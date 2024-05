Regensburgs Alt-OB Schaidinger wirbt fÃ¼r ein Ja zur Stadtbahn

Alt-Oberbürgermeister Hans Schaidinger outet sich in einem Video der Stadt Regensburg als glühender Verfechter der Stadtbahn. Das hörte sich letzten August noch anders an.

Auch zehn Jahre nach seiner Amtszeit ist er noch für Überraschungen gut. Letzten August musste Alt-Oberbürgermeister Hans Schaidinger noch als vermeintliche Stimme der Stadtbahn-Kritiker bzw. der Regensburger CSU herhalten. Zumindest wurde dies über den Kreisvorsitzenden Michael Lehner gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung so dargestellt.

Man habe mit Schaidinger, Regensburger Oberbürgermeister von 1996 bis 2014, Kontakt aufgenommen habe und dieser habe „unmissverständlich“ klar gemacht, dass eine Stadtbahn für Regensburg zu teuer sei und er eine konkrete Planung abgelehnt habe, so Lehner gegenüber der MZ. Diese Aussage stammt allerdings, das wird durchaus erwähnt, droht aber etwas unterzugehen, aus dem Jahr 2008. Was Schaidinger aktuell von einer Stadtbahn und deren Realisierbarkeit hält, geht weder aus dem damaligen Artikel noch aus Lehners Kolportage hervor.

Als Stadtbahn-Kritiker taugte Schaidinger schon letztes Jahr nicht

Insofern ist es zwar nicht wirklich ein Widerspruch, wenn sich der heute 75-Jährige in einem Youtube-Video, das diesen Dienstagmittag veröffentlicht wurde, deutlich für eine Fortsetzung der Stadtbahn-Planungen ausspricht. Doch es scheint doch eine etwas verkürzte Darstellung gewesen zu sein, dass Schaidinger vor einem dreiviertel Jahr noch von der CSU als vermeintlicher Kronzeuge dafür herangezogen wurde, dass eine Stadtbahn nicht finanzierbar sei und dass der größte Koalitionspartner auf dieser dürren Basis Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer für die Aussage angegriffen hatte, dass sie dieses Projekt von ihrem Vorgänger Schaidinger „geerbt“ habe.

In dem zweiminütigen Video outet sich der frühere OB nämlich als glühender Befürworter des Projekts und er legt diese Überzeugung, auch das ist bemerkenswert, binnen kürzester Zeit weitaus schlüssiger dar, als es die derzeitige Oberbürgermeisterin bei ihren diversen Auftritten zu diesem Thema jemals getan hat.

„Bussystem gelangt ans technische Ende“

Selbst wenn man „gravierend“ in das Bussystem investieren würde, wisse man, dass dieses an ein technisches Ende gelangt. „Es geht dann nicht mehr weiter“, zeigt sich Schaidinger überzeugt. Deshalb sei es wichtig, zu sagen, ob man ein anderes, leistungsfähigeres System – die Stadtbahn – wolle. „Ich glaube, wenn man gerade schaut, wie sich die Stadt verändern wird, dann kommt man zu einer positiven Entscheidung.“

Das Video erscheint in der Reihe „Stadtbahngesichter“, in der die Stadt Regensburg im Vorfeld des Bürgerentscheids am 9. Juni Stimmen von (bislang knapp 20) Befürwortern des Verkehrsprojekts einfängt. Dabei macht Schaidinger zumindest indirekt auch klar, warum eine Stadtbahn noch nicht früher realisierbar war.

Voraussetzungen waren 2008 noch andere

Man habe das 2004 und 2008 schon Kosten-Nutzen-Berechnungen durchgeführt, so der Alt-Oberbürgermeister. Damals, das zeigt unter anderem eine Konzeptstudie von 2006 sowie ein Zwischenbericht von 2008, war man noch zu dem Ergebnis gekommen, dass eine solche (Regio-)Stadtbahn nicht finanzierbar und damit auch nicht realisierbar wäre – allerdings auf Basis anderer Planungen und einer deutlich schlechteren Fördersituation.

 

Ad acta gelegt wurde das Projekt allerdings trotz alledem nicht – im Gegenteil. Die Verwaltung wurde im September 2008 per einstimmigen Beschluss unter anderem beauftragt, die ÖPNV-Datengrundlage zu verbessern und das Verkehrsmodell fortzuschreiben und einen potentiellen Stadtbahn-/Straßenbahn-Korridor zu ermitteln.

„Das Verkehrssystem wird sich verändern.“

16 Jahre danach zeigt sich Alt-OB Schaidinger überzeugt von dem Projekt und davon, dass man es nun auch umsetzen müsse. Der Kosten-Nutzen-Koeffizienten liege bei der standardisierten Bewertung deutlich über dem Wert Eins, führt er in dem Video aus. „Der Nutzen ist belegt.“ Das bedeutet, es gebe „ordentlich Zuschüsse“ und deshalb sei es jetzt an der Zeit, sich dafür zu entscheiden. Man müsse immer schauen, in welcher Stadt man in 20 oder 30 Jahren wohnen wolle, so Schaidinger. „In dieser Zeit wird sich die Stadt verändern, in dieser Zeit wird sich das Verkehrssystem verändern. Und jetzt wissen wir, dass es geht – mit einer Stadtbahn.“