Ein neues Frauenhaus fÃ¼r Regensburg ist nÃ¶tig – und mÃ¶glich. Finden sich genÃ¼gend Spender?

252 gewaltbetroffene Frauen haben im letzten Jahr Hilfe beim Autonomen Frauenhaus gesucht. Platz war nur fÃ¼r 30. Jetzt kÃ¶nnte der TrÃ¤gerverein eine Immobilie erwerben. Doch dafÃ¼r braucht es die UnterstÃ¼tzung der Regensburgerinnen und Regensburger.

Es ist eine Chance, wie es sie gerade in Regensburg mit seinem Ã¼berhitzten Immobilienmarkt nur selten gibt. Im 45. Jahr seines Bestehens hat der Verein â€žFrauen helfen Frauenâ€œ die MÃ¶glichkeit, ein zusÃ¤tzliches GebÃ¤ude zu erwerben, um ein neues Frauenhaus zu schaffen und das ohnehin denkbar knappe Angebot an anonymen WohnmÃ¶glichkeiten fÃ¼r Frauen auszubauen, die vor hÃ¤uslicher Gewalt fliehen. Meist zusammen mit ihren Kindern.

Aktuell bietet der 1980 gegrÃ¼ndete Verein im Autonomen Frauenhaus in Regensburg zwÃ¶lf, der Sozialdienst katholischer Frauen acht Wohnungen an. Hier gibt es neben einem Zimmer umfassende UnterstÃ¼tzung und Begleitung auf dem Weg in ein gewaltfreies Leben. Viel zu wenig angesichts des Einzugsgebiets. Finanziell getragen wird das Frauenhaus von Stadt und Landkreis Regensburg sowie von Neumarkt, Kelheim und Cham. Doch in der RealitÃ¤t werden vereinzelt Frauen aus ganz Deutschland aufgenommen.

Seit Jahren eine Auslastung von Ã¼ber 100 Prozent

Im vergangenen Jahr suchten 252 Frauen Hilfe beim Autonomen Frauenhaus. Aufgenommen werden konnten lediglich 30. Neben den emotionalen GrÃ¼nden â€“ Zusammenbleiben der Kinder wegen, Angst und dem Ã¼bermÃ¤chtigen GefÃ¼hl, sich in einer ausweglosen Situation zu befinden â€“ scheitere die Trennung von einem gewalttÃ¤tigen Partner oft genug an faktischen GrÃ¼nden, sagt Ingeborg Heindl, Mitarbeiterin beim Autonomen Frauenhaus. â€žAls alleinerziehende Frau eine eigene Wohnung zu finden, ist Ã¼berall schwierig. In Regensburg ist es fast unmÃ¶glich.â€œ

Der Mangel an Frauenhaus-PlÃ¤tzen ist kein spezifisches Regensburger Problem. Seit 2018 gibt es mit der von Deutschland unterzeichneten Istanbul-Konvention das erste rechtsverbindliche Instrument, das Mindeststandards fÃ¼r den Schutz, die Rechte und die UnterstÃ¼tzung von Frauen festlegt, die von Gewalt betroffen sind.

Folgt man dieser Konvention und der darauf aufbauenden Kienbaum-Studie, dann fehlen in Deutschland rund 14.000 Frauenhaus-PlÃ¤tze. Das Autonome Frauenhaus Regensburg war in den zurÃ¼ckliegenden fÃ¼nf Jahren durchgÃ¤ngig zu mehr als 100 Prozent ausgelastet.

â€žDas ist ein unertrÃ¤glicher Zustand.â€œ

Notaufnahmen, nennt man das. Daneben bemÃ¼hen sich die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses, Betroffene irgendwo anders unterzubringen â€“ Ã¼berregional in anderen Einrichtungen. Manchmal schaffen Betroffene es auch, bei Freunden oder der Familie unterzukommen. â€žDas ist ein unertrÃ¤glicher Zustandâ€œ, beklagt Heindl.

Zum Vergleich: Eine Recherche von Correctiv vor drei Jahren ergab bundesweit eine durchschnittliche Auslastung in FrauenhÃ¤usern von 83 Prozent â€“ sprich: an 303 von 365 Tagen gibt es keinen Platz.

Immobilie wÃ¼rde mehrere LÃ¼cken schlieÃŸen

Die Immobilie, die nun in Regensburg angekauft werden kÃ¶nnte, wÃ¼rde acht zusÃ¤tzliche PlÃ¤tze bieten. â€žRÃ¤umlichkeiten und Lage wÃ¤re fÃ¼r unsere Zwecke sehr gut geeignet.â€œ Das Haus verfÃ¼gt Ã¼ber einen ebenerdigen Eingang, sowie einen Aufzug â€“ und wÃ¼rde damit endlich einen barrierefreien Zugang fÃ¼r Frauen mit kÃ¶rperlichen BeeintrÃ¤chtigungen ermÃ¶glichen. â€žSie erfahren hÃ¤ufiger Gewalt und finden auch Ã¼berregional kaum fÃ¼r ihre BedÃ¼rfnisse angepasste SchutzplÃ¤tze.â€œ

Auch gÃ¤be es Platz fÃ¼r Frauen mit vielen Kindern, ausreichend Raum fÃ¼r Kinderspiel-, und BeratungsrÃ¤ume, fÃ¼r gemeinschaftliche KÃ¼chen und Wohnzimmer sowie einen Garten fÃ¼r die Bewohnerinnen und ihre Kinder.

Allein aus eigener Kraft kann â€žFrauen helfen Frauen e.V.â€œ den Immobilienkauf nicht stemmen â€“ auch nicht Ã¼ber Kredite. Man ist auf Spenden angewiesen. â€žWir hoffen, dass sich die Gesellschaft als Ganzes auch verpflichtet fÃ¼hltâ€œ, so Heindl. Denn Gewalt gegen Frauen ist ein allgegenwÃ¤rtiges Thema.

Gewalt in der Partnerschaft geht quer durch alle Schichten

Im Jahr 2023 wurden 132.966 Frauen Opfer von Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner. Ein Anstieg um mehr als fÃ¼nf Prozent. â€žDas zieht sich quer durch alle Alters- und Gesellschaftsschichtenâ€œ, so Heindl. â€žEs ist ein Mythos, dass das ein importiertes Problem wÃ¤re oder dass es nur Randgruppen betrifft.â€œ

Es ist lediglich das â€žHellfeldâ€œ, also Taten, die auch bekannt werden. Das Bundeskriminalamt, von dem diese Zahlen stammen, geht von einer weitaus hÃ¶heren Dunkelziffer aus.

Die Taten reichen von Bedrohung und Stalking â€“ allein letzte Woche wurden zwei solche FÃ¤lle, â€žNachstellungâ€œ genannt, in Regensburg verhandelt â€“ bis hin zu Freiheitsberaubung, KÃ¶rperverletzung, Vergewaltigung und Mord. 2023 lag die Zahl der versuchten Femizide bei 938. Davon endeten 360 tÃ¶dlich. Anders ausgedrÃ¼ckt: Es wurde fast jeden Tag eine Frau ermordet, weil sie eine Frau ist. Heindl: â€žDarauf liegt kaum ein Fokus â€“ weder von der Politik noch von der Gesellschaft.â€œ

Wer die Situation fÃ¼r gewaltbetroffene Frauen in Regensburg verbessern mÃ¶chte, kann das Autonome Frauenhaus hier unterstÃ¼tzen:

Kontoinhaberin: Frauenhaus Regensburg â€“ Frauen helfen Frauen e. V.

IBAN: DE35 7505 0000 0000 1647 56

BIC: BYLADEM1RGB (Sparkasse Regensburg)