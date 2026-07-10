Redaktionsurlaub bis 5. September

Liebe UnterstÃ¼tzerinnen und UnterstÃ¼tzer,

liebe Leserinnen und Leser,

liebe Werbepartnerinnen und -partner,

liebe Freundinnen und Freunde,

bis einschlieÃŸlich 5. September macht unsere Redaktion Urlaub. Das Kommentarforum wird wÃ¤hrend dieser Zeit nicht moderiert.

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Wir bedanken uns fÃ¼r euer/Ihr VerstÃ¤ndnis, das ungebrochen hohe Interesse an unseren Berichten, Kommentaren und Recherchen und die finanzielle UnterstÃ¼tzung unserer Arbeit. Ab dem 6. September sind wir wieder da. Einen schÃ¶nen SpÃ¤tsommer!

P.S.: Unser FÃ¶rderverein bleibt wÃ¤hrend der Zeit Ã¼brigens geÃ¶ffnet.