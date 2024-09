Täter geschützt, die Kinder nicht – Millionenklage gegen Bistum Regensburg

25 Jahre, nachdem dem Bistum Regensburg erste Hinweise auf das Gewaltregime an der Domspatzen-Vorschule in Etterzhausen vorlagen, wurde Matthias Podszus dort geschlagen, gedemütigt und vergewaltigt. Jetzt will er die Kirche dafür zur Verantwortung ziehen.

Schwester Benedikta, Präfekt Hansch und Schuldirektor Johann Meier – diese drei Namen wird Matthias Podszus in seinem Leben wohl nie mehr vergessen. Sie sind der Dreiklang massiver körperlicher, psychischer und seelischer Gewalt, von Folter und, im Fall von Meier, sexuellem Missbrauch, der Podszus als Kind an der Vorschule der Regensburger Domspatzen in Pielenhofen angetan wurde.

Dort war er von September 1991 bis Juli 1993 untergebracht. Nun verklagt der heute 42-Jährige das Bistum Regensburg auf Schmerzensgeld, Schadenersatz und Verdienstausfall. Es geht um einen Bruttobetrag von deutlich über eine Million Euro.

Wir haben bereits im Mai über die Geschichte von Matthias Podszus und seine damals noch geplante Klage berichtet. Podszus hatte die körperliche, psychische und seelische Gewalt und den sexuellen Missbrauch jahrzehntelang verdrängt. Erst 2015, als vermehrt über solche Fälle berichtet wurde, kamen die Erinnerungen nach und nach zurück und führten bei ihm zu einer Retraumatisierung. Heute ist er erwerbsunfähig, schwerbehindert Grad 50 und bezieht Grundsicherung. Seit Jahren befindet er sich in Therapie. 2021 unternahm er einen Suizidversuch.

Schriftlicher Hinweis auf Gewaltregime bereits 1966

Nun liegt die umfangreiche und mit vielfältigen Belegen untermauerte Klageschrift vor, die Ende Oktober eingereicht werden soll. Podszus bittet nach wie vor um Spenden, um den Prozess finanzieren zu können (hier geht es zum Spendenaufruf). Allein der Gerichtskostenvorschuss, der vorab gezahlt werden muss, liegt bei fast 12.000 Euro.

Dreh- und Angelpunkt der Klage, die ohne Anlagen fast 30 Seiten umfasst: Podszus und sein Rechtsanwalt Sven Markuske werfen dem Bistum Regensburg vor, seine Garantenpflicht verletzt zu haben. Konkret bedeutet dies: Obwohl die Kirche seit Jahrzehnten von Gewalt und Missbrauch in Etterzhausen und Pielenhofen wusste, unternahm sie nichts. Für die Täter gab es keine Konsequenzen, für die Kinder keinen Schutz.

Dabei gab es, wie die Klage dokumentiert, bereits 1965/66 erste schriftliche Hinweise darauf, dass Schuldirektor Johann Meier ein exzessiver Gewalttäter war. Damals hatte ein Präfekt den amtierenden Bischof Rudolf Graber auf Meiers Gewalttätigkeit hingewiesen – ohne Folgen, ohne Konsequenzen.

Jahrzehntelange Untätigkeit sorgte für viele Opfer

1975 signalisierte der Stiftungsvorstand der Regensburger Domspatzen Direktor Johann Meier, dass Prügel und übermäßige Gewalt gegen die Schüler nicht mehr gebilligt würden. Meier sah den Umgang mit den Schülern allerdings als angemessenen Erziehungsstil und forderte, Regensburg möge sich an Etterzhausen (später Pielenhofen) orientieren und nicht umgekehrt. Wieder folgten keine weiteren Maßnahmen.

Es sind nur zwei Beispiele von vielen, die belegen, dass das Bistum über die Zustände in Etterzhausen und Pielenhofen Bescheid wusste, denen hunderte von Kindern ausgesetzt waren. Die Klage verweist insbesondere auf den Abschlussbericht des „Domspatzen-Aufklärers“ Rechtsanwalt Ulrich Weber und die später erschienene historische Studie „Der Chor zuerst“ von Dr. Bernhard Frings und Professor Bernhard Löffler, wo das frühe Wissen der Kirche dokumentiert ist.

Dennoch blieb das Bistum Regensburg untätig, so dass schließlich, 25 Jahre nach dem erwähnten Hinweis des Präfekten, auch Podszus Opfer des dort herrschenden Gewaltregimes wurde, das Betroffene unter anderem als „Hölle“ und „Konzentrationslager“ bezeichnet haben.

Pflicht zum Schutz der Schüler nicht wahrgenommen

Die Kirche habe ihre Pflicht, die Vorschüler zu schützen, „trotz eindeutiger Hinweise“ nicht wahrgenommen, schreibt Rechtsanwalt Markuske. Stattdessen seien „Vorfälle wie beim Kläger Jahrzehnte lang bewusst verschwiegen und verschleiert“ worden. Dieses „Nachtatverhalten“ müsse sich auch bei der Höhe des geforderten Schmerzensgeldes niederschlagen, das Markuske auf „mindestens 350.000 Euro“ beziffert.

„Vergleichbare veröffentlichte Verfahren, bei denen die Betroffenen irreversibel schwerste körperliche und geistige Behinderungen erlitten und dadurch die Möglichkeit eines Lebens als selbstbestimmte Persönlichkeit verloren hatten, ergaben lange Zeit rechtskräftig titulierte Schmerzensgeldbeträge von bis zu 500.000 Euro.“ Summen, die weit über dem liegen, was das Bistum Betroffenen bislang als sogenannte Anerkennungsleistung zubilligte.

Sexueller Missbrauch „nahezu täglich, über mehrere Monate“

Es fällt schwer, die detaillierten Schilderungen dessen, was Podszus in Pielenhofen angetan wurde, zu lesen. Schläge ins Gesicht, teils mit dem Schlüsselbund, knien auf der hochgeklappten Kniebank, stundenlanges Stillstehen im Waschraum bis zur Erschöpfung.

Einmal, so steht es in der Klage, sei der damals Neunjährige von seinem Klassenlehrer „so heftig (…) ohne Vorwarnung ins Gesicht geschlagen“ worden, „dass er samt Tisch und Stuhl umgefallen war“. Ein anderes Mal, beim Nachsitzen und schreiben von Strafarbeiten sei Direktor Meier, „nach Alkohol und Rauch stinkend“, durch den Saal gegangen und habe die Arbeiten kontrolliert. „Nach Begutachtung der Strafarbeit drückte der Direktor dem Kläger mit dem Bleistift unter den Nagel und sagte: ‘Kannst du es noch schöner?’“

Die Post wurde kontrolliert, Telefonkontakt untersagt. Den Kindern wurde eingetrichtert, für ihre Bestrafung selbst verantwortlich zu sein. Willkürliche Bestrafungen vermittelten ein Gefühl der permanenten Unsicherheit. Von Johann Meier wurde Podszus „seit dem ersten Schultag“ verprügelt. Er wurde mit Schlägen zu sexuellen Handlungen gezwungen, „nahezu täglich, über mehrere Monate“, wie es in der Klage heißt.

Bezirksklinikum dokumentierte Missbrauch 1998 – ohne Konsequenzen

Rechtsanwalt Markuske schreibt: „Die genauen Erinnerungen an die Erlebnisse konnte der Kläger zunächst verdrängen, bis er im Jahr 1996 im Kino den Film ‘Sleepers’ gesehen hatte. Dort gab es auch eine Szene, in der der Oralverkehr unter Zwang durchgeführt werden musste. Ab diesem Moment bekam der Kläger Schweißausbrüche, körperliche Beschwerden. Der Kläger hatte das Gefühl, ‘so etwas sei ihm auch passiert’, aber einordnen wo das gewesen war, konnte der Kläger das damals jedoch noch nicht.“

Weil er am Gymnasium der Domspatzen auffällig geworden war, wurde Podszus 1998 für mehrere Monate in der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Bezirksklinikums Regensburg untergebracht. Dort wurde in einem internen Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, unter anderem dokumentiert, „daß bei Matthias im Kindesalter ein sexueller Mißbrauch durch einen ehemaligen Schuldirektor begangen wurde“. In damaligen Protokollen während seiner Unterbringung finden sich Hinweise auf den sexuellen Missbrauch und Gewalt in Pielenhofen.

„Trotz des Verdachts gab es weder Konsequenzen für die Erzieherin Schwester Benedikta, für den Direktor Meier, noch wurden die Eltern des Klägers über diesen Verdacht informiert“, schreibt Rechtsanwalt Markuske in seiner Klage. Eidesstattliche Versicherungen der Eltern, dass ihnen niemand etwas gesagt hatte, liegen unserer Redaktion vor. Dass der damalige Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Bezirksklinikum Regensburg später Missbrauchsbeauftragter des Bistums wurde, grenze „an Komik“, so Rechtsanwalt Markuske.

Panikattacken, Depressionen, Alpträume – bis heute

Wie die Klage auflistet, leidet Matthias Podszus aufgrund der Gewalt- und Missbrauchstaten „bis heute an Minderwertigkeitskomplexen, Alpträumen, Depressionen, Panikattacken und einem posttraumatischen Syndrom“. Untermauert wird dies mit Berichten seines behandelnden Therapeuten, eine renommierte Größe in Fachkreisen.

„Die vorgenannten gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Klägers sind auf die angeführten körperlichen und sexuellen Übergriffe durch die angeführten Bediensteten der Beklagten (dem Bistum Regensburg, Anm. d. Red.) zurückzuführen und diese werden auch in Zukunft noch beim Kläger fortbestehen“, schreibt Rechtsanwalt Markuske. Weil dies so ist, fordert Podszus neben dem Schmerzensgeld auch Schadenersatz für Verdienstausfall sowie eine Verdienstausfallrente.

Zieht das Bistum den Joker Verjährung?

Offen bleibt, wie das Bistum Regensburg mit der Klage umgeht, sobald diese eingereicht wird, und ob man versucht, den mit unbestreitbaren Tatsachen untermauerten Forderungen dadurch zu entgehen, indem man mit Verjährung argumentiert. Dann läge man jedenfalls moralisch weit zurück hinter dem Erzbistum Köln.

Das hatte bei der ähnlich gelagerten Klage eines Missbrauchsbetroffenen im vergangenen Jahr ausdrücklich auf eine Einrede wegen Verjährung verzichtet. Der Kläger bekam damals 300.000 Euro zugesprochen.