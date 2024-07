Festakt mit Sorgenfalten beim Regensburger Verkehrsverbund

Finanzsorgen trüben die Reden beim 40jährigen Jubiläum des Regensburger Verkehrsverbunds (RVV), auf dem auch der Schatten des Scheiterns der Stadtbahn liegt. Trotzdem blühen Zukunftspläne.

Die Geschäftsführer des RVV, Kai Müller-Eberstein, Sandra Schönherr und Josef Weigl, ließen in einem Bildervortrag auf dem Betriebshof in der Markomannenstraße die Geschichte des RVV, aber auch künftige Vorhaben Revue passieren. Das Aufkommen von Elektro- und Kleinbussen in der Altstadt, die Tangentiallinie und die RVV-App wurden etwa als Wegmarken gewürdigt.

Das Deutschlandticket sei „Fluch und Segen zugleich“, meint Müller-Eberstein, da es sich gut verkaufe, aber wenig Neukunden anziehe. Er fordert eine verlässliche Finanzierung in den nächsten Jahren. Weigl erklärt, der RVV sei noch „nicht ausgewachsen“, für eine Erweiterung des Verbunds werde mit weiteren Trägern gesprochen. Als weitere Zukunftsplänen werden etwa die Vereinfachung der Ticketbuchung durch ein Check-in-Check-out-System beim Besteigen und Verlassen der Busse und die Ausweitung des Car-Sharing-Angebots genannt.

„Die Stadtbahn ist Geschichte“

Die per Bürgerentscheid abgelehnte Stadtbahn spielt keine Rolle mehr in den Planungen. Sie sei „Geschichte“, wie es Schönherr ausdrückt. Stattdessen sollen die Energien in den Ausbau des Busverkehrs gesteckt werden. Dies bekräftigt am Rande der Veranstaltung auch Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer auf Nachfrage. Die Ursachen des Scheiterns der Stadtbahn verortet sie darin, dass es generell schwierig sei, heutzutage große Infrastrukturprojekte gegen die sich bildende Skepsis „in Bürgerentscheiden durchzubringen“.

Den Termin des Entscheids hält sie nicht für ausschlaggebend für das Negativvotum. Hätte man den Bürgerentscheid erst in einem Jahr angesetzt, hätten sich die Bürger auch erst kurz vorher informiert, glaubt Maltz-Schwarzfischer. Und die OB ist sich sicher: Wäre der Bürgerbescheid nicht per Ratsbegehren angesetzt worden, wäre er als Bürgerbegehren gekommen.

Jetzt müsse eine starke „Bus-Achse“ an die Stelle der geplanten Stadtbahn als Rückgrat des Nahverkehrs treten, ergänzt um Sharing-Modelle und einen starken Schienennahverkehr.

Schweiger: „RVV hat seine Hausaufgaben gemacht“

Landrätin Tanja Schweiger verdeutlicht in ihrem Grußwort, worum es beim RVV in den Anfängen gegangen sei, nämlich ohne ein weiteres Ticket lösen zu müssen, zwischen Landkreis und Stadt hin und her fahren zu können. Sie erinnert auch daran, dass dieses Zusammenwachsen schrittweise erfolgte, erst 2015 sei die letzte Linie in den RVV aufgenommen worden.

Familiengeführte Busunternehmen seien nach wie vor wichtig, um den Busverkehr im ganzen Landkreis aufrechterhalten zu können. Bis zu 30 Kilometer könne man von Regensburg in den Landkreis hinein fahren, im ländlichen Raum brauche man in der Region kein zweites Auto mehr.

Der RVV habe „seine Hausaufgaben gemacht“ und ein hohes Niveau erreicht, erklärt Schweiger, derzeit Vorsitzende des RVV-Aufsichtsrats. Leider müsse man sich angesichts eines Defizits von 25 Millionen Euro aber „Finanzierungsfragen stellen“, da gebe es „viel Diskussionsbedarf“, so Schweiger, die klagt: „Auf allen Ebenen wird das Geld knapp.“

Bernreiter: RVV mustergültig

Staatsminister Christina Bernreiter würdigte, dass der RVV mustergültig vorangeschritten sei, in anderen Regionen sei die Entwicklung von Verkehrsverbünden leider noch nicht so weit. Grundsätzlich sei zunächst die erforderliche Infrastruktur zu schaffen, dann ein gutes Angebot, zum Schluss der Preis festzusetzen. Eine Reihenfolge, die in Deutschland in der Vergangenheit nicht beachtet worden sei.

Der RVV ist einer der größten Verkehrsverbünde in Bayern, was Bernreiter an Zahlen verdeutlicht: 38 Millionen Fahrgäste wurden 2023 in 533 Bussen auf 100 Linien befördert.

Finanzierungslücke von 40 Milliarden Euro beim ÖPNV

Fraglich ist laut Bernreiter, ob das beliebte Deutschlandticket weiterhin zum Preis von nur 49 Euro angeboten werden kann. Die hierzu notwendige Übertragung verbleibender Mittel zur Finanzierung des Tickets von 2023 auf 2024 sei bis heute nicht gesetzlich geregelt, obwohl der Bundeskanzler hierauf sein Wort gegeben habe, klagt der bayerische Verkehrsminister.

Bis 2031 entwickelt sich laut einer Studie des Bundesverkehrsministeriums zur Erhaltung und Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur und des ÖPNV eine Finanzierungslücke von 40 Milliarden Euro: „Wenn das Geld nicht kommt, werden wir Verkehre abbestellen müssen“, warnt Bernreiter. Alleine die „digitale Schiene“ mit der entsprechenden Umrüstung von Fahrzeugen koste 2,6 Milliarden Euro. Ob dann noch das Geld vorhanden sei, um die umgerüsteten Züge auch fahren zu lassen, sei fraglich, scherzt er.