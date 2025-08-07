In Georgien ein Skandal, in Deutschland egal: „Zutiefst korrupter Akteur“ erhält Forschungsstipendium an der Universität Regensburg

Unabhängige Medien und zivilgesellschaftliche Organisationen in Georgien laufen Sturm gegen die Vergabe eines Forschungsstipendiums in Regensburg an einen fragwürdigen Juristen. Er sitzt in einem Gremium, das den undemokratischen Staatsumbau vorantreibt.

Am Mittwoch wurde Mzia Amaghlobeli zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Bereits seit dem 12. Januar saß die 49-Jährige in Untersuchungshaft. Sie gilt als erste weibliche politische Gefangene in Georgien seit 1991.

Ihr vermeintliches Vergehen: Sie hatte einen hochrangigen Polizeibeamten am Rande einer Demonstration geohrfeigt. Videoaufnahmen von Transparency International Georgia zeigen jedoch, dass diese angebliche Ohrfeige kaum als Grundlage für eine Anklage ausreicht. Zudem gibt es Aussagen, denen zufolge der Polizist zuvor selbst verbal und körperlich gewalttätig wurde. Der wahre Hintergrund: Mzia Amaghlobeli ist Journalistin und Mitbegründerin der unabhängigen Onlinezeitungen Batumelebi und Netgazeti.

Sie berichtet über Polizeigewalt, Korruption und Nepotismus in Georgien, über den autoritären Staatsumbau, den die populistische Partei „Georgischer Traum“ vorantreibt (mehr dazu hier bei der taz). Der „Georgische Traum“ ist eine populistische Partei, Gegnerin der EU und Unterstützerin von Russland und Wladimir Putin.

Der „Hohe Justizrat“: ein undemokratisches und korruptes Gremium

Maßgeblich beteiligt an diesem Um- und Abbau der georgischen Demokratie ist ein Gremium, das hier in Deutschland kaum öffentlich bekannt ist: der „Hohe Justizrat“. Ein Mitglied dieses Justizrats hat aktuell ein Forschungsstipendium an der Universität Regensburg erhalten.

Sein Name ist Goga K. Absolvieren wird er sein Forschungsstipendium bei Professor Alexander Graser, Lehrstuhlinhaber für öffentliches Recht in Regensburg.

Der junge Mann (35) scheint sich durchaus bewusst zu sein, welchem Gremium er angehört. Er hat es bei seiner Bewerbung verschwiegen. Ebenso verschweigt er diese Position auf seinen Social Media-Profilen, wo ansonsten mehr als ein Dutzend weit weniger bedeutsamer Tätigkeiten detailliert aufgelistet werden.

Kritik nicht nur in Georgien

Unabhängige georgische Medien sprechen angesichts des Stipendiums für Goga K. in Regensburg von einem Skandal. Doch dem DAAD, der das Stipendium vergab, und der Universität Regensburg ist das auch nach Bekanntwerden all dessen gleichgültig. Nur so kann man die Stellungnahmen, die unserer Redaktion vorliegen, interpretieren.

Der „Hohe Justizrat“ steht nicht nur in Georgien selbst in der Kritik, sondern auch in Deutschland. Zentraler Vorwurf: das Gremium untergräbt systematisch die Unabhängigkeit der georgischen Justiz. Es gibt zahlreiche Berichte darüber, dass Richter von dort aus angewiesen werden, wie sie zu entscheiden haben. Mehrere Mitglieder dieses Justizrats stehen wegen Menschenrechtsverletzungen auf verschiedenen Sanktionslisten.

Renommierter Jurist fordert Abschaffung des Justizrats

Ein sogenannter „Clan der Richter“, der eng mit dem georgischen Regime kooperiert, dominiert das Gremium. Widerspruch wird unterdrückt, notwendige Reformen bei der Justiz werden verhindert. Faktisch arbeitet der „Hohe Justizrat“ an der Demontage der georgischen Demokratie.

Zu diesem Schluss kommt der renommierte Historiker Ulrich Hagenloch, ehemaliger Präsident des Oberlandesgerichts Dresden und Mitglied des sächsischen Verfassungsgerichtshofs. Er fordert in einem Aufsatz, dass der Hohe Justizrat abgeschafft werden muss. Anders sei die Unabhängigkeit der georgischen Justiz nicht mehr zu retten – wenn überhaupt.

Berufung nach einem gefälligen Urteil des Vaters

Es ist auffällig, dass Goga K. als vergleichsweise junger Jurist den Sprung in den Hohen Justizrat schaffte. Über einen möglichen Hintergrund berichtet das Portal tiflis24. Fünf Tage vor seiner Berufung in diesen Richterclan hat der Vater von Goga K. in seiner Eigenschaft als Verfassungsrichter „ein Urteil gefällt, das vom Georgischen Traum so unbedingt gewünscht war“.

Der georgische Jurist Saba Brachveli, Mitglied der Civil Society Foundation, bezeichnet sowohl Goga K. wie auch seinen Vater gegenüber tiflis24 als „zutiefst korrupte Akteure“. Die Organisation Georgian Court Watch nennt Goga K.s Berufung in den Hohen Justizrat „ein klares Beispiel für Nepotismus im Gerichtswesen“.

Die Liste an Kritikern ließe sich weiter fortsetzen, ebenso die der Urteile nach dem Muster von Mzia Amaghlobeli, die unter Einflussnahme des Hohen Justizrats gegen Regierungskritiker und Demonstranten gefällt wurden, die wegen demokratischer Proteste zum Teil jahrelang hinter Gitter wandern. Unsere Redaktion steht in Kontakt mit georgischen Dissidenten.

Universität Regensburg hält sich nicht für verantwortlich

Weder der Deutsche Akademische Austauschdienst noch die Universität Regensburg lassen sich bislang von all dieser Kritik beeindrucken, ebenso wenig davon, dass Goga K. seine Mitarbeit in dem verlängerten Arm eines Unrechtsregimes verschwieg.

Die Universität zieht sich in einer Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion auf den Standpunkt zurück, dass nicht sie, sondern der DAAD für das Stipendium verantwortlich sei. „Die gastgebenden Lehrstühle der Universität Regensburg prüfen bei solchen kurzzeitigen Aufenthalten grundsätzlich nur die wissenschaftliche Qualität und Passgenauigkeit des geplanten Forschungsvorhabens.“ Zum Zeitpunkt der Anfrage von Goga K. seien keine Informationen vorgelegen, die gegen ihn gesprochen hätten.

Bedenken „ernst“ nehmen ohne Konsequenzen

Weiter vertritt man den Standpunkt, dass die Bewertung des „Hohen Justizrats“, dem Goga K. angehört, „unterschiedlich“ ausfallen würde. Eine Quelle für eine positive Bewertung nennt die Universität Regensburg nicht und räumt dann doch ein, dass „die negativen Einschätzungen (…) jüngst zugenommen“ hätten und auch „plausibel“ erscheinen.

Einen Hinderungsgrund für das Gaststipendium in Regensburg sieht die Universität dennoch nicht. Man nehme die Bedenken aber „ernst“.

DAAD: Was ein Bewerber angibt, ist seine Sache

Deutlich dünner fällt die Stellungnahme des in Bonn ansässigen DAAD aus. Die Stipendien würden von unabhängigen Auswahlkommissionen vergeben, heißt es, auf Basis der wissenschaftlich-fachlichen Eignung. „Sofern keine strafrechtlich relevanten Vorwürfe oder Sanktionen gegen eine Person vorliegen, ist der DAAD bei der Auswahl von Stipendiatinnen und Stipendiaten der Wissenschaftsfreiheit und der politischen Neutralität verpflichtet. “ Dass Goga K. seine Mitgliedschaft im Hohen Justizrat verschwiegen hat, man könnte auch sagen: er hat gelogen, ist in den Augen des DAAD seine Sache.

Am gestrigen Mittwoch meldete Amnesty International, dass Mzia Amaghlobeli, die wegen fadenscheiniger Vorwürfe seit Januar in Haft sitzt und dort nun für zwei weitere Jahre bleiben muss, zu erblinden droht. Angemessene medizinische Versorgung wird ihr demnach verweigert.

Goga K. ist als Mitglied des „Hohen Justizrats“ mit verantwortlich dafür, dass solche Urteile gefällt werden. Doch das scheint DAAD und Universität schlicht egal zu sein.

Dokumentation: Stellungnahme der Universität Regensburg

Über die Anträge zur Finanzierung von Gastaufenthalten entscheidet die jeweils zuständige Förderinstitution nach eigenen Modalitäten – im vorliegenden Fall der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD). Die gastgebenden Lehrstühle der Universität Regensburg prüfen bei solchen kurzzeitigen Aufenthalten grundsätzlich nur die wissenschaftliche Qualität und Passgenauigkeit des geplanten Forschungsvorhabens. Zum Zeitpunkt der Anfrage lagen keine Informationen vor, die gegen eine Aufnahme Von Herrn Kikilashvili als Gastwissenschaftler gesprochen hätten.

Nach der Förderzusage durch den DAAD wandten sich Personen aus Georgien an den gastgebenden Lehrstuhlinhaber mit der Forderung, den Aufenthalt abzusagen. Diese Bedenken bezogen sich jedoch nicht auf die wissenschaftliche Eignung von Herrn Kikilashvili, sondern auf seine Stellung im georgischen Hohen Justizrat.

Die Bewertung dieser Institution fällt – wie in vielen Transformationsstaaten – seit jeher unterschiedlich aus. In der Vergangenheit wurde ihre Rolle nicht selten auch positiv beurteilt. Im Zuge des sich vollziehenden politischen Umbruchs in Georgien nehmen die negativen Einschätzungen des Hohen Justizrats jüngst zu. Diese Kritik erscheint durchaus plausibel, ist aber von außen angesichts der Dynamik der Vorgänge gegenwärtig kaum verlässlich zu beurteilen. Ob sie – sofern zutreffend – gegen eine wissenschaftliche Zusammenarbeit im Rahmen eines befristeten Forschungsaufenthalts spräche, ist fraglich. Zudem konnten seitens jener Personen, die sich an den Gastgeber gewandt haben, auch auf Nachfrage keine individualisierten Hinweise darauf gegeben werden, dass Herr Kikilashvili bei problematischen Entscheidungen dieser Institution eine führende Rolle eingenommen hätte.

Die Universität Regensburg nimmt die geäußerten Bedenken sehr ernst. Gleichzeitig jedoch fühlt sie sich der Wissenschaftsfreiheit sowie dem Prinzip eines offenen, unvoreingenommenen internationalen wissenschaftlichen Dialogs verpflichtet. Dies schließt zwar die Möglichkeit nicht aus, eine Gastgeberzusage an vom DAAD geförderte Personen im Falle von deren Beteiligung an rechtsstaatswidrigen Praktiken zurückzuziehen. Aber diese Option sollte auf Fälle beschränkt bleiben, in denen auf gesicherter Tatsachengrundlage vom Vorliegen gewichtiger individueller Beiträge zu solchen Praktiken ausgegangen werden kann.

Dokumentation: Stellungnahme des DAAD