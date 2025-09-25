Nach rassistischer Hetzkampagne: Vortrag bei Interkulturellen Wochen in Regensburg abgesagt
Nach Kritik an der „Klar“-Moderatorin Julia Ruhs wird der BR-Rundfunkrat Hamado Dipama seit einer Woche von Rechtsaußen-Medien mit einer rassistischen Hetzkampagne überzogen. Einen geplanten Vortrag in Regensburg hat er wegen Sicherheitsbedenken abgesagt.
Es ist selten, dass sich der Rassismus bereits in der Überschrift so unverhohlen zeigt, wie das seit Ende letzter Woche auf diversen einschlägig bekannten Portalen geschehen ist. Der Anlass: Ein deutscher Staatsbürger, Hamado Dipama, hat – auch in seiner Eigenschaft als Rundfunkrat beim Bayerischen Rundfunk – die breit diskutierte Entscheidung des NDR gelobt, die Zusammenarbeit mit Julia Ruhs als Moderatorin des Magazins „Klar“ zu beenden.
Doch Dipama scheint nicht dem Bild zu entsprechen, das sich „Tichys Einblick“, „Report24“, „ÖRR-Blog“, „Journalistenwatch“, „Junge Freiheit“ und andere von einem Deutschen machen. Aber weil er es dennoch wagt, eine Ikone dieser neurechten bis rechtsradikalen Portale zu kritisieren, sind teils bereits deren Schlagzeilen gespickt mit Falschbehauptungen und Diffamierungen.
Erinnert die Kampagne gegen Brosius-Gersdorf
Quer durch die sozialen Medien wird Dipama seit Tagen rassistisch beleidigt und beschimpft – bis hin zu offenen Drohungen. Einen Vortrag über Rassismus und Diskriminierung in Regensburg, der am Mittwoch im Rahmen der Interkulturellen Wochen geplant war, hat der Münchner nun abgesagt. Es gebe „massive Sicherheitsbedenken“, sagt Dipama.
Die Welle, die über den 51-Jährigen hereingebrochen ist, erinnert an die Kampagne gegen Frauke Brosius-Gersdorf, ehemals Kandidatin für das Amt als Verfassungsrichterin. Am 18. September lobte Dipama in öffentlichen Postings die Entscheidung des NDR, die Zusammenarbeit mit Julia Ruhs zu beenden. Unter anderem schrieb er:
„Bravo an den NDR für diese weitsichtige Entscheidung! 👏🏽
Die Unterwanderung durch Rechte und Neofaschisten in öffentlich-rechtlichen Medien muss gestoppt werden ⛔️.
Julia Ruhs vertritt keinerlei journalistische Ethik – Ihre Auftritte lassen eine politische Agenda erkennen: rassistisch, rechts und spaltend. Anstatt journalistisch zu arbeiten, betreibt sie Hetze gegen Geflüchtete, Migrant*innen, die Grünen und die Linke.
(…)
Dass ausgerechnet Unionspolitiker – allen voran Markus Söder – die NDR-Entscheidung angreifen, zeigt nur eines: Teile der politischen Elite in Deutschland sind unfähig, rechte und faschistische Manöver zu erkennen, die letztlich ihrem eigenen Untergang dienen.“
Fragwürdige Portale, AfD und Mob Hand in Hand
Noch am selben Tag begann ein sozial-mediales Trommelfeuer, bei dem sich insbesondere der ÖRR-Blog des oberfränkischen CSU-Lokalpolitikers Jonas Müller mit zahlreichen Posts als Stichwortgeber hervortat.
Es sprangen Portale auf wie „Tichys Einblick“ (wo Leuten schon mal Aussagen in den Mund gelegt werden, die sie nicht getroffen haben), das rechtslibertäre „Apollo News“, das offen rassistische „Journalistenwatch“ und die neurechte Traditionspostille „Junge Freiheit“. Als Weiterverbreiter diente auch die AfD, wo ein Bundestagsabgeordneter mit eigenen Sharepics gegen Dipama Stimmung machte.
Man repostet anschließend einander gegenseitig und der Online-Mob tut mit der Forderung nach Abschiebung, Beschimpfungen und offenen Drohungen sein Übriges. Ein Ende: bislang nicht absehbar.
Falsch und verzerrend
Einige Falschbehauptungen, die dabei aufgestellt werden:
Mit Dipama sitzt, entgegen anderslautender Behauptungen auf den oben erwähnten Portalen, kein abgelehnter Asylbewerber im Rundfunkrat. Er ist seit drei Jahren deutscher Staatsbürger. Bereits seit 2014 hatte er einen unbefristeten Aufenthaltstitel.
Dipama hat nie Weiße als „Neandertaler“ bezeichnet (verbreitet u.a. durch ÖRR-Blog). Er wurde in einem entsprechenden Beitrag lediglich markiert.
Dipama wurde 2002 als Anhänger der Politik des 1987 ermordeten Präsidenten Thomas Sankara in Burkina Faso politisch verfolgt. Seitdem gab es in dem instabilen Land mehrfache Regierungswechsel.
Zuletzt postete Dipama Fotos von einem Aufenthalt in Burkina Faso. Anlass war die Eröffnung eines Mausoleums für Thomas Sankara – etwas, das Dipama seit Jahren mit gefordert und unterstützt hatte. In mehreren Berichten wird dies verkürzt und verfälscht dargestellt, um Dipamas Asylanspruch und Fluchtgeschichte in Zweifel zu ziehen.
Dipama ist für Rassisten ein rotes Tuch
Der 51-Jährige ist Rechten und Rechtsextremen auch abseits seiner Kritik an Julia Ruhs ein Dorn im Auge. Er engagiert sich im Bayerischen Flüchtlingsrat und verschiedenen Initiativen gegen Rassismus und Diskriminierung.
Er zeigte erfolgreich einen Vermieter an, der seine Wohnung nur an Deutsche vermieten wollte. Er testete 25 Münchner Diskotheken darauf, ob die Türsteher Menschen mit dunkler Hautfarbe hineinließen und verklagte mehrere von ihnen – teils erfolgreich, teils nicht.
Dipama führte diese oft öffentlichkeitswirksamen Kämpfe sehr bewusst – positioniert sich klar. „Ich weigere mich, Rassismus anzunehmen“, ist ein Wahlspruch, den er auf seinen Vorträgen häufig wiederholt.
Nicht Dipamas erste Kritik an Ruhs
Klar Position bezieht Dipama auch mit Blick auf Julia Ruhs im Rundfunkrat des BR. Dort sitzt er seit 2017 als einziger migrantischer Vertreter in ganz Bayern. All das macht ihn zur Zielscheibe. Dennoch bleibt er bei seiner Haltung.
„Bereits vor etwa einem Jahr habe ich einen Auftritt von Frau Ruhs als Kommentatorin in der ARD-Tagesschau bzw. im Mittagsmagazin im Rundfunkrat aufgegriffen und kritisiert“, sagt er zu unserer Redaktion. In dieser Kritik fühlt sich Dipama nach den Klar-Sendungen von und mit Julia Ruhs bestätigt.
Weiterer Vortrag geplant
„Ich schätze die Tatsache, dass Deutschland ein Rechtsstaat ist, in dem es Strukturen gibt, die es ermöglichen, auf Rassismus und Ungerechtigkeit hinzuweisen. Diese Strukturen lebe und nutze ich aktiv – genau dafür bin ich im Rundfunkrat.“
Wegen der Falschbehauptungen, Diffamierungen und Drohungen hat Dipama zwischenzeitlich Strafanzeige erstattet. Von einem weiteren geplanten Vortrag in Regensburg will er sich nicht abhalten lassen.
Kommentare (10)
Dieter
| #
Bravo für soviel Courage.
Mehr Hamado Dipama und weniger Jonas Müller wünsch ich mir in diesem Land.
Stephan
| #
Chapeau – volle Solidarität mit Herrn Dipama!
Manfred
| #
Was war an der Aussagen von Frau Ruhs Kritikfähig? Die Situation der ungefilterten Migration seit 2015 und die Überforderung der Ämter und Behörden?
Alltagsrassismus betreiben vor Allem Linke und Grüne, denn Alles was ihnen nicht passt, verteufeln sie und prangern die Menschen an.
naja
| #
Ach Manfred, einfach die stark getönte Brille abnehmen, dann sieht man gerade in dieser Jahreszeit wesentlich besser.
tom lehner
| #
Mein Respekt geht an Herrn Dipama und seine Haltung zum Thema Rassismus und rechtem Gedankengut.
Das unser Land viel mehr davon braucht sieht man an Beiträgen wie dem von Manfred. Der ist sich nicht zu schade rechtspopulistisches Gefasel nachzuplappern und sich selbst auch noch zum Opfer zu machen.
Mr. T.
| #
Rechtsextreme Cancel Culture in Reinform!
Die Macht der extrem rechten Hetzmedien ist bedenklich. Auch wenn sie nicht direkt zu Taten gegen Menschen wie Herrn Dipama aufrufen, erhöhen sie seine Gefährdungslage beträchtlich. Die stochastische Tat wird dabei gerne akzeptiert. Irgendwer kümmert sich schon um die Personen im Fokus. Die Familie von Walter Lübcke kann ein Requiem darauf singen.
Mittäter wie Söder oder der Hinterbänkler Müller von der Bayerischen Einheizpartei unterstützten dies aktiv. Söder ist sich dabei nichtmal zu schade, das bei Nius zu tun, wo sich nur ganz rechts unten trifft.
Ironischerweise wurde die von “linksgrün-versifften Woke-Aktivisten” “gecancelt” Ruhs durch Tanit Koch vom rechten Hetzblatt Bild ersetzt. So viel also zur “linken Cancel Culture” in den ÖRR-Medien.
tobi
| #
Kommentar gelöscht. Durch Wiederholung von Behauptungen, die im obigen Artikel bereits klargestellt wurden, werden sie nicht richtig.
Jürgen
| #
Ach Manfred, Kritik ist ein urdemokratischer Akt und noch lange kein Verbot, so wie Sie es darstellen.
Bedrohen und einschüchtern ist Antidemokratisch und mit Whataboutism (ja, aber der hat auch…) nicht aufzuwiegen!
Silvia Gross
| #
Volle Solidarität mit Hamado Dipama. Ich hoffe auf einen neuen Vortragstermin in Regensburg.
Niklas
| #
Sowohl gegen die ehemalige VG-Kandidatin kann man vorbehalte haben und auch:
“Julia Ruhs vertritt keinerlei journalistische Ethik – Ihre Auftritte lassen eine politische Agenda erkennen: rassistisch, rechts und spaltend. Anstatt journalistisch zu arbeiten, betreibt sie Hetze gegen Geflüchtete, Migrant*innen, die Grünen und die Linke.” dies kann man kritisieren.
Ich halte von Söder auch nichts, aber ihn als Mittäter beim Mord an Lübcke zu bezeichnen, zeigt, dass ein Diskurs nicht gewünscht wird. Diffamierung ist das Mittel der Wahl um die Oberhand zu behalten und das Gegenüber mundtot zu machen.
Wer sagt was ist, der hetzt nicht und ist auch noch lange kein Rassist. Das erstickt einfach nur jede Diskussion über die Probleme in unserem Land.