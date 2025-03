Addnfahrer abgeblitzt: Landgericht Regensburg weist Unterlassungsforderung zurück

Dem „Comedian“ Thomas Willibald, bekannt als Addnfahrer, gefiel ein Bericht unserer Redaktion nicht. Also zog er mit einer Berliner Anwaltskanzlei vor das Landgericht Regensburg. Dort hat man unserer Redaktion heute vollumfänglich rechtgegegeben.

Humor ist Geschmackssache. Insofern bleibt es jedem selbst überlassen, ob er Witze, in denen „Preissn“ als „Sauschädel“ und das weibliche Geschlechtsorgan als „Waschlappen“ bezeichnet werden, lustig findet. Ob man darüber lachen kann, wenn auf der Bühne gerülpst wird („Das könnt’s in eine Biogasanlage füllen, des würd sogar den Habeck gfreia!“), wenn Minderheiten bezeichnet werden als „reisende Europäer ohne festen Wohnsitz mit Hang zu fremden Eigentum“ und wenn davon die Rede ist, dass es wegen der „unkontrollierten Fortpflanzung“ einfach zu viele Grüne gebe.

Bei einigen Leuten jedenfalls trifft der 2015 als Internetphänomen in Erscheinung getretene Addnfahrer, im richtigen Leben Thomas Willibald, einen Nerv, und füllt die eine oder andere Halle mit seinem Programm („’S Lem is koa Nudlsubm“), bei dem er vornehmlich gegen die Grünen, „korrupte Politiker“, Migranten und politische Korrektheit austeilt.



Teilt gern aus, steckt nicht gern ein – der Addnfahrer

Weitaus schlechter als im Austeilen ist der in Bad Tölz geborene Willibald allerdings im Einstecken. Und so begab es sich, dass unsere Redaktion sich kürzlich mit ihm vor dem Landgericht Regensburg auseinandersetzen musste. Anlass war ein Artikel zu einer Buchvorstellung von Christian Springer in Regensburg, der bereits letzten November erschienen ist.

Darin beschäftigt sich Springer auch mit einem Auftritt von Thomas Willibald am 14. Januar 2024 in Parkstetten bei Straubing („Opfesoft“, Addnfahrer und AfD – Variationen über den bayerischen Mob). Beim sogenannten „Feuer der Gemeinschaft“, einer Veranstaltung im Zuge der damaligen Bauernproteste, trat der 32-Jährige vor 11.000 Leuten allerdings nicht als Comedian auf, sondern als politischer Redner.

Wir haben die entsprechende Passage aus Springers Buch folgendermaßen zusammengefasst:

Man erhält Stimmungsbilder wie beim „Feuer der Gemeinschaft“ in Parkstetten im Januar, das der rechtsradikale Influencer Addnfahrer organisierte, der dort darüber schwadronierte, dass man „den Reichstag anzünden“ müsse. Einen Dr. Markus Krall preist der Addnfahrer in derselben Rede als politischen Heilsbringer an.

Promi-Anwalt aus Berlin entdeckt Text „zufällig bei einer Recherche in anderer Rechtssache“

Diese Zusammenfassung gefiel Herrn Willibald gar nicht. Ende Januar, also zwei Monate nach Erscheinen des Berichts, forderte uns der von ihm engagierte Berliner Rechtsanwalt Markus Hennig auf, diese in weiten Teilen zu löschen und eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben. Vor allem nicht mehr behaupten sollten wir das mit dem Schwadronieren über das Anzünden des Reichstags. Dies sei eine unwahre Tatsachenbehauptung.

Rechtsanwalt Hennig ist unter anderem bekannt als Mitglied des Anwaltsteams von Gil Ofarim im „Davidstern-Skandal“, als Vertreter der Familie Hohenzollern in Bezug auf deren Entschädigungsforderungen und Unterlassungsforderungen gegen Historiker und als Rechtsanwalt von Arne Schönbohm, ehemaliger Präsident des Bundesamts für Cybersicherheit, bei einer Unterlassungsklage gegen das ZDF-Magazin Royale.

Im Zuge der Unterlassungsforderung gegenüber unserer Redaktion gab er an, dass ihm der Bericht erst im Januar aufgefallen sei, „zufällig bei einer Recherche in anderer Rechtssache“ für den Addnfahrer.

Ein Zitat, das wir gerne ergänzt haben

Wir suchen keinen Rechtsstreit um jeden Preis. Eine Unterlassung oder gar Löschung der Passage lehnten wir über unseren Rechtsanwalt Nils Pütz ausdrücklich ab. Doch um einer gütlichen Einigung Willen haben wir unsere Zusammenfassung der in Rede stehenden Aussagen von Thomas Willibald, die unter anderem auf Youtube abrufbar sind, um das vollständige (sprachlich geglättete) Zitat ergänzt. Wörtlich sagte der Organisator des „Feuers der Gemeinschaft“ an jenem Tag:

„Mein Papa ist beim Bundesnachrichtendienst. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Ich schwöre euch, wenn ich das jetzt sagen würde, was in diesem Land passiert, dann würden wir geschlossen da hoch fahren und den Reichstag anzünden.” Es wird geraunt, gelacht, teilweise applaudiert und er schiebt nach: „Aber das machen wir nicht, weil wir sind friedliche Leute. Wir sind ein friedliches Land und das, was unsere Politiker mit uns machen, ist eine absolute Frechheit.”

Doch dieses Ergänzung, die wir gerne vorgenommen haben, da sie die von uns getroffene Zusammenfassung nur noch unterstreicht, reichte Thomas Willibald und seinem Rechtsanwalt nicht. Er beantragte beim Landgericht Regensburg ein Einstweilige Verfügung, die uns die fragliche Aussage bei einer Strafandrohung von bis zu 250.000 Euro untersagen sollte. Diesen Antrag hat das Gericht am heutigen Donnerstag abgelehnt.

Zulässige Meinungsäußerung, keine bewusst unvollständige Berichterstattung

Bei der Aussage:

Man erhält Stimmungsbilder wie beim „Feuer der Gemeinschaft“ in Parkstetten im Januar, das der rechtsradikale Influencer Addnfahrer organisierte, der dort darüber schwadronierte, dass man „den Reichstag anzünden“ müsse.

handelt es sich laut der Entscheidung der 8. Zivilkammer um eine wertende Zusammenfassung und damit um eine Meinungsäußerung, die von der Meinungs- und Pressefreiheit gedeckt ist. Doch selbst wenn man zu der Einschätzung käme, dass es sich um eine Tatsachenbehauptung handeln sollte, sei diese zulässig, so das Gericht.

Auch ohne das mittlerweile hinzugefügte vollständige Zitat ist unsere Zusammenfassung demnach nicht so verkürzt, dass es sich um eine bewusst unvollständige Berichterstattung handelt. Thomas Willibald muss damit nun alle Anwalts- und Gerichtskosten tragen. Den Streitwert hat das Gericht auf 10.000 Euro festgesetzt.

Ein Papa beim Geheimdienst? BND-Pressestelle nimmt zu Personalangelegenheiten „keine Stellung“

Offen bleibt, ob ein Mitarbeiter des Auslandsgeheimdienstes BND – Addnfahrers Papa – seinem Sohn tatsächlich Geschichten erzählt, mit denen dieser sich als politischer Redner vor 11.000 Leuten brüstet, und – ein großes Feuer im Hintergrund – unter Berufung auf diese Geschichten vom Anzünden des Reichstags schwadroniert. Man kann sich auch fragen, ob es opportun ist für einen BND-Mitarbeiter, auf der Facebookseite des Addnfahrer, wie geschehen, mit großkalibrigen Waffen zu posieren.

Weder Willibalds Rechtsanwalt noch er persönlich wollten sich auf Nachfrage zu Vater Willibalds Beschäftigung beim BND äußern. Die Pressestelle des Bundesnachrichtendiensts teilt auf Nachfrage mit, dass man zu Personalangelegenheiten keine Stellung nehme. „Damit ist keine Aussage getroffen, ob der Sachverhalt zutreffend ist oder nicht. Der Bundesnachrichtendienst berichtet zu entsprechenden Themen insbesondere der Bundesregierung und den zuständigen, geheim tagenden Gremien des Deutschen Bundestages.“

Addnfahrer-Anwalt kündigt weitere Schritte an

Willibalds Rechtsanwalt hat bei der mündlichen Verhandlung weitere rechtliche Schritte gegen unsere Redaktion angekündigt. Sollten weitere Klagen folgen, werden wir diese Auseinandersetzung selbstverständlich führen.

„Herr Willibald hat unnütz darüber dahergeredet, also darüber schwadroniert, den Reichstag anzuzünden“, sagt unser Rechtsanwalt Nils Pütz. „Er hat in einer aufgeheizten Stimmung gegen die Regierung ein prägendes Bild der Machtergreifung der Nationalsozialisten benutzt. Vor diesem Hintergrund ist die gewählte Formulierung in dem Text geradezu moderat.“ Ein Unterlassungsanspruch bestehe in keinem Fall.