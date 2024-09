Grüner Brunnen beim Regensburger Bürgerfest bleibt straffrei

Das Landgericht Regensburg hat das Verfahren gegen eine Klimaaktivistin eingestellt, die zum Regensburger Bürgerfest das Wasser eines Brunnens am Bismarckplatz in helles Giftgrün getaucht hatte.

Uranin ist ein wasserlösliches Natriumsalz, das sich bei Sonneneinstrahlung grün färbt und unter anderem als Färbemittel für Badezusätze verwendet wird, um Lecks in Leitungen zu finden oder um unterirdische Wasserläufe zu verfolgen. Es wirkt so effektiv, das sich, sofern man mit Uranin versetztes Wasser trinkt, auch der Urin grün färben kann.

Das gemäß der entsprechenden EU-Verordnung erstellte Sicherheitsdatenblatt weist Uranin als „für Mensch, Tier und Umwelt (…) unbedenklich“ aus und noch bis 2003 kam es zum Einsatz, um am St. Patricks Day den Chicago River oder den Brunnen vor dem Weißen Haus in leuchtendes Grün zu tauchen. Nach wenigen Stunden verschwindet die Farbe wieder.

Sichtbarer Hinweis auf die Klimakrise

Zu Uranin griffen am 18. Juni 2023 auch zunächst unbekannte Aktivistinnen der Gruppe „Endfossil Regensburg“, um das Wasser der beiden Brunnen am Bismarckplatz giftgrün einzufärben und sie mit Schildern zu versehen, um an einem Hotspot des Bürgerfests auf die fortschreitende Klimakatastrophe hinzuweisen.

„Bei aller Feierlaune dürfen wir nicht vergessen, dass wir uns inmitten der existentiellsten Krisen der Menschheit befinden“, hieß es in einer wenig später verbreiteten Erklärung der Gruppe. „Wälder brennen in Kanada, aber auch in Deutschland, in Hessen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. In Sachsen-Anhalt wird die Wassernutzung bereits eingeschränkt. Die Dürren in Italien und Spanien halten an.“

Amtsgericht verurteilte Aktivistin zu 50 Tagessätzen

Durch einen Zeugenhinweis konnte die Polizei kurz darauf eine der Aktivistinnen, die Einfärberin des südlichen Brunnens schnappen. Es wurde ermittelt, die Staatsanwaltschaft erhob Anklage und kein halbes Jahr später wurde die heute 22-Jährige vom Amtsgericht Regensburg zu 50 Tagessätzen wegen „gemeinschädlicher Sachbeschädigung“ verurteilt.

Schließlich habe die Aktion die „Brauchbarkeit“ des Brunnens, dessen Widmungszweck unter anderem das „ästhetische Erfreuen“ sei, „erheblich gemindert“, heißt es in der Entscheidung. Die Studentin habe „unbefugt das Erscheinungsbild eines Gegenstandes, welcher zum öffentlichen Nutzen oder der Verschönerung öffentlicher Wege, Plätze oder Anlagen dient, nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert“, weil sie „maximale Aufmerksamkeit“ habe erzielen wollen.

Und weil die Stadt nicht gewusst (oder der kurz darauf verschickten Erklärung nicht getraut) habe, sei das Wasser abgelassen worden und beide Brunnen mussten gesperrt und mit „Betreten verboten“-Schildern versehen werden. Kosten pro Brunnen: 750 Euro.

Engagement „sollte nicht bestraft, sondern gewürdigt werden“

Sowohl die Angeklagte wie auch die Staatsanwaltschaft legten Berufung ein, und so fand man sich diesen Dienstag vor dem Schöffengericht wieder, das in Sitzungssaal 7 unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und vor fast vollem Haus tagte.

Allerdings dauerte die Verhandlung gerade einmal eine halbe Stunde. Nach einer Einlassung der jungen Frau, die darauf verwies, dass ein Strafantrag wegen einer ähnlichen Aktion von einem Gericht in Wien abgelehnt wurde, darauf, dass Uranin unbedenklich sei und sie nie damit gerechnet hätte, dass das Wasser abgelassen werden würde, und die die Position vertritt, dass ihr Engagement „nicht bestraft, sondern gewürdigt werden sollte“, bat die Vorsitzende Richterin Verteidigung und Staatsanwaltschaft zum Rechtsgespräch.

Verfahrenskosten übernimmt die Staatskasse

Nach nicht einmal fünf Minuten war man sich dann einig. Die 22-Jährige erklärt sich bereit, die Kosten für das Ablassen des Wassers – ohnehin eine zivilrechtliche Frage – zu übernehmen. Mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft wird das Strafverfahren gegen sie wegen Geringfügingkeit eingestellt (§153,2 StPO), worauf der Saal mit Beifall reagiert. Die Kosten, auch für ihre Auslagen, trägt die Staatskasse.

Für Erleichterung dürfte das auch beim Einfärber des nördlichen Brunnens sorgen, auch wenn diese Person nicht ermittelt werden konnte und sich, wenn man so will, weiter auf der Flucht befindet.