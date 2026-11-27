Beschäftigte des Stadtgartenamts werden als „Baummörder“ beschimpft. Aktivisten drohen Politikern damit, dass sie „fallen wie die Bäume.“ Bei ihrer Kritik an den Baumfällungen am Grieser Steg scheinen manche jedes Maß zu verlieren.

Ob Grablichter und Beileidsbekundungen auf Baumstümpfen, eine Flut kritischer Beiträge in den sozialen Medien oder der Auftritt einer Aktivistin als Waldbeschützer Lorax auf der Besuchertribüne des Regensburger Stadtrats: Die Proteste gegen die Baumfällungen am Grieser Steg reißen nicht ab.

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Eine neue Eskalationsstufe markiert ein handgemaltes Transparent, das Unbekannte zwischen zwei Bäumen auf der Jahninsel aufgehängt haben. Unterzeichnet mit Hammer und Sichel sowie einem Anarcho-Symbol steht darauf: „Weiter so ’ne Politik und ihr werdet fallen wie die Bäume.“

Chef des Gartenamts über Beschimpfungen: „Unter aller Kanone.“

Für Grünen-Stadtrat Daniel Gaittet ist damit eine Grenze überschritten. „Da hört der Spaß auf.“ Einen solchen Spruch könne man ohne Weiteres als Drohung gegen die Mitglieder des Stadtrats verstehen. Am Freitag schaltete Gaittet deshalb die Polizei ein. Diese ließ das Transparent von der Feuerwehr entfernen.

Auch wenn ein Gericht die Formulierung im politischen Meinungskampf vermutlich noch als zulässig ansehen könnte, ist Gaittets Ärger nachvollziehbar. Einige Kritiker der Fällungen scheinen laut Mitarbeitern des Stadtgartenamts jedes Maß verloren zu haben.

Während der Arbeiten rund um den Grieser Steg würden sie beleidigt, als „Baummörder“ beschimpft und gefilmt, berichtet Amtsleiter Michael Daschner in der Sitzung des Umweltausschusses am Donnerstag. „Das ist unsäglich. Unter aller Kanone“, sagt Daschner. „Wir werden so dargestellt, als würden wir einfach rausfahren und alles abholzen, ohne nachzudenken.“

Doch das Gegenteil sei der Fall. Gemeinsam mit den anderen Ämtern habe man „sehr viele Runden gedreht“, um die Eingriffe so gering wie möglich zu halten. „Da gibt es Protokolle. Das ist alles dokumentiert.“

Artenschutzprüfung „entspricht den gesetzlichen Vorgaben“.

Auch weitere Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung nahmen in der Fragerunde zu den Baumfällungen und den darauffolgenden Protesten Stellung. Wie berichtet, müssen für den Neubau des Stegs zwischen 22 und 27 Bäume fallen.

Wegen einer angeblich fehlenden speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) haben Aktivisten sogar die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Diese prüft derzeit, „ob überhaupt ein Anfangsverdacht vorliegt“.

Sie könne nicht nachvollziehen, woher das Gerücht einer fehlenden saP komme, sagt Umweltamtsleiterin Tina Voigt. „Die vorliegende saP entspricht den gesetzlichen Vorgaben.“ Das Umweltamt habe lediglich Aktualisierungen gefordert und sich weitere Auflagen vorbehalten. „Wir arbeiten unsere Sachen ordentlich ab.“

Prüfung wird auf Anfrage herausgegeben

Rainer Hofmann vom Tiefbauamt betont, dass man vor den Baumfällungen erneut ein Fachbüro damit beauftragt habe. „Es fehlte nur der Abschlussbericht, aber wir kannten das Ergebnis.“

Bei jeder größeren Fällung sei ein Experte vor Ort gewesen, auf den jeweiligen Baum geklettert und habe Höhlen und Ritzen untersucht, teilweise mit einem Endoskop. „Die Säge wurde erst angesetzt, wenn er die Freigabe gegeben hat.“

Auch Asthöhlen seien nicht abtransportiert worden, sondern vor Ort geblieben – als Zufluchtsort für Tiere. Im Übrigen seien nicht nur vitale Bäume gefällt worden, sondern auch solche, die bereits am Ende ihrer Lebensdauer gewesen seien, so Hofmann.

Die saP werde zwar nicht veröffentlicht, auf entsprechende Anfragen hin habe man sie jedoch bereits mehrfach herausgegeben.

Breite gemäß Richtlinien: „Sonst erhalten wir keine Förderung.“

Man habe hier „alles andere als leichtfertig“ entschieden, betont auch Markus Nicklas, Sachgebietsleiter Brückenbau. Es sei richtig, dass der Grieser Steg breiter werde als bisher – 6,50 statt 3,80 Meter. Das liege insbesondere an Verkehrszählungen und der daraus resultierenden Auflage, Rad- und Fußverkehr voneinander zu trennen.

„Der Querschnitt entspricht den Richtlinien, und halten wir diese Richtlinien nicht ein, erhalten wir keine Förderung.“ Diese Förderung beträgt 75 Prozent – für einen Neubau, der rund zwölf Millionen Euro kostet. „Ich glaube nicht, dass wir darauf verzichten können.“

Auf dieser Grundlage müsse man das Bauwerk umsetzen – unter beengten Verhältnissen und bei problematischer Anfahrt. Nach langem Hin und Her und monatelangen Überlegungen gemeinsam mit dem Ingenieurbüro habe man einen „Kompromiss in alle Richtungen“ finden müssen. „Wir haben versucht, so wenig Eingriffe bei den Bäumen wie möglich vorzunehmen.“

Nicht alles kann über die Donau angeliefert werden

Teile des Stegs würden über das Wasser angeliefert. Dafür seien die Muschelbestände geprüft worden; Kiesbänke, die Fischen als Laichplätze dienen, würden verlegt. Die Randteile könnten jedoch nicht über das Wasser herangebracht werden – dafür sei der Kanal an den entsprechenden Stellen zu flach.

Für die Anlieferung von Brückenteilen per Hubschrauber würde es in einem Wohngebiet niemals eine Überfluggenehmigung geben. Solche Vorschläge seien „nett gemeint, aber da brauchen wir nicht weiter drüber reden“. Die Konsequenz: „Wir müssen diese Teile anfahren und mit einem Mobilkran einheben.“ Und der braucht Platz.

„Der Unmut der Bürger über das Gebahren der Stadt ist groß.“

Dass diese Stellungnahmen die Gemüter beruhigen werden, darf zumindest bezweifelt werden. Ebenso, dass alle Kritiker der Baumfällungen die Wortwahl des inzwischen entfernten Transparents teilen.

Das „Aktionsbündnis zum Erhalt der Donauinseln“ allerdings scheint die Drohung nicht allzu tragisch zu sehen. Auf Instagram teilt es ein Foto des Transparents mit dem Kommentar: „Der Unmut der Bürger über das Gebahren der Stadt ist groß.“ Daniel Gaittet nennt das „irritierend“. „So schießt man sich selbst ins Aus.“