Morgen, Regensburg! Der geheime Haushalt, die Busse und die REWAG

Nach der positiven Resonanz auf meine letzte Kolumne und in Zeiten, wo so ziemlich jeder mit seinen Ansichten und Klartext hausieren geht, gibt es jetzt in regelmÃ¤ÃŸigen AbstÃ¤nden so ein kleines Textchen. â€žMorgen, Regensburg!â€œ darf gerne als Zuruf im Sinne von â€žAufwachen!â€œ verstanden werden.

1. Heuer kein Haushalt mehr

Man muss auch mal loben kÃ¶nnen. Und so stelle ich hier ohne EinschrÃ¤nkungen fest: das Hauptamt der Stadt Regensburg hat dazu gelernt. Nach der heimlichen LÃ¶schung einer Wortmeldung von Christian Janele (CSB) in Zusammenhang mit dem von uns aufgedeckten Debakel am Keilberg â€“ Baugebiet gekauft, Biotop bekommen und um die sechs Millionen Euro in den Sand(magerrasen) gesetzt â€“ hatte man auch dort Besserung gelobt.

Und tatsÃ¤chlich: eine Frage in der letzten Stadtratssitzung, die erneut von Janele kam und die von der OberbÃ¼rgermeisterin â€“ erneut zu Unrecht â€“ als nicht statthaft gerÃ¼gt wurde, weil Janele doch erneut mit Informationen aus einer nichtÃ¶ffentlichen Besprechung hantiert habe, lÃ¶schte das Hauptamt dieses Mal nicht. Immerhin.

Es ging um den damals noch nicht wirklich Ã¶ffentlich bekannten Umstand, dass OberbÃ¼rgermeisterin und Stadtrat es in diesem Jahr nicht mehr schaffen werden, einen Haushalt fÃ¼r die kommenden fÃ¼nf Jahre zu beschlieÃŸen. Janele wollte wissen, woran dies denn liegt.

ZunÃ¤chst einmal gibt es keinen Passus in der Gemeindeordnung, mit dem es sich ernsthaft begrÃ¼nden lieÃŸe, das Nichtzustandekommen eines pÃ¼nktlichen Beschlusses fÃ¼r den nÃ¤chsten Haushalt geheimzuhalten â€“ ebenso wenig wie Ã¼brigens die Biotop-Angelegenheit. Im Gegenteil. Das geht die Ã–ffentlichkeit etwas an. Dass Gertrud Maltz-Schwarzfischer es nicht fÃ¼r nÃ¶tig befindet, sich proaktiv zu erklÃ¤ren zwischen all den PR-Mitteilungen, die die stÃ¤dtische Pressestelle tagtÃ¤glich verschickt, ist schwach.

Ebenso hatte sich bereits angedeutet, dass das heuer nichts mehr wird mit dem Haushalt. Damals, als die GrÃ¼nen dem Nachtragshaushalt wegen der Sallerner RegenbrÃ¼cke nicht zustimmten und die CSU diesen fast an 30.000 Euro fÃ¼r Sea-Eye scheitern lieÃŸ. Und selbstverstÃ¤ndlich ist die Frage berechtigt, warum das heuer nicht klappt. Gerade an die OberbÃ¼rgermeisterin â€“ als politisches Stadtoberhaupt und Chefin der Verwaltung. Dass sie nicht auf Janeles Frage antwortet, sondern ihn sogar noch zurechtweist, ist eine Frechheit.

Andererseits scheint die Antwort auf der Hand zu liegen: Wer sich zunÃ¤chst die Zustimmung der GrÃ¼nen fÃ¼r den letzten Haushalt dadurch besorgt, dass er erst die Mittel fÃ¼r die Sallerner RegenbrÃ¼cke streicht, um sie spÃ¤ter wieder hineinzuschreiben, muss sich Ã¼ber deren Ablehnung nicht wundern.

Wenn die OberbÃ¼rgermeisterin anschlieÃŸend erst sehr spÃ¤t, kurz vor knapp, versucht, eine Mehrheit zusammenzuzimmern, so schildern es sowohl CSU wie auch GrÃ¼ne Ã¼bereinstimmend, dann darf sich Gertrud Maltz-Schwarzfischer nicht wundern, wenn daraus nichts wird, sondern erst â€“ so meine Prognose â€“ nach der nÃ¤chsten Wahl.

Dass die CSU dazu gestern eine Pressemitteilung verschickt hat und darin Zeter und Mordio schreit â€“ â€žDer Koalitionsbruch war ein schwerer Fehler.â€œâ€žWechselnde Mehrheiten (â€¦) ersetzen keine Vision.â€œ â€“ kann sie sich aber getrost auch sparen.

Wer fast von Beginn der neuen Stadtratsperiode an Opposition in der Koalition spielt â€“ Stadtbahn, Bahnhof, Containerdepot, Verkehrsberuhigung, ObermÃ¼nsterviertel, Bildungsreferat etc. etc. â€“ und allem Anschein nach allein die Vision OB Astrid Freudenstein 2026 als Marschrichtung im Kopf hat, der muss sich nicht wundern, wenn die OB irgendwann dem Druck der SPD-Basis nachgibt und diese Koalition aufkÃ¼ndigt. Auch wenn Gertrud Maltz-Schwarzfischer daraus anschlieÃŸend nichts gemacht hat.

2. Die Busse von Harting

Loben will ich auch mal uns selbst. Nach dem Bericht Ã¼ber die schlechte Busanbindung des Stadtteils Harting â€“ die Linie 9 als wichtigste Verbindung hat es nicht so mit PÃ¼nktlichkeit und Einhaltung des Fahrplans â€“ haben gleich zwei Parteien im Stadtrat reagiert.

Schon Anfang Oktober hat die SPD eine Pressemitteilung verschickt und versichert, dass man sich â€žfÃ¼r den Ausbau und eine deutliche QualitÃ¤tssteigerung des Ã¶ffentlichen Nahverkehrs in unserer Stadtâ€œ einsetze.

â€žEin leistungsfÃ¤higer und zuverlÃ¤ssiger Ã–PNV ist die Grundlage fÃ¼r soziale Teilhabe, eine erfolgreiche Verkehrswende und wirksamen Klimaschutzâ€œ, heiÃŸt es weiter â€“ und dass sich â€ždie Defiziteâ€œ besonders deutlich in Harting zeigen wÃ¼rden.

Dann formuliert die SPD eine Reihe von Forderungen, die ich alle unterschreibe und bei denen ich den Genossen gleichzeitig gerne zurufen wÃ¼rde: Hallo â€“ wisst ihr, wer die OberbÃ¼rgermeisterin stellt? Wer hat denn hier eigentlich in den letzten Jahren regiert? Warum ist das, was ihr hier fordert, nicht schon lÃ¤ngst passiert? Was sollen solche Pressemitteilungen ohne irgendwas Konkretes?

KlÃ¼ger macht es die im Streit gegrÃ¼ndete Schwester der Regensburger SPD, die BrÃ¼cke. Die hat vorgestern einen Antrag bei der OberbÃ¼rgermeisterin eingereicht. Ziel: Wie lÃ¤sst sich die Anbindung des Stadtteils Harting verbessern? Die Verwaltung mÃ¶ge berichten. Damit kommt das Thema endlich in den Stadtrat. Und vielleicht kann die SPD ja ein paar notwendige MaÃŸnahmen beisteuern.

3. Doch alles anders bei der REWAG?

Des Eindrucks, dass das Ã¼berwiegende Risiko bei der REWAG liegt im 18-Millionen-Prozess gegen ihre beiden Ex-VorstÃ¤nde, konnte sich ein unbefangener Beobachter bei der Verhandlung am Dienstag kaum erwehren. Andererseits ist es bei GÃ¼teterminen auch hÃ¤ufig so, dass das Gericht just jener Seite zuredet, die sich am wenigsten vergleichsbereit zeigt, weil sie sich doch in der besseren Position wÃ¤hnt. Das zeigt zumindest meine Erfahrung aus zahlreichen presserechtlichen Auseinandersetzungen.

Was wurde mir da nicht gut zugeredet, damit der Richter kein Urteil fÃ¤llen muss â€“ ich sag nur XXXLutz (â€žWahrheit ist nicht rechtswidrig.â€œ). HÃ¤tte mir ein befreundeter Richter im Vorfeld des Prozesses nicht zugerufen â€žVergleich. Da wird sie der Kollege geistig vergewaltigenâ€œ, ich hÃ¤tte glatt nachgegeben.

AuffÃ¤llig war in dem REWAG-Prozess das kompromisslose, um nicht zu sagen streitlustige Verhalten von REWAG-Anwalt Stefan Hackel. Das kann man jetzt fÃ¼r extrem ungeschickt halten, so mein erster Eindruck, vielleicht ist es aber auch Ausfluss von Selbst- und Siegessicherheit â€“ Ã¼ber die lange Distanz. Wie es ausgeht, wird man nÃ¤mlich erst in ein paar Jahren erfahren.

Es hat ja schon sehr lange gedauert, bis der Rechtsstreit um die Abfindung des frÃ¼heren Vorstandschefs Torsten Briegel ausgestanden war. Der lief fÃ¼r die Stadt Regensburg am Ende nicht einmal so schlecht.

WÃ¤hrend das Verfahren in Regensburg noch eine einzige Peinlichkeit fÃ¼r die Stadt war und man wegen diverser Formfehler unterlag, Ã¼brigens unter dem Vorsitz derselben Richterin wie im aktuellen Prozess, wischte das Oberlandesgericht NÃ¼rnberg diese angeblichen formalen MÃ¤ngel vom Tisch.

Man einigte sich â€“ und Herr Briegel erhielt statt der geforderten 600.000 Euro Abfindung â€“ das Geld, das ihm bis zum Ende seines Vertrags zugestanden wÃ¤re â€“ lediglich 260.000. Vielleicht lohnt es sich fÃ¼r die REWAG und damit die Stadt Regensburg also doch, einen langen Atem zu haben und es wachsen ein paar Millionen mehr rÃ¼ber als die angebotenen drei.

SchÃ¶ne Restwoche â€“ und vielen Dank fÃ¼r die groÃŸzÃ¼gigen Spenden nach der letzten Kolumne! Wir gehen hier auch Ã¼ber die lange Distanz.