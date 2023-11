„Vorstellungen zu sehr auseinander“: BRK schmeißt bei Kinderbetreuung an der Uni Regensburg hin

Das BRK beendet die Trägerschaft am „Kinderhaus Uni-Kum“ an der Uni Regensburg. Vordergründig geht es um Personalmangel, doch in einer Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion wird die Pressestelle des BRK-Kreisverbands ungewöhnlich deutlich.

„Unser neues Kinderhaus mildert die Engpässe in der Kinderbetreuung unserer Stadt und ist somit ein weiterer wertvoller Meilenstein, der uns vorwärtsbringt.“ So äußert sich Jana Weißenseel, Referatsleitung Soziale Arbeit, Kindheit und Jugend beim BRK-Kreisverband Regensburg, anlässlich der Eröffnung des „Kinderhauses Sonnenhügel“ Anfang September in der Chamer Straße.

Doch während das BRK im Stadtnorden von Regensburg sich über die Milderung von Engpässen freut, entstehen auf der anderen Seite der Stadt ebenfalls unter Trägerschaft des BRK gerade neue Engpässe. Für etwa 40 Mütter und Väter, die bei der Universität Regensburg beschäftigt sind, wird es in den nächsten Wochen und Monaten deutlich schwieriger Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Und wie es insgesamt mit dem dortigen „Kinderhaus Uni-Kum“ weitergeht, ist noch unklar.

Kündigung der Trägerschaft und Verlängerung der Weihnachtsferien

Vor knapp drei Wochen hat ihnen BRK-Referatsleiterin Weißenseel in einem Rundschreiben mitgeteilt, dass man die Trägerschaft des Kinderhauses zum 31. August 2024 gekündigt hat. Wegen chronischer Personalnot wurden zudem kurzerhand die Weihnachtsferien in der Betreuungseinrichtung deutlich verlängert.

Anstatt wie sonst üblich von Weihnachten bis Neujahr bleibt das Kinderhaus heuer bereits ab dem 11. Dezember bis zum 14. Januar geschlossen. Die betroffenen Eltern haben nun vier Wochen Zeit, um eine anderweitige Betreuung ihrer Kinder für rund fünf Wochen zu organisieren.

„Nach Rücksprache mit dem Jugendamt sind die verlängerten Weihnachtsferien der einzige Weg, eine komplette Schließung des Uni-Kums zu verhindern“, heißt es in einem Rundschreiben des BRK-Kreisverbands Regensburg, das am 10. November an die betroffenen Eltern verschickt wurde. Betroffen sind zwei Kindergarten- und zwei Kita-Gruppen, in denen aktuell etwa 40 Kinder betreut werden.

Stadt: Einrichtung hätte „zur Sicherstellung der Aufsichtspflicht geschlossen werden“ müssen

Die Stadt Regensburg bestätigt auf Nachfrage, dass die Personaldecke des BRK am Uni-Kum für einen Regelbetrieb nicht mehr ausreicht. Falls der Träger nicht selber schließt, hätte die Einrichtung „zur Sicherstellung der Aufsichtspflicht geschlossen werden“ müssen.

Die verlängerten Schließzeiten liegen gerade noch im gesetzlichen Rahmen. Die Stadt als Aufsichtsbehörde (und wohl auch das BRK) erhofft sich davon, dass sich „Ausfallzeiten durch Urlaubsansprüche des Personals in der verbleibenden Zeit“ reduzieren und das Stammpersonal nach den Weihnachtsferien wieder voll eingesetzt werden kann, um so den Betrieb bis Ende August irgendwie aufrechterhalten zu können.

Ein Vorteil bei alledem für die Stadt: Müsste die Einrichtung geschlossen werden, gäbe es für die betroffenen Eltern wohl einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, den die Stadt erfüllen müsste, aber angesichts insgesamt knapper Betreuungsplätze nicht erfüllen kann.

Mit der aktuellen Lösung, einer Einrichtung, die ihre Weihnachtsferien kurzfristig auf fünf Wochen verlängert, aber nicht schließt, besteht ein solcher Rechtsanspruch, das bestätigt die Stadt auf Nachfrage „leider nicht“.

Universität will Betroffenen „maximale Flexibilität“ gewähren

Die Leitung der Universität Regensburg wurde vom BRK Anfang November darüber informiert, dass es die Trägerschaft im Kinderhaus Uni-Kum hinschmeißt. Es würden derzeit „Gespräche geführt und Möglichkeiten ausgelotet“, um einen neuen Träger zu gewinnen, heißt es auf Nachfrage.

In einem Schreiben an den Elternbeirat macht Kanzler Christian Blomeyer den Betroffenen aber keine falschen Hoffnungen. „Angesichts der Komplexität eines Betriebsübergangs und der erforderlichen internen und externen Abstimmungen, zumal vor dem gegebenen Hintergrund, ist (…) davon auszugehen, dass dies noch nennenswerte Zeit in Anspruch nehmen wird.“

Die Universität werde allen Betroffenen „im Rahmen der geltenden Richtlinien (…) maximale Flexibilität“ gewähren. „Das umfasst z.B. tarifliche Möglichkeiten der Freistellung sowie bis zu 100% Home Office.“

BRK wird ungewöhnlich deutlich: „Kein gemeinsamer Nenner“

Personal von anderen Einrichtungen abzuziehen, um die Situation am Kinderhaus Uni-Kum zu entschärfen, kommt für das BRK offenbar nicht in Frage. Auf eine entsprechende Anfrage des Elternbeirats heißt es dazu:

„Unsere Mitarbeiter*innen arbeiten in bestehenden Teams und haben sich aktiv für diese entschieden. Eine Zwangsversetzung in eine andere Kita würde unweigerlich eine Kündigung des/der Mitarbeiter*in zur Folge haben. Eine Verwendung in einer anderen Einrichtung ist daher nur auf Basis von Freiwilligkeit möglich. Aufgrund der örtlichen Umstände ist die Bereitschaft der Kolleg*innen zur Aushilfe im Uni-Kum leider schon immer sehr gering gewesen.“

In einer Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion macht die Pressestelle des BRK dann aber ohne Umschweife deutlich, wer in ihren Augen für die Situation im Kinderhaus Uni-Kum und das Aus der Trägerschaft verantwortlich ist – die Eltern. Wir veröffentlichen die Stellungnahme in voller Länge: