Nächtlicher Aktivismus nervt Stadt Regensburg: Illegale Bänke und ein Fake-Fahrradweg

Als verantwortungslos und gefährlich bezeichnet die Stadt einen gefakten Radweg, den Unbekannte in der Nacht zum Montag auf die Auffahrt zur Nibelungenbrücke gemalt haben. Doch nicht nur deshalb ermittelt die Polizei.

Die Stadt Regensburg scheint ein wachsendes Problem mit nachtaktiven Aktivisten zu haben. Bei der Luxustoilette am Schwanenplatz (Kosten: rund 900.000 Euro) wurde binnen kürzester Zeit gleich zwei Mal Ersatz angebracht für die Sitzbank, die vor bald einem Jahr entfernt wurde, um Obdachlose davon abzuhalten, in dem Wartehäuschen zu nächtigen.

Ende Juni schlug ein selbsternannter „Mitternachtsbauhof“ zu und schraubte kurzerhand eine neue Holzbank an die vorhandenen Bohrlöcher. Nur wenige Tage später, in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli griffen die „Architekturfreund*innen“ zu handfesten Mitteln und zementierten eine kleines Bänklein auf den Untergrund. Es war bereits der dritte Versuch, Ersatz zu schaffen für die verschwundene Bank. Schon im vergangenen Jahr hatten Unbekannte ein Palettenbett im Wartehäuschen hinterlassen.

Bänke wegschrauben hui, Bänke hinschrauben pfui

Während die städtischen Mühlen bei der Suche nach einem offiziellen und eigentlich auch versprochenem Ersatz für die Sitzbank eher langsam mahlen – derzeit befänden sich zwei Varianten für eine neue Sitzgelegenheit „in Prüfung“, Abschluss unklar, Kosten ebenso, heißt es auf Nachfrage – ist man mit dem Entfernen unaufgefordert angebrachter Alternativen nicht nur relativ schnell, sondern reagiert auch recht rigoros. Man habe beide Fälle zur Anzeige gebracht und ein Bußgeldverfahren gegen Unbekannt eingeleitet, so eine Sprecherin.

Deutlich schärfer fällt nun die Reaktion auf einen Fahrrad- und Fußgängerüberweg aus, den „engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger“, so die Selbstbezeichnung, an der Kreuzung Weißenburgerstraße/ Adolf-Schmetzer-Straße in der Nacht zum Montag über die Auffahrt zur Nibelungenbrücke gepinselt haben. „Diese Aktion ist verantwortungslos und stellt einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar“, so die städtische Pressestelle. Die Polizei ermittelt.

Kritik an „gefährlicher Radwegführung“

Die unbekannten Aktivistinnen von der „Forderungskampagne für Regensburg“ sprechen ihrerseits von einer „Kunstaktion“, um auf die „gefährliche Radwegführung“ an der Kreuzung hinzuweisen. „Radfahrende müssen auf der Straße zwischen Lkw und Bussen fahren und zuvor erst einmal die Abbiegespur kreuzen. Erst vor kurzer Zeit ist in Leipzig eine Radfahrerin von einem Lkw überfahren worden, als sie an einer Straße mit ähnlicher Verkehrsführung fuhr“, heißt es in einer per E-Mail verschickten Erklärung.

Anlass des Protests seien aber auch die Planungen für das neue Parkhaus auf dem Parkplatz Altes Eisstadion am Unteren Wöhrd, mit denen die Stadt „einmal mehr Millionen für den motorisierten Individualverkehr“ verschwende. „Das Geld können wir brauchen um die Mobilitätswende zu gestalten, die wir dringend brauchen um von der hoch gefährlichen Verschmutzung unserer Atmosphäre weg zu kommen“, schreiben die Unbekannten. „Wir haben ja schon ein leer stehendes Parkhaus. Wie viele Parkhäuser braucht es denn noch, bis wir merken, dass wir Stahlbeton nicht essen können?”

Stadt: Übergang über diesen Kreuzungsast „nicht möglich“

Tatsächlich gab es vor etlichen Jahren noch die Möglichkeit für Radler und Fußgängerinnen, die Nibelungenbrücke an dieser Stelle direkt zu überqueren. Doch weil es sich bei der Achse „Weißenburgstraße – Nordgaustraße“ um „eine der wichtigsten ÖPNV-Routen im Stadtgebiet“ handelt, wie die Stadt mitteilt, und wohl auch für den motorisierten Individualverkehr, sei ein solcher Übergang über diesen Kreuzungsast „nicht möglich“. Dies sei schon mehrfach von Ingenieurbüros geprüft worden.

Und so müssen Fußgänger zwei bis drei Ampelphasen in Kauf nehmen, wenn sie von der Adolf-Schmetzer-Straße Richtung Ostentor wollen. Radfahrer aus dem Stadtosten können über eine mittige „Umweltspur“ einfädeln und in diese Richtung fahren. Die Stadt spricht in diesem Zusammenhang von einer „Verbesserung der Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger“, die man dort durch verschideene Maßnahmen in den letzten Jahren umgesetzt habe.

Straftatbestände werde geprüft

Apropos Verkehrssicherheit, die unbekannten Aktivisten haben ihre Kunstaktion mit einem Schild versehen: „Kein Übergang für Fußgänger und Radfahrer”, ergänzt um den Hinweis „Hier könnte aber einer sein”.

Das wurde zwischenzeitlich entfernt, ebenso wie der aufgemalte Überweg weggefräst wurde. Ob neben dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr weitere Straftatbestände erfüllt wurden, werde durch die Polizei geprüft, so die Stadt Regensburg.