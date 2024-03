Zehn Ahornbäume vergiftet – Baumfrevel beim Ostbahnhof Regensburg

Angebohrt und mutmaßlich vergiftet hat ein Unbekannter zehn Spitzahorn bei der Kleingartenanlage Ostbahnhof.

Mindestens 30 Jahre alt sind die rund zehn Spitzahornbäume am westlichen Rand der Kleingartenanlage Ostbahnhof nach Schätzungen des Bund Naturschutz Regensburg. Sie wurden am Fuß angebohrt und mit hoher Wahrscheinlichkeit vergiftet. Die Schäden könnten so schwerwiegend sein, dass die kleine Allee absterben wird.

„Unter Umständen handelt es sich um eine Umweltstraftat, die zur Anzeige gebracht werden muss“, sagt der BN-Vorsitzende Raimund Schoberer. Er hat die Stadt Regensburg um Prüfung gebeten. Dort geht das Umweltamt „aufgrund des Geruchs und der Wirkung der vorgefundenen Flüssigkeit auf die Umgebung des Bohrlochs“ davon aus, dass wohl ein Herbizid in die Bohrlöcher gespritzt wurde, um die Bäume abzutöten.

Stadt: Eigentümer könmnen Strafanzeige stellen

Täter und Motiv sind bislang noch unklar. Die Grundstückseigentümer könne man aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht nennen, heißt es von der Stadt Regensburg (Den Bauträgerbrüdern Schmack, Eigentümer des benachbarten Areals, gehört die Fläche aber offenbar nicht.). Sie würden aber über den Vorfall informiert. „Für diese besteht grundsätzlich die Möglichkeit, eine Strafanzeige bei der Polizei zu stellen.“ Das Umweltamt prüfe zudem die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Erst Anfang Februar hatte ein Unbekannter bei Regenstauf eine 200 Jahre alte Eiche vergiftet und war dabei äußerst planvoll vorgegangen. Er hatte fünf Löcher in den Stamm des Baumes gebohrt und ein Pflanzengift eingeleitet – die Eiche starb ab und musste keinen Monat später gefällt werden.

Bund Naturschutz wird grundsätzlich

Der Bund Naturschutz verurteilt derweil nicht nur den Baumfrevel bei der Kleingartenanlage Ostbahnhof. Keine 300 Meter entfernt seien vor etwa vier Wochen im Bereich des beklagten Bebauungsplans „Containerbahnhof“ einige kapitale, bis zu 100 Jahre alte Bäume gefällt worden, heißt es in einer gestern verschickten Pressemitteilung.

„Es bedrückt, wenn einzelne Akteure Bäume schädigen“, sagt Schoberer. Weitaus bedrückender sei es aber, „wenn in Regensburg im vollen Bewusstsein, dass die Stadt vom Klimawandel immens betroffen ist, wertvolle Grünareale überplant werden“. Neben dem Containerbahnhof nennt der Bund Naturschutz die geplante Bebauung des kleinen Wäldchens in der Lilienthalstraße und das derzeit laufende Bebauungsplanverfahren für das Gleisdreieck. „Diese Planungen sind keineswegs ‘alternativlos’ und aus Sicht des BN auch nicht zukunftsgerichtet.“