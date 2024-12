Streit um Bezahlkarte in Regensburg: Wie der CSU-Abgeordnete Peter Aumer mit Zahlen und Fakten umgeht

Der Regensburger CSU-Bundestagsabgeordnete Peter Aumer ist einer der schärfsten Kritiker von Tauschaktionen in Zusammenhang mit der Bezahlkarte für Geflüchtete. Mit der Wahrheit nimmt er es dabei nicht so genau. Vielleicht ist er auch Opfer seiner Vorurteile.

Tauschaktionen in Zusammenhang mit der Bezahlkarte für Geflüchtete sind rechtlich in Ordnung. Das sagt zum Beispiel das bayerische Justizministerium, das räumt der Regensburger CSU-Landtagsabgeordneten Jürgen Eberwein trotz Kritik an den Aktionen ein, und das sagt gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung auch die Regensburger Staatsanwaltschaft – in Übereinstimmung mit der Finanzaufsichtsbehörde BaFin.

Der Bundestagsabgeordnete Peter Aumer (CSU) ließ dort prüfen, ob es rechtens ist, dass in Regensburg, so wie in einigen anderen Städten auch, Asylbewerbern Gutscheine abgekauft werden, die sie zuvor mit der Bezahlkarte in Geschäften erworben haben, um diesen damit mehr Bargeld zu verschaffen. Seit Einführung der Bezahlkarte erhalten sie von ihren Leistungen (maximal 460 Euro) nämlich nur noch 50 Euro monatlich in bar. Und wie Peter Aumer nun aus der Zeitung erfuhr, stuft die Staatsanwaltschaft nach Prüfung aller in Frage kommenden Straftatbestände Tauschaktionen als legal ein.



Staatsanwaltschaft: Das ist legal. Aumer: Das ist illegal.

Vor allem Parteifreunde von Aumer kritisieren die Tauschaktionen. Weil sie glauben, dass durch die Bezahlkarte und den erschwerten Zugang zu Bargeld für Geflüchtete die Zuwanderung reduziert werden könnte. Weil sie glauben, dass nun Schlepper nicht mehr bezahlt werden könnten, wenn die Betroffenen das Geld nicht bar zur Verfügung haben. Und weil sie generell annehmen, dass es dann weniger Überweisungen in die Heimatländer gäbe.

Doch Peter Aumer belässt es nicht bei dieser Kritik. Er beharrt allen gegenteiligen Aussagen dazu berufener Behörden zum Trotz darauf, dass die Tauschaktion illegal sei. Das bekräftigt er auch auf Nachfrage unserer Redaktion. „Meine Meinung.“

Den Einwand, dass er damit die Aktivisten, die daran beteiligt sind, zu Unrecht kriminalisiert, wischt Aumer vom Tisch. „Mit Kritik muss man im politischen Tagesgeschäft umgehen können.“ Er stehe schließlich mit seiner Einschätzung auch nicht alleine. „Das zeigt mir die große Zahl von Bürgerinnen und Bürgern, die das genauso sehen und sich deswegen an mich gewandt haben“, sagt er. Er greife das eben auf und packe an, schreibt er in Reminiszenz an seinen Wahlkampfslogan.

Man könnte es auch anders sehen: Aumer heizt die Debatte an, indem er auf diese Weise „alternativen Fakten“ verbreitet. Mit den tatsächliche Fakten geht Peter Aumer hingegen in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion etwas lässig um. Er verbreitet schlicht Unwahrheiten.

Studie: Geflüchtete mit Leistungsanspruch überweisen kaum

Da gibt es zum Beispiel eine aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Deren Fazit: „Die Vorstellung, dass Geflüchtete, die auf Grundsicherung angewiesen sind, in großem Umfang Geld ins Ausland schicken könnten, entbehrt jeder empirischen Grundlage.“

Folgt man der Untersuchung, dann nehmen zwar die Geldüberweisungen aus Deutschland ins Ausland, wie auch aus anderen EU-Ländern, seit Jahren zu. Unter den Menschen mit Fluchthintergrund waren es aber 2021 gerade einmal sieben Prozent, die solche Überweisungen getätigt haben. Tendenz sinkend.

Damit senden Menschen mit Fluchthintergrund nicht nur deutlich weniger Geld ins Ausland als andere Migranten, sondern auch mit geringerer Wahrscheinlichkeit als Deutsche ohne Migrationshintergrund.

Die Interpretation von Bundesbankzahlen nach Aumer

Diese Studie aber wischt Aumer mit dem Hinweis vom Tisch, dass hier die tatsächliche Summe der Überweisungen ausgeblendet worden sei. Er hingegen präsentiert beeindruckende Zahlen – nur sind diese leider, das sei vorweg genommen, falsch. Zumindest völlig falsch interpretiert.

Aumer verweist auf „Berechnungen der Bundesbank“ zu den Auslandsüberweisungen von Asylbewerbern. Demnach seien „2022 und 2023 jeweils rund 7 Milliarden der Asylbewerberleistungen ins Ausland geflossen“, behauptet er.

Eine „beträchtliche Summe“ sei das, „die dem Zahlungskreislauf im Inland entzogen wird und für die inländische Wirtschaft und auch für den deutschen Staat, in Form fehlender Steuereinnahmen, verloren geht“. Doch das stimmt hinten und vorne nicht. Das lässt sich allein schon daran ablesen, dass die Gesamtsumme aller Leistungen für Asylbewerber im vergangenen Jahr weniger war als die von Aumer in den Raum geworfene Summe. 2023 waren es 6,3 Milliarden Euro, inklusive Unterkunft, ärztlicher Versorgung etc., die in Deutschland als Asylbewerberleistungen ausgegeben wurden. Diese Information ist öffentlich zugänglich, nicht nur für einen gewählten Mandatsträger, der es, wenn er verantwortlich handelt, damit genau nehmen sollte.

Großteil der Rücküberweisungen innerhalb der EU

Laut den von der Bundesbank veröffentlichten Schätzungen, auf die Aumer sich mutmaßlich bezieht, und die unter anderem der Mediendienst Integration, aber auch das Magazin Capital ausgewertet haben, flossen 2022 und 2023 jeweils insgesamt sieben Milliarden Euro an Rücküberweisungen von Migranten aus Deutschland ins Ausland. Von allen Migranten, egal woher sie kommen und egal, warum und mit welchem Status sie sich in Deutschland aufhalten.

75 Prozent davon, also fünf Milliarden Euro, gingen laut den Daten der Bundesbank an Länder in Europa – Rumänien, Polen und Italien stehen an der Spitze. Stark gestiegen sind Überweisungen in die Ukraine. 834 Millionen Euro gingen in die Türkei. Die Rücküberweisungen in Asylherkunftsländer wie Syrien, den Irak oder Afghanistan schätzt die Bundesbank für 2023 auf insgesamt 830 Millionen Euro. Das sind gerade einmal zwölf Prozent der sieben Milliarden, die von Peter Aumer in die Welt gesetzt werden.

Und selbst diese 830 Millionen Euro stammen nicht komplett aus Asylbewerberleistungen. Der Wirtschaftswissenschaftler Professor Dr. Matthias Lücke vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel geht mit Blick auf die Bundesbankzahlen davon aus, dass „das meiste Geld (…) von Arbeitsmigranten stammen“ dürfte, „die genug verdienen, um einen Teil ihres Lohnes nach Hause zu überweisen.“ Lücke befindet sich damit in Übereinstimmung mit zahlreichen weiteren Experten, die diese Zahlen auswerten. 2023 gingen 630.000 Geflüchtete einer Beschäftigung nach. So etwas scheint aber außerhalb des Betrachtungshorizonts des Abgeordneten zu liegen, wie sich im weiteren herausstellt.

Korrektur gerät zur Verschlimmbesserung

Als wir Peter Aumer mit seinen falschen Zahlen konfrontieren und ihn auf die öffentlich zugänglichen Daten der Bundesbank verweisen, entschuldigt sich zunächst einer seiner Mitarbeiter. Man habe eine „veraltete Version“ von Aumers Stellungnahme verschickt. Die neue Version ist zwar anders, aber nur anders falsch.

Nun heißt es unter dem fraglichen Punkt plötzlich, dass 2022 und 2023 „jeweils rund 7 Milliarden Euro aus existenzsichernden Leistungen ins Ausland geflossen“ seien. Zur Erinnerung: Sieben Milliarden waren die Summe, die nach Schätzungen der Bundesbank von allen Migranten aus Deutschland in ihre Heimatländer überwiesen wurde – von Türken, Rumänen, Polen, Ukrainern, Syrern, Irakern, Afghanen, Italienern etc.

Aumer behauptet zwar nun nicht mehr wie zuvor, dass diese kompletten Summe aus Asylbewerberleistungen stammen würde, aber doch, dass es existenzsichernde – staatliche – Leistungen seien, die hier ins Ausland abfließen würden. „Hier stellt sich die Frage, inwiefern dieses Geld nicht eigentlich zur Deckung des Existenzminimums im Inland dienen sollte“, merkt er an.

Laut Aumer: Alle Migranten, die überweisen, sind im Leistungsbezug

Der CSU-Abgeordnete geht also davon aus, dass sämtliche Überweisungen von Nichtdeutschen ins Ausland von Leistungsempfängern stammen müssen, die staatliche Gelder in Anspruch nehmen, was – man muss es immer wieder betonen – schlicht falsch und auch den entsprechenden Quellen zu entnehmen ist. Es steht sogar in einem Artikel, den der Abgeordnete flankierend zu seiner Stellungnahme an unsere Redaktion schicken lässt.

Auf die Idee, dass Migranten in Deutschland arbeiten – 2023 waren es etwa 5,5 Millionen ausländische Beschäftigte in Deutschland – und von diesem Geld, ihrem Lohn, etwas in die Heimatländer überweisen, scheint man bei dem mit Verve geführten Kampf für die Bezahlkarte im Büro des CSU-Abgeordneten nicht zu kommen.