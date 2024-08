„Skandal“ im Regensburger „Schutzhaus“: Polizei ermittelt wegen Entführung aus Michlstift

Keine Security, kein Pförtner und ein für jedermann zugängliches Gebäude – die Grünen sprechen angesichts der Situation im „Schutzhaus“ Michlstift von einem „Skandal“ und nehmen Bürgermeisterin Astrid Freudenstein in die Verantwortung.

Besonders eilig scheint es die Stadt Regensburg bei der Verbesserung der Sicherheitssituation im „Schutzhaus“ Michlstift nicht zu haben. Trotz der Entführung eines Kindes im Vorschulalter, die dort Anfang des Jahres stattgefunden hat (unser Bericht), wird die Stelle eines Pförtners erst „über den Haushalt 2025 geschaffen“, wie die Pressestelle auf Anfrage mitteilt.

Beschäftigte in der Einrichtung, wo in verschiedenen Gruppen in Obhut genommene Kinder und Jugendliche sowie unbegleitete minderjährige Geflüchtete betreut werden, häufig betroffen von traumatischen oder Gewalterfahrungen, hatten dies zuvor schon länger gefordert. „Es ist doch nicht verantwortbar, dass hier jeder rein und raus marschieren kann, wie er will“, lautete eine Aussage dazu gegenüber unserer Redaktion. Doch ein Pförtner sei immer wieder abgelehnt worden.

Sicherheit „aufgrund der Haushaltslage zurückgestellt“

„Aufgrund der Haushaltslage wurde die Stelle bisher von der Stadt zurückgestellt“, heißt es zur Rechtfertigung von der Pressestelle. Aus Spargründen wurde auch der Securitydienst tagsüber zum Anfang des Jahres beendet. Mit der Folge, dass zwischen fünf und 19 Uhr jeder Unbefugte das Gebäude durch die unverschlossene Tür betreten und sich im Haus herumtreiben kann (Anm. der Redaktion: Nachts ist eine Sicherheitsperson anwesend.).

Der Frage, wer diese Entscheidung konkret zu verantworten hat, weicht die städtische Pressestelle aus. Es seien „unterschiedliche Gesichtspunkte abgewogen“ worden und „verschiedene städtische Stellen“ daran beteiligt gewesen. „Bei der Entscheidung spielte beispielsweise auch der Punkt eine Rolle, dass tagsüber etwa 50 Menschen im Bürgerstift St. Michael arbeiten und wachsam gegenüber sensiblen Situationen sind.“

Doch offenbar nicht wachsam genug. Der Verwandte eines in Obhut genommenen Kindes hatte die Sicherheitsmängel genutzt, um den Jungen aus der Einrichtung zu entführen. Die Polizei konnte das Kind mit Unterstützung dortiger Kolleginnen schließlich in Tschechien ausfindig machen und wieder zurück in die Obhut der Jugendschutzstelle bringen. Der Junge sei „wohlauf“ gewesen, heißt es.

Keine Auskunft zu Ermittlungen gegen städtische Verantwortliche

Gegen den Täter läuft ein Verfahren „wegen der Entziehung eines Minderjährigen“, wie das Polizeipräsidium auf Anfrage mitteilt. Dazu, ob auch gegen Beschäftigte oder Verantwortliche bei der Stadt Regensburg ermittelt wird, gibt die Polizei keine Auskunft. Es handle sich um „ein laufendes Verfahren“.

Die Stadtratsfraktion der Grünen spricht angesichts des Vorfalls von einem Skandal. „Offensichtlich muss die Sicherheit für die Kinder und Jugendlichen, aber auch für das Personal im Michlstift erhöht werden“, fordert Stadträtin Theresa Eberlein. „Das liegt in der Verantwortung der zuständigen Bürgermeisterin Dr. Astrid Freudenstein.“ Den Rotstift bei der Sicherheit der Angestellten und Kinder und Jugendlichen anzusetzen, sei „verantwortungslos“, so Eberlein. „Das muss sofort korrigiert werden.“

Freudenstein, zu deren Direktorium die Fachämter für Jugend und Familie sowie kommunale Jugendarbeit gehören, hat sich auf eine erste Anfrage unserer Redaktion bislang nicht zur Situation im Michlstift geäußert. Klar ist aber, dass dort schon seit geraumer Zeit einiges im Argen liegt.

Überlastete Beschäftigte, befristete Stellen

Beschäftigte klagten gegenüber unserer Redaktion über Personalknappheit, Überlastung und darüber, dass man nachts auch noch – zusätzlich zur Betreuung der in Obhut genommenen Kinder und Jugendlichen – ein Auge auf die drei Gruppen von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten haben müsse. Dabei handelt es sich um derzeit knapp 20 Jugendliche, die sich in einem anderen Stockwerk befinden und bei denen es auch immer wieder zu Auseinandersetzungen kommt.

Die beiden privaten Dienstleister, die mit der Betreuung der Geflüchteten betraut sind, sind nur bis 20 bzw. 22 Uhr vor Ort. „Wir kommen auf dem Zahnfleisch daher“, lautete vor diesem Hintergrund eine Aussage von städtischen Beschäftigten gegenüber unserer Redaktion. Eine zusätzliche Belastung: ein Großteil der Stellen ist jeweils auf ein Jahr befristet, was zusätzlich dafür sorgt, dass es schwer ist, überhaupt genügend Personal zu finden.

Die Stadt bestätigt auf Nachfrage, dass es zuletzt zwei Überlastungsanzeigen von Beschäftigten gegeben habe – von einem komplette Betreuungsteam und einer Einzelperson. Über „Sofortmaßnahmen (Urlaub, Coaching, kleinere strukturelle Maßnahmen) und durch die Schaffung einer weiteren Stelle“ seien die Mitarbeitenden „entlastet“ worden. Dass die Betreuung der minderjährigen Geflüchteten um 20 bzw. 22 Uhr beendet wird, rechtfertigt die Stadt Regensburg damit, dass dies „bayernweit üblich“ sei. Mehr sei „aufgrund der personellen Situation sowohl bei der Stadt als auch bei den freien Trägern“ nicht möglich.

Polizei: Dieses Jahr „circa 140 Einsätze“ im Michlstift

Das Polizeipräsidium spricht gegenüber unserer Redaktion von „circa 140 Einsätzen“, die es in diesem Jahr beim Michlstift gegeben habe. Primär handle es sich dabei um „niederschwellige Vermissungen“, also Fälle, in denen minderjährige Bewohnerinnen „nicht zur vereinbarten Zeit zurück in der Unterkunft waren, dies jedoch zu späteren Stunde von selbst nachholten“. Dies sei „für eine solche Unterkunft aus polizeilicher Sicht nicht unüblich“. Allerdings habe es „vereinzelt (…) auch andere Einsatzgründe“ gegeben, zum Beispiel „Diebstahl, Streit oder die angesprochene Entführung“.

Bei der Heimaufsicht, angesiedelt bei der Regierung der Oberpfalz, versucht man derweil, den Ball flach zu halten, wohl auch, weil man angesichts des Entführungsfalls selbst im Feuer steht. Die Stadt Regensburg hatte sich, nachdem regensburg-digital dies öffentlich gemacht hatte, mit Blick auf die Sicherheits- und Betreuungssituation zuletzt darauf zurückgezogen, dass all dies von der Heimaufsicht „genehmigt“ und deshalb „verantwortbar“ sei.

Sicherheit im Michlstift: Heimaufsicht ahnungslos?

Doch offenbar gehen die Vertreter bei der Regierung der Oberpfalz von falschen Voraussetzungen aus. So teilt uns die dortige Pressestelle beispielsweise mit, dass der Zugang zu den jeweiligen Einrichtungen (…) nicht für jedermann möglich“ sei. Die Bereiche seien „für sich abgeschlossen – vergleichbar mit einer Wohnungstür“.

Doch diese Beschreibung der Situation ist so nicht zutreffend. Das bestätigen uns nicht nur Menschen, die in der Einrichtung leben oder arbeiten, das zeigte sich auch bei einer Recherche vor Ort. Es war zumindest bis zu unserer ersten Berichterstattung problemlos möglich, das Gebäude unbehelligt zu betreten und dort herumzulaufen – bis in die jeweiligen Betreuungsgruppen.

Heimaufsicht befürwortet Pförtner

Es gehe darum, „Kindern und Jugendlichen, die zeitweise oder auch dauerhaft nicht bei ihren Eltern/ihrer Familie wohnen können, einen lebenswerten Wohnraum zu bieten“, so die Heimaufsicht. „Das umfasst sowohl den Schutz im privaten und öffentlichen Bereich, aber auch individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und (je nach Alter) Unterstützung auf dem Weg zu einem selbständigen, verantwortungsvollen Leben. Lediglich ein Szenario der Überwachung zu schaffen, ist folglich nicht das Ziel.“

Dennoch befürworte man „die durch die Stadt Regensburg geplante Besetzung der Pforte, da dies für ein zusätzliches Maß an Sicherheit sorgen kann“. Bemerkenswert: Die Regierung der Oberpfalz geht bei ihre rechtfertigenden Ausführungen, so wie schon zuvor die Stadt Regensburg, mit keiner Silbe auf die Entführung des Kindes aus dem „Schutzhaus“ ein.