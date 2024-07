„Völliger Unsinn“: Demo gegen Millionen-Parkhaus am Altstadt-Rand von Regensburg

Knapp 200 Menschen haben am Dienstag gegen das geplante Parkhaus am Alten Eisstadion demonstriert. Die Grünen haben beantragt, dessen Planung zu stoppen.

Regensburgs CSU-Chef Michael Lehner hört interessiert zu, als Raimund Schoberer vom Bund Naturschutz am späten Dienstagnachmittag vor etwa 200 Leuten auf dem Parkplatz Altes Eisstadion gegen das Parkhaus wettert, das hier nach dem bisherigen Willen der Stadtratsmehrheit entstehen soll. Er sei nicht hier als Teilnehmer der Demonstration, betont Lehner. Ebenso wenig Bürgermeisterin Astrid Freudenstein, die sich unter die Demonstrantinnen gemischt hat. Doch nachdenken müsse man schon, ob das Projekt unter dem Schlagwort „Mobilitätsdrehscheibe“ in der momentan vorgesehenen Planung tatsächlich sinnvoll sei, so Lehner.

Die Grünen im Stadtrat haben zwischenzeitlich beantragt, die „Fehlplanung“ umgehend und rechtlich verbindlich zu stoppen. „Weder wurde der Bedarf für das Parkhaus tatsächlich geklärt, noch ist der Standort klug gewählt“, heißt es in dem Antrag. „Es droht ein weiterer defizitärer Leerstand, der den Verwaltungshaushalt mittelbar auf Jahrzehnte belastet.“

Noch bis zum 19. Juli läuft die Öffentlichkeitsbeteiligung zu dem entsprechenden Bebauungsplan mit der Möglichkeit, Einwendungen dagegen zu erheben (hier geht es zu der Seite der Stadt Regensburg). An der Demo beteiligen sich aus dem Stadtrat neben den Grünen, auch die ÖDP und Stadtrat Jakob Friedl (Ribisl). Der beklagt, dass das Projekt stetig vorangetrieben worden sei, ohne dass die Stadträte eine Ahnung davon gehabt hätten, wie das Ganze am Ende aussehe. Eine Visualisierung des geplanten Baus gebe es nach wie vor nicht.

13 Millionen Euro für 300 Parkplätze mehr

Kern der Mobilitätsdrehscheibe ist ein bis zu 16 Meter hohes Parkhaus, das die momentan auf der Fläche vorhandenen rund 700 Stellplätze auf zunächst 1.000 erweitern soll. „Aus Kostengründen und wegen der gegenwärtigen Haushaltslage“ habe man sich „gegen ein Parkhaus mit entsprechender architektonischer Gestaltung und für ein ‘einfaches’ Systemparkhaus mit Fassadenbegrünung“ entschieden, so die Stadtverwaltung.

Trotz dieser einfachsten Variante werden sich die Kosten laut dem Stadtwerk, das für die Umsetzung zuständig ist, allein für das Parkhaus auf zwölf bis 13 Millionen Euro belaufen. Insgesamt werden die notwendigen Investitionen für die „Mobilitätsdrehscheibe“ derzeit auf 18 Millionen Euro beziffert. Eine mögliche Erweiterung auf 1.400 Stellplätze ist dabei noch nicht eingepreist.

Parkhaus auf dem Nibelungenareal kostete nur 7,3 Millionen

Kostensparend erscheint das angesichts von 300 Parkplätzen mehr im Vergleich zum Ist-Zustand nicht. Das (derzeit noch größtenteils leerstehende) Parkhaus am TechCampus, auf der ehemaligen Nibelungenkaserne, 377 Stellplätze, ansprechende Fassadengestaltung und Solaranlage auf dem Dach, kostete mit 7,3 Millionen Euro etwas mehr als die Hälfte als die anspruchslos erscheinenden Planung für das Alte Eisstadion.

Doch das ist längst nicht das Einzige, was den breiten Zusammenschluss gegen das Projekt aufbringt, der vom Bund Naturschutz und Greenpeace über VCD, ADFC und Pro Bahn bis hin zum Arbeitskreis Kultur, den Altstadtfreunden und Fridays for Future reicht.

Parkraumangebot in der Innenstadt „grundsätzlich gut“

Wolfgang Bogie vom Verkehrsclub Deutschland, der sich als einer der ersten gegen das Parkhaus positioniert hatte, spricht davon, dass hier die viel beschworene Verkehrswende „ad absurdum geführt“ werde. „Das ist völliger Unsinn.“ Das Parkraumangebot in der Innenstadt sei „grundsätzlich gut“, was man allein schon daran merke, dass Park&Ride-Angebote mit guter Busanbindung etwas weiter draußen kaum genutzt würden. Dorthin, weiter draußen, gehöre auch eine Mobilitätsdrehscheibe und nicht in fußläufige Entfernung zur Altstadt.

Joachim Buck (Arbeitskreis Kultur) bemängelt, dass Parkplätze, die in der Altstadt, am Donaumarkt, schon vor zehn Jahre weggefallen seien, plötzlich als Argument für das Parkhaus herangezogen würden. Faktisch sei das eine Erhöhung von Parkplätzen im Innenstadtbereich. Es brauche jetzt, nachdem die Parkplätze am Eisstadion kostenpflichtig geworden seien, erst einmal belastbare Zahlen, wie das die Nutzung verändern werde, ehe man ohne entsprechende Grundlage ein solches Parkhaus realisiere. Buck fordert zumindest eine vorläufige Aussetzung der weiteren Umsetzung.

Bund Naturschutz erwägt Klage

Raimund Schoberer bezeichnet es als „unglaublich“, dass die Stadt Regensburg bereits Bau- und Planungsleistungen vergeben habe, obwohl das Bebauungsplanverfahren noch nicht einmal abgeschlossen sei. „Zentraler Verfahrensgrundsatz ist doch wohl, dass öffentlich-rechtliche Verfahren erst abgeschlossen sein müssen, bevor Fakten geschaffen werden.“ Ein solches Vorgehen der Stadt sei „weder fair noch fachlich neutral“. Notfalls werde man eine Klage erwägen und die Stadt solle sich gut überlegen, ob sie mit einem solchen Projekt wieder einmal regelmäßig in den Medien auftauchen wolle.

Einen Vergleich zum Museum der Bayerischen Geschichte auf der gegenüberliegenden Donauseite zieht Peter Morsbach von den Altstadtfreunden. Das habe lediglich eine Grundfläche von 4.400 Quadratmetern habe, während man am Alten Eisstadion einen Bau mit fast 16.000 Quadratmetern errichten wolle. Dabei herrsche am Unteren Wöhrd architektonisch ohnehin schon „absolutes Chaos“. Was es hier brauche, sei eine Quartiersgarage für Anwohner. Werft- und Wöhrdstraße müssten anschließend vom Verkehr befreit werden.

Buck rät den Anwesenden, sich bei der Öffentlichkeitsbeteiligung mit Anregungen an die Stadt zu wenden und zum Beispiel eine Aussetzung des Baus zu fordern. Der Stadtrat müsse sich mit solchen Einwendungen beschäftigen – und vielleicht komme man ja doch noch zu dem Schluss, dass sich das Parkhaus erübrige.