Wie der Kasperl einmal sogar den Tod überlebt hat

Das Kasperltheater Larifari unter Ägide von Christoph Maltz feiert 30. Jubiläum. Zur Feier des Tages gab es sogar einen Auftritt von Gertrud I.



JU-Größen, die mit nacktem Geschlechtsteil und Nazi-Lieder singend über die Bühne flitzen, ein Christoph Schlingensief, der auf offener Bühne von König Hansi, seinerzeit unumschränkter Dreiviertelmonarch des Kulturreferendars Lunger, gefoltert wird, ein „Dschihad“ niesender Papst, gestückelte Wurstspenden, und ein Galgen, an dem am Ende noch jeder Herrscher von Regensburg, pardon: von Kasperlhausen, sein schmähliches Ende gefunden hat.

Vielleicht nicht tausende, aber doch hunderte von kulturell-politisch interessierten Regensburgerinnen kennen die Erwachsenenstücke, die Christoph Maltz in regelmäßigen Abständen auf die Kasperlhausener Würstlbühne brachte. Gespickt mit allerlei lokalpolitischen Insidern von erklecklicher Tiefe, liebevoll geschnitzten Gesichtern der Regensburger Politgrößen (verantwortlich: Helmut Wolf) und einer herzerfrischenden Derbheit, wie sie sich eben nur der Kasperl erlauben darf.

Lokalpolitische Abstinenz beim Kasperl

Nicht wenige vermissen die lokalpolitische Abstinenz, die Maltz sich verordnet hat, seit seine Schwester Gertrud die Regierungsgeschäfte übernommen hat – in Regensburg als Oberbürgermeisterin, in Kasperlhausen als Königin Gertrud I.

Doch was schert es ihn schon, diesen Maltz, wenn ein rudimentärer, der ältere Teil seines Publikums trauert und nach Darbietungen schmachtet. Viel zahlreicher als die Connoisseure der politischen Bühne sind schließlich die Fans des Kasperls Larifari, als dessen „innerer Finger“ Maltz seit nunmehr 30 Jahren Kinder begeistert. Mit mittlerweile 60 selbstgeschrieben Stücken, komplett kitschfrei wie Detlef Kapfinger am Wochenende in seiner liebevollen Laudatio zu würdigen wusste – bei einer kleinen Feier anlässlich des Larifari-Jubiläums.

…wie ein Auftritt der Rolling Stones im Olympiastadion

Buben und Mädchen sollen im Anschluss an die Vorstellungen im Haus der Begegnung, Hinter der Grieb, noch in der Gesandtenstraße gestanden sein, erzählt Kapfinger. Tuschelnd darüber, was ihr Idol bei seiner letzten Vorstellung wieder dargeboten habe, wie der Auftritt dieser oder jener Figur war und was wohl geworden sein – aus dem verzauberten Schweinebraten, Maltz’ erstes Stück.

Laudator Kapfinger hat mit seinen Töchtern viele Jahre lang fast jeden Sonntag selbst alle Stücke – also die für die Kleinen – gesehen. Was Maltz geschaffen habe, das sei in dieser Form einmalig und für die Kinder seien seine Vorstellungen so etwas wie ein Auftritt der Rolling Stones im Olympiastadion.

Kasperlhausen braucht keine Brücke…

Der Reichtum bricht freilich nicht aus, wenn man seit 30 Jahren jeden Sonntag mit einem Leiterwagen die Kasperlbühne von der Krebsgasse nach Hinter der Grieb zieht, um dort die Kleinen zu zivilen Preisen zu begeistern und gleichzeitig über den Verein Kultür noch Menschen zu unterstützen, die sich selbst diesen Eintritt nur schwer leisten können. Und so steht am Freitag im Gaffel eine Spendenbox in der Ecke – damit der Leiterwagen dereinst durch ein Fahrrad mit Bühne ersetzt werden kann.

1.0001 Sekunden gibt es aber dann für das gespannte Publikum, unter dem sich allerlei (Polit)prominenz findet – Ex-Bürgermeister Jürgen Huber ist gar aus Schönsee angereist, um seine Aufwartung zu machen – ein bisschen Kasperltheater für Erwachsene inklusive Cameo-Auftritt von Bob Dylan (Musik: Axel Balzereit).

Hier düst Kasperl mit der Stadtbahn, die in Kasperlhausen selbstverständlich schon fertig ist, in die Zukunft, stiftet mit dem letzten Stück Rückgrat der ansonsten leblosen Erde eine Religion, beschert dadurch sich und Magister Maltz Unsterblichkeit, und trickst damit den Tod aus, der sich angesichts solcher Schmach am Ende selbst dem Galgen überantwortet.

Ausnahmsweise, wohl zur Feier des Tages, ist auch Königin Gertrud I. mit von der Partie. Die verkündet streng, dass Kasperlhausen weder Brücken kenne noch Brücken brauche, befördert ihren einstigen Vorgänger, seines Zeichens Brückenbauer, scheppernd in den Orkus und erinnert wieder schmerzlich daran, dass sich Magister Maltz während der Regentschaft seiner Schwester – als erster Bruder der Stadt sozusagen – eine Auszeit vom politischen Kasperltheater verordnet hat. An die Großen denkt halt mal wieder keiner…