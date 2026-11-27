„Ihr werdet fallen wie die Bäume.“ Polizei nach Drohung gegen Regensburger Politik eingeschaltet
Beschäftigte des Stadtgartenamts werden als „Baummörder“ beschimpft. Aktivisten drohen Politikern damit, dass sie „fallen wie die Bäume.“ Bei ihrer Kritik an den Baumfällungen am Grieser Steg scheinen manche jedes Maß zu verlieren.
Ob Grablichter und Beileidsbekundungen auf Baumstümpfen, eine Flut kritischer Beiträge in den sozialen Medien oder der Auftritt einer Aktivistin als Waldbeschützer Lorax auf der Besuchertribüne des Regensburger Stadtrats: Die Proteste gegen die Baumfällungen am Grieser Steg reißen nicht ab.
Eine neue Eskalationsstufe markiert ein handgemaltes Transparent, das Unbekannte zwischen zwei Bäumen auf der Jahninsel aufgehängt haben. Unterzeichnet mit Hammer und Sichel sowie einem Anarcho-Symbol steht darauf: „Weiter so ’ne Politik und ihr werdet fallen wie die Bäume.“
Chef des Gartenamts über Beschimpfungen: „Unter aller Kanone.“
Für Grünen-Stadtrat Daniel Gaittet ist damit eine Grenze überschritten. „Da hört der Spaß auf.“ Einen solchen Spruch könne man ohne Weiteres als Drohung gegen die Mitglieder des Stadtrats verstehen. Am Freitag schaltete Gaittet deshalb die Polizei ein. Diese ließ das Transparent von der Feuerwehr entfernen.
Auch wenn ein Gericht die Formulierung im politischen Meinungskampf vermutlich noch als zulässig ansehen könnte, ist Gaittets Ärger nachvollziehbar. Einige Kritiker der Fällungen scheinen laut Mitarbeitern des Stadtgartenamts jedes Maß verloren zu haben.
Während der Arbeiten rund um den Grieser Steg würden sie beleidigt, als „Baummörder“ beschimpft und gefilmt, berichtet Amtsleiter Michael Daschner in der Sitzung des Umweltausschusses am Donnerstag. „Das ist unsäglich. Unter aller Kanone“, sagt Daschner. „Wir werden so dargestellt, als würden wir einfach rausfahren und alles abholzen, ohne nachzudenken.“
Doch das Gegenteil sei der Fall. Gemeinsam mit den anderen Ämtern habe man „sehr viele Runden gedreht“, um die Eingriffe so gering wie möglich zu halten. „Da gibt es Protokolle. Das ist alles dokumentiert.“
Artenschutzprüfung „entspricht den gesetzlichen Vorgaben“.
Auch weitere Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung nahmen in der Fragerunde zu den Baumfällungen und den darauffolgenden Protesten Stellung. Wie berichtet, müssen für den Neubau des Stegs zwischen 22 und 27 Bäume fallen.
Wegen einer angeblich fehlenden speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) haben Aktivisten sogar die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Diese prüft derzeit, „ob überhaupt ein Anfangsverdacht vorliegt“.
Sie könne nicht nachvollziehen, woher das Gerücht einer fehlenden saP komme, sagt Umweltamtsleiterin Tina Voigt. „Die vorliegende saP entspricht den gesetzlichen Vorgaben.“ Das Umweltamt habe lediglich Aktualisierungen gefordert und sich weitere Auflagen vorbehalten. „Wir arbeiten unsere Sachen ordentlich ab.“
Prüfung wird auf Anfrage herausgegeben
Rainer Hofmann vom Tiefbauamt betont, dass man vor den Baumfällungen erneut ein Fachbüro damit beauftragt habe. „Es fehlte nur der Abschlussbericht, aber wir kannten das Ergebnis.“
Bei jeder größeren Fällung sei ein Experte vor Ort gewesen, auf den jeweiligen Baum geklettert und habe Höhlen und Ritzen untersucht, teilweise mit einem Endoskop. „Die Säge wurde erst angesetzt, wenn er die Freigabe gegeben hat.“
Auch Asthöhlen seien nicht abtransportiert worden, sondern vor Ort geblieben – als Zufluchtsort für Tiere. Im Übrigen seien nicht nur vitale Bäume gefällt worden, sondern auch solche, die bereits am Ende ihrer Lebensdauer gewesen seien, so Hofmann.
Die saP werde zwar nicht veröffentlicht, auf entsprechende Anfragen hin habe man sie jedoch bereits mehrfach herausgegeben.
Breite gemäß Richtlinien: „Sonst erhalten wir keine Förderung.“
Man habe hier „alles andere als leichtfertig“ entschieden, betont auch Markus Nicklas, Sachgebietsleiter Brückenbau. Es sei richtig, dass der Grieser Steg breiter werde als bisher – 6,50 statt 3,80 Meter. Das liege insbesondere an Verkehrszählungen und der daraus resultierenden Auflage, Rad- und Fußverkehr voneinander zu trennen.
„Der Querschnitt entspricht den Richtlinien, und halten wir diese Richtlinien nicht ein, erhalten wir keine Förderung.“ Diese Förderung beträgt 75 Prozent – für einen Neubau, der rund zwölf Millionen Euro kostet. „Ich glaube nicht, dass wir darauf verzichten können.“
Auf dieser Grundlage müsse man das Bauwerk umsetzen – unter beengten Verhältnissen und bei problematischer Anfahrt. Nach langem Hin und Her und monatelangen Überlegungen gemeinsam mit dem Ingenieurbüro habe man einen „Kompromiss in alle Richtungen“ finden müssen. „Wir haben versucht, so wenig Eingriffe bei den Bäumen wie möglich vorzunehmen.“
Nicht alles kann über die Donau angeliefert werden
Teile des Stegs würden über das Wasser angeliefert. Dafür seien die Muschelbestände geprüft worden; Kiesbänke, die Fischen als Laichplätze dienen, würden verlegt. Die Randteile könnten jedoch nicht über das Wasser herangebracht werden – dafür sei der Kanal an den entsprechenden Stellen zu flach.
Für die Anlieferung von Brückenteilen per Hubschrauber würde es in einem Wohngebiet niemals eine Überfluggenehmigung geben. Solche Vorschläge seien „nett gemeint, aber da brauchen wir nicht weiter drüber reden“. Die Konsequenz: „Wir müssen diese Teile anfahren und mit einem Mobilkran einheben.“ Und der braucht Platz.
„Der Unmut der Bürger über das Gebahren der Stadt ist groß.“
Dass diese Stellungnahmen die Gemüter beruhigen werden, darf zumindest bezweifelt werden. Ebenso, dass alle Kritiker der Baumfällungen die Wortwahl des inzwischen entfernten Transparents teilen.
Das „Aktionsbündnis zum Erhalt der Donauinseln“ allerdings scheint die Drohung nicht allzu tragisch zu sehen. Auf Instagram teilt es ein Foto des Transparents mit dem Kommentar: „Der Unmut der Bürger über das Gebahren der Stadt ist groß.“ Daniel Gaittet nennt das „irritierend“. „So schießt man sich selbst ins Aus.“
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Kommentare (14)
Paul
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„Öko-Protest in Regensburg:
Gärtner als ‚Baummörder‘ beschimpfen und Politikern mit dem Fällen drohen.
Wenn die eigenen Argumente auf dem Holzweg sind, legt man eben die verbale Axt an den Rechtsstaat. 🌲🪓 #Regensburg #GrieserSteg“
„Faszinierende Logik am Grieser Steg: Da predigt man den ganzen Tag Achtsamkeit für die Natur, um dann im nächsten Moment mit der subtilen Eleganz einer Abrissbirne auf Gärtner und Politiker loszugehen. Offenbar gilt der Artenschutz in Regensburg nur für alles, was Rinde trägt – bei der politischen Kultur greift man lieber selbst zur Kettensäge.“
„Maximale Aufmerksamkeit erreicht, Thema komplett verfehlt: Am Grieser Steg zeigt sich, wie schnell aus Umweltschutz reine Selbstinszenierung wird. Wenn das Plakat lauter schreit als die Argumente, geht es am Ende gar nicht mehr um die Rettung der Bäume – sondern nur noch darum, wer es mit der schrillsten Parole in die Lokalzeitung schafft.“
PS wo ist der Aufschrei wg der Christbäume
Lucas
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Hier eine Drohung zu sehen finde ich absurd, ich verstehe es lediglich als Fortsetzung der Warnung des Lorax – die Umweltzerstörung weltweit und auch in Regensburg wird kein gutes Ende bringen.
Und niemand von der Stadt braucht sich hier als Opfer zu inszenieren… die hätten mal vernünftig kommunizieren sollen wie die Pläne sind, dann gäbe es keine Spekulationen und kaum Grund zu demonstrieren vorausgesetzt die Pläne sind sinnvoll. Es ist nicht zu viel verlangt, dass Burger oder Sigloch sich da hinstellen und ein kurzes Video aufnehmen, bei anderen Themen können sie das ja auch
nemesis
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Das “Stadtgartenamt” firmiert aktuell unter “Amt für Stadtgrün”. Bezüglich der Baumfällungen gab es schon vor Jahren die Möglichkeit der Beteiligung der Bürger, welche dort aber untätig waren.
Novalis
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Ich fahre fast täglich über den Steg – ich finde die Fällungen außerordentlich Maßvoll. Gegen diesen Neubau ist absolut nichts einzuwenden.
Novalis
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@Lucas
Die Pläne sind seit fast einem Jahrzehnt bekannt. Man muss halt auch lesen, wenn die Stadt informiert.
Hans N.
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@nocvalis:
der landschaftspflegerische Begleitplan ist aus dem November 2025. der Stadtrat hat 2024 die nötigen Beschlüsse gefasst, ohne überhaupt zu wissen, welche Eingriffe nötig sind. “Seit fast einem Jahrzehnt bekannt” ist einfach falsch.
Michael
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@nemesis:
Wann genau soll das gewesen sein, wenn die geplanten Baumfällungen erst im November 2025 bekannt wurden? 2020 hat die Stadt eine weitere Bürgerbeteiligung angekündigt, die es nie gegeben hat. Das Tiefbauamt hat noch im Oktober mitgeteilt, die Fällungen starten auf jeden Fall nicht vor dem 9. November, am 3. November ging es los.
Die Kommunikation der Stadtverwaltung ist in dieser Sache mehr als unglücklich.
Thorsten
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Warum wird die aktuelle/aktualisierte saP nicht veröffentlicht? 2020 wurde die damalige saP auch veröffentlicht.
Tino
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Dass bei einer breiteren Radlbrücke schneller gefahren wird und damit die Unfallgefahr steigt, dürfte bekannt sein. Es fallen nicht nur die Bäume, sondern auch ein Steg, der den Bürgern ans Herz gewachsen ist. Der baugleiche Eiserne Steg wenige hundert Meter weiter steht unter Denkmalschutz. Wie schön, dass die Regensburger/innen auf ihre Natur achten und diese verteidigen möchten, das ist Zivilcourage, danke Lorax!
Und die Botschaft an die Politik verstehe ich nicht als Morddrohung. Auch mich irritiert die Position der Grünen diesbezüglich und zum Thema Hochwasserschutz.
Wenn eine Umweltpartei sich nicht mehr für Klima- und Umweltschutz einsetzt, sondern alle möglichen Förderungen für sinnlose Bauwerke an Land ziehen will, dann wird sie fallen, politisch!
Lucas
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@Novalis
Wie Hans N. schon geschrieben hat ist es noch nicht so lange bekannt und das was ich online gefunden habe hat mich (und offensichtlich viele andere auch) nicht wirklich überzeugt. Man muss Informationen auch zum richtigen Zeitpunkt nochmal wiederholen, richtig präsentieren und über verschiedene Kanäle teilen damit es alle erreicht- das ist nicht ausreichend passiert.
Den Antrag der Linkspartei abzulehnen war auch keine schlaue Entscheidung und zeigt klar dass eine transparente Kommunikation nicht Priorität hat
KW
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Nichts für Ungut, aber dieser Artikel läuft für mich unter Clickbait damit die Kommentarzahlen mal wieder steigen. Tun sie ja auch und ich bin auch dabei :-)
Das “Fallen der Politiker” als Drohung wahr zu nehmen halte ich für extrem weit hergeholt, ich interpretiere das eher als eine Vorhersage künftiger schlechter Wahlergebnisse (weil dann alle die CSU wählen hahahahaha).
Und genauso finde ich es lächerlich, diesem vergammelten Schrottsteg als “ans Herz gewachsen” nachzuweinen. Das kann nur viel, viel besser werden mit einem Neubau.
Kurz gesagt: Alle wieder beruhigen und nicht etwas “eskalieren” was keiner Eskalation bedarf.
Informant
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Freut euch doch einfach mal über gute Infrastruktur für Rad- und Fußverkehr, die nicht nur Beiwerk von Kfz-Infra ist. Das mit Lorax ist eine nette Idee, aber eigentlich Fehl am Platz: Lorax kämpft gegen Kapitalisten, welche gewissenlos Bäume als Rohstoff nutzen.
Ist das so, ja? Radverkehr hört i.d.R bei 25km/h auf, alles darüber ist eher selten – wegen der Physik des Luftwiderstands oder gesetzlicher technischer Beschränkungen bei der Batterieversion. Dadurch wirkt sich ein breiterer Steg positiv auf die Sicherheit aus. Mehr Platz lässt mehr Spielraum zum Ausweichen, Abstände zu Fußgängern können von Anfang an größer gewählt werden. Noch dazu soll Rad und Fussverkehr wieder getrennt werden.
Schön zu lesen, wie sorgfältig die Mitarbeiter bei Vorbereitung und Durchführung der Fällungen vorgehen.
Ostern
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Leider wurde mein Antrag auf Denkmalschutz abgelehnt.
Es hieß auch das der Abriss längst beschlossen wurde.
meiner Meinung nach kann ein Denkmal auch mit Bäumen bestehen, Naturdenkmal. Für mich sind damit alle Öko Parteien unten durch.
Aber alles aus der Nachkriegszeit und Wiederaufbau ist uninteressant.
oi
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zwischen 22 und 27 Bäume, damit ein Kran anfahren und arbeiten kann?