Denkmalschutz in Regensburg: Droht für Photovoltaik-Anlagen in Großprüfening ein Rückbau?

Während eine Familie in Großprüfening seit über eineinhalb Jahren mit dem Denkmalschutz wegen einer PV-Anlage streitet, sprießen diese auf Dächern links und rechts von ihrem. Der Fehler der Familie: Sie hat bei der Stadt Regensburg nachgefragt.

Der Regensburger Stadtteil Großprüfening ist schön. Nur einen guten Kilometer entfernt vom Rennplatz mit entsprechenden Einkaufsmöglichkeiten, gleichzeitig mitten im Grünen, fast direkt an der Donau inklusive Fährverbindung. Und trotz mancher Neubauten, die dort neben altehrwürdigen Gebäuden stehen, ist der Charme des dörflichen Charakters erhalten geblieben. Auch die Energiewende kommt in Großprüfening voran. Auf vergleichsweise vielen Dächern entlang der Haupt-, aber auch in Nebenstraßen fallen einem Photovoltaikanlagen auf.

WERBUNG

Die Garagen vor dem denkmalgeschützten Johann-Gebhard-Haus wurden vor ein paar Wochen mit Photovoltaik belegt. Gleich gegenüber, neben dem Rieger-Stadel des berühmt-berüchtigten Ex-Landtagsabgeordneten Franz Rieger (CSU) hat dessen Junior ein imposantes Mehrfamilienhaus inklusive Wärmepumpen und Photovoltaik errichtet. Die Hauptstraße rauf und runter versorgen sich weitere Hausbesitzer teils schon seit vielen Jahren mit Energie von der Sonne.

„Nähefall“: Familie streitet seit eineinhalb Jahren mit Denkmalschutz

Hier scheint sie also zu funktionieren, die Symbiose von Denkmalschutz und Energiewende. Hier scheinen die Ämter, namentlich die Untere Denkmalschutzbehörde bei der Stadt Regensburg, die Zeichen der Zeit erkannt zu haben und handeln entsprechend flexibel. Doch dieser Eindruck trügt.

Denn direkt neben dem Gebhard-Haus und schräg gegenüber vom Rieger-Neubau wohnt Edwin Raab mit seiner Familie. Und währen rundherum um ihn die Photovoltaikanlagen sprießen, bleibt das Dach der Raabs leer. Seit mittlerweile eineinhalb Jahren streiten sie mit der Unteren Denkmalbehörde darüber, ob und in welchem Umfang das Dach des Mehrfamilienhauses für Photovoltaik genutzt werden darf.

Das Gebäude selbst ist kein Denkmal, aber ein sogenannter „Nähefall“, sprich: Es steht in der Nähe von Denkmälern. Wir haben Anfang des Jahres zum ersten Mal darüber berichtet.

Problem für „traditionellen Dachdeckungen“

Zunächst, nach einer ersten informellen Anfrage am 24. März 2022, hatte der zuständige Abteilungsleiter dem Vorhaben der Raabs angesichts der Nähe zu zwei Denkmälern (Goldener Hirsch und Gebhard-Haus) „kaum Aussichten auf Erfolg bescheinigt“.

Nach längerem Hin und Her erließ die Untere Denkmalschutzbehörde schließlich einen Bescheid, der Photovoltaik unter gewissen Voraussetzungen auf einer Dachhälfte – der östlichen – erlaubte, auf der anderen nicht.

Die entsprechende Module seien sowohl von der Straße aus, als auch „in der Fernwirkung“ sichtbar, heißt es zur Begründung. Sie seien „glatt und glänzend“. Sie würden sich von den „traditionellen Dachdeckungen“ abheben. Sie würden „dauerhaft die Wirkung der Baudenkmäler (…) stören“. Deshalb: keine Erlaubnis.

Mehr Details sind in unserem Bericht vom 2. März nachzulesen. Eine Klage gegen den Bescheid ist nach wie vor anhängig.

Mehr „problematische“ Fälle, aber: „kein Verfahren aktenkundig“

Im Grunde scheint Edwin Raab dabei nur einen einzigen Fehler gemacht zu haben: Er hat bei der Stadt Regensburg nachgefragt anstatt einfach loszulegen. So haben es nämlich nahezu alle anderen Bauherren gehalten, die in Großprüfening auf Photovoltaik setzen. Sie ließen die städtischen Denkmalschützer einfach links liegen.

Das bestätigt eine Auskunft der städtischen Pressestelle, aber auch ein Schriftwechsel, den Raab mit der Denkmalschutzbehörde letztes Jahr geführt hat. Diesem Schriftwechsel liegt ein Luftbild mit Dachflächen in Großprüfening bei, die mit Photovoltaik belegt wurden – es geht um rund ein Dutzend Gebäude.

Von diesen stuft der zuständige Abteilungsleiter mehrere als „problematisch“ und/oder als „Nähefall“ ein. Immer wieder heißt es, dass dazu „kein Verfahren aktenkundig“ sei, sprich: Die Denkmalschutzbehörde wurde nicht gefragt.

Neue Photovoltaik-Anlagen: „Kein Antrag, keine Prüfung“

Neu hinzu gekommen zu diesen Problemfällen sind nun die Photovoltaik-Anlagen auf den Garagen beim Gebhard-Haus und auf dem Rieger-Neubau. Die Frage, ob es sich bei diesen Gebäuden um einen gegebenenfalls problematischen „Nähefall“ handelt, ähnlich wie es die Behörde beim benachbarten Haus von Raab einschätzt, kann die städtische Pressestelle jeweils nicht beantworten. „Es wurde kein Antrag gestellt. Daher fand auch keine Prüfung statt“, heißt es gleichlautend zu dieser Frage bei den Gebhard-Garagen und beim Rieger-Neubau.

Den Eindruck, dass man offensichtlich damit durchkommt, Photovoltaikanlagen anzubringen, ohne sich an den Denkmalschutz zu wenden bzw. dass derjenige, der dort um Erlaubnis nachsucht, „der Dumme ist“, teilt man bei der Stadt Regensburg auf Anfrage dennoch nicht.

Denkmalschutz beabsichtigt „Nachprüfung der offenen Fälle“

Sobald der Rechtsstreit mit Edwin Raab entschieden sei „und damit Rechtssicherheit vorliegt“, sei nämlich „eine Nachprüfung der genannten offenen Fälle beabsichtigt“, schreibt uns die Pressestelle. Konkret geht es demnach drei Gebäude entlang der Hauptstraße Großprüfening, aber auch um die Module auf den Garagen beim Gebhard-Haus.

Da es für PV-Anlagen, die ohne Erlaubnis errichtet wurden keinen Bestandsschutz gebe, auch wenn dies vor langer Zeit geschehen sei, müssten diese „gegebenenfalls auch um- oder rückgebaut werden“, lautet das Szenario. Allerdings nur falls Raab den Rechtsstreit mit der Stadt verliert und damit Rechtssicherheit im Sinne der Denkmalschützer hergestellt wäre.

Rieger-Neubau in „denkmalunrelevanter Sichtachse“?

Wenig Probleme sehen die Denkmalschützer hingegen bei den PV-Modulen auf dem Rieger-Haus. Hier gab es zwar, wie erwähnt, ebenfalls keinen Antrag und entsprechend auch keine Prüfung. Allerdings liege dieses Gebäude „nach aller Wahrscheinlichkeit“ bzw. „nach vorläufiger Einschätzung in zweiter Reihe oder in denkmalunrelevanten Sichtachsen“.

Das ist zumindest insofern erstaunlich, als der Rieger-Neubau nun das Haus von Edwin Raab verdeckt, das in derselben Sichtachse steht und das (mit Blick von der Mariaorter Brücke) zuvor als problematisch eingestuft worden war. Mittlerweile wird das Raab-Haus von dem „nach aller Wahrscheinlichkeit“ unproblematischen Rieger-Gebäude verdeckt.

Eine Ungleichbehandlung in Bezug auf Photovoltaik in Großprüfening vermag man bei der Stadt Regensburg nicht zu erkennen. Schließlich seien Edwin Raab in in dem strittigen Bescheid doch einige PV-Module bewilligt worden – und was die Übrige anbelange, gebe es eben „noch ein anhängiges Verfahren“. Für das dürften spätestens jetzt auch andere Besitzer von Photovoltaikanlagen in Regensburg Raab die Daumen drücken.