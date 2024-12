Stuhlfragen im Regensburger Stadtrat

Kosten acht Stühle tatsächlich 8.000 Euro? Kann man da nicht mal einen Kunstverein fragen? Und langen solche Hersteller bei der Stadt nicht von vorneherein ordentlich hin?

Das letzte Kapitel in der Posse um eine Sitzgelegenheit bei Regensburgs Luxusklo? In der Fragestunde des Regensburger Stadtrats, versuchte Thomas Mayr (Brücke) der viel kritisierten Verwaltung zur Seite zu springen. Die befinde sich in einem Dilemma. Wenn man am Schwanenplatz nichts gemacht und die Bank dort stehen gelassen hätte, hätten sich Leute über die Obdachlosen in der Wartehalle aufgeregt, mache man dann etwas, dann regten sich Leute über die nun aufgestellten bunten Stühle auf.

WERBUNG





Eine „pragmatische Lösungsfindung“ sei das gewesen – und die Unterstellung, dass das eine Maßnahme zur Verdrängung von Menschen gewesen sei, halte er für abwegig, so Mayr. „Das würde ich so nicht formulieren.“

Herstellerfirma sagt nichts Genaues

Wissen wolle er aber schon, wie sich die Kosten für diese Stühle zusammensetzen. Wie berichtet, hieß es in einer Pressemitteilung der Stadt Regensburg: „Die Kosten für die neue Bestuhlung und deren Anbringung belaufen sich auf rund 8.000 Euro.“ Nicht mehr und nicht weniger.

Er habe sich nun die Mühe gemacht, zu recherchieren und mit der Herstellerfirma in Kiel telefoniert, berichtet Mayr. „Die wollten oder konnten mir natürlich keine direkten Angaben machen, was so ein Stuhl kostet.“ Sie hätten aber signalisiert, das es bei Weitem keine 1.000 Euro seien.

Mayr will deshalb wissen, wie sich diese Kosten zusammensetzen. „Das sei null Kritik.“ Es gehe um die Kommunikation nach außen. Was man als Stadtrat den Leuten darauf antworten solle.

„Eine ganz normale Geschichte.“

Bei Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer hat er damit offenbar einen gewissen Punkt getroffen. Es sei ja keineswegs so gewesen, dass sich Leute über Obdachlose aufgeregt hätten, die dort schliefen, so ihre Vergangenheitsbewältigung. Nein. Die Verwaltung habe „nach mehreren Anläufen, das anders zu regeln“ die Bank abgebaut, weil Obdachlose dort Passanten und Menschen, die die Toiletten hätten nutzen wollen, „belästigt“ und die Toilette „in unbeschreibliche Zustände versetzt“ hätten. Aber die Wartehalle habe man ja als Bushaltestelle für Touristenbusse gebaut und nicht dafür.

Planungsreferent Florian Plajer, aus dessen Haus die Stuhlidee stammt, kann bei der Sitzung nicht aus dem Stand sagen, was nun was genau gekostet habe. Nur so viel: Stadtmobiliar sei nicht mit normalem Mobiliar vergleichbar. Ein großer Teil der Kosten falle aber definitiv für Transport, Lieferung und das Herrichten des und die Anbringung am Untergrund an, was übrigens schon, das als Anmerkung, als Grund angeführt wurde, warum das Klohäuschen selbst rund 900.000 Euro kostete.

„Die Aussage, dass nur ein kleiner Bruchteil davon auf die faktischen Einkaufskosten eines Stuhles fällt, ist eine ganz normale Geschichte, wenn man etwas im öffentlichen Raum installiert“, so Plajer.

Nicht jeder darf ran ans Klo

Er habe sich so etwas schon gedacht, sagt Mayr. Aber es sei „unglücklich“, wenn auf der städtischen Homepage stehe, dass so ein Stuhl 1.000 Euro koste. „Wir müssen das dann draußen erklären.“ Das stehe doch da gar nicht, glaubt die OB. Da stehe doch, dass das die gesamte Maßnahme gekostet habe. Wissen tue sie das aber nicht. Sie habe das selbst noch nicht auf der Homepage gesehen.

Die bis dahin gute Laune von Maltz-Schwarzfischer trübt dann Stadtrat Jakob Friedl (Ribisl) mit einer weiteren Stuhlfrage. Wenn die Stadt bei darauf spezialisierten Firmen nachfrage, dann erhalte sie natürlich auch entsprechend teure Angebote, sagt der. Ob man da zum Beispiel man einen Kunstverein frage, was bunte Stühle dort so kosten. Ob man nicht so etwas probieren könne. Vielleicht gebe es da ein besseres Angebot.

Könne man außerdem nicht, dieses Gebäude im Sinne des Gestaltungselements Stühle nicht noch weiter gestalten. Neuer Kunstverein, städtische Galerie, Bananenflanke – vielleicht hätten die ja Ideen, zum Beispiel fürs Dach.

So etwas könne sie sich sicher nicht vorstellen, gibt die OB zurück. Man habe bei öffentlichen Einrichtungen schließlich Vorgaben. Da können nicht einfach jemand ohne Schutz auf dem Dach rumturnen. Man könne auch nicht irgendetwas bei irgendeinem Kunstverein einkaufen. „Das wissen Sie.“ Und überhaupt sei es auch eine „sehr gewagte“ Unterstellung, dass Hersteller von Mobiliar oder der Handel bei der öffentlichen Hand schon mal eine Schippe drauflegen würden.