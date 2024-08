Eslarn und der Bürgerentscheid zum Kindervergewaltiger: Macht diese Schande sichtbar

Was sich derzeit im Markt Eslarn abspielt, ist eine Schande. Per Bürgerentscheid wollen Anwohner verhindern, dass die nach dem Sexualverbrecher benannte Georg-Zimmermann-Straße umbenannt wird.

Georg Zimmermann war ein Verbrecher. Als Internatsdirektor bei den Regensburger Domspatzen onanierte er zusammen mit seinen Schützlingen bei Rotwein, verging sich an ihnen und unterband gegenseitige Übergriffe unter Schülern nicht. Der katholische Priester vergewaltigte mehrfach seinen neunjährigen Neffen. Er missbrauchte an verschiedenen Wirkungsstätten Kinder und Jugendliche unter Gewaltanwendung. Auch nach einer verbüßten Haftstrafe von 20 Monaten.

Bei dieser Verurteilung im Februar 1969 sei, so ein damaliger Zeitungsbericht, „nur eine kleine Spitze zur Aburteilung“ übriggeblieben – auch zum Schutz der damals Betroffenen. Nichtsdestotrotz wünschen sich 684 Einwohner der Gemeinde Eslarn, dass der Name der dort nach Zimmermann benannten Straße beibehalten wird.

„Immenser organisatorischer und finanzieller Aufwand“

Sie alle haben ein entsprechendes Bürgerbegehren unterschrieben, um so einen Beschluss des Marktrats für eine Umbenennung zu kippen. Man könne doch eine QR-Code anbringen, und wer den scanne, der könne sich dann über die Hintergründe der Georg-Zimmermann-Straße informieren, heißt es aus dem Umfeld der Initiatoren. Weil rechtlich nichts dagegen spricht, wie es heißt, wurde der Bürgerentscheid zugelassen.

Vordergründig geht es den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern um den „immensen organisatorischen und finanziellen Aufwand“, mit dem eine solche Umbenennung für die Anwohner verbunden sei. Doch diese Begründung ist lächerlich und offensichtlich vorgeschoben, um nicht zu sagen: gelogen.

Tatsächlich hätte die Gemeinde die Änderungen der Pässe, der Straßen- und Hausnummernschilder den Betroffenen nicht in Rechnung gestellt. Laut Bürgermeister Reiner Gäbl habe sich sogar ein Mann gemeldet, der 5.000 Euro spenden würde, damit die 1993 – auf Initiative von Eslarner Vereinen und Musikgruppen angebrachte – Ehrung für den Kindervergewaltiger verschwindet. Und offensichtlich hat von den Unterzeichnern noch nie jemand einen Umzug hinter sich gebracht, der weit mehr Aufwand mit sich brächte.

„Vermeintlich Betroffene“

Doch die Fans der Georg-Zimmermann-Straße lassen sich von derlei nicht irritieren. Tatsächlich scheint es ihnen auch weniger um den angeblichen Aufwand zu gehen, sondern darum, die Schuld des 1984 verstorbenen Geistlichen zu relativieren, um nicht sogar unsichtbar zu machen. Das lässt sich recht offen aus dem Bürgerbegehren herauslesen. So ist beispielsweise von „vermeintlich Betroffenen“ die Rede, was Zimmermanns Opfern unverhohlen unterstellt, zu lügen.

Offenbar lassen nostalgische Erinnerungen an die von Zimmermann geleitete Grenzlandmusikschule in Eslarn für einige so manches vergessen – und sei es die Vergewaltigung von Kindern und Jugendlichen.

Kein Schamgefühl

Deshalb ein Vorschlag.

Sollten die Initiatoren dieses unsäglichen Bürgerentscheids tatsächlich die Mehrheit der 2.200 Stimmberechtigten in Eslarn auf ihre Seite bringen, dann möge die Gemeinde es doch bitte nicht bei einem nichtssagenden QR-Code unter dem Straßenschild belassen, sondern gleich ein erläuterndes Schild anbringen. „Benannt nach einem Vergewaltiger von Kindern und Jugendlichen. Name auf Wunsch der Anwohner beibehalten“, könnte zum Beispiel dort stehen. Ohne allzu großen Aufwand.

Vielleicht schämen sich die, den „immensen organisatorischen und finanziellen Aufwand“ scheuenden Fans von Georg Zimmermann dann dafür, dass sie diesem Verbrecher unbedingt ein ehrendes Andenken bewahren und dessen Taten relativieren, in Frage stellen, zudecken wollen. Bis jetzt scheint ihnen ja jedes Schamgefühl fremd zu sein.