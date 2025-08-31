â€žHaben keine unerschÃ¶pflichen Mittelâ€œ: Bistum Regensburg lehnt GÃ¼teverfahren mit Gewalt- und Missbrauchsopfer ab

Im aktuellsten GeschÃ¤ftsbericht weist das Bistum Regensburg einen zweistelligen Millionengewinn aus und ein VermÃ¶gen am Rande zur Milliarde. Zu wenig, um sich mit einem frÃ¼heren Domspatzen zu einigen, der Opfer von Gewalt und Missbrauch wurde, meint das Bistum.

Auch wenn das GeschÃ¤ftsjahr 2023 fÃ¼r die DiÃ¶zese Regensburg aufgrund leicht gesunkener Kirchensteuereinnahmen etwas schlechter ausfiel als 2022: Die finanzielle Situation des Bistums im entsprechenden Jahresabschluss nur als â€žsolideâ€œ zu bezeichnen, erscheint untertrieben, wenn man die konkreten Zahlen betrachtet. Ein Jahresplus von fast 11,5 Millionen Euro, ein NettovermÃ¶gen von rund 135 Millionen und Eigenkapital, das mit rund 963 Millionen Euro, Tendenz steigend, bald an der Milliardengrenze kratzt.

WERBUNG



Der â€žKonzernâ€œ DiÃ¶zese Regensburg weist in dem von ihr verÃ¶ffentlichten Abschluss eine Bilanzsumme von 1,7 Milliarden Euro aus und verfÃ¼gte im GeschÃ¤ftsjahr 2023 Ã¼ber 84,5 Millionen Euro liquide Mittel. Das sollte man wissen, ehe man erfÃ¤hrt, dass das Bistum ein GÃ¼teverfahren mit einem Opfer von Gewalt und Missbrauch ablehnt, weil man â€žÃ¼ber keine unerschÃ¶pflichen Mittelâ€œ verfÃ¼ge.

So schreibt es eine NÃ¼rnberger FachanwÃ¤ltin fÃ¼r Versicherungsrecht im Auftrag des Bistums an den frÃ¼heren Domspatzen Matthias Podszus. Wir haben mehrfach Ã¼ber seinen Fall berichtet und Ã¼ber die Schadenersatzklage, die er gegen die katholische Kirche anstrengt.

Hunderte Kinder litten unter dem Meier-Regime

Der heute 42-JÃ¤hrige war von September 1991 bis Juli 1993 als kleiner Junge in der Domspatzen-Vorschule in Pielenhofen untergebracht und war dortÂ dem Regime von Johann Meier ausgesetzt, das andere Betroffene rÃ¼ckblickend als â€žHÃ¶lleâ€œ bezeichnen.

SpÃ¤testens seit dem 2017 verÃ¶ffentlichten Abschlussbericht von â€žDomspatzen-AufklÃ¤rerâ€œ Rechtsanwalt Ulrich Weber steht die Schule mit Internat fÃ¼r vielfÃ¤ltige Formen von Gewalt, DemÃ¼tigung und sexuellen Missbrauch. Hunderte Kinder waren nachweislich davon betroffen.

Der Geistliche Johann Meier, der dort fast vier Jahrzehnte das Regiment fÃ¼hrte, gilt als sadistischer ExzesstÃ¤ter. Er fungierte nicht nur als Schul, sondern auch als Internatsleiter. Er war Erzieher und Beichtvater der Kinder, leitete Gottesdienste an der Schule.

Matthias Podszus dÃ¼rfte eines der letzten Opfer von Meier gewesen sein, der im Januar 1992 mit viel Lob seitens der Kirche und dem Ehrentitel Monsignore in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Schadenersatz kÃ¶nnte Ã¼ber einer Million Euro liegen

WÃ¤hrend der drei Monate, die er und der damals achtjÃ¤hrige Matthias in Pielenhofen aufeinandertrafen, vergewaltigte Meier ihn mehrfach. So steht es in der umfangreichen Klage, die Podszusâ€™ Rechtsanwalt Sven Markuske vergangenen Oktober beim Landgericht Regensburg eingereicht hat.

Podszus fordert darin Schadenersatz, Schmerzensgeld und Verdienstausfall. Das Bistum hatte Meier trotz mehrfacher Hinweise, die seit Jahrzehnten im bischÃ¶flichen Ordinariat vorlagen, nichts unternommen. Seine Verletzung der Garantenpflicht sei das gewesen, heiÃŸt es in der Klage. Sollte das Gericht dieser in vollem Umfang stattgeben, kÃ¶nnte eine Bruttoforderung von deutlich Ã¼ber einer Million Euro auf das Bistum Regensburg zukommen.

VerjÃ¤hrung unwahrscheinlich

Zuletzt hatte das Landgericht Regensburg im Rahmen einer vorlÃ¤ufigen rechtlichen WÃ¼rdigung verneint, dass insbesondere die VorwÃ¼rfe der Sexualstraftaten Meiers bereits verjÃ¤hrt seien. Das Bistum hatte sich darauf berufen. Das Gericht hatte hingegen einen GÃ¼terichtertermin angeregt â€“ eine MÃ¶glichkeit, sich unter professioneller Mediation durch einen GÃ¼terichter ohne Ã¶ffentlichen Prozess zu einigen.

Matthias Podszus hÃ¤tte dem zugestimmt. Insbesondere wegen der psychischen Belastung, die das laufende Verfahren fÃ¼r ihn mit sich bringt. â€žDie letzten zwei Jahre waren wirklich heftigâ€œ, sagt er. Flashbacks, massive Stimmungsschwankungen, Depressionen. â€žManchmal will ich einfach nur, dass es endlich vorbei ist.â€œ

Bistum argumentiert mit zu wenig Geld und vielen BedÃ¼rftigen

Man hat den Eindruck, dass das Bistum genau darauf zu setzen scheint, dass das Verfahren Podszus zermÃ¼rbt. Denn den GÃ¼tetermin hat man, wie erwÃ¤hnt, rundweg abgelehnt. Mit Verweis auf die begrenzten Mittel, die der DiÃ¶zese Regensburg, die zu den reicheren in Deutschland zÃ¤hlt, zur VerfÃ¼gung stÃ¼nden. â€žDemgegenÃ¼ber steht jedoch eine nahezu unerschÃ¶pfliche Anzahl BedÃ¼rftiger, welche auf die UnterstÃ¼tzung der Beklagten (das Bistum Regensburg, Anm. d. Red.) angewiesen istâ€œ, schreibt deren RechtsanwÃ¤ltin weiter.

Ãœber mehrere AnlÃ¤ufe hat Podszus in der Vergangenheit insgesamt 50.000 Euro an sogenannten â€žAnerkennungsleistungenâ€œ von einer dafÃ¼r eingerichteten Kommission erhalten. Geld, dass ausdrÃ¼cklich nicht als Schmerzensgeld oder Schadenersatz definiert ist, sondern schlicht als Anerkennung des erlittenen Leids. Im Vorfeld von Zahlungen wird dabei die PlausibilitÃ¤t der VorwÃ¼rfe geprÃ¼ft.

50.000 Euro â€ždurchaus ausreichendâ€œ

Die BistumsanwÃ¤ltin hatte dies zuletzt als â€žVergleichsangebotâ€œ der Kirche bezeichnet. Nun spricht sie von einer â€žEntschÃ¤digungâ€œ, die ein â€žchristliches Entgegenkommenâ€œ gegenÃ¼ber den Gewalt- und Missbrauchsopfern darstelle.

SchlieÃŸlich werde auf einen gerichtsfesten Nachweis der VorwÃ¼rfe verzichtet, schreibt sie weiter â€“ und: â€žIm Gegenzug fÃ¼hrt dies natÃ¼rlich dazu, dass auch Zahlungen geleistet werden, die dem Anspruchssteller tatsÃ¤chlich nicht zustehen.â€œ Es handle sich â€žletztlich um eine AbwÃ¤gung zwischen dem vertretbaren Einsatz von Geldern und dem Opferschutzâ€œ, so die Sichtweise der BistumsanwÃ¤ltin. Die 50.000 Euro, die Matthias Podszus erhalten habe, seien â€ždurchaus ausreichendâ€œ.

Ã–ffentlicher Prozess wohl unausweichlich

Wenn Matthias Podszus nun mehr wolle als die Anerkennungsleistung, dann mÃ¼sse das Bistum Regensburg aus â€žVerantwortung der katholischen Gemeinde gegenÃ¼ber, diese AnsprÃ¼che einer genauen PrÃ¼fung unterziehenâ€œ. Sprich: Man lÃ¤sst es auf ein Ã¶ffentliches Gerichtsverfahren ankommen im Trachten, das kirchliche MillionenvermÃ¶gen zusammenzuhalten.

Matthias Podszus will diese Auseinandersetzung allen Belastungen zum Trotz nun auch weiterfÃ¼hren. â€žDas bin ich nicht nur mir selber schuldig, sondern auch allen anderen Betroffenen, die die Kraft dafÃ¼r nicht mehr aufbringen kÃ¶nnen.â€œ