Eskalation an Regensburgs Luxusklo: Fast alle Stühle sind weg

„Größere Geschütze auffahren“ wollten anonyme Aktivistinnen am Luxusklo dieses Mal. Doch sie wurden von der Polizei gestört.

Wenn man so will, haben die unbekannten Aktivistinnen, die seit Monaten am Luxusklo am Schwanenplatz aktiv sind, dem Ziel der Regensburger Stadtverwaltung auf ihre Weise Rechnung getragen. Denn ohne Stühle dürfte sich die Verweildauer in dem Wartehäuschen für Bustouristen nochmals deutlich verkürzen.

Doch Spaß beiseite: In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden sieben der acht bunten Stühle, die dort im November festgeschraubt wurden, vom Boden gelöst. Bereits am frühen Montagmorgen hat sich ein „Kunstkollektiv“ namens „Fußabdrücke“ in einer E-Mail an mehrere Medien zu der Aktion bekannt.

Stühle sollten zu Bank verschraubt werden

Ursprünglich war demnach geplant, vier der Stühle mit Brettern zu einer bunten Bank zu verschrauben. Zwei weitere sollten auf dem Dach des Sanitärgebäudes platziert werden, die letzten beiden als Hängestühle am Grieser Steg angebracht werden, um von dort einen Blick auf die Steinerne Brücke zu ermöglichen. Doch dazu kam es nicht. Die Polizei war rasch vor Ort und stellte die bereits abgeschraubten Stühle vorläufig sicher.

Die Aktion markiert den bisherigen Höhepunkt einer Reihe von Protesten, mit denen sich unbekannte Aktivistinnen seit mittlerweile eineinhalb Jahren gegen die Entfernung einer Sitzbank wehren, die ursprünglich in dem rund 900.000 Euro teuren Toilettenhäuschen angebracht war.

Das städtische Amt für Gebäudeservice hatte diese Bank im August 2023 abgeschraubt, da sie als „Schlafmöglichkeit und Pausenplatz von Obdachlosen“ sowie als „Stützpunkt zur Fütterung von Tauben“ genutzt worden sei, hieß es Ende August 2023 in einer Auskunft gegenüber unserer Redaktion.

Proteste seit eineinhalb Jahren

„Dies wurde von massiven Müll- und Schmutzproblemen begleitet. Zudem wurden Besucher der WC-Anlage sowie städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Teil bedrängt und beschimpft – es kam auch schon zu Polizeieinsätzen“, so die städtische Pressestelle damals. Neben den obligatorischen Reinigungskosten – der monatliche Unterhalt des Servicegebäudes schlägt früheren Angaben zufolge mit etwa 3.000 Euro monatlich zu Buche – habe dies „zusätzliche Kosten von 400 Euro pro Einsatz“ verursacht.

Seitdem haben Aktivisten mehrfach andere Sitz- und Schlafgelegenheiten in dem Wartehäuschen hinterlassen, die die Stadt stets eilends entfernen ließ und die Polizei einschaltete. Begleitet wurde dies von Protestnoten gegen den Einsatz sogenannter „defensiver“ Architektur, die zur Vertreibung von Obdachlosen genutzt wird.

Darunter fallen auch die nun (wohl nur vorübergehend) verschwundenen Stühle, für deren Anschaffung und Befestigung rund 8.000 Euro investiert wurden. Diese seien gewählt worden, weil sie einen „möglichst geringen Aufforderungscharakter zum dauerhaften Verweilen bzw. Nächtigen“ hätten.

So war das nicht geplant

Man habe „diesmal größere Geschütze auffahren“ wollen, heißt es in dem Bekennerschreiben des Kollektivs. Dabei habe man aber nichts beschädigen, sondern eine stabile Bankkonstruktion aus den Stühlen schaffen wollen. „Schade, dass es nicht geklappt hat. “

Es sei „verrückt, wie viel Zeit und Mühe Stadt und Polizei investieren, um die Menschen zu finden, die hier regelmäßig protestieren“. Dass nun fast niemand mehr hier sitzen könne, sei so nicht geplant gewesen. Die Stühle befinden sich in Polizeigewahrsam.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Textes hieß es, dass die Stühle verschwunden und von den Unbekannten mitgenommen worden seien. Das war falsch. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.