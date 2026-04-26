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27 Apr.202611:22
Podcast

Amtsübergabe im Regensburger Rathaus: Wie die OB ihre Amtszeit sieht und Thomas Burger eine stabile Mehrheit organisieren will

Von Redaktion in In eigener Sache, Meinung

Was macht Gertrud Maltz-Schwarzfischer eigentlich, wenn sie nicht mehr Oberbürgermeisterin von Regensburg ist? Wie steht zu Kritik an ihrer Amtszeit? War das Regieren ohne Koalition tatsächlich schwieriger als mit der CSU? Wie will Thomas Burger künftig für stabile Mehrheiten sorgen?

Ist sein Slogan „Mehr Tempo im Rathaus“ eine Kritik an der bisherigen OB? Wie gut kommen beide mit der Regensburger Stadtverwaltung klar? Und wie ist das eigentlich mit den gesperrten Treppen im Stadtgebiet?

WERBUNG

Wenige Tage vor der offiziellen Amtsübergabe der OB an ihren Nachfolger am 1. Mai haben wir uns am Sonntag mit den beiden unterhalten. Nicht bierernst, nicht konfrontativ, aber hoffentlich unterhaltsam und informativ. Unser Live-Gespräch zum Nachhören gibt es jetzt bei Soundcloud.

Alle unsere Podcasts findet ihr bei Soundcloud.

Hier geht es zu Ghost Town Radio.

 

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