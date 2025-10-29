Wegen Bundeswehr-PlÃ¤nen: Wichtiger Grundschulstandort im Regensburger Osten geplatzt
Die Stadt hat bereits viel Zeit und Geld investiert, um auf einer TeilflÃ¤che der Pionierkaserne eine Grundschule mit rund 500 PlÃ¤tzen zu errichten. Jetzt muss umgeplant werden, um einen neuen Standort in dem Quartier zu finden.
Die Stadt Regensburg ist auf der Suche nach einem neuen Standort fÃ¼r die so gut wie fertig geplante Grundschule im Stadtosten. Grund ist die Entscheidung des Bundes, Verkaufsverhandlungen Ã¼ber Kasernen und KonversionsflÃ¤chen mit sofortiger Wirkung auszusetzen. Davon betroffen ist auch eine TeilflÃ¤che der ehemaligen Pionierkaserne, auf der die Schule entstehen sollte.
Regensburg ist einer von insgesamt 41 Standorten in Bayern, die von dieser Entscheidung betroffen sind. In der Region betroffen ist auch die ehemalige MUNA bei Schierling und Langquaid.
Neue Schule: bereits viel Zeit und Geld investiertÂ
Die Stadt hat bereits jede Menge Zeit und Geld in die Entwicklung der betroffenen TeilflÃ¤che der frÃ¼heren Pionierkaserne investiert. Seit 2023 gibt es einen rechtskrÃ¤ftigen Bebauungsplan. Auch die Planungen fÃ¼r den Schulneubau seien schon â€žweit fortgeschrittenâ€œ, heiÃŸt es von der Stadt.
Die neue Grundschule fÃ¼r das â€žInnovationsquartierâ€œ auf der frÃ¼heren Prinz-Leopold-Kaserne (PLK) hÃ¤tte auf der OstflÃ¤che der Pionierkaserne entstehen sollen. Sie wÃ¤re sechszÃ¼gig geworden, inklusive Hort und Zwei- bis Dreifachturnhalle sowie groÃŸzÃ¼giger FreiflÃ¤chen. 2021 hatte die Stadt dafÃ¼r einen Wettbewerb unter fÃ¼nf PlanungsbÃ¼ros aufgelegt. 55,5 Millionen hÃ¤tte man dafÃ¼r investiert. Bis zu 500 GanztagesplÃ¤tze sollten dort entstehen.
Stadt verhandelte seit 2017 Ã¼ber Ankauf
Bemerkenswert: Bereits seit 2017 verhandelte das Liegenschaftsamt mit der Bundesanstalt fÃ¼r Immobilienaufgaben (BImA) Ã¼ber einen Ankauf der TeilflÃ¤che auf der Pionierkaserne. In einer Stadtratsvorlage vom Dezember 2020 heiÃŸt es noch, dass das 1,7 Hektar groÃŸe Areal â€ževentuell auch relativ zeitnah erworbenâ€œ werden kÃ¶nne. Im MaÃŸnahmenbeschluss zum Neubau der Schule vom Juli 2023 erfahren die StadtrÃ¤te, dass die Kaufverhandlungen nach wie vor liefen. Dann hÃ¶rte man nichts mehr von Schule â€“ bis nun das plÃ¶tzliche bittere Aus kam.
Die Stadt weiÃŸ laut einer gestern verschickten Pressemitteilung bereits seit Sommer davon, dass es mit der Grundschule auf dem vorgesehenen Standort nichts wird. Bei der BImA biss man anschlieÃŸend auf Granit. â€žTrotz umgehender Versuche der Stadt, Ã¼ber die BImA zÃ¼gig noch grÃ¼nes Licht fÃ¼r den GrundstÃ¼ckskauf zu erhalten, muss nun umgeplant und ein alternativer Schulstandort im Quartier gefunden werdenâ€œ, so die stÃ¤dtische Pressestelle.
Mit Machbarkeitsstudie auf Standortsuche
Diese Umplanung ist angesichts der GrÃ¶ÃŸe der auf drei Geschossen geplanten Schule alles andere als banal. Auch stehen drei Millionen Euro FÃ¶rdergelder des Freistaats im Feuer. Die flieÃŸen nÃ¤mlich nur, wenn die Schule bis 2030 steht.
Die Stadt hat nun eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. â€žDabei werden verschiedene Planungsvarianten untersucht und erarbeitetâ€œ, heiÃŸt es in der Pressemitteilung. â€žSobald die Ergebnisse final vorliegen, werden sie dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt.â€œ
OB bedauert, CSU-Abgeordneter freut sich
OberbÃ¼rgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer zeigt sich zwar â€žzuversichtlichâ€œ, dass die mit viel Arbeit und Geld erarbeiteten Planungen an anderer Stelle in dem Quartier umsetzen lassen. Sie sagt aber auch: â€žEs ist Ã¤uÃŸerst bedauerlich, dass diese Entscheidung des Bundes unsere Planungen und ambitionierte Zeitplanung vor groÃŸe Herausforderungen stellt und erneut Planungsmittel bereitgestellt werden mÃ¼ssen.â€œ
Rundum zufrieden mit der Entscheidung des Bundes zulasten der Stadt ist hingegen der Bundestagsabgeordnete Peter Aumer. Der CSU-Politiker mit AffinitÃ¤t zum Briefeschreiben hatte bereits im Mai einen solchen an Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius geschickt und eine Reaktivierung der BundeswehrflÃ¤chen in Regensburg gefordert.
Besonders die Pionierkaserne habe eine zentrale Rolle in der Geschichte der Bundeswehr in Ostbayern gespielt, lobt Aumer nun deren geplante Reaktivierung und den daraus folgenden Stopp der Verkaufsverhandlungen mit der Stadt Regensburg.
Trackback von deiner Website.
Kommentare (16)
tom
| #
Es entsetzt mich immer mehr, wie skrupellos bellizistisch viele Politiker aktuell sind. Allesamt eine Generation, welche mit der Gnade der spÃ¤ten Geburt unvorstellbar verantwortungslos mit der Zukunft aller Menschen in unserem Land umgehen. Als wÃ¤re ein Krieg ein animiertes Computerspiel. Ich kann meine grenzenlose Verachtung fÃ¼r diese Personen gar nicht in Worten ausdrÃ¼cken!
Paul
| #
Servus
“Der Preis der Freiheit”….aber vielleicht findet sich ein Kompromiss?
Werner Baumann
| #
Wie immer bei der Stadt Regensburg wird hier viel Geld in den Sand gesetzt ohne Rechtssicherheit zu haben.
Der Steuerzahler ist wieder der Dumme der diese Suppe auslÃ¶ffeln darf, den unfÃ¤hige Beamte bzw. Mitarbeiter hier Ã¼bereifrig verzaft haben.
Steuerverschwendung hoch drei
Werner
Daniel Gaittet
| #
Ich mÃ¶chte Peter Aumer widersprechen. Mag sein, dass die Pionierkaserne fÃ¼r die Geschichte der Bundeswehr in Ostbayern wichtig war. Inzwischen wird aber rund um das GrundstÃ¼ck gewohnt. Im SÃ¼d-Westen des GrundstÃ¼cks bereits errichtet, im Nord-Osten des GrundstÃ¼cks geplant. In der NÃ¤he befinden sich zivile Einrichtungen wie ein Krankenhaus und ein Kinderhaus. Kasernen sind immer auch militÃ¤rische Ziele. Auch wenn das GrundstÃ¼ck noch dem Bund gehÃ¶rt, fÃ¼r eine Kaserne passt das nicht.
Inci
| #
Die Stadt Regensburg kauft BiotopflÃ¤chen zum Baulandpreis, plant Schulen auf einem Areal, das ihr nicht gehÃ¶rt, mÃ¶chte gerne Steuergelder an Sea Eye spenden , jammert aber bei der Bayerischen Staatsregierung das sie dringend Geld benÃ¶tigt. Gibt es denn niemanden, der hier die Verantwortliche/n zur Rechenschaft zieht. Dagegen war Schilda ein Hort der Intelligenz.
Elchias
| #
Kompromiss Vorschlag: Wir bauen einfach eine Grundschule mit MilitÃ¤rischer FrÃ¼herziehung. Vormittags Unterricht, Nachmittags MilitÃ¤rische Grundausbildung. (An der scharfen Waffe natÃ¼rlich erst ab der 3. Klasse) Die glÃ¼cklichen Kinderlein werden aus dem gesamten Regensburger Umland per Losverfahren ausgewÃ¤hlt. Nach Abschluss der Grundschule reicht es dann ja auch mit Bildung und die lieben Kleinen kÃ¶nnen in irgendeinem Krieg fÃ¼r das Vaterland verheizt werden.
Manfred van Hove
| #
Die europÃ¤ische Sicherheitslage erfordert eine grÃ¶ssere Armee, die logischerweise auch mehr Platz benÃ¶tigt. Die Bundeswehr muss deshalb auf FlÃ¤chen zurÃ¼ckgreifen, Ã¼ber die sie noch verfÃ¼gt. Neue FlÃ¤chen zu erwerben wÃ¼rde Jahre dauern. Diese Zeit haben wir nicht. Nun rÃ¤cht sich die naive Aussenpolitik der Merkelzeit. Die sog. Friedensdividende war immer nur eine Illusion.
Der sich den Wolf schreibt
| #
Wir brauchen bestausgebildete Berufssoldaten und Zeitsoldaten an modernsten Hightech Waffensystemen. Im SchÃ¼tzengaben mit â€žKanonenfutterâ€œ werden heute keine Kriege mehr entschieden. Der Beweis dafÃ¼r ist, dass der grausame, blutige, imperialistische Krieg seit 22.02.2022 von Vladimir Putin in der Ukraine und seinen Menschenrechtsrechts- Verbrechen an der ZivilbevÃ¶lkerung.
Hoffentlich wird die Pionierkaserne in Regensburg wenigstens zur Ausbildung (wenn schon unverzichtbar) der Besten der Besten (Profis), fÃ¼r den Einsatz der Logistik- Drehscheibe fÃ¼r Ostbayern im Nato-Verbund, zur Verteidigung genutzt.
Mediator
| #
Sorry, aber man sollte einfach mal nÃ¼chtern die Fakten betrachten wenn man nicht nur vÃ¶llig unabhÃ¤ngig von dieser Meldung herum polemisieren will:
– die Sicherheitspolitische Lage in Europa erfordert es leider, dass man die FÃ¤higkeitslÃ¼cken bei der Bundeswehr schlieÃŸt um verteidigungsfÃ¤hig zu werden. Verantwortlich dafÃ¼r ist die russische Aggression.
– diese LÃ¼cken mÃ¼ssen eher schnell als langsam geschlossen werden und dies erfordert eben auch, dass man bei der Errichtung von Bundeswehrinfrastruktur auf bereits vorhandene GrundstÃ¼cke mit vermutlich bereits vorhandenen Genehmigungen zurÃ¼ck greift
– auch schon vor dem Erwerb einer FlÃ¤che flieÃŸen nicht unbetrÃ¤chtliche Summen in entsprechende Planungen, denn schlieÃŸlich muss man ja wissen, ob die FlÃ¤che fÃ¼r das geplante Vorhaben geeignet ist. Das ist deutlich komplexer als die Aussage, dass man da eine Schule hinstellt.
– die Stadt Regensburg hat die letzten Jahrzehnte massiv vom Erwerb ehemals militÃ¤rischer FlÃ¤chen im Stadtgebiet profitiert. Nun hat sich halt eben das Fenster fÃ¼r solche Gelegenheiten geschlossen.
Das alles hat nichts mit Kriegstreiberei oder Dummheit der Stadtverwaltung zu tun.
Daniela
| #
Sorry, rein faktisch gehÃ¶rt das Areal dem Bund und ist ein ehemaliges Kasernenareal.
Das StÃ¤dte Planungen vor dem Kauf einer Immobilie tÃ¤tigen, um die Umsetzung und Kosten zu eruieren ist so ungewÃ¶hnlich auch nicht.
Tatsache ist doch, dass Deutschland fÃ¼r den Verteidigungsfall unzureichend ausgestattet ist. Dass der Bund nun eine RÃ¼ckhaltung von vorhandenen Areal forciert verstÃ¤ndlich.
Wer bitte sollte fÃ¼r diesen IST Zustand heute verantwortlich sein? Es beweist einmal mehr, dass sich Kommunalpolitik nicht auf einer Insel befindet, weit ab von Bundespolitik und globaler Erforderlichkeit.
Naiver Pazifismus ( Stell Dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin.) ist hier fehl am Platz.
Wir werden uns noch vielmehr Gedanken um die VerteidigungsfÃ¤higkeit Deutschlands machen mÃ¼ssen, als Ã¼ber den Stanort von Schulen in Regensburg.
Es wird sich sicher ein neuer Standort fÃ¼r die Schule finden lassen.
Den eines ist unumstÃ¶ÃŸlich, am Besten gedeiht Leben, wenn es geschÃ¼tzt ist, zur Not auch mit Waffen im Falle der Verteidigungserforderlichkeit.
Also nicht schimpfen und habern, Standort suchen und weiter machen.
tom
| #
Mann, das waren noch Zeiten, als die Linken noch Pazifisten waren….
Der sich den Wolf schreibt
| #
Das YouTube-Video von Andreas Rebers – kriegstÃ¼chtig (Satire) zeigt eindringlich die gesellschaftlich gespaltene Einstellung der BevÃ¶lkerung und die FragwÃ¼rdigkeit der WiedereinfÃ¼hrung verpflichtender Wehrpflicht. Das auf Kante genÃ¤hte Waffenarsenal und AusrÃ¼stung, die AbhÃ¤ngigkeit von amerikanischen Systemen (Patriot, F-35 Lightning II, Luftraum-AufklÃ¤rungsflugzeug vom Typ Awacs, usw.) und dem RÃ¼ckzug der USA aus Europa, zeigt eindringlich die Notwendigkeit, die WehrfÃ¤higkeit der BW (und zwar schnell) mit einer nach neuestem technischen, professionellen ausgestatteten Berufs -und Zeitsoldaten, angesichts der russischen Bedrohungen, zu verbessern. Der hybride Krieg ist ohnehin schon gegenÃ¼ber der NATO, in vollem Gang.
Mit einer Wehrpflicht, wo groÃŸe Teile, widerwillig, wie â€žder Hund zum Jagen getragenâ€œ wird, ist das nur schwer darstellbar. Deshalb ein PlÃ¤doyer fÃ¼r eine qualifizierte Berufsarmee.
Berger
| #
Herr Gaittet, was war eher, Kaserne oder Krankenhaus??
Burgweintinger
| #
Die Linken waren noch nie Pazifisten…
enfachnurgooglen
| #
@Berger alles ganz einfach.
Kasernen:
https://master-phkv.app.uni-regensburg.de/wp-content/uploads/2022/06/Kaindl-Weiss-Kasernen-in-Regensburg_Korr-komprimiert.pdf
Krankenhaus:
https://csj.de/wirfeiern75/unsere-meilensteine
Paul
| #
Servus
ich empfehle den Regensburger Almanach 2025
80 Jahre Kriegsende. 80 Jahre Frieden. 80 Jahre Erinnerung
Dieser Almanach widmet sich aus aktuellem Anlass dem Thema Frieden und der Erinnerungskultur â€“ wie immer aus unterschiedlichen Perspektiven, mit vielfÃ¤ltigen Stimmen.”
“Frieden ist fÃ¼r die meisten von uns der Normalzustand. Wir kennen nichts anderes â€“ was fÃ¼r ein GlÃ¼ck, was fÃ¼r ein Luxus! Doch die Welt verÃ¤ndert sich: PlÃ¶tzlich ist Frieden keine SelbstverstÃ¤ndlichkeit mehr. Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, wie Frieden funktioniert: indem wir uns erinnern, wie der Weg dorthin war, indem wir miteinander ins GesprÃ¤ch kommen, indem wir fÃ¼r unsere demokratischen Werte einstehen â€“ und indem wir Haltung zeigen. Was tut Regensburg, was tun einzelne Gruppen der Gesellschaft oder auch einzelne Menschen dafÃ¼r, dass Frieden bleibt? Gibt oder gab es in der Stadt besondere Initiativen, DenkansÃ¤tze oder auch noch unbekannte Geschichte(n)? ”
Der Regensburger Almanach 2025 will dazu anregen, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen â€“ und auch mit der Frage, wie Frieden kÃ¼nftig gesichert werden kann.
Wer trÃ¤gt den Frieden?
Wer verteidigt unsere Werte Demokratie etc. wenns Hart auf Hart geht.
leider Nix davon im Regensburger Almanach 2025.
erwÃ¤hnt.
Gibt es Antworten?
und nein- ich krieg nix dafÃ¼r wenn ich darÃ¼ber schreibe.