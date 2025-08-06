Die Affäre um den Naturfriedhof Schlosswald ist eine Schande für die Regensburger Justiz

Ein Mensch wird seit über vier Jahren in den wirtschaftlichen und persönlichen Ruin getrieben. Dabei versagt allen voran das Verwaltungsgericht Regensburg. Eine Positionierung zu einer Affäre, die wir seit bald zwei Jahren begleiten.

Jürgen Kölbl hat nichts Böses getan. Im Gegenteil. Vor zehn Jahren rief er in dem beschaulichen Dörfchen Stefling einen der ersten Naturfriedhöfe in Bayern ins Leben – den Schlosswald bei Nittenau im Landkreis Schwandorf. Mit unerschütterlichem Idealismus, persönlichem Engagement und hohem unternehmerischen Risiko. Rund 500.000 Euro, finanziert durch Kredite, investierte der heute 63-Jährige in Gutachten, Bauleitplanverfahren und die daraus resultierenden Auflagen.

WERBUNG

Kölbl errichtete Holzpavillons für Trauerzeremonien, ein Tiny House als Empfangsbereich und holte lokale Handwerker mit ins Boot. Er fand einen Schreiner in Regenstauf, der Holzurnen für den Schlosswald herstellte, und einen Glaskünstler in Pirkensee, der individuelle Tafeln für Felsen und Bäume gestaltete.

Die Grafen von Drechsel: „Baumversteher“, die viel Geld einstreichen

Er schloss mit der Stadt Nittenau einen Vertrag. Die Kommune ist Trägerin des Schlosswalds, den Kölbl in ihrem Auftrag betreibt. Von Graf Carl von Drechsel pachtete er ein 22 Hektar großes Waldstück, das zwar forstwirtschaftlich eher unbedeutend ist, dafür aber eine einnehmende Ruhe und Idylle verströmt. Bis zu 130.000 Euro jährlich verdiente der Graf über eine Umsatzpacht (37 Prozent). Ein Vielfaches dessen, was der Wald dem Adligen eingebracht hätte, wäre er anderweitig bewirtschaftet worden.

Ein weiterer angenehmer Nebeneffekt: Carls Vater, Ferdinand Graf von Drechsel, durfte sich in der Mittelbayerischen Zeitung gegenüber einer befreundeten Redakteurin als „Baumversteher“ präsentieren, als „Walddesigner“ und Schöpfer des Schlosswaldes – ein Titel, der dem Grafen zwar nicht zusteht, der aber seiner Familie ohne jeden Aufwand Jahr für Jahr zehntausende Euro einbrachte.

Schlosswald hatte Vorbildcharakter

Der Schlosswald sorgte von Beginn an für Furore. Fast 500 Menschen aus ganz Deutschland wurden dort bereits beigesetzt. Es gibt über 1.000 Reservierungen und eine lange Warteliste.

Die Bayerischen Staatsforsten nahmen sich Kölbls Konzept und die im bundesweiten Vergleich moderate Gebührengestaltung zum Vorbild und eröffneten in Mittenwald (2021) und Königsholz (2023) Naturfriedhöfe nach seinem Modell.

Kölbl blieb aufgrund der Pacht für den Grafen und weiteren fünf Prozent vom Umsatz, die er an die Stadt Nittenau für deren Aufwand bezahlt, weniger übrig als den Staatsforsten. Doch darüber hat er nie geklagt. „Es soll genug sein zum Leben und einem ein gutes Gefühl geben. Dass man was Sinnvolles macht“, sagte er zu uns in einem Interview im März 2024.

Dass das, was Kölbl fünf Jahre lang machte, sinnvoll war, bestätigte unserer Redaktion kürzlich auch Nittenaus Bürgermeister Benjamin Boml. „Herr Kölbl hat das dort wirklich gut gemacht.“

Bürgermeister Boml räumt Fehler ein

Es ist überraschend, dass Boml sich so positiv über Kölbl äußert. Seit Anfang 2021, bald viereinhalb Jahre, ist vor dem Verwaltungsgericht Regensburg ein Rechtsstreit zwischen Kölbls Schlosswald GmbH und der Stadt Nittenau anhängig. Bis heute gab es keinen Verhandlungstermin.

Wir haben mehrfach darüber berichtet. Insbesondere über das Vorgehen der Stadt Nittenau, das auch für unbefangene Beobachter wie eine konzertierte Aktion wirkt, um den Schlosswald-Gründer zu ruinieren und aus dem Erfolgsprojekt zu drängen.

Hier nur in aller Kürze: Zunächst blieb die turnusgemäße Überweisung der Gebühren an Kölbl mehrere Monate aus, er wurde mit Begründungen wie „Softwareprobleme“ vertröstet. Als deutlich über 100.000 Euro an Außenständen aufgelaufen waren, erhielt Kölbl ein Anwaltsfax, in dem der Vertrag mit ihm als nichtig eingestuft wurde. Zeitgleich ging eine Pressemitteilung an die Mittelbayerische Zeitung. Jürgen Kölbl traf das ohne irgendeine Vorwarnung.

Es ist ein Wunder, dass es die Schlosswald GmbH noch gibt

Es war nicht unbedingt zu erwarten, dass er das überstehen würde. Wirtschaftlich und psychisch. Ginge Kölbls Schlosswald GmbH pleite, träte ein Insolvenzverwalter an seine Stelle, der für das Erfolgsprojekt sicher rasch einen neuen Betreiber finden könnte, der sich mit der Stadt Nittenau einigt – womöglich den Grafen von Drechsel.

Alles Theorien, aber man könnte es einem Mann wie Kölbl, der mittlerweile sowohl finanziell wie auch psychisch schwer angeschlagen ist, nicht verdenken, wenn er auf solche Gedanken käme.

„Das ist sicher suboptimal gelaufen“, hat Bürgermeister Boml bei einem sehr offenen Gespräch mit unserer Redaktion am 23. Juli eingeräumt. Dreh- und Angelpunkt aber sei der 2015 geschlossene Vertrag, den die Stadt Nittenau mit Kölbl geschlossen habe. Der Bayerische kommunale Prüfungsverband hatte Ende 2020 mehrere Punkte darin problematisch gesehen.

Rechtsstreit seit über vier Jahren anhängig – ein Ausnahmefall

Eine unverbindliche Stellungnahme war das. Darüber hätte man mit einem Partner, mit dem man fünf Jahre lang problemlos zusammenarbeitete, reden können. Man hätte sich orientieren können an anderen Naturfriedhöfen, die von Privaten im Auftrag einer Kommune betrieben werden. Die gibt es. Doch das unterblieb.

Nun ist die Situation so verfahren, dass es eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Regensburg braucht. Doch dort lässt man sich Zeit – und die Dauer ist trotz aller Überlastung, mit denen Verwaltungsgerichte generell zu kämpfen haben, ein Ausnahmefall.

Ein Blick in den aktuellsten Bericht des Bayerischen Landesamts für Statistik zur Tätigkeit der Verwaltungsgerichte in Bayern zeigt:

2023 lag die durchschnittliche Verfahrensdauer an bayerischen Verwaltungsgerichten (ohne Asylverfahren) bei 13,1 Monaten, etwas länger als ein Jahr.

Lediglich 6,4 Prozent der Verfahren dauerten länger als 36 Monate.

Am Verwaltungsgericht Regensburg liegt dieser Prozentsatz sogar noch deutlich niedriger – unter fünf Prozent.

Zur Erinnerung: Kölbls Verfahren ist bereits über vier Jahre, mehr als 50 Monate anhängig.

Richterwechsel und jede Menge Gleichgültigkeit

In einer Antwort an unsere Redaktion sieht sich das Verwaltungsgericht nach wie vor nicht in der Lage, einen Termin für eine mündliche Verhandlung, geschweige denn eine Entscheidung mitzuteilen. Eine Aussage dazu, ob diese lange Dauer üblich ist, sei „seriös nicht möglich“. Und generell sei dieses Verfahren einfach „komplex“.

Einen vorläufigen Rechtsschutz für Kölbl, der einen Weiterbetrieb des Naturfriedhofs ermöglicht hätte bis zu einer endgültigen Entscheidung, hatte das Verwaltungsgericht Regensburg im Juli 2021 abgelehnt. Ein finanzieller Schaden und Existenzbedrohung reiche dafür nicht aus, heißt es in den Leitsätzen zu dieser Entscheidung.

2024 gab es dann einen Hoffnungsschimmer: Der zuständige Richter teilte mit, dass der Vertrag in Gänze wohl nicht als nichtig anzusehen sei. Ebenso, dass Kölbl Anspruch auf Zahlungen der Stadt Nittenau habe.

Im Februar dieses Jahres verließ dieser Richter das Verwaltungsgericht, eine Nachfolge wurde bis Juni in Aussicht gestellt. Bis heute haben Kölbl und sein Anwalt noch nichts von diesem neuen Richter gehört. Nicht einmal, ob sich dieser bereits im Amt befindet.

Statt Entscheidung: Weitere Klagen und Prozesskosten nötig

In all dieser Zeit muss Kölbl irgendwie Geld zusammenkratzen, um die Schlosswald GmbH am Leben zu halten. Weil das Verfahren so lange dauert, muss er zudem Zahlungsklagen für die entgangenen Gebühren einreichen. Es geht darum, eine Verjährung seiner Forderungen zu verhindern. Zuletzt wurden Gebühren von rund 12.000 Euro fällig, damit das Gericht eine dieser Klagen überhaupt annimmt.

Auf die Frage, ob man angesichts all dessen überhaupt noch von einem effektiven Rechtsschutz sprechen kann und wie sich das Verwaltungsgericht Regensburg dazu stellt, dass es objektiv betrachtet ein Wunder ist, dass Kölbls Schlosswald GmbH, um deren Rechte es geht, überhaupt noch existiert, lässt uns eine Sprecherin wissen:

„Wir bitten um Verständnis, dass wir nur Fragen zu den konkreten Verfahren beantworten, aber keine Einschätzungen oder Meinungen abgeben.“

Unbefangene Beobachter von außen dürften sich eine solche Meinung ohne weiteres bilden können. Die Affäre Schlosswald ist insbesondere auch ein Justizskandal. Es geht hier nicht nur um eine wirtschaftliche Existenz. Man treibt mit Jürgen Kölbl einen engagierten und idealistischen Unternehmer sehenden Auges auch in den persönlichen und psychischen Ruin. Das Verwaltungsgericht sieht dabei zu. Und Kölbl hat nichts Böses getan.