Brandstifter, Biedermänner, Brückstraße: Sonntag, 18.30 gibt es wieder Live-Talk bei Ghost Town Radio

Am Sonntag geht es ab 18.30 Uhr geht es wieder live um alles Mögliche, was so in Regensburg los ist. Dieses Mal sind wir zu dritt. Im Chat könnt ihr 90 Minuten lang live mit uns diskutieren und Fragen stellen (hier geht es zum Chat).

Über Ghost Town Radio

Seit April 2020 geht Adam Lederway mit Ghost Town Radio (mittlerweile täglich) live „On Air“ und fordert zum Applaus auf – für Discjockeys, Features, Gesprächspartner und jeden, der mitmachen will. Sendungen gibt es täglich ab 19, sonntags ab 18 Uhr mit Wiederholung ab 11 Uhr am nächsten Tag.



Den Player zum Abspielen und Einbinden gibt es (neben dem täglichen Programm, Playlists, DJ-Porträts und, und, und) hier direkt bei Ghost Town Radio (ganz nach unten scrollen). Dort gibt es auch eine Übersicht aller Sendungen, Playlists, DJ-Porträts und, und, und.

Streaming URL:

https://ghosttownradio.out.airtime.pro/ghosttownradio_b



Im Browser hören:

Klick