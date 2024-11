Eslarn und der Vergewaltiger Zimmermann â€“ ein Mob mit Empathie fÃ¼r den TÃ¤ter

Bei einem Bürgerentscheid in Eslarn stimmt die Mehrheit im Sinne des Verbrechers Georg Zimmermann. Was stimmt bei diesen Leuten nicht?

Es fällt schwer, angesichts des Bürgerentscheids in Eslarn vom Totensonntag nicht in wüste Beschimpfungen zu verfallen. Man fragt sich, was bei der Sozialisation der 778 Leuten schief gelaufen ist, die sich dafür ausgesprochen haben, einem Kindervergewaltiger im Priesterrock weiterhin die Ehre eines Straßennamens zu gewähren. Von den Initiatorinnen und Initiatoren dieses Bürgerentscheids ganz zu schweigen.

WERBUNG

Georg Zimmermann war ein verurteilter Verbrecher. Aussagen von mehreren Betroffenen belegen zusätzlich, dass der frühere Domspatzen-Direktor ein Faible dafür hatte, Kinder und Jugendliche unter Gewaltanwendung zu vergewaltigen. Daran gibt es nichts zu deuteln. Das hat nicht nur der Betroffenenbeirat im Bistum Regensburg betont, sondern auch Bischof Rudolf Voderholzer, Eslarns Bürgermeister Josef Gäbl und die Mehrheit des Marktrats.

Die Bewohner allein hätten nicht gereicht

Selbst wenn das ein Argument gegen eine Umbenennung der nach Zimmermann benannten Straße gewesen wäre: Die anfallenden Kosten hätten die Gemeinde und ein anonymer Spender übernommen. Und auch wenn man davon ausgehen würde, dass alle direkt Betroffenen gegen die Umbenennung gestimmt haben, hätte das nie gereicht – an der Georg-Zimmermann-Straße gibt es gerade mal ein gutes Dutzend Häuser.

Man kann das Abstimmungsergebnis also nicht darauf reduzieren, dass hier einigen der überschaubare Aufwand, den sie gehabt hätten, wichtiger war als eine Anerkennung und Würdigung des Leids von Zimmermanns Opfern. Für Letztere ist diese Entscheidung ein Schlag ins Gesicht – gelinde ausgedrückt.

Aktive Unterstützer eines Sexualstraftäters

Tatsächlich haben sich die 778 Bewohnerinnen und Bewohner von Eslarn an der Wahlurne als aktive Unterstützer eines gewalttätigen Sexualstraftäters geoutet, eines Mannes, der Kinder zum Objekt seiner Macht- und Gewaltphantasien machte und sich an ihnen verging.

Die Anhänger der Pro-Zimmermann-Fraktion wollen entweder die Lebenslüge vom sympathischen Gründer der Eslarner Musikschule aufrechterhalten und dessen Taten weiter zudecken und vertuschen. Oder aber sie gestehen dem in Eslarn geborenen Geistliche einfach ein paar Vergewaltigungen zu, nach dem Motto: die Verdienste überwiegen.

Kein Hirn, kein Herz

So oder so scheint bei der Sozialisation dieser Leute einiges schief gegangen zu sein. Koa Hirn, koa Schmalz – Oberpfalz, heißt es in einem lustigen Spottgesang. Für die Mehrheit der abstimmenden Eslarner muss man sagen: Kein Hirn, kein Herz. Und das ist überhaupt nicht lustig gemeint.

Die Gemeinde ist ein Jahr an dieses Abstimmungsergebnis gebunden. Nach Ablauf sollte dort sofort ein neuerlicher Anlauf für eine Umbenennung der Straße genommen werden. Diesem täterempathischen Mob darf man nicht nachgeben.