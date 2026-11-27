Das Angebot der InterSpA für die Kaiser-Therme sei weder wirtschaftlich tragfähig noch vergaberechtlich vertretbar gewesen, heißt es in einer Pressekonferenz des Zweckverbands am Donnerstag. Als Konsequenz aus früheren Beschlüssen von Marktgemeinderat und Zweckverband muss die Therme nun nach 33 Jahren schließen.

Ein Ende mit Schrecken statt ein Schrecken ohne Ende – so lässt sich der missglückte Versuch des Zweckverbands zusammenfassen, die Kaiser-Therme Bad Abbach mit Hilfe eines externen Investors zu retten. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag erklärten Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich und der Abbacher Bürgermeister Benedikt Grünewald das Verkaufsverfahren für gescheitert – und verkündeten ultimativ die Schließung der 1993 eröffneten Therme.

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Es gilt der einstimmige Beschluss vom Sommer 2024: Scheitert der Verkauf, macht die Therme dicht. Ein neues Verkaufsverfahren, alternative Betriebs- oder Beteiligungsmodelle – finanziell „nicht stemmbar“, wie es in der begleitend verteilten Pressemitteilung heißt.

Rettung durch Investor als alternativloses Szenario

Die Therme hat ein jährliches Defizit von etwa 1,5 Millionen Euro. Notwendige Sanierungen wurden zuletzt auf 52 Millionen beziffert. Das könne sich der Zweckverband – Bezirk Nieder bayern (60 Prozent), Bad Abbach und Landkreis Kelheim (je 20 Prozent) nicht leisten. Andere Alternativen seien bereits vor dem Verkaufsverfahren „geprüft und ausgeschlossen“ worden. Spätestens Ende 2027 muss der Thermenbetrieb nun eingestellt werden.

Die im Oktober 2025 gestartete Suche nach einem Investor brachte am Ende nur einen Bieter. Am 29. September 2026 legte das Stuttgarter Unternehmen InterSpA ein verbindliches Angebot vor. Große Pläne wurden verkündet, im Zweckverband wich spürbar die Anspannung. Nach außen wirkte es, als sei der Betriebsübergang nur noch Formsache.

Der einzige Bieter – eine dubiose Investorentruppe

Dann platzte am 27. Oktober eine Recherche des Manager Magazins in das laufende Vergabeverfahren. Der Tenor: InterSpA sei eine dubiose Investorentruppe. Mehrere Fälle geschädigter Kommunen wurden detailliert geschildert.

Nach außen verordnete sich der Zweckverband Schweigen – Vertrauensschutz im Vergabeverfahren. Inter-SpA-Geschäftsführer Volker Kurz versicherte Anfang November der Mittelbayerischen Zeitung, es habe sich nichts geändert. Man wolle weiterhin die Therme übernehmen und langfristig betreiben. „Wir stehen zu unseren Zusagen.“

Doch intern rumorte es da schon heftig, wie unsere Redaktion vorab erfuhr.

Recherchen bestätigt

Das Angebot der InterSpA sei „nicht annahmefähig“ gewesen – wirtschaftlich nicht tragfähig und vergaberechtlich angreifbar, sagt Bezirkstagspräsident Heinrich am Donnerstag.

Inhalte des Angebots seien geändert worden. Die im Angebot genannte Bietergemeinschaft war eine andere als jene, mit der man im gesamten Vergabeverfahren verhandelt hatte. Es fehlten wesentliche Unterlagen – unter anderem eine Finanzierungsbestätigung und ein über das eingereichte Zukunftskonzept hinausgehendes, detailliertes Betriebs- und Investitionskonzept.

Bürgermeister Grünewald bestätigt derweil Recherchen unserer Redaktion: Der Markt Bad Abbach hätte über 30 Jahre jährlich mehr als 150.000 Euro zahlen müssen – unabhängig davon, ob die Therme geöffnet bleibt oder nicht. Dem habe man nicht zustimmen können, so Grünewald.

Parallelen zum Szenario Marktheidenfeld

Es drohte ein Szenario wie in Marktheidenfeld. Laut dem Bericht des Manager Magazins verpflichtete sich die Stadt dort, über 30 Jahre einen monatlichen Zuschuss an InterSpa für den Betrieb eines Freizeitbads zu zahlen.

„InterSpa verkaufte diese verbrieften Zahlungsansprüche gegen die Stadt sofort an eine Bank und erhielt dafür einen Einmalbetrag in Millionenhöhe“, so das Manager Magazin. Statt des Zuschusses an InterSpa zahlte die Stadt fortan monatliche Raten an die Bank.

Während der Corona-Pandemie geriet die Betreibergesellschaft von InterSpa in Schieflage und meldete Insolvenz an. Die Stadt sprang ein, betreibt das Bad nun auf eigene Rechnung mit einer eigenen GmbH. Trotzdem zahlt sie weiter Kreditraten an die Bank.

InterSpA verabschiedete sich nach Rückfragen

Wie bei der Pressekonferenz bekannt wird, gab der Zweckverband InterSpA die Möglichkeit, sein Angebot nachzubessern und Unterlagen nachzureichen. Doch die Stuttgarter machten davon keinen Gebrauch. Bereits am 13. November stieg das Unternehmen aus dem Vergabeverfahren aus.

Die rund 40 Beschäftigten in der Kaiser-Therme werden in absehbarer Zeit nicht mehr weiterbeschäftigt. Sie sollen in andere Thermen und umliegende Bäder vermittelt werden. „Wir lassen die Mitarbeitenden nicht alleine, sondern setzen auf eine enge Begleitung“, verspricht der strategische Geschäftsführer der Thermengemeinschaft, Franz Altmannsperger.

Was wird aus dem Thermenareal?

Bemerkenswert: Laut der am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung waren dem Zweckverband Berichte über das fragwürdige Agieren von InterSpA „seit Beginn der Verhandlungen bekannt“. Man entschied sich dennoch, in das Vergabeverfahren mit den Stuttgartern einzusteigen.

Der Grund: Der Zweckverband habe sich ein „eigenes und belastbares Bild von einem möglichen Vertragspartner“ machen wollen. Zwei Monate später hat sich der zweifelhafte Ruf von InterSpA nun auch im Fall Bad Abbach bestätigt.

Für das Thermenareal und die Gebäude hat der Markt Bad Abbach ein Ankaufsrecht. Ob und wie er davon Gebrauch macht, werde „in naher Zukunft“ entschieden.