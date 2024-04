Party-Droge mit Risiken: In Regensburg gibt es Lachgas aus dem Snack-Automaten

Ein Trend, der in den Niederlanden am Ende für ein Verbot von Lachgas gesorgt hat, scheint nun auch in Regensburg anzukommen. Das merken auch Automatenaufsteller – und reagieren.

Automatenläden und Snack-Automaten insgesamt boomen in Regensburg. In der Altstadt kann man sich in vier solchen Shops 24/7 mit Snacks, Alkohol und Tabak versorgen. Und nicht nur in „normalen“ Supermärkten bestimmt die Nachfrage das Angebot. Wenn Künstler die Seismographen der Gesellschaft sind, wie ein früherer Oberbürgermeister zu sagen pflegte, dann könnte man Snack-Automaten vielleicht als Seismographen steigender oder sich verändernder Bedarfe ansehen.

Pünktlich zur Grillsaison wurden, beispielsweise im Stadtnorden an der Frankenstraße, entsprechende Automaten mit Fleisch, Wurst und Saucen aufgefüllt. Häufiger gesichtet werden mittlerweile auch Automaten mit „Delikatessen“, kleinen Törtchen, Pralinen, Cremant und Schampus, was man als Beleg der Prosperität von Regensburg deuten könnte.

Hamburg: Lachgas-Hype unter Schülerinnen und Schülern

Ausweis eines Trends könnte es nun auch sein, dass es in einem neuen Snackautomaten in der Weißenburgerstraße neben der üblichen Auswahl an Schokoriegeln, Minisalamis, Cola und Kondomen auch eine gut sortierte Auswahl an Papers und E-Zigaretten in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt – und Kartuschen mit Lachgas.

Dass das ein Beleg für den steigenden Konsum von Sprühsahne ist, zu deren Aufschäumen die Kartuschen ihrer eigentlichen Bestimmung nach dienen, darf man allerdings weniger vermuten. Es ist wohl Ausweis des Umstands, dass der Hype um Lachgas als Partydroge zwischenzeitlich auch Regensburg erreicht hat.

Erst kürzlich berichtete der NDR von einer regelrechten Lachgas-Welle an Hamburger Schulen, aber auch auf dem Kiez, wo Kartuschen und Ballons am Kiosk verkauft werden. In sozialen Medien wird Lachgas, chemisch Distickstoffmonoxid (N2O), teilweise als „Rausch ohne Reue“, also Kater, gefeiert. Die Wirkung wird beschrieben mit kurzer Euphorie, Benommenheit, teils begleitet von Lachanfällen oder gar Halluzinationen. Doch es gibt auch Risiken.

Verwunderung in den sozialen Medien

Vor allem deshalb scheinen in Regensburg nicht alle begeistert von dem neuen Angebot zu sein. In sozialen Medien, zum Beispiel TikTok, machen bereits Fotos des Automaten mit Lachgas-Angebot die Runde, versehen mit Anmerkungen wie „WTF“ („What the Fuck“). Unsere Redaktion ist vermutlich nicht die einzige, die über verschiedene Kanäle angeschrieben wurde.

Die Herstellerfirma des Automaten scheint auch schon leicht genervt angesichts vieler Anfragen zu sein. „Sie sind nun mittlerweile der „Hundertste“, der uns zu diesem Thema schreibt, inklusive Presse aber wahrscheinlich auch nicht der Letzte“, teilt uns ein Sprecher des Unternehmens mit. Dabei sei man nur Hersteller und verkaufe diese Automaten lediglich. Für das Befüllen seien die jeweiligen Betreiber zuständig.

Niederlande haben Lachgas verboten

Die Aufregung kommt nicht von ungefähr. Mediziner warnen angesichts des Hypes um Lachgas vor möglichen Folgen, von der Gewerkschaft der Polizei gibt es die Forderung, den Verkauf von Lachgas erst ab 18 zu erlauben.

Als Nebenwirkungen des Konsums werden beispielsweise Erfrierungen an den Lippen genannt, wenn man das Gas direkt aus der Kartusche inhaliert. Aber auch von Nerven- und Hirnschädigungen, vor allem bei exzessivem Konsum, ist verschiedentlich die Rede (hier eine hilfreiche dpa-Meldung vom letzten Oktober).

In den Niederlanden, wo Lachgas auf dem Weg war, sich zur beliebtesten Droge bei Schülerinnen und Schülern zu entwickeln, wurde es im vergangenen Jahr auf die Liste der verbotenen Rauschmittel gesetzt. Verkauf und Besitz sind seitdem dort verboten.

Verkauf in Deutschland unterliegt keinen Beschränkungen

In Deutschland hingegen gibt es keinerlei Beschränkungen. In Supermärkten oder Drogerien sind die gängigen Kartuschen altersunabhängig für fünf Euro das Zehnerpack zu haben. Auf diesen Umstand beruft sich auch der Aufsteller des Automaten in der Weißenburgerstraße, als wir mit ihm telefonieren.

In normalen Geschäften könne jeder diese Kapseln problemlos kaufen, sagt er uns am Telefon. „Bei mir braucht es zumindest einen Altersnachweis und das geht erst ab 18.“ Ob Ältere das dann an Jüngere weitergeben, darauf habe er keinen Einfluss. Aber das gelte ja auch für E-Zigaretten oder Alkohol.

Am Ende müsse man als Unternehmer schließlich darauf schauen, was sich gut verkaufe. Das sei auch nicht verwerflich.