Regensburger Bischof als Impulsgeber einer rechten Rufmordkampagne

Die Debatte um die Nominierung der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf war gespickt mit Falschinformationen und Diffamierung. Die ersten katholischen Bischöfe, die darauf einstiegen, waren Stefan Oster (Passau) und Rudolf Voderholzer aus Regensburg.

Es gehört eine gewisse Größe dazu, sich nach einem Fehler nicht nur öffentlich per Mitteilung, sondern auch persönlich bei der Person, die man verletzt oder diffamiert hat, zu entschuldigen. Vor allem dann, wenn die gegenseitigen Positionen nach wie vor unterschiedlich sind.

Eine solche Größe hat am 17. Juli der Bamberger Erzbischof Herwig Gössl gezeigt. In der mit Lügen und Halbwahrheiten gespickten Debatte um die Wahl der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf, die sich vor allem an ihrer Position zu Schwangerschaftsabbrüchen entzündet hat, hatte sich auch Bischof Gössl zu Wort gemeldet.

Zunächst: „Abgrund der Intoleranz und Menschenverachtung“

In einer Predigt am 13. Juli sprach Gössl in Zusammenhang mit der Nominierung von Brosius-Gersdorf, ohne ihren Namen zu nennen, von einem „innenpolitischem Skandal“. Es sei eine Richterin vorgeschlagen worden, „die angeblich das Lebensrecht ungeborener Menschen bestreitet“. Dies sei ein „Abgrund der Intoleranz und Menschenverachtung“.

Zuvor hatten rechtsradikale Medien und Influencer in einer konzertierten Kampagne (neben vielen weiteren) die Falschinformation gestreut, Brosius-Gersdorf trete für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch bis zur Geburt ein. Basis war ein aus dem Zusammenhang gerissenes und grob verzerrtes Zitat der Juristin (unter anderem hier wird darüber genauer berichtet).

Vier Tage später: Entschuldigung, Bedauern, persönliches Telefonat

Vier Tage nach seiner Predigt ruderte Gössl mit klaren Worten zurück. Er sei falsch informiert gewesen, so der Erzbischof. Er bedauere das nachdrücklich. Er könne nachvollziehen, dass Brosius-Gersdorf sich durch seine Aussagen verletzt gefühlt habe. Er habe sie angerufen und sich bei ihr entschuldigt.

Unterschiedliche Positionen bei gegenseitigem Respekt

Zwar halte er nach wie vor an seiner Position (und der der katholischen Kirche) fest, „dass es keinen abgestuften Lebensschutz“ geben könne, aber: Brosius-Gersdorf habe in dem Telefonat klargestellt, „dass sie sich immer schon für den Schutz des ungeborenen Lebens einsetzte und das auch heute tut“.

Auch wenn das Kind da schon in den Brunnen gefallen und die Debatte durch Gössls Predigt weiter angeheizt worden war, bewies der Erzbischof immerhin so viel Größe und Anstand, seinen Fehler unumwunden einzugestehen und zu demonstrieren, dass man trotz unterschiedlicher Positionen einander mit Respekt und gegenseitiger Achtung begegnen kann.

Oster und Voderholzer hatten vorgelegt

Diesen Anstand und diese Größe haben der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer und sein Passauer Amtskollege Stefan Oster nicht. Noch vor Herwig Gössl hatten die beiden bereits am 9. Juli anlässlich der Nominierung von Brosius-Gersdorf eine Erklärung veröffentlicht. Darin heißt es:

„Unser Grundgesetz ist maximal inklusiv. Jedem Menschen wird unabhängig von seiner Lebenssituation Menschenwürde und das Recht auf Leben zugesprochen. Ausschlüsse davon kann und darf es unter keinen Umständen geben. Dies unbedingt zu garantieren, ist die Pflicht des Staates. Wer die Ansicht vertritt, dass der Embryo oder der Fötus im Mutterleib noch keine Würde und nur ein geringeres Lebensrecht habe als der Mensch nach der Geburt, vollzieht einen radikalen Angriff auf die Fundamente unserer Verfassung. Ihm oder ihr darf nicht die verbindliche Auslegung des Grundgesetzes anvertraut werden. Jede Relativierung von Art. 1 GG muss ein Ausschlusskriterium für die Wahl zum Richter oder zur Richterin des Bundesverfassungsgerichts sein. Es darf in Deutschland nie wieder Menschen zweiter Klasse geben.“

In die Nähe zum Nationalsozialismus gerückt

Sie gehen sogar noch ein Stück weiter als Herwig Gössl. Denn insbesondere der letzte Satz rückt Brosius-Gersdorf in die Nähe von Euthanasieprogrammen der Nationalsozialisten. Etwas, das Voderholzer nicht zum ersten Mal gemacht hat.

Eine Entschuldigung oder zumindest eine Klarstellung halten aber weder Oster noch Voderholzer für notwendig. Auf eine längere Anfrage unserer Redaktion (die wir unten im vollen Wortlaut veröffentlichen) reagiert das Bistum Regensburg überhaupt nicht.

Aus dem Bistum Passau kommt fünf Tage nach unserer Anfrage eine knappe Antwort. Die Botschaft: Man weicht kein Jota von der Erklärug vom 9. Juli ab.

Auf den Einwand des Vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz Georg Bätzing, der Brosius-Gersdorf auch vor innerkirchlicher Kritik in Schutz genommen hat und darauf hinwies, dass es in dieser Debatte „zu viele Profiteure“ gibt, geht das Bistum nicht ein.

Jubel bei Nius und Gloria T&T

Geradezu gefeiert wird Bischof Voderholzer übrigens von Julian Reichelt in dessen rechtsradikalem Gossenmedium Nius und von Gloria von Thurn und Taxis. Die zur AfD-Propagandistin gemauserte Rechtsextremistin schwadroniert unter der Stichwortgeberei Reichelts und um Brosius-Gersdorf herabzuwürdigen von „Bevölkerungskontrolle“, „Kindermord“ und dem „Import anderer Kulturen“ – im Kern die Verschwörungserzählung vom großen Bevölkerungsaustausch.

Voderholzer und Oster waren mit ihrer Erklärung am 9. Juli die ersten Bischöfe in der katholischen Kirche, die in die Debatte einstigen, von der in der Folge vor allem die AfD profitiert hat. Man kann nur hoffen, dass den beiden das lediglich egal ist und es nicht sogar beabsichtigt war.

Dokumentation: Unsere Anfrage an Oster und Voderholzer vom 17. Juli

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrter Bischof Oster,

sehr geehrter Bischof Voderholzer,

ich wende mich wegen der Debatte um die Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin und der von Ihnen erwähnten Erklärung an Sie.



Mittlerweile ist bekannt, dass insbesondere die Schärfe der Debatte in Zusammenhang mit der Position von Frau Brosius-Gersdorf zum Thema Schwangerschaftsabbruch (auch) Ausfluss einer gezielten Kampagne rechter bis rechtsextremer Netzwerke sind, in denen auch zahlreiche Falschbehauptungen aufgestellt wurden. Ich verweise beispielhaft auf eine Zusammenfassung durch den Bayerischen Rundfunk, wo auch die tatsächlich Position etwas ausführlicher dargestellt wird (https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/brosius-gersdorf-was-sagt-sie-wirklich-ueber-abtreibungen,Ur6pSPI).

Ihren Amtskollegen Bischof Herwig Gössl hat dies dazu bewogen, seine Kritik zu überdenken und sich dafür bei Frau Brosius-Gersdorf zu entschuldigen. Bischof Georg Bätzing hat sie vor Angriffen, die zum Teil aus der katholischen Kirche in Schutz genommen. Ich gehe davon aus, dass Ihnen dies bekannt ist.

Sie haben gemeinsam am 9. Juli folgende Erklärung veröffentlicht:

Bischof Dr. Stefan Oster SDB und Bischof Dr. Rudolf Voderholzer zur Wahl der drei Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht am 11. Juli 2025 im Deutschen Bundestag: Unser Grundgesetz ist maximal inklusiv. Jedem Menschen wird unabhängig von seiner Lebenssituation Menschenwürde und das Recht auf Leben zugesprochen. Ausschlüsse davon kann und darf es unter keinen Umständen geben. Dies unbedingt zu garantieren, ist die Pflicht des Staates. Wer die Ansicht vertritt, dass der Embryo oder der Fötus im Mutterleib noch keine Würde und nur ein geringeres Lebensrecht habe als der Mensch nach der Geburt, vollzieht einen radikalen Angriff auf die Fundamente unserer Verfassung. Ihm oder ihr darf nicht die verbindliche Auslegung des Grundgesetzes anvertraut werden. Jede Relativierung von Art. 1 GG muss ein Ausschlusskriterium für die Wahl zum Richter oder zur Richterin des Bundesverfassungsgerichts sein. Es darf in Deutschland nie wieder Menschen zweiter Klasse geben.

Ich bitte Sie freundlich um Stellungnahme dazu, ob Sie diese Erklärung in der so geäußerten Form weiter aufrechterhalten oder ob es gegebenenfalls etwas zu ändern/zu relativieren gilt. Gerne sage ich Ihnen auch zu, eine eventuelle Wortmeldung auch vollständig zu veröffentlichen (sofern sie einen gewissen Umfang – eine übliche Word-Document-Seite in etwa – nicht überschreitet).

Ebenfalls bitte ich Sie um Auskunft dazu, wie Sie zur Aussage von Georg Bätzing stehen, der gegenüber der Augsburger Allgemeinen unter anderem erklärt hat:

„Diese Frau hat es nicht verdient, so beschädigt zu werden.“

„In der gesamten Debatte ist viel schiefgelaufen.“

Viele Personen, die mit der Richterwahl befasst seien, seien nun beschädigt worden.

„Es ist kein Thema für einen Kulturkampf. Wir können diesen Kulturkampf nicht gebrauchen. Es gibt zu viele Profiteure davon.“

Teilen Sie die Position, dass es viele Profiteure gibt, die – davon gehe ich aus – auch Sie nicht unterstützen wollen, konkret: die AfD und andere Rechtsextreme, denen es weniger um den Schutz des ungeborenen Lebens zu gehen scheint (für den Brosius-Gersdorf in der für Sie vorgesehenen Position nicht zuständig wäre), sondern darum, zu verhindern, dass eine Juristin ins Amt kommt, die sich in der Vergangenheit offen für ein AfD-Verbot gezeigt hat?

Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen, am Liebsten natürlich bereits im Lauf des morgigen Tages, aber wenn dies zu knapp sein sollte, und Sie mir zumindest bis morgen die (ggf. telefonische) Rückmeldung geben, dass ich eine Stellungnahme/Antwort von Ihnen erwarten kann, warte ich gerne auch bis Anfang kommender Woche. Ich denke, dass trotz aller Kontroverse, die zwischen unserer Redaktion und dem Bistum Regensburg herrscht, eine wie auch immer geartete Klarstellung im Interesse aller Beteiligten wäre.

Vielen Dank.