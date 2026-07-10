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26 Aug.202616:50
In eigener Sache

Redaktionsurlaub bis 5. September

Von Redaktion in In eigener Sache, Meinung

Kurze Pause

Liebe UnterstÃ¼tzerinnen und UnterstÃ¼tzer,
liebe Leserinnen und Leser,
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liebe Freundinnen und Freunde,

bis einschlieÃŸlich 5. September macht unsere Redaktion Urlaub. Das Kommentarforum wird wÃ¤hrend dieser Zeit nicht moderiert.

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Wir bedanken uns fÃ¼r euer/Ihr VerstÃ¤ndnis, das ungebrochen hohe Interesse an unseren Berichten, Kommentaren und Recherchen und die finanzielle UnterstÃ¼tzung unserer Arbeit. Ab dem 6. September sind wir wieder da. Einen schÃ¶nen SpÃ¤tsommer!

P.S.: Unser FÃ¶rderverein bleibt wÃ¤hrend der Zeit Ã¼brigens geÃ¶ffnet.

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Kommentare (2)

  • Daniela

    |

    Ich wÃ¼nsche eine erholsame und gute Zeit. Viel SpaÃŸ und Ruhe, je nach Bedarf, angenehmes Wetter und keine Hitzewelle.
    Bleibt gesund.
    Es ist zwar schade, solange nichts von Euch zu hÃ¶ren, aber Auszeit und Urlaub muss sein.
    Eine gute Zeit.

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