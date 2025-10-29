Wegen Bundeswehr-PlÃ¤nen: Wichtiger Grundschulstandort im Regensburger Osten geplatzt

Die Stadt hat bereits viel Zeit und Geld investiert, um auf einer TeilflÃ¤che der Pionierkaserne eine Grundschule mit rund 500 PlÃ¤tzen zu errichten. Jetzt muss umgeplant werden, um einen neuen Standort in dem Quartier zu finden.

Die Stadt Regensburg ist auf der Suche nach einem neuen Standort fÃ¼r die so gut wie fertig geplante Grundschule im Stadtosten. Grund ist die Entscheidung des Bundes, Verkaufsverhandlungen Ã¼ber Kasernen und KonversionsflÃ¤chen mit sofortiger Wirkung auszusetzen. Davon betroffen ist auch eine TeilflÃ¤che der ehemaligen Pionierkaserne, auf der die Schule entstehen sollte.

Regensburg ist einer von insgesamt 41 Standorten in Bayern, die von dieser Entscheidung betroffen sind. In der Region betroffen ist auch die ehemalige MUNA bei Schierling und Langquaid.

Neue Schule: bereits viel Zeit und Geld investiertÂ

Die Stadt hat bereits jede Menge Zeit und Geld in die Entwicklung der betroffenen TeilflÃ¤che der frÃ¼heren Pionierkaserne investiert. Seit 2023 gibt es einen rechtskrÃ¤ftigen Bebauungsplan. Auch die Planungen fÃ¼r den Schulneubau seien schon â€žweit fortgeschrittenâ€œ, heiÃŸt es von der Stadt.

Die neue Grundschule fÃ¼r das â€žInnovationsquartierâ€œ auf der frÃ¼heren Prinz-Leopold-Kaserne (PLK) hÃ¤tte auf der OstflÃ¤che der Pionierkaserne entstehen sollen. Sie wÃ¤re sechszÃ¼gig geworden, inklusive Hort und Zwei- bis Dreifachturnhalle sowie groÃŸzÃ¼giger FreiflÃ¤chen. 2021 hatte die Stadt dafÃ¼r einen Wettbewerb unter fÃ¼nf PlanungsbÃ¼ros aufgelegt. 55,5 Millionen hÃ¤tte man dafÃ¼r investiert. Bis zu 500 GanztagesplÃ¤tze sollten dort entstehen.

Stadt verhandelte seit 2017 Ã¼ber Ankauf

Bemerkenswert: Bereits seit 2017 verhandelte das Liegenschaftsamt mit der Bundesanstalt fÃ¼r Immobilienaufgaben (BImA) Ã¼ber einen Ankauf der TeilflÃ¤che auf der Pionierkaserne. In einer Stadtratsvorlage vom Dezember 2020 heiÃŸt es noch, dass das 1,7 Hektar groÃŸe Areal â€ževentuell auch relativ zeitnah erworbenâ€œ werden kÃ¶nne. Im MaÃŸnahmenbeschluss zum Neubau der Schule vom Juli 2023 erfahren die StadtrÃ¤te, dass die Kaufverhandlungen nach wie vor liefen. Dann hÃ¶rte man nichts mehr von Schule â€“ bis nun das plÃ¶tzliche bittere Aus kam.

Die Stadt weiÃŸ laut einer gestern verschickten Pressemitteilung bereits seit Sommer davon, dass es mit der Grundschule auf dem vorgesehenen Standort nichts wird. Bei der BImA biss man anschlieÃŸend auf Granit. â€žTrotz umgehender Versuche der Stadt, Ã¼ber die BImA zÃ¼gig noch grÃ¼nes Licht fÃ¼r den GrundstÃ¼ckskauf zu erhalten, muss nun umgeplant und ein alternativer Schulstandort im Quartier gefunden werdenâ€œ, so die stÃ¤dtische Pressestelle.

Mit Machbarkeitsstudie auf Standortsuche

Diese Umplanung ist angesichts der GrÃ¶ÃŸe der auf drei Geschossen geplanten Schule alles andere als banal. Auch stehen drei Millionen Euro FÃ¶rdergelder des Freistaats im Feuer. Die flieÃŸen nÃ¤mlich nur, wenn die Schule bis 2030 steht.

Die Stadt hat nun eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. â€žDabei werden verschiedene Planungsvarianten untersucht und erarbeitetâ€œ, heiÃŸt es in der Pressemitteilung. â€žSobald die Ergebnisse final vorliegen, werden sie dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt.â€œ

OB bedauert, CSU-Abgeordneter freut sich

OberbÃ¼rgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer zeigt sich zwar â€žzuversichtlichâ€œ, dass die mit viel Arbeit und Geld erarbeiteten Planungen an anderer Stelle in dem Quartier umsetzen lassen. Sie sagt aber auch: â€žEs ist Ã¤uÃŸerst bedauerlich, dass diese Entscheidung des Bundes unsere Planungen und ambitionierte Zeitplanung vor groÃŸe Herausforderungen stellt und erneut Planungsmittel bereitgestellt werden mÃ¼ssen.â€œ

Rundum zufrieden mit der Entscheidung des Bundes zulasten der Stadt ist hingegen der Bundestagsabgeordnete Peter Aumer. Der CSU-Politiker mit AffinitÃ¤t zum Briefeschreiben hatte bereits im Mai einen solchen an Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius geschickt und eine Reaktivierung der BundeswehrflÃ¤chen in Regensburg gefordert.

Besonders die Pionierkaserne habe eine zentrale Rolle in der Geschichte der Bundeswehr in Ostbayern gespielt, lobt Aumer nun deren geplante Reaktivierung und den daraus folgenden Stopp der Verkaufsverhandlungen mit der Stadt Regensburg.