Regensburgs neuer OB sucht eine Mehrheit – Grüne bewegen sich bei Sallerner Regenbrücke
Neu-OB Burger führte letzte Woche erste Koalitionsgespräche mit Brücke und Grünen. Jetzt sind die kleinen Parteien an der Reihe. Burger braucht mindestens 26 Sitze für eine Stadtratsmehrheit.
Daniel Gaittet, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Regensburger Stadtrat, gibt sich wortkarg. Man habe vereinbart, während der Verhandlungen nicht über Inhalte zu sprechen. Nur soviel: „An uns wird es nicht scheitern. Für die Sallerner Regenbrücke wird es eine Lösung geben“.
Auch bei der Brücke keine Aussagen zum Inhalt. „Ja, wir sind an Gesprächen beteiligt“, so Stadtrat und Ex-Oberbürgermeister Joachim Wolbergs knapp.
Burger muss viele Meinungen zusammenbringen
Thomas Burger (SPD), designierter OB, hat keine leichte Aufgabe. Er muss eine Mehrheit aus vielen verschiedenen Fraktionen im Stadtrat schmieden. Mindestens 25 + 1 Sitze braucht er. Wobei er selbst die „Plus 1“ ist. Seine Fraktion, die SPD, hat nur 6 Sitze. Er braucht also starke Partner.
Deshalb hat er mit den Grünen, 9 Sitze, und der Brücke, 4 Sitze, bereits verhandelt. „Ich gehe dabei nach dem Zwiebelprinzip vor“, so Burger. Die Gespräche verliefen demnach von innen nach außen. Im Kern stünden die größeren Parteien. Danach folgten die kleineren Parteien und Einzelstadträte.
Er wolle zuerst einen starken Kern schaffen – SPD 6, Grüne 9 und Brücke 4 hätten zusammen 19 Sitze – und die Zwiebel danach stückweise nach außen erweitern.
Es gebe so viele Gestaltungsoptionen für die Zukunft, dass eine „Fortschrittskoalition“ nicht an einzelnen Themen wie der „Sallerner Regenbrücke“ scheitern dürfe, betont Burger. Wichtig sei vor allem, dass es menschlich passe.
Burger sieht Linkspartei im demokratischen Spektrum
Er rede mit allen demokratischen Parteien im Stadtrat – auch mit den Linken, 4 Sitze. Obwohl es deutliche inhaltliche Differenzen gäbe, sei ein Sebastian Wanner „sicher kein Revolutionär“. Ob und wie die Zusammenarbeit aussehen könne, müsse die Zukunft zeigen.
Treffenderweise haben die Mitglieder der Linkspartei am Karfreitag durch Abstimmung ihren Willen bekundet, in Gespräche einzutreten. Aus Parteikreisen heißt es, trotz harter Machtkämpfe, ob man anstelle von konstruktiver Zusammenarbeit lieber in die Fundamental-Opposition gehen solle, hätten sich die „Realos“ durchgesetzt.
Wie zuverlässig eine instabile Links-Fraktion allerdings ist, treibt auch Thomas Burger um. SPD 6, Grüne 9, Brücke 4 und Linke 4,hätten inklusive Burger 24 Sitze und damit keine Mehrheit.
Verhandlungen mit ÖDP und Volt gestartet
Die Gespräche mit Volt, 2 Sitze, und der ÖDP, 2 Sitze, laufen seit dieser Woche. Sie begannen am Dienstag, 7. April. Noch am vergangenen Karfreitag bestätigte Benedikt Suttner, ÖDP-Fraktionsvorsitzender, auf Nachfrage, dass bisher keine Gespräche stattgefunden hätten, er aber „guter Dinge ist, etwas Positives auf den Weg zu bringen“.
Lisa Brenner (Volt) ist ebenfalls optimistisch. Allerdings möchte auch sie sich nicht zu Inhalten äußern. Trotzdem sei es ihr wichtig zu betonen, dass Thomas Burger ihrem Eindruck nach immer zu Gesprächen bereit sei. „Egal wie groß die Differenzen sind.“
Würde Thomas Burger eine Koalition aus SPD 6, Grüne 9, Brücke 4, Volt 2 und ÖDP 2 bilden, käme sie inklusive Burger auf 24 Sitze. Zu wenig für eine Stadtratsmehrheit. Er braucht also weitere Partnerinnen. Nähme der SPD-Politiker noch die Linkspartei 4, hinzu, käme die Koalition auf eine satte Mehrheit von 28 Sitzen, wäre allerdings auch 6 Fraktionen stark. Und Burger müsste sich wohl ständig um Ausgleich zwischen diesen bemühen.
Freie Wähler, Ribisl Partie und FDP – Der Club der Ungefragten
Die Freien Wähler, 3 Sitze, wurden bisher nicht vom neuen OB kontaktiert. „Obwohl Herrn Burger die Kontaktdaten vorliegen“, so Neu-Stadtrat Michael Schien. Er sei aber skeptisch wie fruchtbar Verhandlungen wären. Schließlich gebe es zu einigen potentiellen Partnern große inhaltliche Differenzen.
Schien meint damit die Linkspartei. Er bewerte diese zwar nicht so drastisch wie die AfD, sehe aber große Probleme, was deren Demokratiefestigkeit angehe. „Sozialismus und Planwirtschaft sind meiner Meinung nach nicht mit dem Grundgesetz vereinbar“, so der Freie Wähler-Politiker.
Kämen die Freien Wähler, 3 Sitze, zur Koalition aus SPD 6, Grüne 9, Brücke 4, Volt 2 und ÖDP 2 hinzu, hätte die Koalition inklusive Burger eine Mehrheit von 27 Sitzen.
Friedl möchte Aufsichtsratsposten bei der Stadtbau
Ein-Mann-Stadtrat Jakob Friedl beklagt, dass er bei der SPD bisher kein Gehör gefunden habe. Er wolle in die Koalition und sei ein zuverlässiger Partner. Er wäre entsetzt, spräche der neu gewählte OB zuerst mit den Freien Wählern statt mit ihm. „Ich wünsche mir einen Aufsichtsratsposten bei der Stadtbau“, fordert der Ribisl-Politiker.
Wäre Friedl anstatt die Freien Wähler Teil der Koalition aus SPD 6, Grünen 9, Brücke 4, Volt 2 und ÖDP 2 hätte sie mit Burger 25 Stimmen und damit keine Mehrheit.
Horst Meierhofer (FDP) hat ebenfalls noch nicht offiziell verhandelt. Es habe zwar ein lockeres Gespräch nach einer Stadtratssitzung gegeben, darüber hinaus sei es jedoch still zwischen Burger und ihm.
Michael Lehner (CSU) hatte informelle Unterhaltungen mit Burger
Die CSU stellt mit 13 Stadträtinnen die größte Fraktion. Die Oberbürgermeisterin stellen sie hingegen nicht. Ihre Kandidatin Astrid Freudenstein hat am 22. März gegen Thomas Burger verloren. Noch-Fraktionsvorsitzender Michael Lehner lehnte am Wahlabend jegliche Zusammenarbeit mit Thomas Burger (SPD) ab. Das hat sich mittlerweile geändert.
„Wenn sich eine Konstellation ergibt, die sich deutlich von früheren unterscheidet und die Inhalte wirklich gut passen, kann es unter Umständen funktionieren.“, so Lehner nun. Er sehe dies allerdings nur mit SPD und Brücke gegeben. Mit den Grünen nicht.
SPD 6, CSU 13 und Brücke 4 haben inklusive Burger aber nur 24 Sitze und damit keine Mehrheit. Offizielle Koalitionsgespräche hat es auch keine gegeben. Lehner habe jedoch informelle Gespräche mit Burger führen können. Der künftige OB sei aber bisher noch nicht auf den CSU-Fraktionsvorsitzenden zugekommen, um zu verhandeln. „Der Ball liegt definitiv im Feld von Thomas Burger“, so der CSU-Politiker.
Die SPD 6, Grüne 9 und CSU 13 hätten inklusive Burger 29 Sitze. Dies dürfte allerdings die unwahrscheinlichste aller Optionen sein.
Im Mai muss Burger liefern
Zum 1. Mai wird Thomas Burger der neue Oberbürgermeister der Stadt Regensburg. Er hat dann bis Ende Mai Zeit, die konstituierende Sitzung einzuberufen, in der die Bürgermeister gewählt werden. Zur Wahl stehen der Umwelt- und der Sozialbürgermeister. Ressorts könnten noch angepasst werden.
Spätestens bis dahin sollte eine Koalition stehen, wenn der SPD-Politiker nicht mit wechselnden Mehrheiten regieren will. Bekommen Grüne und Brücke die begehrten Bürgermeisterposten? Oder sehen wir gar einen CSU-Politiker als Burgers Stellvertreter?
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Kommentare (11)
Daniel
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Mir konnte noch Niemand erklären, was an diesem System der Durchsetzung von Partikularinteressen, den kleinen und großen Korruptionen, die die Gesellschaft belasten gut sein soll. Selbstverständlich will jeder Gewählte direkt an die Futtertröge, eben sich und seine Familie und Freunde oder sein Milieu und die Wähler versorgen. Wenn ich das von diesem Herrn Friedl lese, fällt es mir wieder wie Schuppen von den Augen, warum einfach viele desillusioniert über den Wert dieser Demokratie sind.
Novalis
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“Schien meint damit die Linkspartei. Er bewerte diese zwar nicht so drastisch wie die AfD, sehe aber große Probleme, was deren Demokratiefestigkeit angehe. „Sozialismus und Planwirtschaft sind meiner Meinung nach nicht mit dem Grundgesetz vereinbar“, so der Freie Wähler-Politiker.”
1) Ich habe nie Linkspartei gewählt und werde das auch nicht.
2) Dennoch bin ich dafür fair mit dieser Partei umzugehen.
3) Auf kommunaler Ebene kann die Linkspartei weder die Planwirtschaft noch den Sozialismus einführen. Und auf Landesebene ist dies auch nicht geschehen, als sie in Brandenburg, Mecklenburg, Thüringen und Bremen regiert hat bzw. regiert.
4) Was Herr Schien hier von sich gibt, ist schlicht eine Nebelkerze zur Verdummung der Wählerinnen und Wähler.
Novalis
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@Daniel.
Das nennt man repräsentative Demokratie und ist überhaupt nicht unanständig. Muss man nicht mögen, wir haben aber nix Besseres. Vielleicht lernen Sie mal ein bisschen Sozialkunde, würd ned schaden.
Manfred van Hove
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Ein Grundübel unseres demokratischen Systems ist diese ewige Kompromissierei zwischen ganz unterschiedlichen Gruppen. Die Einigung erfolgt meist auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Es nützt am Ende niemanden, bringt keine Sache vorwärts und vertagt Probleme, ohne sie zu lösen. Eine klare Richtung wird nicht erkennbar. Das ist im Bund so und auf kommunaler Ebene. Kleine Gruppen erhalten dadurch ein viel zu grosses Gewicht und verfälschen das, was die Merheit will.
” Es recht zu machen jedermann, ist eine Kunst, die niemand kann “, Und so dümpelt Stadt und Land vor sich hin und verliert den Anschluss
Sozialist
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Planwirtschaft ist nicht perse illegitim oder illegal.
im Zweifel profitiert der Großteil der Gesellschaft davon mehr als vom Kapitalismus
Novalis
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@Sozialist:
„Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Nach dem furchtbaren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch als Folge einer verbrecherischen Machtpolitik kann nur eine Neuordnung von Grund aus erfolgen.
Inhalt und Ziel dieser sozialen und wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes sein. Durch eine gemeinwirtschaftliche Ordnung soll das deutsche Volk eine Wirtschafts- und Sozialverfassung erhalten, die dem Recht und der Würde des Menschen entspricht, dem geistigen und materiellen Aufbau unseres Volkes dient und den inneren und äußeren Frieden sichert.”
Das war 1947. Und zwar O-Ton CDU.
Novalis
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@van Hove
Das ist eine ganz üble Delegitimierungsstrategie der Demokratie – wie sie die AfD betreibt. Der Weg des kleinsten gemeinsamen Nenners verhindert übrigens auch, dass man großschrittig in die Irre geht.
Welch überwältigende Mehrheiten hat es in den 70er und 80er Jahren im Stadtrat mit absoluten Mehrheiten wechselweise für SPD und CSU gegeben (und dann noch womöglich gemeinsam) für eine Stadtautobahn an der Donau oder eine Stadthalle. Und gottseidank war dafür kein Geld da.
Jakob Friedl
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Ein Kommentar in eigener Sache:
Ich schätze mich als zuverlässigen Partner in einer bunten Koalition ein, möchte konstruktiv mitarbeiten und habe das der SPD natürlich auch bereits mitgeteilt. Jetzt heißt es, genauso wie für Horst Meierhofer, einfach abwarten, bis auch mit den Einzelstadträten gesprochen wird.
Um weiteren Missverständnissen vorzubeugen: Jedes Stadtratsmitglied ist in einem Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat für irgendwas vertreten: In Ämtern, bei der REWAG, beim RVV, bei Tochterfirmen, im Theater, Tourismus usw… Bei der Stadtbau bilden z.B. 9 Stadträt*innen den Aufsichtsrat: https://www.stadtbau-regensburg.de/stadtbau/aufsichtsrat. Ich glaube, bei der Stadtbau gibt es eine kleine Entschädigung für die Arbeit – bei der Sparkasse eine große. Ich arbeite seit über 4 Jahren täglich ehrenamtlich und unentgeltlich im Kasernenviertel auf Stadtbaugrund an dem sich vielfältig weiterentwickelnden Nachbarschaftsprojekt KfE* Kaufladen für Erwachsene im Vorgartenamt und möchte deshalb gerne meine Perspektive von unten und meine theoretische und praktische Expertise im Aufsichtsrat einbringen. Für mehr Partizipation, Gemeinschaftsräume, Projekte in der Nachbarschaft und Handlungsspielräume für mündige Mieter. https://parkversorgung.de/kaufladen-fuer-erwachsene/ Falls also durch die im Artikel verkürzt wiedergegebene Aussage der Eindruck entstanden sein sollte, mir ginge es “nur” um irgendeinen Posten, womöglich noch verbunden mit einer Aufwandsentschädigung – weit gefehlt! Mir ist wichtig, das hier klarzustellen. Momentan bin ich übrigens Verwaltungsrat für die Stadtkasse – ohne Aufwandsentschädigung. https://www.regensburg.de/rathaus/stadtpolitik/stadtrat/andere/ribisl/jakob-friedl
Kurz Maksim
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Ich frage mich ja: was wäre wenn die CSU einen anderen Wahlkampf fahren würde. Was wäre wenn wir die CSU von vor 10 Jahren hätten.
Herr Lehner hat sich vielerorts sehr populistisch gegeben, wie ein lokal-Söder. Ein etwas schmutziger Wahlkampf, nach dem Vorbild der Republikaner in den USA, aber auch dem allgemeinen Trend der Union der letzten 5 Jahre entsprechend. Nach dem Wahlkampf der letzten Wochen und Monate ist es auch unwahrscheinlich dass die CSU mit den Grünen zusammenarbeiten könnte, auf Bundes und Landesebene sind die Grünen ja das Feindbild #1 der CSU/CDU.
Wäre die CSU aber etwas gemäßigter aufgetreten, wie sie es noch vor 10 Jahren war, wäre eine CSU-SPD-Grüne Koalition aber schon denkbar. Das wäre eine simple realistische Option gewesen, und diese Möglichkeit hat die CSU sich schlicht verbaut. Man wurde populistischer, hat einen massiven Rechtsruck zurückgelegt, und das Ergebnis ist, dass man weniger politischen Einfluss hat, nicht mehr.
Manfred van Hove
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@NOVALIS
Demokratie bedeutet für mich, dass die Politik den Mehheitswillen der Bürger umsetzt und Minderheiten sich darin fügen. Geschieht das nicht, entsteht Politikverdrossenheit und Entfremdung der Bürger vom Staat. Genau das hat zum Erstarken der AfD geführt. Der Eineitsbrei von Koalitionen macht nur die politischen Ränder stark, weil sich immer mehr Bürger in der Politik nicht mehr vertreten fühlen und die Lösungskompetenz der Politiker anzweifeln. Alle Wahlen zeigen bisher den Wunsch der Bürgermehrheit nach einer Mitte-Rechts-Politik und einer Abkehr von Grün-Links. Das muss sich auch in der praktischen Politik wiederspiegeln. Tut sie das nicht, wird es erdrutschartike poltische Verschiebungen geben, wie sie im Osten zu befürchten ist, egal, ob einem dies gefällt oder nicht.
Was fehlt, ist der Mut einer Partei zu einer Minderheitenregierung mit wechselnden Mehrheiten. Wenn schon vor einer Wahl ausgehandelt wird, wer mit wem kann, brauchen wir nicht mehr zu wählen. Oben sind dann ohnehin immer die Selben
Mr. T.
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Manche Leute haben schon eine gans schön ecklhafte Vorstellung von den Linken. Da heißt es immer SED-Nachfolger, obwohl die meisten ihrer Mitglieder zu SED-Zeiten noch nicht mal gelebt haben, während sich niemand beschwert, dass die meisten Ex-Stasi-Kader in der AfD sitzen. Genauso meint man, dass alle Linken Sozialismus, Stalinismus, eine DDR 2.0 oder was auch immer anstreben, sogar in Kommunalparlamenten. Wenn dann irgendwo noch ein Hinterbänkler eine hart am Antisemitismus grenzende Aussage macht, wird dies der ganzen Partei zur Last gelegt, obwohl man vom führenden Personal sowas nie hört. Bei rechtskonservativen Parteien dagegen hört man von der Spitze laufend krasse demokratische Ausfälle, was aber dann immer nur als Einzelfälle (skurriler Plural) abgetan wird, die man niemals der Basis zuschreiben darf – obwohl sie diesen Ausfällen regelmäßig ihre Stimme gibt. Vor ein paar Jahren war die Linke wirklich noch schwierig, aber seit der Läuterung durch die Abspaltung der Durchgeknallten um Wagenknecht ist die Linke vollständig in der Demokratie angekommen. Dennoch würden viele immer noch lieber mit zugekniffener Nase mit Faschisten ins Bett steigen wenn der Druck zu hoch wird, als von weitem Linken zuzuprosten.