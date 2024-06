Das Grauen des Krieges nach Regensburg in den Hörsaal geholt

Ein ukrainisches Team der Nachrichtenagentur Associated Press dokumentierte den Krieg und das Leid der Zivilbevölkerung in der von russischen Truppen eingeschlossenen Stadt Mariupol vor ihrem Fall. Der oscarprämierte Film „20 Days in Mariupol“ wurde nun an der Uni Regensburg im Rahmen einer Vorlesung von Politik-Professor Stephan Bierling gezeigt und bewegte die Gemüter im Hörsaal. Anschließend standen die Journalistin Julia Dragan und etwas später auch Oleg Golowtschenko vom Verein Hromada für Fragen zu Verfügung.

Der Film von Mstyslaw Tschernow, veröffentlicht im Jahr 2023, wurde an 20 Tagen in der zunehmend umkämpften Stadt Mariupol nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine 2022 gedreht. Die Reporter hefteten sich mit ihrer Kamera an Soldatentrupps. Sie befragten Zivilisten, die zu düsterem Hintergrund-Sound in der Stadt umherirrten oder sich in Kellern und Luftschutzräumen zu verbergen suchten.

WERBUNG





Vor allem aber begleiteten sie Sanitäter und holten das Blut und das Leid von Verwundetentragen und Operationsplätzen mitsamt den trauernden Angehörigen auf den Bildschirm. Insbesondere dokumentierten die Filmemacher den Angriff auf die Geburtsklinik von Mariupol, der durch die westlichen Medien ging, und weitere russische Angriffe auf zivile Ziele, die die Massengräber füllten.

Mit „unglaublichem Mut“ ein Zeitdokument gerettet

Aus einem weiteren Krankenhaus entkamen die Kriegsreporter, kurz bevor es von den Russen eingenommen wurde. Aus der Stadt entwichen sie dann mit dem Auto, mit sie anschließend hundert Kilometer durch von den Russen besetztes Gebiet fuhren. Dabei überstanden sie 15 russische Checkpoints, denen nicht auffiel, dass eine Kameraausrüstung unter den Sitzen versteckt war.

So rettete das Team mit „unglaublichem Mut“ ein seltenes Zeitdokument von hohem historischen Rang für die Welt aus einer belagerten Stadt, resümiert Bierling im Nachgespräch am Dienstag. Im Hörsaal sieht man Studentinnen während der Vorführung am Dienstag nach dem Taschentuch greifen. Bierling meint im Nachgang, der Film stehe für „die bewegendsten 90 Minuten“ in seiner Universitätslaufbahn.

Ein Film, der Gefühle aufwühlt

Dass „20 Days in Mariupol“ keinen wissenschaftlichen Anspruch hat, weil die Einordnung durch Experten fehlt, bemerkt auch Bierling. Er erhofft sich aber dennoch vorab einen Erkenntnisgewinn durch den Film, der Teil einer Vorlesungsreihe zur Einführung in die Internationale Politik war.

Aus den Fragen nach der Vorführung aus dem studentischen Publikum wird jedoch deutlich, dass der Film, der mit Hilfe der Friedrich-Naumann- und Thomas-Dehler-Stiftung präsentiert wurde, eher Gefühle als Erkenntnisse aufwühlt.

 

„Wut, Verzweiflung und Hass“ habe der Film in ihm erregt, berichtet ein Student, der wissen will, welches die vorherrschende Gefühlslage in der Ukraine sei. Julia Dragan, die ursprünglich aus der Westukraine stammt, mittlerweile in Regensburg lebt und an der Uni als Fotoredakteurin arbeitet, berichtet, dass sich in der Ukraine in der Tat mittlerweile eine tiefe „Müdigkeit“ und Erschöpfung breit gemacht habe.

„Irgendwann kann man nicht mehr wütend sein.“

„Irgendwann kann man nicht mehr weinen, nicht mehr wütend sein“, fasste sie die Folgen der Dauerkonfrontation der Ukrainer mit dem Kriegsleid zusammen. Junge Männer lebten in Angst, eingezogen zu werden, und manche versteckten sich, eine Lösung für den Konflikt wüsste niemand. Zur Lage in der stark russophonen Ostukraine bemerkte sie, dass die Menschen dort der russischen Propaganda viel stärker ausgesetzt seien.

Aus ihrer Schul- und Studienzeit in der Ukraine kann Dragan sich erinnern, dass der Zweite Weltkrieg im Vergleich zu deutschen Verhältnissen relativ wenig vermittelt wurde, wenn, dann mit der Roten Armee als Befreier, dafür der „Holodomor“, die im Stalinismus initiierte Hungerkatastrophe in der Ukraine, umso intensiver.

Bierling kritisiert „Appeasement-Politik im Quadrat“

Den Maidan 2014 habe sie als Schülerin miterlebt. Viele aus ihrer Gegend seien damals nach Kiew gefahren, ihr Freund sei dort bei Auseinandersetzungen mit prorussischen Kräften verletzt worden. In der nachfolgenden Zeit habe sich angesichts der westlichen „Appeasement-Politik im Quadrat“, wie Bierling es bezeichnet, Hoffnungslosigkeit breit gemacht.

Als Journalistin befragt, wie am besten mit russischer Propaganda umzugehen sei, rechtfertigt Dragan die Blockade russischer Medien, meint aber auch, dass Aufklärung, etwa in Form von Fake-News-Richtigstellung notwendig sei.

Oleg Golowtschenko koordiniert mit dem Verein Hromada die humanitäre Ukraine-Hilfe in Regensburg, organisiert aber auch Kundgebungen. Er rechnet sich zu den Russischsprachigen, die zur Ukraine stehen. Er ruft die Menschen in Deutschland zu Zivilcourage und weiterer Hilfe auf: „Jeder kann etwas in die Hand nehmen.“

Von der deutschen Regierung erwartet Golowtschenko vor allem Hilfe bei der Bewaffnung, insbesondere Raketenabwehrsysteme und Flugzeuge würden gebraucht, etwa zur Verteidigung der Stadt Charkiw, der ein ähnliches Schicksal wie Mariupol drohen könnte.

Der Film „20 Tage in Mariupol“ (OT: 20 Days in Mariupol) kann noch bis zum 19. Juni in der Mediathek der ARD angesehen werden.