegeben.

Darüber, ob die Johanniter planen, stattdessen andernorts eine neue Kita zu eröffnen, äußere man sich nicht. Aber man habe in den bestehenden Kinderkrippen genügend Plätze, um den betroffenen Eltern dort ein Angebot machen zu können. Man scheint die Sache bei den Johannitern also recht entspannt zu sehen, auch wenn sich die Frage stellt, wie die für Unruhe sorgende Goldschatz-Erzählung, mit Details, die nur ein Insider kennen kann, in der Kita landete.

Gebäudeeigentümer hätte einen neuen Betreiber

Anruf beim neuen Eigentümer des Gebäudes. Der ist erstaunt, dass derlei Geschichten und insbesondere der Name eines künftigen Betreibers in der Kita die Runde machen. „Das wurde bisher alles nur intern kommuniziert.“ Auch unterschrieben sei noch überhaupt nichts – und das liege vor allem an der Stadt Regensburg. Dort scheint man sich bei der Betriebserlaubnis quer zu stellen – und es gibt Vorwürfe gegen eine Verantwortliche beim Amt für Tagesbetreuung, der für Kitas zuständigen Fachaufsicht. Doch dazu später mehr.

Es sei richtig, dass er „Goldschatz“ in seiner neuen Immobilie gerne die Möglichkeit geben würde, eine weitere Einrichtung zu eröffnen, erzählt der Eigentümer. In einem anderen Objekt von ihm, der neuerbauten „Villa Sternberg“ an der Ecke Hemauer-/Sternbergstraße haben die beiden Betreiber im Erdgeschoss vor einem Vierteljahr eine „Mini-Kita“ mit zwölf Plätzen für Kinder zwischen zehn Monaten und drei Jahren eröffnet.

Goldschatz sprang für die Stadt Regensburg ein

Diese privat betriebene Kita ist tatsächlich deutlich teurer als jene der Johanniter, allerdings liest sich das Konzept auch aufwändiger – zum Beispiel gilt dort ein anderer Betreuungsschlüssel: es steht mehr Personal für die gleiche Anzahl von Kindern zur Verfügung. Auch die Miete scheint bei der Kalkulation der dortigen Elternbeiträge eine Rolle zu gespielt zu haben.

„Die Stadt Regensburg hätte das damals selber anmieten wollen, aber denen war das zu teuer“, erzählt der Eigentümer der „Villa Sternberg“. Und er habe einerseits die Auflage gehabt, dort eine öffentliche Einrichtung unterzubringen, andererseits, weil es keinerlei städtische oder staatliche Zuschüsse gab, habe er eben mit dieser etwas höheren Miete kalkulieren müssen. „Goldschatz“ habe die 140 Quadratmeter, und damit die bislang wohl kleinste Betreuungseinrichtung in Regensburg, dann in letzter Minute angemietet. Und die Kita funktioniere bislang hervorragend zur Zufriedenheit aller Beteiligten. So etwas vergesse er nicht. Als die beiden Betreiber ihn gefragt hätten, ob er nicht noch andere Objekte habe, man wolle expandieren, habe er bei der Wöhrdstraße auch an sie gedacht.

Verweigert die Stadt die Betriebserlaubnis?

Aber jetzt stelle sich die Stadt Regensburg quer. Die zuständige Mitarbeiterin beim Amt für Tagesbetreuung habe bislang mitgeteilt, dass man Goldschatz wohl keine Betriebserlaubnis für die Wöhrdstraße in Aussicht stellen könne. Er sei ja mal gespannt, wie das weitergehe, sagt der Eigentümer.

Für die Immobilie gebe es noch zwölf Jahre lang eine Kita-Bindung. „Wenn ich die nicht einhalte und zum Beispiel Büros reinmachen, müsste ich Fördergelder zurückzahlen.“ Aber sei das auch der Fall, wenn die Stadt verhindere, dass ein Betreiber, der das wolle und könne, mit der Kita weitermache? Und warum tue die Stadt Regensburg das, wo Goldschatz doch schon eine Kita betreibe?

Goldschatz-Inhaber fühlt sich von städtischer Mitarbeiterin erpresst

Nachfrage bei der Stadt Regensburg. Doch dort bleibt man sehr allgemein und der konkreten Frage, ob eine Betriebserlaubnis für den neuen Betreiber verweigert wird, weicht man aus. Der Eigentümer habe bestätigt, dass in den Räumlichkeiten weiterhin eine Krippe betrieben werden solle, heißt es zwar. Allerdings stehe noch gar nicht fest, wer als künftiger „Betriebsträger“ infrage komme. „Die Stadt überprüft im gesetzlichen Rahmen, ob eine Betriebserlaubnis in Aussicht gestellt werden kann, sobald ein möglicher Betriebsträger feststeht.“

Anruf bei Goldschatz. Und dort macht Dominik Schomecker, einer der beiden Inhaber, aus seinem Herzen keine Mördergrube. Man fühle sich von der zuständigen Mitarbeiterin des Amts für Tagesbetreuung „regelrecht erpresst“, sagt er. Diese sei bereits am 18. November bei ihm und seiner Partnerin vorstellig geworden, ausdrücklich in ihrer Eigenschaft als zuständige Fachaufsicht.

Im Gespräch habe sie den beiden dann – knappe zwei Wochen bevor dies öffentlich bekannt und den Eltern kommuniziert wurde – mitgeteilt, dass der neue Eigentümer der Immobilie in der Wöhrdstraße den Johannitern bereits mündlich gekündigt habe. Sie gehe davon aus, dass nun Goldschatz ein Angebot zum Betrieb der Kita bekommen werde, habe die städtische Mitarbeiterin gesagt.

„Wir sollten uns nicht mit den Johannitern anlegen. Das hätten wir nicht im Kreuz.“

„Dann hat sie gefordert, dass wir ein solches Angebot auf jeden Fall ablehnen müssen“, erzählt Schomecker. „Das Amt für Tagesbetreuung und die Johanniter würden da auf keinen Fall mitmachen. Das sei eine feindliche Übernahme und ihre Behörde würde da keine Betriebserlaubnis erteilen, geschweige denn staatliche Fördermittel bewilligen.“

Es habe geheißen, dass sich das Amt für Tagesbetreuung „mit Händen und Füßen dagegen wehren“ werde, so Schomecker. „Wir beide sollten uns nicht mit den Johannitern anlegen. Das hätten wir nicht im Kreuz.“ Auch habe die Frau gesagt, dass das zu erheblichem Imageschaden für Goldschatz führen werde. „So erklärt sich für mich jetzt auch, warum in der Kita plötzlich irgendwelche Gerüchte rumgehen und Informationen, die von uns nie nach außen getragen wurden.“

Man solle das Angebot für die Kita ablehnen, habe die schlussendliche Forderung gelautet. Dann hätten die Johanniter die Möglichkeit, mit dem Gebäudeeigentümer neu über die Konditionen zu verhandeln. „Zum Glück waren wir zu zweit bei dem Gespräch. Sonst würde uns das keiner glauben“, so Schomecker.

Strafanzeige gegen Mitarbeiterin der städtischen Fachaufsicht?

Er denke nun darüber nach, Strafanzeige zu erstatten. „Ich wusste erst gar nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn die zuständige Fachaufsicht, von der wir ja auch ein Stück weit abhängig sind, mir so eine Ansage macht.“

Letztlich sei man einfach nur ein privater Träger für Betreuungseinrichtungen und versuche, zu expandieren. Dafür frage man bei Immobilieneigentümern, die man kenne. „Ich verstehe nicht, warum wir dann solchen Drohungen und Rufmordkampagnen ausgesetzt sind.“

Was die Kita in der Wöhrdstraße betrifft, werde es bei Goldschatz sicher teurer werden als bei den Johannitern. „Aber wir haben auch ein anderes Konzept, für das es Nachfrage gibt.“ Die Kita in der Sternbergstraße sei bis 2026 voll und es gebe 61 Leute auf der Warteliste. „Der Bedarf ist da.“

Man würde betroffenen Eltern entgegenkommen

Man habe auch nicht vor, die Anzahl der Plätze bei den Inselzwergen zu reduzieren, sondern wolle eher, weil man ja eine anderen Betreuungsschlüssel habe, auf 15 statt zwölf Kinder pro Gruppe hochgehen. Die Eltern der bisher betreuten Kinder hätten dann auch das erste Zugriffsrecht und im Zweifel, wenn es nicht anders gehe, komme man diesen auch beim Preis entgegen.

Aber dafür braucht es überhaupt erst einmal einen Vertrag, eine Betriebserlaubnis durch die Stadt Regensburg – und Aufklärung darüber, was da bei dem Gespräch mit der Mitarbeiterin der Fachaufsicht am 18. November abgelaufen ist.