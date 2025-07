„FCK AfD“ am Regensburger Dom – Polizei kletterte auf Nordturm, um Täter zu ermitteln

Nach einer weithin sichtbaren Leuchtbotschaft am Regensburger Dom läuft gegen einen 56-jährigen nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoß gegen das Bayerische Denkmalschutzgesetz.

Der Mesner im Regensburger Dom musste diesen Samstag Überstunden machen. Es dürfte irgendwann zwischen 22 und 23 Uhr gewesen sein, als die Polizei dort Einlass begehrte, um den Nordturm der Kathedrale besteigen zu können. Aus ermittlungstaktischen Gründen.

WERBUNG









Wohl schon mit einer Ahnung, dass sich bei den Regensburger Schlossfestspielen auch heuer wieder Vertreter der rechtsextremen AfD einfinden könnten, hatte ein zunächst Unbekannter weithin sichtbar den Schriftzug „FCK AfD“, Kurzform für „Fuck AfD“, an besagten Nordturm geworfen.

Nicht die erste Leuchtbotschaft

Solche Lichtaktionen gab es nicht zum ersten Mal. Doch während das Logo des SSV Jahn am Nordturm im Mai des letzten Jahres lediglich für Rätselraten gesorgt hatte, wurde die Polizei dieses Mal tätig. „Eigeninitiativ“, wie es auf Nachfrage beim Polizeipräsidium heißt.

Tatsächlich lohnte sich das Erklimmen des Nordturms am Ende für die Beamten. Vom Dom aus habe man den „Ursprung der Bestrahlung eindeutig ausmachen“ können. Und so klingelte man schließlich an der entsprechenden Haustüre eines Anwesens in der Regensburger Altstadt.

Keine Antifa-Party, sondern ein familiäres Treffen

Dem Vernehmen nach waren sechs Polizisten im Einsatz – man weiß ja nie, ob hinter einer „Fuck AfD“-Aktion nicht die Antifa oder gar gewaltbereite Linksextremisten stecken könnten. Um so überraschter dürften die Beamten gewesen sein, als sie in der fraglichen Wohnung auf ein familiäres Zusammentreffen von Juristen, Bankern, Geschäftsleuten und Ärzten trafen, die bei gutem Essen und teils mit Kindern das Viertelfinale der Frauen-Fußball-EM schauten – begleitet von jener Leuchtbotschaft am Dom.

Der Täter, laut einer Meldung der Nachrichtenagentur dpa ein 56-Jähriger, sei bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten, heißt es. Entsprechend laufen die Ermittlungen auch nicht bei einer Staatsschutzabteilung, sondern lediglich bei der Polizeiinspektion Süd.

Verstoß gegen das Bayerische Denkmalschutzgesetz?

Gegen den Verursacher der ablehnenden Leuchtbotschaft in Richtung AfD laufe nun ein „Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz“. Um welchen Paragraphen es dabei geht, bleibt unklar.

Ein möglicher Hintergrund: Der Dom gehört dem Freistaat Bayern, der – so hieß es zumindest im Fall des nach wie vor unbekannten Jahn-Logo-Strahlers – das Anleuchten hätte genehmigen und im Vorfeld unter dem Gesichtspunkt der Neutralitätspflicht des Staates hätte prüfen müssen.

Der Polizeieinsatz verlief ohne Probleme. Um kurz nach 23 Uhr war es mit der Leuchtbotschaft vorbei – und die Beamten konnten sich anderen Aufgaben widmen.

Alice Weidel bei den Schlossfestspielen

Für die AfD-Vorsitzende Alice Weidel dürfte es insofern ein glücklicher Zufall gewesen sein, dass es – laut einem MZ-Bericht – für gestern geplanten Besuch bei den Regensburger Schlossfestspielen nichts wurde. Sie reist demnach heute an, um gemeinsam mit Gloria von Thurn & Taxis Vicky Leandros zu lauschen.

Allenfalls der AfD-ler Michael Klonovsky könnte das „Fuck AfD“ mitbekommen haben. Er war bereits am Samstag im Schlosshof von St. Emmeram. Für heute hat die „Initiative gegen Rechts“ um 19 Uhr zu einer Demo gegen den Weidel-Besuch am Emmeramsplatz aufgerufen.

Bei der Aktion am Samstag kamen keine Denkmäler zu Schaden.