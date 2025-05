Reinhard Kellner ist tot – er war das soziale Gewissen von Regensburg

Er stand in Regensburg für soziale Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit wie kaum ein anderer. Beim Aufbauen für den 1. Mai ist Reinhard Kellner, Gründer und Sprecher der Sozialen Initiativen, zusammengebrochen und verstorben.

Die Nachricht ging am Donnerstag wie eine Schockwelle durch Regensburg. Reinhard Kellner ist tot. Am frühen Morgen hatte er beim Aufbauen für die Mai-Kundgebung am Haidplatz mitgeholfen, auch wenn er sich nicht ganz wohl gefühlt hatte. Doch der 1. Mai und die Verpflegung durch die Sozialen Initiativen waren sein Baby. Da wollte Kellner nicht fehlen.

Irgendwann zwischen sieben und halbacht ist er dann einfach umgekippt. Vor Ort und im Krankenhaus wurde versucht, ihn wiederzubeleben. Dann folgte die traurige Gewissheit: der Reinhard ist gestorben. Er hinterlässt eine Frau und zwei erwachsene Kinder. Und eine Lücke in der Stadt, die niemand füllen kann.

Soziale Initiativen und KISS, Donaustrudl und Gassenfest

Man könnte Bücher füllen, mit dem was Reinhard Kellner für sozial bedürftige, benachteiligte und oft übersehene Menschen in Regensburg getan hat. Aber auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Allen voran natürlich die Sozialen Initiativen, die er 1974 maßgeblich mitbegründet hat und deren Vorsitzender der gebürtige Regensburger jahrzehntelang war. Ein Verein, unter dessen Dach sich seitdem Vereine, Verbände und Einzelpersonen zusammengetan haben, um den Interessen benachteiligter Menschen eine lautere Stimme zu geben. Fast 40 sind es mittlerweile.

Das Gassenfest hat Kellner 2005 erstmals angestoßen, er war 1987 Gründungsmitglied der Selbsthilfeorganisation KISS, seit bald 30 Jahren gibt es den Sozialpolitischen Aschermittwoch, der sich mit hochkarätigen Rednern wohltuend abhebt vom parteipolitischen Stammtischgetöse. 1998 gründete er als Redaktionsleiter die bis heute existierende soziale Straßenzeitung Donaustrudl. Dabei konnte Kellner auf seine Erfahrungen als (Mit)macher von Grünspan zurückgreifen, einem alternativen Magazin zu Hochzeiten des WAA-Widerstands.

Engagement gegen Obdachlosigkeit und für Dialog

Als sich noch niemand für die Menschen in der heruntergekommenen Notunterkunft in der Aussiger Straße interessierte, initiierte Kellner dort mit den SI über Jahre hinweg eine sozialpädagogische Anlaufstation, um Betroffene zu beraten. Seit zwölf Jahren gibt es, zwischenzeitlich in mehreren Stadtteilen das Frühstückstreff „Sofa“ (Sozial & offen für alle), ein Treffpunkt für Menschen, die, so brachte es Kellner einmal auf den Punkt, „alle gemeinsam haben, dass sie einsam sind“.

Erstmals beim Golfkrieg organisierte Kellner Friedensgespräche beim Karavan-Denkmal am Neupfarrplatz. So auch aktuell beim Ukrainekrieg. Jeder kommt dort zu Wort, auch mit abseitigen Ansichten. Kellner setzte so oft es ging auf Dialog. „Es ist wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben.“

Offizielle Würdigung kam spät

Bis 2021 hat es gedauert, ehe Reinhard Kellner für seine Engagement auch von offizieller Seite gewürdigt und mit dem Regensburger Stadtschlüssel geehrt wurde. Denn auf Ehrungen und Lob kam es ihm nicht an. Kellner ging auch auf kritische Tuchfühlung mit den Regierenden, wenn es darum ging sich bei Diskussionen einzubringen und Forderungen im entsprechenden Ton auf den Punkt zu bringen.

Dass es in Regensburg gegen den anfänglichen Widerstand der Stadtpolitik seit zehn Jahren einen Stadtpass gibt, ist zu einem guten Teil auch Kellners Engagement zu verdanken, der das Thema immer wieder aufs Tapet brachte, öffentliche Diskussionen anstieß und am Ende ein Bürgerbegehren mitinitiierte. Mehrfach hatte es in der Vergangenheit Versuche von politischer Seite gegeben, ihn als SI-Vorsitzenden zu beschädigen oder abzusägen. Erfolglos.

Parteipolitisch motiviert agierte Kellner dabei nie, obwohl er 1984 als erster Grüner für eine Periode im Regensburger Stadtrat saß. Bei der Diskussion um die Unterbringung von Obdachlosen sprang er auch einmal der CSU-Bürgermeisterin zur Seite, um sich mit ihr für eine dezentrale Lösung auszusprechen. Der Sache wegen. Bei den Grünen trat Kellner bald nach seinem Stadtrats-Intermezzo aus – er war als überzeugter Pazifist mit deren Haltung zum Jugoslawienkrieg nicht einverstanden.

Ein Anpacker und positiver Mensch

Abseits aller politischen und öffentlichkeitswirksamen Diskussionen gab es aber auch den Reinhard Kellner, der mit Auto und Anhänger vorbeikam und beim Umzug half oder wenn eine Wohnungsräumung nicht mehr abzuwenden war, der mitanpackte beim Auf- und Abbauen von Bierbänken und Technik, beim Ausschank oder beim Verkauf von Bratwurstsemmeln.

Den Reinhard Kellner, der auch mit Mitstreitern oft heftige Debatten führen und streiten konnte, bei dem es aber immer einen Weg zurück gab, um sich zu einigen und wieder zu vertragen. Den, der vor allem das Potential von Menschen sah und förderte und nicht deren Schwächen.

Bei den Sozialen Initiativen hatte er zuletzt seinen Rückzug vorbereitet. Eine Nachfolgerin gibt es mit Sabine Watzlawik schon. Doch ein Jahr wollte er dann doch noch dranhängen. Für den reibungslosen Übergang und weil ihn das, was er tut, „einfach glücklich macht“, hat er gesagt. Am 1. Mai ist Reinhard Kellner dabei gestorben. Er wurde 74 Jahre alt.