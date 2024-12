Sprühattacke gegen Stolpersteine in Regensburg – Kripo ermittelt

Unbekannte haben im Stadtosten von Regensburg mehrere Stolpersteine mit silberner Farbe besprüht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. War Antisemitismus das Motiv?



Weil ihr Mann an den Folgen einer Giftgasverletzung aus dem Ersten Weltkrieg 1929 verstorben war, musste seine Witwe Frieda ab diesem Zeitpunkt selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen. Zusammen mit einem Partner, Herrn Jordan, eröffnete sie eine Viehhandlung in der Fröhlichen-Türken-Straße. Und die Geschäfte liefen gut.

Doch bereits 1934 versuchte der „Reichsverband des nationalen Viehhandels“, dem nur deutsche Viehhändler angehören durften, ein Zutrittsverbot für ihren Betrieb im städtischen Schlachthof zu erwirken. Anfänglich scheiterten der Verband noch am Widerstand von Bezirkstierarzt Dr. Jakob Kolb, der für den Schlachthof zuständig war. In der Folge kam es zu mehreren Angriffen und konzertierten Aktionen.

Den Kindern gelang die Flucht, der Mutter nicht

1936 bedrohten 150, größtenteils aus Nürnberg angereiste Schulungsteilnehmer die fünf jüdischen Viehhändler. Sie mussten sich in der Folge in das Direktionsgebäude des Schlachthofs flüchten. Oberbürgermeister Otto Schottenheim gab dem Mob nach und untersagte ihnen nun den weiteren Zutritt zum Schlachthof. Bezirkstierarzt Kolb wurde als „Judenknecht“ beschimpft und in Schutzhaft genommen.

Frieda Säman versuchte in den darauffolgenden Jahren, ihren Kindern die Ausreise aus Deutschland zu ermöglichen. Ihrer Tochter Ilse gelang die Flucht nach Haifa. Ihr 14-jähriger Sohn Heinz schaffte es 1941 in die USA. Frieda Säman schaffte es nicht.

Seit 1939 war sie gezwungen, in einem sogenannten „Judenhaus“ in der Von-der-Tann-Straße zu wohnen. Am 2. April 1942 wurde sie zusammen mit 108 anderen Regensburger Jüdinnen nach Piaski, nahe der ostpolnischen Stadt Lublin, deportiert. Dort verliert sich ihre Spur. Sie wurde vermutlich in den Vernichtungslagern von Bełżec und Sobibor ermordet. Sie wurde 46 Jahre alt.

Antisemiten oder Vandalen?

Frieda Sämans Stolperstein in der Orleansstraße ist einer von mehreren in diesem Bereich, der von bislang unbekannten Tätern mit silberner Farbe beschmiert wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt. Naheliegend: ein antisemitisches Motiv.



Zwei Bürger hätten unabhängig von einander die Schmierereien am 10. und am 13. Dezember gemeldet, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Mit silberner Farbe besprüht wurden demnach Stolpersteine im Bereich der Adolf-Schmetzer-Straße, Orleansstraße und Weißenburgstraße. Dort befinden sich 24 der über 270 Stolpersteine, die bislang in Regensburg verlegt wurden und an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern sollen.

Betroffen sind beispielsweise auch die Stolpersteine für Otmar und Daniela Holzinger. Das Ehepaar hatte seine Kinder früh in Sicherheit gebracht. Sie selbst wurden 1944 in Theresienstadt umgebracht. Zur Verlegung in der Weißenburgstraße im Jahr 2010 war deren Sohn Ernst eigens aus Israel angereist.

Immer wieder werden die Gedenksteine des Künstlers Gunter Demnig beschädigt. In Essen wurden am 8. November, einen Tag vor dem Gedenken an die Reichspogromnacht, Stolpersteine mit roter Farbe besprüht. In München wurden im vergangenen Jahr mehrere der Gedenkplatten in Sendling mit Fäkalien geschändet. In Regensburg handelt es sich laut einem Bericht der Mittelbayerischen Zeitung um die erste Attacke, die es gab.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0941/506-2888 entgegen.

Der Text wurde mit Material der Stolpersteingruppe Regensburg und aus dem Buch von Helmut Halter, Stadt unterm Hakenkreuz, erstellt.