Nach Kritik von Klaus Ernst an AfD-Nähe: BSW-Landeschefin Irmgard Freihoffer spricht von Ablenkungsversuch
BSW-Politiker Klaus Ernst kritisiert eine Annäherung des BSW an die AfD – Landeschefin Freihoffer nennt das Ablenkung. Auslöser sind die Wahl des AfD-Politikers Rausch mit BSW-Stimmen in Sachsen-Anhalt und ein Auftritt der BSW Fraktion beim Compact-Dinner.
Klaus Ernst gehörte zu den wenigen bayerischen BSW-Politikern, die das Verhalten seiner Partei in Sachsen-Anhalt kritisieren.
Gegenüber der Augsburger Allgemeinen Zeitung erklärte Ernst, BSW-Bundesvorstand, bis vor kurzem Landesvorsitzender und langjähriger Wegbegleiter von Sahra Wagenknecht: „Eine Tolerierung von Klüngelei mit der AfD wurde nie im Bundesvorstand beschlossen. Eine Mitgliedschaft im BSW hängt für mich von der Klärung des Verhältnisses zur AfD ab.“
Klaus Ernst droht mit Parteiaustritt
Anlass ist die Unterstützung des BSW bei der Wahl des AfD-Abgeordneten Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten von Sachsen-Anhalt. Außerdem nahm die BSW-Fraktion an einer Feier des rechtsextremen Compact-Magazins teil – bekannt für die Verbreitung von geschichtsrevisionistischen und antisemitischen Inhalten sowie Verschwörungserzählungen. Man prostete sich zu, posierte für gemeinsame Fotos und versicherte einander gute Zusammenarbeit.
Klaus Ernst (71) geht das zu weit. Der Augsburger Allgemeinen sagte er vergangene Woche: „Die schleichende Verschiebung des Kurses des BSW nach rechts ist unakzeptabel und widerspricht dem Gründungskonsens der Partei. Wie viele andere Mitglieder mit gewerkschaftlichem Hintergrund frage ich mich, ob ich noch in der richtigen Partei bin.“
Irmgard Freihoffer sieht nur „angebliche Nähe zur AfD“
Für die frühere Regensburger Stadträtin und gerade erst im Amt bestätigte BSW-Landeschefin Irmgard Freihoffer sind solche Aussagen von Ernst ein Ablenkungsmanöver.
Beim Landesparteitag des BSW am 10. und 11. Oktober im oberfränkischen Meeder wurde Klaus Ernst nicht als Landesvorsitzender wiedergewählt – an seine Stelle bildet nun die Münchnerin Julia von Wegen die neue Doppelspitze mit Freihoffer. Wie man sich zur AfD und zu den Vorgängen in Sachsen-Anhalt positioniert, erwähnt der neue Landesvorstand in einer Presseerklärung anlässlich der Neuwahl nicht.
Auf unsere Nachfrage dazu und zu den Aussagen von Klaus Ernst heißt es, dieser habe „keinen Rückhalt mehr aus der Basis“ gehabt. „Sein Lager wurde abgewählt.“ Man habe den Verdacht, Ernst wolle ablenken und versuche, insbesondere das BSW Bayern durch „eine angebliche Nähe zur AfD“ in Misskredit zu bringen.
Wahl von Tobias Rausch „hat mit inhaltlicher Annäherung nichts zu tun
Die Unterstützung des BSW bei der Wahl von Tobias Rausch in Sachsen-Anhalt bezeichnen Freihoffer und ihre Vorstandskolleginnen als Abstimmungsverhalten „gemäß parlamentarischer Tradition“. Mit einer inhaltlichen Annäherung an die AfD habe das „nichts zu tun“.
Das Gegenteil sei vielmehr der Fall. „Hinter der Brandmauer befindet sich die AfD in einer komfortablen Position. Sie kann versprechen, alles besser zu machen, ohne sich in der politischen Verantwortung bewähren zu müssen.“ Die AfD müsse „inhaltlich gestellt und politisch herausgefordert werden, statt sie durch Ausgrenzung in ihrer Selbstinszenierung zu bestärken“.
Weiter geht die Stellungnahme auf das Verhalten des BSW in Sachsen-Anhalt und die zutage getretene Nähe beim Compact-Dinner nicht ein.
„Den rechte Rand der AfD“ und Politiker, die „mindestens genau so gefährlich“ sind
Stattdessen verweist man auf den „Gründungskonsens“ des BSW. Dazu gehöre es, „die Brandmauer und das mit ihr verbundene Lagerdenken – hier die selbsternannten Demokraten, dort die AfD – zu überwinden.“
Dabei übersehe man nicht „den rechten Rand der AfD“. Aber „Politiker, die Deutschland an den Abgrund eines Weltkriegs führen könnten“ halte man „für mindestens genau so gefährlich wie völkische Fanatiker“.
Zudem habe man erlebt, dass demokratische Grundrechte „in den letzten Jahren nicht von der AfD, sondern von den jeweils regierenden Parteien abgebaut“ worden seien. Zu den „autoritären Maßnahmen der etablierten Parteien der ‘demokratischen Mitte’“ zählten sowohl „die Verschärfung des Strafrechts in Zusammenhang mit der Meinungsfreiheit“. Aber auch „die brachialen Sanktionen gegen politisch missliebige EU-Bürger wie den Schweizer Militäranalysten Jacques Baud und den deutschen Journalisten Hüseyin Dogru“.
Punktuelle Zusammenarbeit mit AfD möglich
Eine Koalition mit der AfD käme für den bayerischen BSW-Vorstand zwar nicht in Frage. Völkische und rassistische Aussagen „von einzelnen AfD-Politikern“ müsse man scharf kritisieren, und auch die „neoliberalen Positionen eines weiten Teils der AfD“ lehne man ab.
„Punktuell“ sei aber eine Zusammenarbeit möglich, zum Beispiel bei der Zustimmung von Anträgen.
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Kommentare (10)
Nesrin
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Das BSW war von Anfang an ein Querfront Projekt. Dass die mit der AfD gemeinsame Sache machen überrascht mich nicht.
Was mich schon überrascht: dass das BSW letztes Jahr und heuer beim Maifest des DGB mit einem Stand vertreten war. Bekennt sich der DGB nicht ständig zum Kampf gegen Rechtsextremismus und für Solidarität mit Migant*innen, queeren Menschen und anderen, laut Wagenknecht, “schrillen Minderheiten”? Wieso dürfen diese Steigbügelhalter dann beim Maifest dabei sein? Wes Geistes Kind das BSW ist konnte man auch bereits vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt wissen.
Daniela
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Ein BSW ist nicht wählbar, wenn es nur ansatzweise eine ” punktuelle Zusammenarbeit ” mit der AfD geben könnte.
Punkt, Ende, Aus, Schluss!!!
Da braucht eine Frau Irmhofer nicht vabulieren.
Da hat ein Herr Ernst recht, da gibt es nur einen Parteiaustritt.
Ich habe Frau Wagenknecht eine zeitlang geschätzt, sie hielt brillante offene Reden. Dann kam ihr Egotripp, weil sie nicht mehr die erste Geige bei den Linken spielte. Allein die Bezeichnung “Bündnis Sarah Wagenknecht” ist doch bezeichnend.
Das Ganze war nicht mehr ernst zu nehmen!
Und diese Klüngelei jetzt zur AfD, Machthunger?
Mr. T.
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Nesrin hat das mit der Querfront genau richtig eingeschätzt. Ein buntes Potpourri randständiger Positionen, die nur mit viel Ignoranz unter einem Hut zusammenzubringen sind.
Ich denke mal, dass sich das Thema mit de Stand beim DGB eh erledigt haben wird.
Die Linke kann echt froh sein, dass sie diese Spaltpilze los sind. Mit denen zusammen wären sie schon weg vom Fenster. Es sind zwar immer noch ein paar bedenkliche Personen dabei, aber es wird deutlich besser.
Name
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Gibt es eigentlich ein einziges historisches Beispiel für die befürchtete Querfront? Das ist herbeifantasierter Quatsch! Wann wollt ihr die Wähler der AfD denn endlich ernst nehmen? Wenn die durch dieses Brandmauergequatsche 50% haben? Oder erst bei 60%. Wäre man nur ein wenig ehrlich zu sich selbst, dann müsste man erkennen, dass ALLES bisher erfolglos war. Albert Einstein: “Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten” Die gleiche Strategie wie bisher zu fahren, geht doch offensichtlich nach hinten los. Merkt das keiner? Die AfD ist eine rechte, stinkneoliberale Partei, aber dieses Nazigeschmarre von etablierten Wahlverlierern hilft nur ihr. So viele Nazis wie in der AfD gibts bei CDU/CSU auch. Die wirklichen Nazis haben uns bisher die präsentiert. Adenauer war vorher NSDAP Bürgermeister von Köln. Gegen Kriegstreiber wie Kiesewetter ist ein Höcke doch fast harmlos.
michinga
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also man kann über Adenauer ja viel sagen und auch viel kritisieren. Aber er war sicher niemals NSDAP Oberbürgermeister von Köln.
Nesrin
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@Name: historische Belege für Querfrontbestrebungen gibt es zuhauf, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart.
Die AfD ist eine rechtsextreme Partei die die freiheitlich demokratische Grundordnung beseitigen möchte. Auch hierfür gibt’s zahlreiche Belege und Gutachten.
In so einem Kontext (“Nazigeschmarre”) Einstein zu zitieren, einen bekennenden jüdischen Sozialisten und Antifaschisten, halte ich für sehr gewagt.
Mr. B.
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Zu Name
19. Oktober 2026 um 16:20 | #
Spätestens seit kurzer Zeit sollte doch jeder wissen, welcher Ränder unterstützt, daß er eigentlich sein Leben schon aufgegeben hat?
Dazu gehören auch die momentanen “Sondierungsgespäche” in Berlin.
Name
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@Nesrin
Na dann sagt doch mal, wann es wirklich eine “Querfront” gab und aus wem sie bestand. Der Kontext macht die Aussage Einsteins nicht falsch. Nochmal: Die AfD ist eher mit der FPÖ oder der SVP vergleichbar und das Nazigeschmarre macht sie nur stärker. Eure Verhinderungsstrategie hat der AfD bisher nur viele Wähler gebracht. Man könnte mal was anderes versuchen. Man ist geneigt zu fragen, ob ihr wirklich was verhindern wollt?
KW
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Einstein soll ja auch gesagt haben, das Weltall und die menschliche Dummheit seien unendlich. Wobei er sich beim Weltall nicht sicher war.
Mr. T.
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Name hat ja zumindest dahingehend nicht ganz unrecht, dass das “politisch stellen”, also das Übernehmen deren Positionen und Narrative mit dem Angebot einer etwas weniger radikalen Lösung, nicht viel gebracht hat, das faschistische Pack vielleicht sogar noch gestärkt hat.
Umso wichtiger wäre es, jetzt wirklich mal was anderes zu versuchen und endlich einmal Respekt vor dem Grundgesetz zu zeigen und das Verfassungsgericht ein Verbot nach Art. 21 GG prüfen zu lassen.