„Ohne Auto bist du verratzt.“ In diesem Stadtteil von Regensburg können sich nicht einmal Schulkinder auf den Bus verlassen
Regensburg wächst. Doch bei der Ausweisung von Baugebieten wird der ÖPNV bisweilen nicht mitgedacht. In Regensburg Harting war die Busanbindung lange nur stündlich. Mittlerweile kommen Busse viel zu spät, wechseln eigenmächtig die Route oder kommen gar nicht. Der RVV bedauert, unternimmt aber bislang nichts.
Es fiel Sabine Rieger eher zufällig auf, dass ein Bus der Linie 9, der sie von Regensburg Harting zur Arbeit in die Innenstadt bringen sollte, plötzlich eine andere Abzweigung nahm. Weder hatte es eine Durchsage gegeben, noch hatte ihr der Fahrer das anderweitig mitgeteilt. Als Sabine Rieger in darauf ansprach, meinte der Fahrer nur, dass er jetzt zum Betriebshof fahre – und nicht wie vorgesehen nach Burgweinting.
Eine Begründung gab es nicht. Susanne Reiter wurde an einer x-beliebigen Bushaltestelle „rausgeschmissen“. Die weitere Konsequenz: Jeder Fahrgast, der in diesem Zeitraum von Burgweinting Junkerstrasse bis zum Sallerner Berg und vom Sallerner Berg zurück nach Neutraubling wollte, hatte keine Busverbindung und musste eine halbe Stunde warten.
Eine bessere Anbindung gibt es nicht, wenn man in Harting wohnt. Ab 18 Uhr kommt nur jede Stunde ein Bus. Wenn er denn überhaupt kommt. Denn der oben geschilderte Fall ist nichts Besonderes, sondern fast die Regel.
Der Bus kommt zu spät, kommt nicht oder rauscht einfach durch
Schulkinder, die vergeblich auf den Bus warten. Rollstuhlfahrer oder Mütter mit Kinderwägen, für die regelmäßig kein Platz ist. „Der Bus rauscht auch oft einfach durch, weil er vermutlich zu voll ist“, wird uns erzählt. 20 Minuten und mehr Verspätung – gerade beim ersten Bus am frühen Morgen, mit dem viele zur Arbeit oder zum Zug fahren.
Oder besser gesagt: Gern fahren würden. „Darauf, dass die Linie 9 pünktlich kommt, kann man sich nicht verlassen“, sagt auch Marco Müller. „Man muss froh sein, wenn er überhaupt kommt.“ Wenn man in Harting kein Auto habe, dann sei man „verratzt“.
Stadtwerk räumt untragbare Zustände ein: „Es gibt nichts zu beschönigen.“
Unserer Redaktion liegt eine Reihe von Beschwerden vor, die Menschen aus Harting, die auf den Bus angewiesen sind, an den RVV gerichtet haben. Die Namen der Betroffenen haben wir geändert. „Vernünftige Antworten haben wir nicht bekommen, nur allgemeines Blabla“, sagt einer.
Vom Stadtwerk Regensburg, verantwortlich für den Betrieb der Linie 9, kommt auf Anfrage unserer Redaktion ein selten offenes Eingeständnis. „Es gibt nichts zu beschönigen“, sagt Sprecher Martin Gottschalk. Es gebe „eine Reihe von Kundenbeschwerden auf der Linie 9“. Die Leistung entspreche „in keiner Form“ dem Qualitätsanspruch des RVV und dem Versprechen der sicheren und zuverlässigen Beförderung. „Dafür können wir uns nur in aller Form entschuldigen.“
Zuständiger Subunternehmer wurde schon abgemahnt – doch es passiert nichts
Verantwortlich sei ein vom Stadtwerk engagierter Subunternehmer. Mit diesem befinde man sich im Austausch und habe diesen bereits abgemahnt. „Bei weiteren Vorfällen steht auch der Verlust des Auftrags im Raum.“ Parallel dazu prüfe man, „inwieweit wir mit geeigneten Maßnahmen, die sehr kurzfristig umzusetzen sind, eine nachhaltige Verbesserung der Situation auf der Linie 9 erreichen können“, so Gottschalk.
Das hört sich gut an. Doch es scheint nichts Neues zu sein. „Mit der Ausrede, dass das ein Subunternehmer sei, werden wir regelmäßig abgespeist“, sagt die Hartingerin Ursula Schmidt. „Aber es passiert nichts.“ Auf eine neuerliche Beschwerde vor zwei Wochen habe sie bisher nicht einmal eine Antwort vom RVV erhalten.
Ein Stadtteil für junge Familien – deren Kinder kommen nicht sicher zur Schule
Harting, südöstlicher Stadtteil von Regensburg, ist in den letzten Jahren durch die Ausweisung mehrerer neuer Baugebiete stetig gewachsen. Im Zensus 2022 wurden über 1.500 Einwohner gezählt, es dürften mittlerweile deutlich mehr sein.
Das Baugebiet Heckstegstraße Süd ist erst vor zwei Jahren fertig geworden. Wohnen für junge Familien, lautete einer der Slogans, mit dem die Häuser dort beworben wurden. Diese Familien können sich angesichts der schlechte und unzuverlässigen ÖPNV-Anbindung aber nicht darauf verlassen, dass ihre Kinder sicher zur Schule und sie selbst zur Arbeit kommen.
Stiefmütterliche Behandlung: Baugebiet hui, ÖPNV pfui
„Wer kein Auto hat oder nicht Auto fahren kann, sollte nicht hierher ziehen“, sagt ein Familienvater der hier ein Haus gekauft hat. „Hätten wir vorher gewusst, dass wir hier eine schlechtere Busanbindung haben als in Lappersdorf, wären wir nicht hierher gezogen.“ Die Stadt habe bei der Ausweisung von Baugebieten den ÖPNV nicht mitgedacht, so seine Kritik. Im entsprechenden Bebauungsplan Heckstegstraße Süd hält die Stadt die Anbindung mit der Linie 9 für ausreichend.
Tatsächlich wird Harting sehr stiefmütterlich behandelt, was die Busanbindung anbelangt. Hier gibt es keinen Einzelhandel, nicht einmal eine Bäckerei. Wer einkaufen will, muss rüber nach Burgweinting. Doch abseits von (regelmäßig mit Verspätungen versehenen) Stoßzeiten fuhr der Bus zunächst nur stündlich. Ein Problem für Ältere, Rollifahrer, Menschen ohne Führerschein oder Pkw.
Halbstunden-Takt erst nach Protesten
Erst seit etwa einem Jahr wurde der Takt der Linie 9 zumindest bis 18 Uhr auf einen halbstündlichen Takt erhöht. Jahrelange Proteste von Anwohnern waren dafür nötig.
„Unterstützt haben uns dabei vor allem Carolin Wagner (Bundestagsabgeordnete der SPD, Anm. d. Red.) und Jürgen Mistol (MdL Grüne, Anm. d. Red.).“ Seit 2023 gibt es deshalb einen Nachtbus, seit 2024 den erwähnten Halbstundentakt. So schildert es Brigitte Meyer, die sich seit Jahren für eine bessere Busanbindung für Harting einsetzt.
Die 51-Jährige lebt seit über 20 Jahren in Harting. Sie ist schwerbehindert und darf aufgrund einer epileptischen Erkrankung nicht mehr Auto fahren. Ein Riesenproblem für die berufstätige Frau, die wegen der Verspätungen dank Linie 9 schon Probleme mit ihrem Arbeitgeber bekommen hat.
Sozialbürgermeisterin fühlt sich für Schwerbehinderte nicht zuständig
Meyer hat sich deshalb immer wieder an Regensburger Politiker gewandt hat – neben Mistol und Wagner auch an Sozialbürgermeisterin Astrid Freudenstein (CSU).
In dem Mailwechsel, der uns vorliegt, bedauert Freudenstein zwar zunächst das Problem. Als Brigitte Meyer nachhakt, gibt die Sozialbürgermeisterin aber dann zu verstehen, dass sie sich für solche Probleme nicht zuständig fühlt. Freudenstein schreibt: „Um die Belange von Schwerbehinderten kümmert sich der Inklusionsbeauftragte der Stadt Regensburg, Herr Frank Reinel. Für den Busverkehr ist der RVV zuständig.“
In Harting wollen sie jetzt eine Bürgerinitiative gründen. „Damit auch die Busanbindung dem entspricht, was man in einem Stadtteil von Regensburg erwarten können muss.“
Kommentare (12)
Harry
|
Leider nichts Neues. Ich war 2005-2008 auf die Linie 9 angewiesen, auch da war es schon desolat. Die Anbindung durch die Bahn ab 2007 von Industrie-Burgweinting hat die Situation etwas verbessert, aber Harting hat davon offensichtlich nicht profitiert. Allerdings ist es in Irl (freilich kleiner, aber von der Entfernung vom Stadtkern vergleichbar) wohl noch schlimmer, nach wie vor stündlicher Takt.
HB
|
Ähm, die Sozialbürgermeisterin ist nicht zuständig?
Da wäre ich auf eine konkretere Erklärung gespannt, oder haben Menschen mit Beeinträchtigungen in Regensburg, kein Anspruch auf Teilhabe, oder ist Teilhabe vielleicht einfach nicht sozial oder populär genug wenn Frau Freudenstein sich im Wahlkampf befindet?
Hartinger Bürger
| #
Harting – Burgweinting bahnhof wäre eine prima Strecke für den autonom fahrenden Bus, der nun getestet werden soll. ab Burgweinting gibt es zu jeder Zeit wesentlich mehr Möglichkeiten, weiter zu kommen.
auch wenn man später abends mit dem Zug in Regensburg ankommt, benötigt man bis Harting ggf noch über eine Stunde, wenn der Bus nur ein paar Minuten vorher abgefahren ist.
Andreas
|
Meine Enkeltochter (10), wohnhaft in Harting, erzählt mir gerade glaubhaft, dass sie bei der Busfahrt zur Schule dem Busfahrer bei der Navigation helfen musste, weil der sich verfahren hatte.
Dieser Subunternehmer scheint ja eine ganz große Leuchte zu sein…
Daniela
|
Klassiker! Politik!
Für alles gibt es eine/n Beauftragte/n, für Inklusion, für ÖPNV, für Bürgeranliegen, für… und über allen sitzt die Sozial – Bürgermeisterin. Aber Sie hat natürlich keine Befugnisse?
Leute, Leute…., kommt mal in die Puschen, kann doch nicht sein, dass es bei dieser Problematik keine “kurzen Wege ” gibt in Zeiten von Telefon und Mail!
Zumindest könnten auf diesen “kurzen Wegen ” einmal die Problemstellung, die Ursachen des Problems und mögliche Lösungsansätze besprochen werden.
Aber auf was wird sich beschränkt, es wird von einem zum anderen verwiesen, letztendlich ohne für den/ die BürgerInnen erkennbar, einen klare/n AnsprechpartnerIn.
So entsteht Frust bei den Bürgern. Der Bürger sieht sich wieder veranlasst, eine Initiative zu gründen, um sich Gehör zu verschaffen und wahrgenommen zu werden.
Zeit wird es, dass die Beauftragten mal das Telefon zur Hand nehmen und sich zum Wohl aller einmal kurz schließen.
Sorry und wenn es mit dem Subunternehmer nicht läuft, alles drunter und drüber geht, am schnellsten abklären, wie es anders (besser) geht.
hammer
|
wer ob werden will, sollte das eigentlich hinkriegen, wer nicht mal diesen klacks hinkriegt, erscheint mir ob dieser geringfügigen aufgabe als ob völlig ungeeignet.
Paul
|
Servus
Es gibt doch in Regensburg sogar. Stadtteilkümmerer.
Wer ist für Harting zuständig.
was macht die/ der?
Paul
|
Kommentar gelöscht. Wieder einmal: Kein Cooy&Paste.
michinga
|
Linie X4 und 7 – von/nach Burgweinting (nicht ganz bis harting ;-)) sind v.a. zu den Stoßzeiten und darüber hinaus auch ständig zu spät.
zwar nicht ganz so krass wie Linie 9 hier geschildert, aber dennoch enorm verbesserungswürdig (bei X4 v.a. bzgl. des Takts: der fährt nämlich nur ein ein paar Mal pro tag und dass dann auch nur in eine Richtung)
Ja, liebe Frau Freudenstein, vielen Dank für den auf absehbar lange Zeit mangelhaften ÖPNV in Regensburg. Sie sind es zwar, fühlen sich hier aber wahrscheinlich auch nicht verantwortlich.
Ein Schelm übrigens, wer jetzt sagt, dass die Stadtbahn Burgweinting super angebunden hätte. Die dann freiwerdenden Busse bzw. Buskapazitäten hätten dann Harting zum Burgweintinger Bahnhof anbinden können. Oder man hätte gar die stadtbahn bis Harting führen/ ausbauen können…?!?
Wer auf autonome Busse hofft wie der Hartinger Bürger darf lange warten. Wo bitte gibt es autonom fahrende Busse, die eine Strecke ähnlich Harting-Regensburg (Zentrum) anfahren (können)? Nirgends!
Bis die Technik da ausgereift ist, dauert es noch Jahrzehnte…
michinga
|
ah, ich sehe gerade: der X4 fährt doch bis Harting – sogar oben auf dem Foto der Bushaltestelle zu sehen.
Naja, jetzt weiß ich wenigstens woran die häufige Verspätung liegt lol.
Paul
|
Servus Herr Aigner & Werte Betroffene und Kommentatorengemeinde
Neuer Ansatz ohne c&p
zuständig ist für den
Regensburger Verkehrsverbund GmbH, Regensburg
RVV ist
NICHT Frau Dr Freudenstein
sondern wenn dann die Vorsitzende der Aufsichtsrates
Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer
oder
Bearbeitung Eingabe der Beschwerde bei der
Schlichtungsstelle Reise & Verkehr e.V.
Fasanenstr. 81
10623 Berlin
Beste Grüße & Erfolg
Asterix
|
Mein Name Ist Programm kann ich nur sagen!
Das Gallische Dorf von Regensburg!
In den 80er wollte Regensburg das BMW Werk unbedingt seit dem ist nichts passiert außer das die Steuereinnahmen in das Stadt Säckel kommen!
All das was hier beschrieben wird ist leider die Wahrheit und es geht noch schlimmer!
Arbeiter die in Neutraubling arbeiten kommen mit dem Bus vor 6:30Uhr nicht in die Arbeit!
Ein direkter Fuẞ Weg ist sicher nicht möglich! Weder auf Burgweinting noch auf Neutraubling!
Mit dem Rad in diese Richtungen für Erwachsene möglich! Für Kinder Lebensgefährlich!
Kinder die in Neutraubling auf die Realschule gehen und mal eine oder zwei Schulstunden früher aus haben müssen 55 Minuten auf den Bus warten oder zu Fuß den lebensgefährlichen weg gehen!
Kommt man mit dem Zug in Regensburg an muss man 60 min auf den nächsten Bus warten! Fährt man mit dem Zug auf Burgweinting kann dem Bus auf Harting zu sehen wie er gerade weg fährt!
Straßen und Gehwege sind teilweise unter aller Sau oder bei starkem Regen überflutet!
Bei den Grünanlagen und Kinderspielplätze wird nur das Nötigste gemacht!
Die versprechen vor 20 Jahren das die und das gemacht wird waren nur heiße Luft!
Mobilfunk unter aller Sau! Internet ganz zu schweigen hier herrscht Ausbau Bedarf!
Ich könnte noch soooo viel aufzählen was hier falsch läuft aber was soll das bringen? Die ach so tollen Leute an der Spitze in Regensburg wissen alles und doch nicht! Hauptsache das Geld von der ganzen Industrie die uns umgibt kommt in die Kassen! Kümmern will sich kein Politiker um die Probleme von Harting! Den dann müsste er fragen was da den genau los ist aber das weis ja keiner weil sie ALLE die Augen zu machen!
MfG
Asterix