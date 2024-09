Hofberichterstattung: Der Gedankenpanzer von Regensburg

In Zeiten, in denen Schamlosigkeit einen Evolutionsvorteil darstellt, entwickelt sich Schloss Emmeram unter Gloria von Thurn und Taxis zu einem Vereinsheim für internationale Superschurken.

Nicht erst seit dem Verfall der Bahnverbindung Regensburg-München gilt, dass die einzig effektive Verbindung dieser Stadt in die weite Welt hinaus in der „Fürstin“ Gloria von Thurn und Taxis besteht. Waren es früher die großen Künstler und Musiker, in deren Glanz sie sich bereitwillig sonnte, so sind es mittlerweile Politiker, Geistesstrategen und sonstige Strippenzieher, deren Nähe Frau von T&T sucht, selbige aber ganz offensichtlich auch die ihre.

Allerdings meist jene einer bestimmten Couleur. Ihro Durchlaucht widmet sich nur noch teilzeitlich den spielerischen Ablenkungen des Lebens und positioniert sich nunmehr zunehmend als Kommentatorin nicht mehr nur von Fürstenhochzeiten, sondern von so ziemlich allem. Ihre politischen Ansichten, eng verbunden mit ihrem sehr persönlichen Verständnis des Katholizismus, sind so eigen wie eigenartig, was aber nicht dazu verleiten sollte, sie zu verharmlosen – nicht in einer Zeit, in der auch ein von Haustierfressern fabulierender Wirrkopf noch US-Präsident werden kann.

Totenkopf-Emoji und ein Faible für Wagner

So zog sie tatsächlich unlängst auch die Aufmerksamkeit der New York Times auf sich, in der ansonsten eher selten über Regensburg berichtet wird. Anlass war einer ihrer berühmt-berüchtigten Gäste: sie hatte 2023 Samuel Alito, einen konservativen US-Richter am Supreme Court, zu den Schlossfestspielen eingeladen. Öffentlich wurde die Einladung anlässlich seiner Steuererklärung und steht im Zusammenhang der Diskussion mit anderen, teils sehr kostspieligen Vergünstigungen, die Alito von reichen Freunden erhalten hatte. Außerdem erregte Alito Aufsehen, als die US-Flagge vor seinem Anwesen verkehrt herum gehisst worden war – allgemein ein unter Trump-Anhängern in Mode gekommenes Symbol des Protestes gegen die Regierung und die angeblich gestohlene Wahl.

Laut New York Times bezeichnete Frau von T&T den Richter als Helden, fügte dann ein Totenkopf-Emoji zur Nachricht und erklärte, dass Christen an das Leben glaubten, der Zeitgeist jedoch nihilistisch und zerstörerisch sei. Die Alitos seien Freunde, und was sind die ausgewiesenen 900$ für die Tickets schon unter Freunden, möchte man selbst anmerken. Übrigens fuhr man dann noch gemeinsam nach Bayreuth; ein Faible für Wagner lässt sich in diesen Kreisen schnell entdecken.

Illustre Gäste und Schwurbeleien

Ihr diesjähriger Ehrengast Maximilian Krah, dessen Nähe zu Bestechung und Spionage sogar seinen rechten Kumpanen im Europaparlament zu bunt wurde, wird von der Fürstin genau wie Alito begeistert abgefeiert; Kritik lässt sie nicht zu, frei nach dem Motto, dass ja niemand perfekt sei.

Der Tenor in der Stadt ist ja, dass die Gloria ja schon immer ein bisschen gesponnen hat, und jetzt spinnt sie halt rechtsherum. Es lohnt sich da einmal mehr, einen kleinen Abriss über die illustre fürstliche Gästeliste der letzten Jahre anzugehen; Regensburg digital hat das immer wieder thematisiert (zum Beispiel hier).

Da wäre natürlich der unvermeidliche Kardinal Gerhard Ludwig Müller zu nennen, erzkonservativer Papst-Kritiker und eifriger Apologet kircheninterner Kriminalität, mit dem sie viele Ansichten teilt, unter anderem etliche Schwurbeleien über die Corona-Pandemie. GLM dazu: „…geboren aus dem Willen, die Gelegenheit zu nutzen, die Menschen jetzt gleichzuschalten, einer totalen Kontrolle zu unterziehen, einen Überwachungsstaat zu etablieren… das ist eine Chance, jetzt ihre Agenda durchzusetzen.“

Gloria entsprechend: „Dann geht’s darum, dass die Politik von der WHO bestimmt wird, die nämlich dann die komplette Kontrolle über die Bewegungen und Entscheidungen der Bürger (…), das wollen sie.“ Den technischen Fortschritt ordnet sie entsprechend ein: „Sie wollen Kontrolle. Deswegen sollen ja auch alle Elektrofahrzeuge fahren, damit sie sich auf Knopfdruck nicht aus der Stadt bewegen können.“

Faible für autoritäre Strukturen

Schriftsteller Martin Mosebach war auch da, prototypisch in seiner Religiosität wie auch seinem Faible für autoritäre Stukturen, der auch gerne mal neidvoll zu den Muslimen hinüberschaut, weil die „in Hinsicht Blasphemie keinen Spaß verstehen“, und dem zufolge die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche natürlich auf die sexuelle Revolution und das zweite vatikanische Konzil zurückzuführen sind und keinesfalls auf eine lebensferne Sexualmoral, die innerhalb eines autoritären Machtgefüges ausgelebt werden muss.

Dabei gibt es ja auch, so ganz nebenbei, die Theorie, dergemäß Menschen, die sich gegen ihre Veranlagung zu einem hypothetisch gottgewollten Leben zwingen, entweder zerbrechen oder zum Fanatismus neigen, um sich in der Orthodoxie durch ihren vermeintlichen Opfermut selbst zu erhöhen.

Ist halt so eine Theorie.

Passen würde sie ganz gut auf József Szájer, den ehemaligen Europaabgeordneten der ungarischen Fidesz-Partei, der lange für seine homophoben Tiraden berüchtigt war, bis er während Corona mit Drogen auf einer Schwulenorgie aufgegriffen wurde. Ob Szájer und die „Fürstin“ sich kannten, ist nicht bekannt, aber im Hinblick auf die Orbán-Begeisterung Glorias verdient dieses Beispiel aktiv gelebter Praxistauglichkeit moraltheoretischer Vorstellungen Erwähnung.

Vielleicht hätte Durchlaucht aber auch den pandemiekritischen Ansatz des Ungarn geschätzt; siehe das vorherige WHO-Zitat.

Schloss Emmeram: das Vereinsheim internationaler Superschurken

Nächster Name: Julian Reichelt. Auch eine Leistung, sich auf der Plattform von jemandem zu präsentieren, der sogar der BILD-Zeitung zu verkommen war, und aus unserer Perspektive aufgrund der Art seiner Verfehlungen ein moraltheologisches Schmankerl im Zusammenhang zur „Fürstin“. Nach dem bei uns üblichen Dorfkatechismus muss man das wohl klassisch so interpretieren, wonach auch in diesem Fall die Sünde weniger schlimm ist als das Reden darüber.

Reichelt ist schon keine kleine Nummer, aber Richter Alito auch nicht der erste Name, der zeigt, dass das Fürstenhaus weltweite Verbindungen zu gefährlichen Menschen pflegt. Wenn Steve Bannon, der ehemalige Trump-Berater, aus dem Gefängnis kommt, darf er vielleicht ja doch noch seine geplante Seminarreihe („Gladiator School“) im Schloss veranstalten. Die Kontakte sind da.

Formulieren wir es so: Schloss Emmeram ist mittlerweile so etwas wie das Vereinsheim internationaler Superschurken, und die dunkle Fürstin Gloria ist deren Schutzheilige.

Frei drehen bei der Weltwoche

Gerne zugegen ist auch Roger Köppel, dessen Schweizer Weltwoche auch die Zitate der Frau von T&T entnommen sind.

Die Begeisterung unter den Kommentatoren ist groß, und so lohnt es sich, aus dem Gespräch weiter zu zitieren:

„Eine wissenschaftliche Einigkeit ist von Haus aus ein Schwindel, weil sich die Wissenschaft nicht einig sein darf. Das ist das Wesen der Wissenschaft.“

Womit es die Wissenschaft deutlich schwerer hat als Una Sancta Catholica, zum Beispiel. Einigkeit kann es nur im Glauben geben, keinesfalls im Wissen. Klar.

„In Deutschland gibt es keine Nazis; die einzigen Nazis, die es heute noch gibt, sind in der Ukraine. (…) Die sind ausgestorben!“

Leider wurde vom Moderator nicht nachgefragt, ob die ukrainischen Nazis einfach eine längere Lebenserwartung haben als die deutschen, oder ob es in der Ukraine tatsächlich neue Nazis sind. die es ja bei uns nicht gibt.

„Der hilflose Versuch von Ideologen, die von fremden Menschen gesteuert und bezahlt sind, Deutschland als Wirtschaftslokomotive zu zerstören.“

Immer wieder die fremden Mächte und Menschen, daneben Putin-Verständnis und klassisches Kaderdenken, gepaart mit modernen Verschwörungstheorien. Gloria ist modern in ihrem Potpourri der Schwurbeleien; da haben im 500-Zimmer-Katholizismus Reichsbürger-Versatzstücke ebenso Platz wie Russland-Nähe.

Von der Disziplinlosigkeit der Rechten

„Wir sind keine souveräne Macht.“

T&T sieht Deutschland als Spielball und möglicherweise auch als Schlachtfeld, auf dem insbesondere die USA ihre Interessen ausfechten würden, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen: die Amerikaner seien weit weg von Russland, wir nicht.

Bewohner Alaskas würden dieser Theorie vermutlich widersprechen; tatsächlich befinden sich die territorial nächstgelegenen Gebiet beider Staaten gerade einmal knappe vier Kilometer voneinander entfernt; das wäre in etwa Luftlinie von Schloss Emmeram bis zum Kloster Prüfening. Zutreffen würde die fürstliche Aussage bei Annahme einer flachen Erde; mal abwarten, vielleicht kommt ja aus dieser Richtung auch noch was.

„Die Rechten sollten zusammenhalten. (…) Die Linken machen das viel besser, die sind nämlich kaderfähig. Die Rechten sind nicht kaderfähig.“

Am kaderfähigsten waren die Linken unter Stalin, mag man hinzufügen. Seither hat das stark nachgelassen. Entsprechend hat auch die Rechte nach dem Tod Hitlers etliche Disziplinlosigkeiten an den Tag gelegt. Aber man ist doch auf einem guten Weg…

Dümmer ist als drei Meter Feldweg

Abschließend noch ein besonderes Schmankerl aus dem fürstlichen Kosmos der Wissenschaft. Harald Lesch, Mai Thi Nguyen-Kim, Gloria von Thurn und Taxis – von nun an untrennbar verbunden in ihrer lehrhaften Dreifaltigkeit:

„CO2 ist der Stoff des Lebens. Wir haben heute mehr grüne Pflanzen auf der ganzen Welt Dank des CO2s. Man kann also sagen: wer gegen das CO2 ist, ist auch gegen das Leben.“

Die beiden Erstgenannten werden sich nicht halten können vor Begeisterung.

Nun kann man sich, wie die zahlreichen Fans, über die klugen Worte einer weisen Frau freuen, oder aber man denkt sich, dass diese Frau doch dümmer ist als drei Meter Feldweg. Dazwischen gibt es wenig.

Schamlosigkeit als Evolutionsvorteil

Sie ist tatsächlich ein Phänomen, und man muss begreifen, dass diese Dame trotz ihres Alters und ihres Konservatismus ein Produkt unserer Zeit ist, in dem kein Irrsinn ohne eigene Blase bleiben kann und in dem Schamlosigkeit einen Evolutionsvorteil darstellt. Sie, die sich über Politiker mokiert, die keinen Beruf erlernt haben, darf sich jederzeit positionieren, obwohl Adel auch weiterhin keinen anerkannten Abschluss darstellt. Wie früher mit den Frisuren provoziert sie heute mit ihren Ansichten, eine Meinungs-Kardashian, und deutsch genug, um weniger Think Tank zu sein als vielmehr Gedankenpanzer.

Es empfiehlt sich, weiterhin ein Auge auf die Ehrengäste im Schloss zu haben.

Wer Gloria von Thurn und Taxis zuhört, wird tatsächlich nur noch schwer leugnen können, dass es eine Verschwörung gibt.

Allerdings kämpft sie nicht gegen diese Verschwörung.

Sie ist die Verschwörung.